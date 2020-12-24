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Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке

Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке

Накануне Рождества 24 декабря состоялся Рождественский молитвенный завтрак, объединивший более 50 ученых из 20 городов Украины и 5 стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенные завтраки возникли в США 70 лет назад во время Великой депрессии с целью объединения и поддержки людей в трудные времена вокруг ценностей Библии и молитвы за свою страну, город, семью. В Украине молитвенные завтраки ученых проходят в течение 5 лет в различных университетах. С начала карантина они переместились в онлайн, что позволяет объединить участников из разных городов и стран.

Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке 01

Во время Рождественского молитвенного завтрака выступил представитель парламента Святослав Юраш, который является председателем межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья". Святослав подчеркнул важную роль ученых в осмыслении ценностей народа. Отметил необходимость взаимодействия ученых и парламентариев. Это позволит приумножить эффективность научных исследований.

Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке 02

Ректор Киевского института бизнеса и права Игорь Охрименко подчеркнул значение Рождества не только как традиционного семейного праздника, а как рождение Иисуса Христа, изменило ход истории человечества и изменяет и сейчас человеческие сердца.

Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке 03

Члены Совета молодых ученых при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарья Кушерец, Ирина Дегтярева, Виталий Болгар выступили с речами и спели вместе украинские колядки.

Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке 04

Автор: 

Рождество (381) ученые (346) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+11
ученые, в молитвенном завтраке? - тут сложно...
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24.12.2020 20:35
+6
Это точно ученные? Они за что моляться? За Бозон Хигса? Или за соблюдение законов Исаака нашего Ньютона и преподобного Кирхгофа, даровавшего нам силу тока и работу пресвятого Ома!
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24.12.2020 20:38
+4
Щось забагато релігії стало в Україні- мені це сильно не подобається, адже ми світська держава.
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24.12.2020 20:37
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ученые, в молитвенном завтраке? - тут сложно...
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24.12.2020 20:35 Ответить
із кафедри богослов'я
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24.12.2020 20:51 Ответить
І в чому складність? А на фронті атеїстів немає! Уявляєте?
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24.12.2020 21:30 Ответить
Полная чушь. Утверждение о том, что якобы "на фронте нет атеистов" уже давно опровергнуто теми, кто реально воевал и помнил свои ощущения. Хвати повторять клише, происхождение которых такое же гнилое, как и протоколы сионских мудрецов.
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24.12.2020 21:46 Ответить
А вы были на фронте? Не говорите чушь.
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24.12.2020 21:53 Ответить
а Вы ?
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25.12.2020 08:50 Ответить
Я в госпитале с раненными общаюсь. А вы?
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25.12.2020 09:20 Ответить
я общаюсь с теми, кто разбирается в бозонах.
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25.12.2020 09:52 Ответить
Да вы ни в чем не разбираетесь.
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25.12.2020 11:09 Ответить
да ладно так судить, я же все-таки доктор наук
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25.12.2020 14:31 Ответить
Он-лайн годували? Чи ти текст нЄАсІлІл?)))
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24.12.2020 20:38 Ответить
Щось забагато релігії стало в Україні- мені це сильно не подобається, адже ми світська держава.
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24.12.2020 20:37 Ответить
Опиум для народа
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25.12.2020 07:26 Ответить
Это точно ученные? Они за что моляться? За Бозон Хигса? Или за соблюдение законов Исаака нашего Ньютона и преподобного Кирхгофа, даровавшего нам силу тока и работу пресвятого Ома!
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24.12.2020 20:38 Ответить
І Н'ютон, і Ейнштейн були віруючими людьми. Можливо не в традиційному релігійному контексті - але точно не були атеїстами.
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24.12.2020 21:13 Ответить
у вас как всегда связка - ты и нюрка...
расширяйтесь - переходите на тройняшный способ работы - ты, нюрка и клавка...
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24.12.2020 21:55 Ответить
Три п'ятнадцять - твоя ціна на базарі. Там твоє місце.
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24.12.2020 23:46 Ответить
трояк .....
вангую - щас тебя лайкнет мл.сержат нюрка и неопозная, пока еще, клавка...
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24.12.2020 23:54 Ответить
А хто той бозон Хігса створив? Чи якось сам по собі з'явився, із нічого?
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24.12.2020 21:29 Ответить
Анна, судя по вашему вопросу, ваши представления о квантовой физике находятся на уровне плинтуса. Отвечать вам на него бессмысленно - то же самое, что пытаться объяснить бухгалтерию человеку, незнакомому с таблицей умножения.
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24.12.2020 21:47 Ответить
Ну да, вы ж у нас умнее Бога. Стыдитесь.
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24.12.2020 21:53 Ответить
уточните, какого бога имеете в виду. Их много.
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25.12.2020 08:51 Ответить
Бог один. Почитайте Библию. Стыдно не знать эту книгу.
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25.12.2020 09:21 Ответить
так я читал. Но почему именно Библию? И даже в Библии Он не один, а в трех ипостасях. Причем Бог-сын существовал до своего рождения. Вы это понимаете* Я нет. А про другие религии Вы не слыхали?
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25.12.2020 09:51 Ответить
Вы не читали. Не врите. Постыдитесь.
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25.12.2020 11:10 Ответить
нет, я не вру, да и зачем? И Ветхий завет, и Новый Завет, и помню хорошо содержание Евангелий
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25.12.2020 14:30 Ответить
нюра на работе, нюре позуй квантовая физика как и все квантовое...
нюра не любит когда нюре об етом говорят...
нюра ждет конца смены и пойти домой.
нюра - обыкновенная продажная кацапка.
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24.12.2020 22:00 Ответить
Невже Хігс бозон створив?
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24.12.2020 22:05 Ответить
вокруг ценностей Библии и молитвы за свою страну, город, семью. Источник: https://censor.net/ru/n3239031\\\\\\\\\\\

Это круто, но вот Кто затопил всю землю? А?

