Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке

Накануне Рождества 24 декабря состоялся Рождественский молитвенный завтрак, объединивший более 50 ученых из 20 городов Украины и 5 стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенные завтраки возникли в США 70 лет назад во время Великой депрессии с целью объединения и поддержки людей в трудные времена вокруг ценностей Библии и молитвы за свою страну, город, семью. В Украине молитвенные завтраки ученых проходят в течение 5 лет в различных университетах. С начала карантина они переместились в онлайн, что позволяет объединить участников из разных городов и стран.

Во время Рождественского молитвенного завтрака выступил представитель парламента Святослав Юраш, который является председателем межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". Святослав подчеркнул важную роль ученых в осмыслении ценностей народа. Отметил необходимость взаимодействия ученых и парламентариев. Это позволит приумножить эффективность научных исследований.

Ректор Киевского института бизнеса и права Игорь Охрименко подчеркнул значение Рождества не только как традиционного семейного праздника, а как рождение Иисуса Христа, изменило ход истории человечества и изменяет и сейчас человеческие сердца.

Члены Совета молодых ученых при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарья Кушерец, Ирина Дегтярева, Виталий Болгар выступили с речами и спели вместе украинские колядки.