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"Слуге народа" Булах стыдно за фракцию: Мой голос в последнее время диссонирует с позицией "СН"

"Слуга народа" Лада Булах раскритиковала собственную фракцию и действующего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом нардеп Лада Булах заявила на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на comments.ua.

"Я в последнее время чувствую себя фриком в своей фракции, потому что я не проголосовала за этот несправедливый бюджет, потому что я не поддерживаю поправки от табачного лоббизма. Но меня это не останавливает", — заявила Булах.

По ее словам, ей стыдно за коллег-депутатов из фракции "Слуга народа", которые "не поинтересовались и поверхностно отнеслись" к некоторым последним голосованиям.

Булах также на своей странице в Facebook призналась, что ее политическая позиция уже давно идет вразрез с позицией ее фракции.

"Мой голос в последнее время диссонирует с позицией фракции "Слуга народа". Бюджет-2021 — не поддержала. Кандидатуру Витренко — наоборот, поддержала. По Шкарлету проголосовала против. Коллеги спрашивают: "Почему?" Напомню, что за министра здравоохранения Максима Степанова я тоже не отдала свой голос. Я была тогда в меньшинстве, но сегодня меня уже никто из коллег удивленно не спрашивает почему", — заявила Булах.

Слуге народа Булах стыдно за фракцию: Мой голос в последнее время диссонирует с позицией СН 01

Кроме того, Булах во время пресс-конференции раскритиковала министра здравоохранения Максима Степанова за якобы пропаганду курения.

"Возможно, эту пресс-конференцию увидит министр здравоохранения Максим Степанов. Господин Степанов, уберите, пожалуйста, с вашего рабочего стола фирменную пепельницу для электронных сигарет, на которой набиты логотип Министерства здравоохранения. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, что Вы пообещали тем, кто Вас уговорил поставить эту пепельницу и на всю страну демонстрировать Вашу приверженность и Вашу толерантность к курению в Украине" — заявила Лада Булах на пресс-конференции.

Также народный депутат признался в глубоком уважении к Ульяне Супрун.

"Лично я глубоко уважаю госпожу Супрун. Я счастливый человек, который живет в той истории Украины, когда, наконец, наша советская медицина стала меняться и ценить каждую копейку, которую государство тратит на здравоохранение на оплату медицинских услуг. Поэтому я всегда остаюсь сторонником медицинской реформы и госпожи Супрун, которая ее продолжила" — заявила Булах.

Автор: 

госбюджет (1186) табак (302) Супрун Ульяна (639) Степанов Максим (2062) Слуга народа (2631) Булах Лада (9)


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Топ комментарии
+7
Любой мало мальски умный человек понимает, что в ЗЕкоманде дебилы и тупицы
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23.12.2020 15:24
+5
Нет там дебилов и тупиц. Там алчные, хитрые, продажные проходимцы. Но дураков нет.
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23.12.2020 15:27
+3
Ти б ще з фракції вийшла, раз тобі там не комфортно. Але підозоюрюю, що це не зробиш. Бо буде дуже не вигідно. Фінансово.
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23.12.2020 15:33
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Любой мало мальски умный человек понимает, что в ЗЕкоманде дебилы и тупицы
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23.12.2020 15:24 Ответить
Нет там дебилов и тупиц. Там алчные, хитрые, продажные проходимцы. Но дураков нет.
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23.12.2020 15:27 Ответить
Мне даже стыдно ,за нее ,которая прошла в депутаты с ее фракцией на откровенном вранье и популизме.
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23.12.2020 18:35 Ответить
Невже отямилась,від зеленого дурмана !!))
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23.12.2020 15:24 Ответить
Не надійся... Просто зрозуміла, що не отримає стільки, за скільки планувала продаться... І вирішила вчасно "відмежуваться", щоб "за компанію" не відкрутили голову...
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23.12.2020 15:35 Ответить
Так выходите из этой фракции.
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23.12.2020 15:27 Ответить
Нет, мандат сдала и нафиг из Рады!
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23.12.2020 15:47 Ответить
Ей стыдно. Но из «слуг» не уйдёт. Лучше стыдно, чем дурой😜
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23.12.2020 15:32 Ответить
Она что дура ,там по пятерке зелени просто так, + если надо голоса еще приплачивают .Раньше Мороз ,Витренко , Ляшко ,брали по ляму и больше. А этих аразей по обьявлению набрали ,что бы платить меньше.
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23.12.2020 18:40 Ответить
Тоді дівченці потрібно визначиись... або серед розумних... або так і залишитись серед сосняка корабельного.
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23.12.2020 15:33 Ответить
Ти б ще з фракції вийшла, раз тобі там не комфортно. Але підозоюрюю, що це не зробиш. Бо буде дуже не вигідно. Фінансово.
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23.12.2020 15:33 Ответить
мышь кололась, плакала... но продолжала жрать кактус...
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23.12.2020 15:39 Ответить
Разброд и шатание
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23.12.2020 15:41 Ответить
За Степанова ей стыдно, а за Авакова нет? За Хомчака, Шкарлета, Шмыгаля,нет? Степанову сразу рот закрыли , только заикнулся о деньгах, а Авакову сразу отстегнули , только заикнулся о деньгах...
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23.12.2020 15:57 Ответить
"Чукча не читатель, чукча писатель" (с)
За Шкарлета проголосувала проти.Джерело: https://censor.net/ua/n3238678
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23.12.2020 18:34 Ответить
Умник! Типа КМ не подотчетный высшему органу страны ВР...Это просто игры такие....На таких лопухов и расчитано, которые думают что умные и внимательные....Не чукча.
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23.12.2020 19:21 Ответить
 
 