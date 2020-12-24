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Понад 50 вчених України та Європи об'єдналися на Різдвяному молитовному сніданку

Понад 50 вчених України та Європи об'єдналися на Різдвяному молитовному сніданку

Напередодні Різдва 24 грудня відбувся Різдвяний молитовний сніданок, який об'єднав понад 50 учених з 20 міст України та 5 країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Молитовні сніданки виникли в США 70 років тому під час Великої депресії з метою об'єднання і підтримки людей у ​​важкі часи навколо цінностей Біблії і молитви за свою країну, місто, сім'ю. В Україні молитовні сніданки вчених відбуваються впродовж 5 років у різних університетах. Від початку карантину вони перемістилися в онлайн, що дає змогу об'єднати учасників із різних міст і країн.

Понад 50 вчених України та Європи обєдналися на Різдвяному молитовному сніданку 01

Під час Різдвяного молитовного сніданку виступив представник парламенту Святослав Юраш, який є головою міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Святослав підкреслив важливу роль вчених в осмисленні цінностей народу. Наголосив на необхідності взаємодії вчених і парламентаріїв. Це дозволить примножити ефективність наукових досліджень.

Понад 50 вчених України та Європи обєдналися на Різдвяному молитовному сніданку 02

Ректор Київського інституту бізнесу і права Ігор Охріменко підкреслив значення Різдва не тільки як традиційного сімейного свята, а як народження Ісуса Христа, яке змінило хід історії людства і змінює і зараз людські серця.

Понад 50 вчених України та Європи обєдналися на Різдвяному молитовному сніданку 03

Члени Ради молодих учених при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарина Кушерець, Ірина Дегтярьова, Віталій Болгар виступили з промовами і заспівали разом українські колядки.

Понад 50 вчених України та Європи обєдналися на Різдвяному молитовному сніданку 04

Автор: 

Різдво (262) учені (180)


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Топ коментарі
+11
ученые, в молитвенном завтраке? - тут сложно...
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24.12.2020 20:35
+6
Это точно ученные? Они за что моляться? За Бозон Хигса? Или за соблюдение законов Исаака нашего Ньютона и преподобного Кирхгофа, даровавшего нам силу тока и работу пресвятого Ома!
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24.12.2020 20:38
+4
Щось забагато релігії стало в Україні- мені це сильно не подобається, адже ми світська держава.
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24.12.2020 20:37
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ученые, в молитвенном завтраке? - тут сложно...
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24.12.2020 20:35 Відповісти
із кафедри богослов'я
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24.12.2020 20:51 Відповісти
І в чому складність? А на фронті атеїстів немає! Уявляєте?
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24.12.2020 21:30 Відповісти
Полная чушь. Утверждение о том, что якобы "на фронте нет атеистов" уже давно опровергнуто теми, кто реально воевал и помнил свои ощущения. Хвати повторять клише, происхождение которых такое же гнилое, как и протоколы сионских мудрецов.
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24.12.2020 21:46 Відповісти
А вы были на фронте? Не говорите чушь.
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24.12.2020 21:53 Відповісти
а Вы ?
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25.12.2020 08:50 Відповісти
Я в госпитале с раненными общаюсь. А вы?
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25.12.2020 09:20 Відповісти
я общаюсь с теми, кто разбирается в бозонах.
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25.12.2020 09:52 Відповісти
Да вы ни в чем не разбираетесь.
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25.12.2020 11:09 Відповісти
да ладно так судить, я же все-таки доктор наук
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25.12.2020 14:31 Відповісти
Он-лайн годували? Чи ти текст нЄАсІлІл?)))
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24.12.2020 20:38 Відповісти
Щось забагато релігії стало в Україні- мені це сильно не подобається, адже ми світська держава.
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24.12.2020 20:37 Відповісти
Опиум для народа
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25.12.2020 07:26 Відповісти
Это точно ученные? Они за что моляться? За Бозон Хигса? Или за соблюдение законов Исаака нашего Ньютона и преподобного Кирхгофа, даровавшего нам силу тока и работу пресвятого Ома!
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24.12.2020 20:38 Відповісти
І Н'ютон, і Ейнштейн були віруючими людьми. Можливо не в традиційному релігійному контексті - але точно не були атеїстами.
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24.12.2020 21:13 Відповісти
у вас как всегда связка - ты и нюрка...
расширяйтесь - переходите на тройняшный способ работы - ты, нюрка и клавка...
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24.12.2020 21:55 Відповісти
Три п'ятнадцять - твоя ціна на базарі. Там твоє місце.
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24.12.2020 23:46 Відповісти
трояк .....
вангую - щас тебя лайкнет мл.сержат нюрка и неопозная, пока еще, клавка...
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24.12.2020 23:54 Відповісти
А хто той бозон Хігса створив? Чи якось сам по собі з'явився, із нічого?
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24.12.2020 21:29 Відповісти
Анна, судя по вашему вопросу, ваши представления о квантовой физике находятся на уровне плинтуса. Отвечать вам на него бессмысленно - то же самое, что пытаться объяснить бухгалтерию человеку, незнакомому с таблицей умножения.
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24.12.2020 21:47 Відповісти
Ну да, вы ж у нас умнее Бога. Стыдитесь.
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24.12.2020 21:53 Відповісти
уточните, какого бога имеете в виду. Их много.
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25.12.2020 08:51 Відповісти
Бог один. Почитайте Библию. Стыдно не знать эту книгу.
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25.12.2020 09:21 Відповісти
так я читал. Но почему именно Библию? И даже в Библии Он не один, а в трех ипостасях. Причем Бог-сын существовал до своего рождения. Вы это понимаете* Я нет. А про другие религии Вы не слыхали?
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25.12.2020 09:51 Відповісти
Вы не читали. Не врите. Постыдитесь.
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25.12.2020 11:10 Відповісти
нет, я не вру, да и зачем? И Ветхий завет, и Новый Завет, и помню хорошо содержание Евангелий
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25.12.2020 14:30 Відповісти
нюра на работе, нюре позуй квантовая физика как и все квантовое...
нюра не любит когда нюре об етом говорят...
нюра ждет конца смены и пойти домой.
нюра - обыкновенная продажная кацапка.
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24.12.2020 22:00 Відповісти
Невже Хігс бозон створив?
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24.12.2020 22:05 Відповісти
вокруг ценностей Библии и молитвы за свою страну, город, семью. Источник: https://censor.net/ru/n3239031\\\\\\\\\\\

