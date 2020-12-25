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Новости Коронавирус и карантин
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Тяжесть симптомов COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела, - исследование

Ученые Стенфордского университета установили, что при легком и тяжелом течении COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса.

Об этом говорится в сообщении медицинского факультета университета, информирует Цензор.НЕТ 

"Это одно из наиболее полных на сегодняшний день исследований иммунного ответа антител к SARS-CoV-2 у людей с любым спектром тяжести заболевания, от бессимптомного до смертельного", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры патологии Скотта Бойда.

Исследование показало, что люди с тяжелой формой COVID-19 имеют меньшую долю антител, нацеленных на спайковый белок, используемый вирусом для проникновения в клетки человека, чем антител, нацеленных на белки внутренней оболочки вируса.

Исследователи изучили течение болезни у 254 человек с бессимптомным, легким или тяжелым COVID-19. Из числа пациентов с симптомами 25 лечились амбулаторно, 42 - в терапевтических отделениях, 37 - в отделениях интенсивной терапии. Двадцать пять человек в исследовании умерли от болезни.

Бойд и его коллеги проанализировали уровни трех типов антител - IgG, IgM и IgA - и пропорции, нацеленные на вирусный белок-шип или внутреннюю оболочку вируса по мере развития болезни.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 с помощью спайк-белка ("шипа") с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю оболочку, покрывающую его генетический материал. Вскоре вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц, которые затем высвобождаются для заражения других клеток.

"Антитела, которые распознают и связываются с белком-спайком, блокируют его способность связываться с ACE2, предотвращая заражение клеток вирусом, тогда как антитела, распознающие другие вирусные компоненты, вряд ли предотвратят распространение вируса. Современные вакцины-кандидаты используют части спайкового белка для стимуляции иммунного ответа", - отмечается в сообщении.

Однако ученые предупреждают, что, хотя исследование выявило тенденции среди группы пациентов, все еще существует значительная вариабельность иммунного ответа у отдельных людей, особенно с тяжелым заболеванием.

Как и в других исследованиях, специалисты обнаружили, что у людей с бессимптомным и легким течением болезни в целом уровень антител ниже, чем у пациентов с тяжелым заболеванием. После выздоровления уровни IgM и IgA неуклонно снижались до низких или неопределяемых уровней у большинства пациентов в течение периода от одного до четырех месяцев после появления симптомов или предполагаемой даты инфицирования, а уровни IgG значительно упали.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Для баранов уже сколько раз говорили - одевать маски, не соприкосаться поверхностями рук, которыми хватались за ручки и прочие вещи в общественных местах, со слизистой оболочкой, вроде носа, рта и глаз, и мыть руки по приходу домой. Если обычному человеку это не понятно, то этот человек либо умственно отсталый, либо религиозный фанатик, не верующий в вирус.
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25.12.2020 12:44
+5
А кто виноват что очередь за концентратором? Опять Порошенко?
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
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25.12.2020 13:05
+4
Доказательствами с самого начала ковидной истерии никто себя не утруждает.
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25.12.2020 13:25
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Правила форума Совет форумчан
это все очень интересно...
но простому обывателю нелегко понять этот механизм и тем более разобраться, что же все таки делать, чтобы эта карусель остановилась...
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25.12.2020 12:37 Ответить
Для баранов уже сколько раз говорили - одевать маски, не соприкосаться поверхностями рук, которыми хватались за ручки и прочие вещи в общественных местах, со слизистой оболочкой, вроде носа, рта и глаз, и мыть руки по приходу домой. Если обычному человеку это не понятно, то этот человек либо умственно отсталый, либо религиозный фанатик, не верующий в вирус.
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25.12.2020 12:44 Ответить
В вірус «вєровать» не треба.
Це факт.
Запитайте у тих, хто у черзі до кисневого концетратора.
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25.12.2020 12:47 Ответить
А кто виноват что очередь за концентратором? Опять Порошенко?
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
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25.12.2020 13:05 Ответить
Ідіть ви вже нахрєн зі своїм Порошенком...Питання задавалось просте - чому одні хворіють легко,а інші вмирають...З анонсу це не зрозуміло...Ця здатність протидіяти вірусу вроджена чи набута?..Чому більше антитіл - то краще,а менше - то гірше?..І як убезпечитись,крім масок і миття рук?...Можна ж було нормальною зрозумілою мовою написати статтю,без тих термінів і явищ...
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25.12.2020 16:58 Ответить
Ничем на 100% вы не защититесь,если только вообще не будете контактировать с окружающими и то через предметы,если не будете соблюдать гигиену, есть возможность заразится.
Если вы носите маску,то вы практически без защиты(вам наплюют не через маску,так через глаза вирус попадёт),а вот если напротив человек в маске,то ваша защита повышается в разы,ибо разлёт вируса ограничен маской ,которая заметно снижает дистанцию.Ношение маски,это ваша ответственность перед окружающими вас людьми,которая вам же и возвращается,через их понимание угрозы..Если у вас очки,то это только плюс к защите.Если поблизости нет людей,то не носите маску,будь то на улице или в помещении.Мойте руки,ограничьте по возможности общение со всеми,людей без маски старайтесь избегать это и есть защита на сегоднешний день.
Что до антител и иммунитета,наш иммунитет не может распознать этот вирус и "сходит с ума",но зная,что это угроза бросает все силы на его подавление,тем самым ослабляя все остальнык позиции в организме открытыми.Парадокс,но чем сильнее иммунитет,тем опасней ситуация,так называемый "цитокиновый шторм"
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3124164-immunitet-i-citokinovyj-storm-pri-sovid19-cto-izvestno-kak-predotvratit.html