сказали "А", так скажите и следующее.
А следующее = вы мямлите к томУ, ктО уничтожал ваших предков. Мазохизм - нееее
и да, планете 6700 лет, да - нет? Жду ответ.
жалкие, а кстати, динозавров кости это сотона пресловутая подбрасывает?
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24.12.2020 20:38 Ответить
Большинство верующих никогда не читали Библию. А если и прочитают внимательно, то их вере придет конец.
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24.12.2020 20:59 Ответить
За шо и боремся
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24.12.2020 21:02 Ответить
Так возьмите и почитайте, а не чушь несите.
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24.12.2020 21:25 Ответить
Читал. И когда читаешь про зверства Яхве и деяния бохоизбранных, хочется швырнуть ее подальше
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25.12.2020 07:29 Ответить
Поэтому мне гораздо ближе и интереснее древнеиндийские веды
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25.12.2020 07:36 Ответить
А также древнеславянские верования
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25.12.2020 07:41 Ответить
мифы Греции просто поэма
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25.12.2020 08:52 Ответить
А бомжи, чтобы не ударить лицом в грязь, решили объединиться на Рождественском ужине на вокзалах всей страны.
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24.12.2020 20:47 Ответить
Соромно за таких вчених...
Чи може це випускники трускавецького універу)
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24.12.2020 20:52 Ответить
Соромно за вас.
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24.12.2020 21:28 Ответить
Вздрогнем стоя, как в подъезде.
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24.12.2020 20:59 Ответить
И обсудили "что такое ничего и как из него сделать что-то".
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24.12.2020 20:59 Ответить
Я ха-ха-ха плачу!!! А ещё недавно церковь бы их сожгла на кострах ...
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24.12.2020 21:11 Ответить
Панове хуторяни ! Ви спочатку в лабораторії зробіть ДНК, зашифруйте там гени, а потім вже похваляйтесь своїм атеїзмом.
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24.12.2020 21:14 Ответить
Бей мусароу!!!
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24.12.2020 21:22 Ответить
Браво, вчені!!!!! Сьогодні Ісус народжується , той хто приніс мораль людям і показав вічне життя! Славимо його!!!!
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24.12.2020 21:27 Ответить
а оту ученую с нижней фотки как зовут и чему и кого она учит?
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24.12.2020 21:51 Ответить
Ротик у неё привлекательный!
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25.12.2020 09:14 Ответить
Під час Різдвяного молитовного сніданку виступив представник парламенту Святослав Юраш, який є головою міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Святослав підкреслив важливу роль вчених в осмисленні цінностей народу. Наголосив на необхідності взаємодії вчених і парламентаріїв. Це дозволить примножити ефективність наукових досліджень.

ЯКИЙ ФІЛОСОФ,ТАКИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИСТУП
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24.12.2020 22:04 Ответить
в осмисленні цінностей народу.

ЦЕ ДІЙСНО ВАЖКЕ ЗАВДАННЯ
НАВІТЬ СФОРМУЛЮВАТИ- а що ж воно таке-
цінності народу.

трудніше від нього лише
-формулювання Національної Ідеї
-добування "філософського каменю"
-перелік всіх імен Бога
- знаходження Смислу Життя
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24.12.2020 22:09 Ответить
Члени Ради молодих учених.... виступили з промовами і заспівали разом українські колядки.

нікого не шокує висвітлення даної події у ЗМі?


підказую,чому..
у вчених і віруючих РІЗНИЙ і навіть несумісний "інструментарій" осмислення дійсності
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24.12.2020 22:14 Ответить
а потім ми сміємося,що російські космонавти завезли мощі святих та ікони на орбіту..(((
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24.12.2020 22:16 Ответить
Ну осмисли тоді, що було до "Великого Вибуху". І чим доказати, чи був "Великий Вибух". Все це теоретичні фізичні догадки які не мають жодного доказу. Просто красний текст "фізичною мовою".
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24.12.2020 23:18 Ответить
Якщо Юраш вчений, то ми всі академіки.
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24.12.2020 23:02 Ответить
А якщо той, что вчоный подымется умом выше Лаврской колокольни и посмотрит вниз, то люди для него будут маленькие-маленкие, как миши. Нет как криси!
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25.12.2020 08:46 Ответить
Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке

В каком соотношении и кто от Украины? Может от Украины участвует только секретарша из МОНа. Мне интересно, потому что скоро ученые в Украине станут встречаться так же часто, как и мамонты или динозавры
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25.12.2020 03:21 Ответить
 
 