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Новини
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"Слузі народу" Булах соромно за фракцію: Мій голос останнім часом дисонує з позицією СН

"Слуга народу" Лада Булах розкритикувала власну фракцію і чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це нардепка Лада Булах заявила на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на comments.ua.

"Я останнім часом відчуваю себе фріком у своїй фракції, тому що я не проголосувала за цей несправедливий бюджет, тому що я не підтримую поправки від тютюнового лобізму. Але мене це не зупиняє", - заявила Булах.

За її словами, їй соромно за колег-депутатів з фракції "Слуга народу", які "не поцікавилися і поверхнево поставилися" до деяких останніх голосувань.

Булах також на своїй сторінці в Facebook зізналася, що її політична позиція вже давно йде врозріз з позицією її фракції.

"Мій голос останнім часом дисонує з позицією фракції "Слуга народу". Бюджет-2021 - не підтримала. Кандидатуру Вітренка - навпаки, підтримала. За Шкарлета проголосувала проти. Колеги запитують:"Чому?" Нагадаю, що за міністра охорони здоров'я Максима Степанова я теж не віддала свій голос. Я була тоді в меншості, але сьогодні мене вже ніхто з колег здивовано не питає чому", - заявила Булах.

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Слузі народу Булах соромно за фракцію: Мій голос останнім часом дисонує з позицією СН 01

Крім того, Булах під час пресконференції розкритикувала міністра охорони здоров'я Максима Степанова за нібито пропаганду куріння.

"Можливо, цю пресконференцію побачить міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пан Степанов, приберіть, будь ласка, з вашого робочого столу фірмову попільничку для електронних сигарет, на якій набиті логотип Міністерства охорони здоров'я. Це просто якийсь сюр. Я не знаю, що Ви пообіцяли тим, хто Вас умовив поставити цю попільничку і на всю країну демонструвати Вашу відданість і Вашу толерантність до куріння в Україні"- заявила Лада Булах на пресконференції.

Також народна депутатка зізналася в глибокій повазі до Уляни Супрун.

"Особисто я глибоко поважаю пані Супрун. Я щаслива людина, яка живе в тій історії України, коли, нарешті, наша радянська медицина стала змінюватися і цінувати кожну копійку, яку держава витрачає на охорону здоров'я на оплату медичних послуг. Тому я завжди залишаюся прихильницею медичної реформи і пані Супрун, яка її продовжила",- заявила Булах.

Автор: 

держбюджет (2394) тютюн (535) Супрун Уляна (636) Степанов Максим (2196) Слуга народу (2813) Булах Лада (10)


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Топ коментарі
+7
Любой мало мальски умный человек понимает, что в ЗЕкоманде дебилы и тупицы
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23.12.2020 15:24
+5
Нет там дебилов и тупиц. Там алчные, хитрые, продажные проходимцы. Но дураков нет.
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23.12.2020 15:27
+3
Ти б ще з фракції вийшла, раз тобі там не комфортно. Але підозоюрюю, що це не зробиш. Бо буде дуже не вигідно. Фінансово.
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23.12.2020 15:33
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Любой мало мальски умный человек понимает, что в ЗЕкоманде дебилы и тупицы
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23.12.2020 15:24 Відповісти
Нет там дебилов и тупиц. Там алчные, хитрые, продажные проходимцы. Но дураков нет.
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23.12.2020 15:27 Відповісти
Мне даже стыдно ,за нее ,которая прошла в депутаты с ее фракцией на откровенном вранье и популизме.
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23.12.2020 18:35 Відповісти
Невже отямилась,від зеленого дурмана !!))
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23.12.2020 15:24 Відповісти
Не надійся... Просто зрозуміла, що не отримає стільки, за скільки планувала продаться... І вирішила вчасно "відмежуваться", щоб "за компанію" не відкрутили голову...
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23.12.2020 15:35 Відповісти
Так выходите из этой фракции.
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23.12.2020 15:27 Відповісти
Нет, мандат сдала и нафиг из Рады!
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23.12.2020 15:47 Відповісти
Ей стыдно. Но из «слуг» не уйдёт. Лучше стыдно, чем дурой😜
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23.12.2020 15:32 Відповісти
Она что дура ,там по пятерке зелени просто так, + если надо голоса еще приплачивают .Раньше Мороз ,Витренко , Ляшко ,брали по ляму и больше. А этих аразей по обьявлению набрали ,что бы платить меньше.
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23.12.2020 18:40 Відповісти
Тоді дівченці потрібно визначиись... або серед розумних... або так і залишитись серед сосняка корабельного.
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23.12.2020 15:33 Відповісти
Ти б ще з фракції вийшла, раз тобі там не комфортно. Але підозоюрюю, що це не зробиш. Бо буде дуже не вигідно. Фінансово.
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23.12.2020 15:33 Відповісти
мышь кололась, плакала... но продолжала жрать кактус...
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23.12.2020 15:39 Відповісти
Разброд и шатание
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23.12.2020 15:41 Відповісти
За Степанова ей стыдно, а за Авакова нет? За Хомчака, Шкарлета, Шмыгаля,нет? Степанову сразу рот закрыли , только заикнулся о деньгах, а Авакову сразу отстегнули , только заикнулся о деньгах...
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23.12.2020 15:57 Відповісти
"Чукча не читатель, чукча писатель" (с)
За Шкарлета проголосувала проти.Джерело: https://censor.net/ua/n3238678
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23.12.2020 18:34 Відповісти
Умник! Типа КМ не подотчетный высшему органу страны ВР...Это просто игры такие....На таких лопухов и расчитано, которые думают что умные и внимательные....Не чукча.
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23.12.2020 19:21 Відповісти
 
 