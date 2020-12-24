Понад 50 вчених України та Європи об'єдналися на Різдвяному молитовному сніданку
Напередодні Різдва 24 грудня відбувся Різдвяний молитовний сніданок, який об'єднав понад 50 учених з 20 міст України та 5 країн Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Молитовні сніданки виникли в США 70 років тому під час Великої депресії з метою об'єднання і підтримки людей у важкі часи навколо цінностей Біблії і молитви за свою країну, місто, сім'ю. В Україні молитовні сніданки вчених відбуваються впродовж 5 років у різних університетах. Від початку карантину вони перемістилися в онлайн, що дає змогу об'єднати учасників із різних міст і країн.
Під час Різдвяного молитовного сніданку виступив представник парламенту Святослав Юраш, який є головою міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Святослав підкреслив важливу роль вчених в осмисленні цінностей народу. Наголосив на необхідності взаємодії вчених і парламентаріїв. Це дозволить примножити ефективність наукових досліджень.
Ректор Київського інституту бізнесу і права Ігор Охріменко підкреслив значення Різдва не тільки як традиційного сімейного свята, а як народження Ісуса Христа, яке змінило хід історії людства і змінює і зараз людські серця.
Члени Ради молодих учених при МОН Ольга Романенко, Олеся Ващук, Марина Хмара, Роман Жебчук, Дарина Кушерець, Ірина Дегтярьова, Віталій Болгар виступили з промовами і заспівали разом українські колядки.
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расширяйтесь - переходите на тройняшный способ работы - ты, нюрка и клавка...
вангую - щас тебя лайкнет мл.сержат нюрка и неопозная, пока еще, клавка...
нюра не любит когда нюре об етом говорят...
нюра ждет конца смены и пойти домой.
нюра - обыкновенная продажная кацапка.
Это круто, но вот Кто затопил всю землю? А?
сказали "А", так скажите и следующее.
А следующее = вы мямлите к томУ, ктО уничтожал ваших предков. Мазохизм - нееее
и да, планете 6700 лет, да - нет? Жду ответ.
жалкие, а кстати, динозавров кости это сотона пресловутая подбрасывает?
Чи може це випускники трускавецького універу)
ЯКИЙ ФІЛОСОФ,ТАКИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИСТУП
ЦЕ ДІЙСНО ВАЖКЕ ЗАВДАННЯ
НАВІТЬ СФОРМУЛЮВАТИ- а що ж воно таке-
цінності народу.
трудніше від нього лише
-формулювання Національної Ідеї
-добування "філософського каменю"
-перелік всіх імен Бога
- знаходження Смислу Життя
нікого не шокує висвітлення даної події у ЗМі?
підказую,чому..
у вчених і віруючих РІЗНИЙ і навіть несумісний "інструментарій" осмислення дійсності
В каком соотношении и кто от Украины? Может от Украины участвует только секретарша из МОНа. Мне интересно, потому что скоро ученые в Украине станут встречаться так же часто, как и мамонты или динозавры