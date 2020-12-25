Тяжесть симптомов COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела, - исследование
Ученые Стенфордского университета установили, что при легком и тяжелом течении COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса.
Об этом говорится в сообщении медицинского факультета университета, информирует Цензор.НЕТ
"Это одно из наиболее полных на сегодняшний день исследований иммунного ответа антител к SARS-CoV-2 у людей с любым спектром тяжести заболевания, от бессимптомного до смертельного", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры патологии Скотта Бойда.
Исследование показало, что люди с тяжелой формой COVID-19 имеют меньшую долю антител, нацеленных на спайковый белок, используемый вирусом для проникновения в клетки человека, чем антител, нацеленных на белки внутренней оболочки вируса.
Исследователи изучили течение болезни у 254 человек с бессимптомным, легким или тяжелым COVID-19. Из числа пациентов с симптомами 25 лечились амбулаторно, 42 - в терапевтических отделениях, 37 - в отделениях интенсивной терапии. Двадцать пять человек в исследовании умерли от болезни.
Бойд и его коллеги проанализировали уровни трех типов антител - IgG, IgM и IgA - и пропорции, нацеленные на вирусный белок-шип или внутреннюю оболочку вируса по мере развития болезни.
Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 с помощью спайк-белка ("шипа") с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю оболочку, покрывающую его генетический материал. Вскоре вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц, которые затем высвобождаются для заражения других клеток.
"Антитела, которые распознают и связываются с белком-спайком, блокируют его способность связываться с ACE2, предотвращая заражение клеток вирусом, тогда как антитела, распознающие другие вирусные компоненты, вряд ли предотвратят распространение вируса. Современные вакцины-кандидаты используют части спайкового белка для стимуляции иммунного ответа", - отмечается в сообщении.
Однако ученые предупреждают, что, хотя исследование выявило тенденции среди группы пациентов, все еще существует значительная вариабельность иммунного ответа у отдельных людей, особенно с тяжелым заболеванием.
Как и в других исследованиях, специалисты обнаружили, что у людей с бессимптомным и легким течением болезни в целом уровень антител ниже, чем у пациентов с тяжелым заболеванием. После выздоровления уровни IgM и IgA неуклонно снижались до низких или неопределяемых уровней у большинства пациентов в течение периода от одного до четырех месяцев после появления симптомов или предполагаемой даты инфицирования, а уровни IgG значительно упали.
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но простому обывателю нелегко понять этот механизм и тем более разобраться, что же все таки делать, чтобы эта карусель остановилась...
Це факт.
Запитайте у тих, хто у черзі до кисневого концетратора.
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
Если вы носите маску,то вы практически без защиты(вам наплюют не через маску,так через глаза вирус попадёт),а вот если напротив человек в маске,то ваша защита повышается в разы,ибо разлёт вируса ограничен маской ,которая заметно снижает дистанцию.Ношение маски,это ваша ответственность перед окружающими вас людьми,которая вам же и возвращается,через их понимание угрозы..Если у вас очки,то это только плюс к защите.Если поблизости нет людей,то не носите маску,будь то на улице или в помещении.Мойте руки,ограничьте по возможности общение со всеми,людей без маски старайтесь избегать это и есть защита на сегоднешний день.
Что до антител и иммунитета,наш иммунитет не может распознать этот вирус и "сходит с ума",но зная,что это угроза бросает все силы на его подавление,тем самым ослабляя все остальнык позиции в организме открытыми.Парадокс,но чем сильнее иммунитет,тем опасней ситуация,так называемый "цитокиновый шторм"
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3124164-immunitet-i-citokinovyj-storm-pri-sovid19-cto-izvestno-kak-predotvratit.html
Всем не болеть и с наступающими праздниками.
95% - это при обычных медицинских масках по результатам исследований, если люди, конечно, будут при этом соблюдать дистанцию в 1м.
" она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот."
Защищает. Большую часть капель она на себя собирает, те же мелкие, которые пролетают сквозь нее - летят не далеко.
Разумеется. Вот только вы не можете обеспечить везде расстояние 5м, потому и нужны маски.
".У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска."
У меня есть информация из исследований о том, какое количество мокроты с какой вероятностью может попасть на собеседника, находящегося в 1м метре при условиях ношения медицинских масок и респираторов одним или обоими собеседниками.
Матерчатая маска на "вдыхающем" манекене задерживала 17% частиц вируса, хирургическая трехслойная - на 47%. Для респиратора типа N95 этот показатель был максимален - 79%.
А после они провели еще одно исследование, в котором смоделировали оба процесса - и вдыхание, и выдыхание - и, соответственно - маски и респираторы проверили на 2-х манекенах. И в этом эксперименте при наличии хирургических масок на обоих манекенах - задерживалось до 95% частиц, а при налиции респираторов N95 (SPP3) на обоих манекенах - до 99% частиц.
"одевать маски" - цікавий ритуал, але нічого спільного із захистом від вірусів він не має
Троллиха, я-то как раз основываюсь только на реальных научных исследованиях, ты же - на теориях заговора полоумных идиотов.
В цивилизованном мире к таким как ты относятся как к блаженным - ибо что с дурачков взять?
Конечно не споришь - ты с ними соглашаешься. Ведь все последователи теории заговора - олигофрены.
Через легкие - это самое тяжелое.
Через глаза, уши, ранки не теле - может быть без симптомов.
Берем учебники по вирусологии, и там черным по белому ... Как проникают, как развиваются ...
я потому и спрашиваю цифры заболеваемости различными путями в процентном отношении,бо голые слова ни о чем не говорят.
Диалектика.
В основном, всё, как всегда, традиционно, происходит у Слуг Народа через *опу.
Вона у меня с реанимации один
Гнать вшею давно пора
Три недели он в больнице ага
Ох ни х. с.Это значит у меня в теле (оболочке) идёт война кто кого победит, а мой мозг спокойно чай попивает? А какой орган тела отвечает за иммунитет,если не мозг,(скапливание всей информации)?.А может эти ,которые сбрасывают оболочку, уже и в мозг проникли? Я что- "Матрица 3"? В моём теле "Звёздные воины" снимают? Сколько вопросительных знаков ,а ответа нету.Не обкуривайтесь и необкуренны будете. Заболеть можно,уже, и от психоза.