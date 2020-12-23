"Слуге народа" Булах стыдно за фракцию: Мой голос в последнее время диссонирует с позицией "СН"

"Слуга народа" Лада Булах раскритиковала собственную фракцию и действующего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом нардеп Лада Булах заявила на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на comments.ua.

"Я в последнее время чувствую себя фриком в своей фракции, потому что я не проголосовала за этот несправедливый бюджет, потому что я не поддерживаю поправки от табачного лоббизма. Но меня это не останавливает", — заявила Булах.

По ее словам, ей стыдно за коллег-депутатов из фракции "Слуга народа", которые "не поинтересовались и поверхностно отнеслись" к некоторым последним голосованиям.

Булах также на своей странице в Facebook призналась, что ее политическая позиция уже давно идет вразрез с позицией ее фракции.

"Мой голос в последнее время диссонирует с позицией фракции "Слуга народа". Бюджет-2021 — не поддержала. Кандидатуру Витренко — наоборот, поддержала. По Шкарлету проголосовала против. Коллеги спрашивают: "Почему?" Напомню, что за министра здравоохранения Максима Степанова я тоже не отдала свой голос. Я была тогда в меньшинстве, но сегодня меня уже никто из коллег удивленно не спрашивает почему", — заявила Булах.

Кроме того, Булах во время пресс-конференции раскритиковала министра здравоохранения Максима Степанова за якобы пропаганду курения.

"Возможно, эту пресс-конференцию увидит министр здравоохранения Максим Степанов. Господин Степанов, уберите, пожалуйста, с вашего рабочего стола фирменную пепельницу для электронных сигарет, на которой набиты логотип Министерства здравоохранения. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, что Вы пообещали тем, кто Вас уговорил поставить эту пепельницу и на всю страну демонстрировать Вашу приверженность и Вашу толерантность к курению в Украине" — заявила Лада Булах на пресс-конференции.

Также народный депутат признался в глубоком уважении к Ульяне Супрун.

"Лично я глубоко уважаю госпожу Супрун. Я счастливый человек, который живет в той истории Украины, когда, наконец, наша советская медицина стала меняться и ценить каждую копейку, которую государство тратит на здравоохранение на оплату медицинских услуг. Поэтому я всегда остаюсь сторонником медицинской реформы и госпожи Супрун, которая ее продолжила" — заявила Булах.