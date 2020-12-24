Понад 50 вчених України та Європи об'єдналися на Різдвяному молитовному сніданку

Напередодні Різдва 24 грудня відбувся Різдвяний молитовний сніданок, який об'єднав понад 50 учених з 20 міст України та 5 країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Молитовні сніданки виникли в США 70 років тому під час Великої депресії з метою об'єднання і підтримки людей у ​​важкі часи навколо цінностей Біблії і молитви за свою країну, місто, сім'ю. В Україні молитовні сніданки вчених відбуваються впродовж 5 років у різних університетах. Від початку карантину вони перемістилися в онлайн, що дає змогу об'єднати учасників із різних міст і країн.

Під час Різдвяного молитовного сніданку виступив представник парламенту Святослав Юраш, який є головою міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Святослав підкреслив важливу роль вчених в осмисленні цінностей народу. Наголосив на необхідності взаємодії вчених і парламентаріїв. Це дозволить примножити ефективність наукових досліджень.

Ректор Київського інституту бізнесу і права Ігор Охріменко підкреслив значення Різдва не тільки як традиційного сімейного свята, а як народження Ісуса Христа, яке змінило хід історії людства і змінює і зараз людські серця.

Члени Ради молодих учених при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарина Кушерець, Ірина Дегтярьова, Віталій Болгар виступили з промовами і заспівали разом українські колядки.