Это круто, но вот Кто затопил всю землю? А?

сказали "А", так скажите и следующее.
А следующее = вы мямлите к томУ, ктО уничтожал ваших предков. Мазохизм - нееее
и да, планете 6700 лет, да - нет? Жду ответ.
жалкие, а кстати, динозавров кости это сотона пресловутая подбрасывает?
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24.12.2020 20:38 Відповісти
Большинство верующих никогда не читали Библию. А если и прочитают внимательно, то их вере придет конец.
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24.12.2020 20:59 Відповісти
За шо и боремся
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24.12.2020 21:02 Відповісти
Так возьмите и почитайте, а не чушь несите.
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24.12.2020 21:25 Відповісти
Читал. И когда читаешь про зверства Яхве и деяния бохоизбранных, хочется швырнуть ее подальше
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25.12.2020 07:29 Відповісти
Поэтому мне гораздо ближе и интереснее древнеиндийские веды
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25.12.2020 07:36 Відповісти
А также древнеславянские верования
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25.12.2020 07:41 Відповісти
мифы Греции просто поэма
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25.12.2020 08:52 Відповісти
А бомжи, чтобы не ударить лицом в грязь, решили объединиться на Рождественском ужине на вокзалах всей страны.
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24.12.2020 20:47 Відповісти
Соромно за таких вчених...
Чи може це випускники трускавецького універу)
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24.12.2020 20:52 Відповісти
Соромно за вас.
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Вздрогнем стоя, как в подъезде.
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24.12.2020 20:59 Відповісти
И обсудили "что такое ничего и как из него сделать что-то".
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24.12.2020 20:59 Відповісти
Я ха-ха-ха плачу!!! А ещё недавно церковь бы их сожгла на кострах ...
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24.12.2020 21:11 Відповісти
Панове хуторяни ! Ви спочатку в лабораторії зробіть ДНК, зашифруйте там гени, а потім вже похваляйтесь своїм атеїзмом.
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24.12.2020 21:14 Відповісти
Бей мусароу!!!
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24.12.2020 21:22 Відповісти
Браво, вчені!!!!! Сьогодні Ісус народжується , той хто приніс мораль людям і показав вічне життя! Славимо його!!!!
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24.12.2020 21:27 Відповісти
а оту ученую с нижней фотки как зовут и чему и кого она учит?
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24.12.2020 21:51 Відповісти
Ротик у неё привлекательный!
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25.12.2020 09:14 Відповісти
Під час Різдвяного молитовного сніданку виступив представник парламенту Святослав Юраш, який є головою міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Святослав підкреслив важливу роль вчених в осмисленні цінностей народу. Наголосив на необхідності взаємодії вчених і парламентаріїв. Це дозволить примножити ефективність наукових досліджень.

ЯКИЙ ФІЛОСОФ,ТАКИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИСТУП
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24.12.2020 22:04 Відповісти
в осмисленні цінностей народу.

ЦЕ ДІЙСНО ВАЖКЕ ЗАВДАННЯ
НАВІТЬ СФОРМУЛЮВАТИ- а що ж воно таке-
цінності народу.

трудніше від нього лише
-формулювання Національної Ідеї
-добування "філософського каменю"
-перелік всіх імен Бога
- знаходження Смислу Життя
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24.12.2020 22:09 Відповісти
Члени Ради молодих учених.... виступили з промовами і заспівали разом українські колядки.

нікого не шокує висвітлення даної події у ЗМі?


підказую,чому..
у вчених і віруючих РІЗНИЙ і навіть несумісний "інструментарій" осмислення дійсності
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24.12.2020 22:14 Відповісти
а потім ми сміємося,що російські космонавти завезли мощі святих та ікони на орбіту..(((
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24.12.2020 22:16 Відповісти
Ну осмисли тоді, що було до "Великого Вибуху". І чим доказати, чи був "Великий Вибух". Все це теоретичні фізичні догадки які не мають жодного доказу. Просто красний текст "фізичною мовою".
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24.12.2020 23:18 Відповісти
Якщо Юраш вчений, то ми всі академіки.
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24.12.2020 23:02 Відповісти
А якщо той, что вчоный подымется умом выше Лаврской колокольни и посмотрит вниз, то люди для него будут маленькие-маленкие, как миши. Нет как криси!
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25.12.2020 08:46 Відповісти
Более 50 ученых Украины и Европы объединились на Рождественском молитвенном завтраке

В каком соотношении и кто от Украины? Может от Украины участвует только секретарша из МОНа. Мне интересно, потому что скоро ученые в Украине станут встречаться так же часто, как и мамонты или динозавры
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25.12.2020 03:21 Відповісти
 
 