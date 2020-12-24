Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке
Накануне Рождества 24 декабря состоялся Рождественский молитвенный завтрак, объединивший более 50 ученых из 20 городов Украины и 5 стран Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Молитвенные завтраки возникли в США 70 лет назад во время Великой депрессии с целью объединения и поддержки людей в трудные времена вокруг ценностей Библии и молитвы за свою страну, город, семью. В Украине молитвенные завтраки ученых проходят в течение 5 лет в различных университетах. С начала карантина они переместились в онлайн, что позволяет объединить участников из разных городов и стран.
Во время Рождественского молитвенного завтрака выступил представитель парламента Святослав Юраш, который является председателем межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". Святослав подчеркнул важную роль ученых в осмыслении ценностей народа. Отметил необходимость взаимодействия ученых и парламентариев. Это позволит приумножить эффективность научных исследований.
Ректор Киевского института бизнеса и права Игорь Охрименко подчеркнул значение Рождества не только как традиционного семейного праздника, а как рождение Иисуса Христа, изменило ход истории человечества и изменяет и сейчас человеческие сердца.
Члены Совета молодых ученых при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарья Кушерец, Ирина Дегтярева, Виталий Болгар выступили с речами и спели вместе украинские колядки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
расширяйтесь - переходите на тройняшный способ работы - ты, нюрка и клавка...
вангую - щас тебя лайкнет мл.сержат нюрка и неопозная, пока еще, клавка...
нюра не любит когда нюре об етом говорят...
нюра ждет конца смены и пойти домой.
нюра - обыкновенная продажная кацапка.
Это круто, но вот Кто затопил всю землю? А?
сказали "А", так скажите и следующее.
А следующее = вы мямлите к томУ, ктО уничтожал ваших предков. Мазохизм - нееее
и да, планете 6700 лет, да - нет? Жду ответ.
жалкие, а кстати, динозавров кости это сотона пресловутая подбрасывает?
Чи може це випускники трускавецького універу)
ЯКИЙ ФІЛОСОФ,ТАКИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИСТУП
ЦЕ ДІЙСНО ВАЖКЕ ЗАВДАННЯ
НАВІТЬ СФОРМУЛЮВАТИ- а що ж воно таке-
цінності народу.
трудніше від нього лише
-формулювання Національної Ідеї
-добування "філософського каменю"
-перелік всіх імен Бога
- знаходження Смислу Життя
нікого не шокує висвітлення даної події у ЗМі?
підказую,чому..
у вчених і віруючих РІЗНИЙ і навіть несумісний "інструментарій" осмислення дійсності
В каком соотношении и кто от Украины? Может от Украины участвует только секретарша из МОНа. Мне интересно, потому что скоро ученые в Украине станут встречаться так же часто, как и мамонты или динозавры