Всем не болеть и с наступающими праздниками.
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25.12.2020 18:20 Ответить
О защите на 100% никто и не говорит. Но если вы можете защититься хотя даже на 50% - это уже вероятность заболеть в 2 раза ниже - разве не существенно?
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26.12.2020 01:14 Ответить
Существенно,если оба в масках.
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26.12.2020 01:27 Ответить
Если оба в масках - там уже не 50%, а все 95%, то есть - вероятность в 20 раз меньше, но даже если в маске один - защита все равно существенная.
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26.12.2020 10:44 Ответить
Опять же, мы о какой маске говорим?Если 3 класс защиты,то да,но с условием,что защищены глаза.Если медицинская трёхслойная,то она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот.
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26.12.2020 11:10 Ответить
Если мы гвоорим о респираторах FFP3 без клапана, то там, при условии ношения их обоими людьми - 99% защиты получается.
95% - это при обычных медицинских масках по результатам исследований, если люди, конечно, будут при этом соблюдать дистанцию в 1м.

" она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот."
Защищает. Большую часть капель она на себя собирает, те же мелкие, которые пролетают сквозь нее - летят не далеко.
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26.12.2020 11:14 Ответить
Так на расстоянии 5 м вы и без маски защищены на 99%..У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска.
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26.12.2020 11:30 Ответить
"Так на расстоянии 5 м вы и без маски защищены на 99%"

Разумеется. Вот только вы не можете обеспечить везде расстояние 5м, потому и нужны маски.

".У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска."

У меня есть информация из исследований о том, какое количество мокроты с какой вероятностью может попасть на собеседника, находящегося в 1м метре при условиях ношения медицинских масок и респираторов одним или обоими собеседниками.
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26.12.2020 11:51 Ответить
Чтобы выяснить, насколько медицинские маски эффективно предотвращают распространение коронавирусной инфекции, японские ученые поставили в изолированном пространстве две головы манекенов лицом к лицу на расстоянии 50 см друг от друга. На обоих манекенах ученые закрепили специальные датчики. Одна голова "вдыхала" окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него коронавирус нового типа вместе со слюной, имитируя покашливание.
Матерчатая маска на "вдыхающем" манекене задерживала 17% частиц вируса, хирургическая трехслойная - на 47%. Для респиратора типа N95 этот показатель был максимален - 79%.
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26.12.2020 12:06 Ответить
Верно. Я ведь и писал вам сразу, что хирургическая маска только на вас - дает вам 50% защиты (ну тут 47% - в пределах погрешности).

А после они провели еще одно исследование, в котором смоделировали оба процесса - и вдыхание, и выдыхание - и, соответственно - маски и респираторы проверили на 2-х манекенах. И в этом эксперименте при наличии хирургических масок на обоих манекенах - задерживалось до 95% частиц, а при налиции респираторов N95 (SPP3) на обоих манекенах - до 99% частиц.
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26.12.2020 14:09 Ответить
То что я писал относилось именно к простой медицинской маске,так как 99% пользуются именно ей.
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26.12.2020 11:21 Ответить
Як чудово, що ідіоти навчились мити руки в 2020 році.

"одевать маски" - цікавий ритуал, але нічого спільного із захистом від вірусів він не має
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25.12.2020 13:34 Ответить
Може просто людина впевнена у своїй імунній системі ?
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25.12.2020 13:49 Ответить
По данным статистики ношение масок никак не влияет на заболеваемость короной. Наоборот, больше болеют те, кто носил маску. Никто точно не знает как идет заражение. Никто не нашел и не найдет лечение, эффективную вакцинацию, так как вирус постоянно мутирует. В Великобритании после вакцинации заболеваемость и смертность повысилась.
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25.12.2020 14:15 Ответить
Сколько раз можно писать, что прежде, чем высеры вбрасывать, надо хоть немного поинтересоваться предметом, чтобы не показывать свою тупость и невежество? Только ношение масок НА ПОРЯДКИ снизило число заболевших и умерших от КОВИДа в ряде стран!
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25.12.2020 18:58 Ответить
Дадада в зимбабве например
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25.12.2020 19:12 Ответить
Не неси чушь иди спать. И маску надень.
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25.12.2020 22:20 Ответить
Такой статистики не существует и существовать не может в принципе - это фейки, придуманные идиотами-антимасочниками, верующими во "всемирный заговор ковида".
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26.12.2020 01:15 Ответить
Тролль, вот твоя информация абсолютно бездоказательна и лжива и ты тут фейк, бот, и не перекладывай свои грехи на других.
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26.12.2020 11:13 Ответить


