"Слузі народу" Булах соромно за фракцію: Мій голос останнім часом дисонує з позицією СН

"Слуга народу" Лада Булах розкритикувала власну фракцію і чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це нардепка Лада Булах заявила на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на comments.ua.

"Я останнім часом відчуваю себе фріком у своїй фракції, тому що я не проголосувала за цей несправедливий бюджет, тому що я не підтримую поправки від тютюнового лобізму. Але мене це не зупиняє", - заявила Булах.

За її словами, їй соромно за колег-депутатів з фракції "Слуга народу", які "не поцікавилися і поверхнево поставилися" до деяких останніх голосувань.

Булах також на своїй сторінці в Facebook зізналася, що її політична позиція вже давно йде врозріз з позицією її фракції.

"Мій голос останнім часом дисонує з позицією фракції "Слуга народу". Бюджет-2021 - не підтримала. Кандидатуру Вітренка - навпаки, підтримала. За Шкарлета проголосувала проти. Колеги запитують:"Чому?" Нагадаю, що за міністра охорони здоров'я Максима Степанова я теж не віддала свій голос. Я була тоді в меншості, але сьогодні мене вже ніхто з колег здивовано не питає чому", - заявила Булах.

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Крім того, Булах під час пресконференції розкритикувала міністра охорони здоров'я Максима Степанова за нібито пропаганду куріння.

"Можливо, цю пресконференцію побачить міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пан Степанов, приберіть, будь ласка, з вашого робочого столу фірмову попільничку для електронних сигарет, на якій набиті логотип Міністерства охорони здоров'я. Це просто якийсь сюр. Я не знаю, що Ви пообіцяли тим, хто Вас умовив поставити цю попільничку і на всю країну демонструвати Вашу відданість і Вашу толерантність до куріння в Україні"- заявила Лада Булах на пресконференції.

Також народна депутатка зізналася в глибокій повазі до Уляни Супрун.

"Особисто я глибоко поважаю пані Супрун. Я щаслива людина, яка живе в тій історії України, коли, нарешті, наша радянська медицина стала змінюватися і цінувати кожну копійку, яку держава витрачає на охорону здоров'я на оплату медичних послуг. Тому я завжди залишаюся прихильницею медичної реформи і пані Супрун, яка її продовжила",- заявила Булах.