Троллиха, я-то как раз основываюсь только на реальных научных исследованиях, ты же - на теориях заговора полоумных идиотов.
В цивилизованном мире к таким как ты относятся как к блаженным - ибо что с дурачков взять?
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26.12.2020 11:17 Ответить
Я с олигофренами не спорю, иди вон.
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26.12.2020 12:19 Ответить


Конечно не споришь - ты с ними соглашаешься. Ведь все последователи теории заговора - олигофрены.
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26.12.2020 14:04 Ответить
Нічого не допомагає, на роботі у мене всі в шоці,як то я захворів, все це що ти перерахував я робив,але все рівно захворів,а коли в серпні жінка і діти хворіли,то мене не зачіпило, хоч ніякої ізоляції не було. Маєш захворіти- захворієш!
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25.12.2020 14:56 Ответить
Вот вот. А маска - это намордник для обучения людей не общаться и не критиковать власть.
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26.12.2020 11:14 Ответить
Тяжесть зависит от того, через какое "отверстие" попал вирус в организм!
Через легкие - это самое тяжелое.
Через глаза, уши, ранки не теле - может быть без симптомов.
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25.12.2020 12:52 Ответить
ну еще бы доказательства...
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25.12.2020 13:14 Ответить
Доказательствами с самого начала ковидной истерии никто себя не утруждает.
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25.12.2020 13:25 Ответить
Где доказательства, что попадает через дыхательные пути или желудок?
Берем учебники по вирусологии, и там черным по белому ... Как проникают, как развиваются ...
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25.12.2020 16:08 Ответить
дело в том,что в заднице тоже имеется слизистая оболочка,вот только заражение ковидом через нее происходят сравнительно редко .
я потому и спрашиваю цифры заболеваемости различными путями в процентном отношении,бо голые слова ни о чем не говорят.
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25.12.2020 17:28 Ответить
Ваша правда, как при чуме: либо бубонная, либо легочная.
Диалектика.
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25.12.2020 13:25 Ответить
Не все дырки перечислили.
В основном, всё, как всегда, традиционно, происходит у Слуг Народа через *опу.
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25.12.2020 13:26 Ответить
Імунна система у всіх своя і піклуються про неї все по різному. Або, взагалі, не мають поняття про що це. Жують і п'ють що попало, дихають чертічем. Здоровий спосіб життя необхідно починати вивчати ще з дитячого віку - правильне харчування, спортивні навантаження, психологія стосунків у сім'ї і в суспільстві. Люди похилого віку вже з своїм життєвим багажем. Але, молодь, вже зараз, себе готує бути постійними клієнтами лікарень ..
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25.12.2020 13:47 Ответить
По данным статистики ношение масок никак не влияет на заболеваемость короной. Наоборот, больше болеют те, кто носил маску. Никто точно не знает как идет заражение._____ через дефикацию!
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25.12.2020 14:52 Ответить
идиотов без мозгов никак не научить носить маску, мыть и дезинфицировать руки... пока сами не прочувствуют болезнь, многие последний раз... я пока лежал в больнице (3 недели) не видел ни одного вернувшегося из реанимации...
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25.12.2020 14:56 Ответить
Ну робив все це я і все рівно захворів, ти мабуть тоже ідіот,раз захворів
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25.12.2020 14:58 Ответить
Вы заболели,потому что окружающие вас люди,скорее всего этого не делали.
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25.12.2020 18:25 Ответить
Да звездит как дышит
Вона у меня с реанимации один
Гнать вшею давно пора

Три недели он в больнице ага
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25.12.2020 18:25 Ответить
Господи.....Какой бред ...
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25.12.2020 15:15 Ответить
Тяжесть болезни при этом вирусе вызывает не сам вирус, а ответ (реакция на него ) имунной системы, чем сильнее реакция (борьба организма с вирусом), тем тежелее форма болезни, это также как при гепатите или "испанке', когда летальный исход обусловлен атакой иммунной системой на клетки собственного организма зараженные вирусом.
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25.12.2020 20:32 Ответить
_________________Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 с помощью спайк-белка ("шипа") с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю оболочку, покрывающую его генетический материал. Вскоре вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц, которые затем высвобождаются для заражения других клеток. https://censor.net/ru/n3239098------------------------------

Ох ни х. с.Это значит у меня в теле (оболочке) идёт война кто кого победит, а мой мозг спокойно чай попивает? А какой орган тела отвечает за иммунитет,если не мозг,(скапливание всей информации)?.А может эти ,которые сбрасывают оболочку, уже и в мозг проникли? Я что- "Матрица 3"? В моём теле "Звёздные воины" снимают? Сколько вопросительных знаков ,а ответа нету.Не обкуривайтесь и необкуренны будете. Заболеть можно,уже, и от психоза.
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25.12.2020 22:45 Ответить
 
 