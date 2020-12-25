Тяжкість симптомів COVID-19 залежить від того, на яку частину вірусу націлені антитіла, - дослідження
Вчені Стенфордського університету встановили, що під час легкого і важкого перебігу COVID-19 антитіла націлені на різні частини вірусу.
Про це йдеться в повідомленні медичного факультету університету, інформує Цензор.НЕТ
"Це одне з найбільш повних на сьогодні досліджень імунної відповіді антитіл до SARS-CoV-2 у людей з будь-яким спектром тяжкості захворювання, від безсимптомного до смертельного", - наводяться в повідомленні слова доцента кафедри патології Скотта Бойда.
Дослідження показало, що люди з тяжкою формою COVID-19 мають меншу частку антитіл, націлених на спайковий білок, який використовується вірусом для проникнення в клітини людини, ніж антитіл, націлених на білки внутрішньої оболонки вірусу.
Дослідники вивчили перебіг хвороби у 254 осіб з безсимптомним, легким або важким COVID-19. З числа пацієнтів з симптомами 25 лікувалися амбулаторно, 42 - в терапевтичних відділеннях, 37 - у відділеннях інтенсивної терапії. Двадцять п'ять осіб у дослідженні померли від хвороби.
Бойд і його колеги проаналізували рівні трьох типів антитіл - IgG, IgM і IgA - і пропорції, націлені на вірусний білок-шип або внутрішню оболонку вірусу в міру розвитку хвороби.
Зазначається, що вірус SARS-CoV-2 за допомогою спайк-білка ("шпильки") з клітинним рецептором ACE2, опинившись всередині клітини, скидає свою зовнішню оболонку, оголюючи внутрішню оболонку, яка покриває його генетичний матеріал. Незабаром вірус задіє механізм клітинного виробництва білка, щоб виробити більше вірусних частинок, які потім вивільняються для зараження інших клітин.
"Антитіла, які розпізнають і зв'язуються з білком-спайкою, блокують його здатність зв'язуватися з ACE2, запобігаючи зараженню клітин вірусом, тоді як антитіла, які розпізнають інші вірусні компоненти, навряд чи допоможуть запобігти поширенню вірусу. Сучасні вакцини-кандидати використовують частини спайкового білка для стимуляції імунної відповіді", - зазначається в повідомленні.
Однак вчені попереджають, що, хоча дослідження виявило тенденції серед групи пацієнтів, все ще існує значна варіабельність імунної відповіді у окремих людей, особливо з важким захворюванням.
Як і в інших дослідженнях, фахівці виявили, що у людей з безсимптомним і легким перебігом хвороби в цілому рівень антитіл нижче, ніж у пацієнтів з важким захворюванням. Після одужання рівні IgM і IgA неухильно знижувалися до низьких або невизначених рівнів у більшості пацієнтів протягом періоду від одного до чотирьох місяців після появи симптомів або передбачуваної дати інфікування, а рівні IgG значно впали.
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но простому обывателю нелегко понять этот механизм и тем более разобраться, что же все таки делать, чтобы эта карусель остановилась...
Це факт.
Запитайте у тих, хто у черзі до кисневого концетратора.
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
Если вы носите маску,то вы практически без защиты(вам наплюют не через маску,так через глаза вирус попадёт),а вот если напротив человек в маске,то ваша защита повышается в разы,ибо разлёт вируса ограничен маской ,которая заметно снижает дистанцию.Ношение маски,это ваша ответственность перед окружающими вас людьми,которая вам же и возвращается,через их понимание угрозы..Если у вас очки,то это только плюс к защите.Если поблизости нет людей,то не носите маску,будь то на улице или в помещении.Мойте руки,ограничьте по возможности общение со всеми,людей без маски старайтесь избегать это и есть защита на сегоднешний день.
Что до антител и иммунитета,наш иммунитет не может распознать этот вирус и "сходит с ума",но зная,что это угроза бросает все силы на его подавление,тем самым ослабляя все остальнык позиции в организме открытыми.Парадокс,но чем сильнее иммунитет,тем опасней ситуация,так называемый "цитокиновый шторм"
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3124164-immunitet-i-citokinovyj-storm-pri-sovid19-cto-izvestno-kak-predotvratit.html
Всем не болеть и с наступающими праздниками.
95% - это при обычных медицинских масках по результатам исследований, если люди, конечно, будут при этом соблюдать дистанцию в 1м.
" она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот."
Защищает. Большую часть капель она на себя собирает, те же мелкие, которые пролетают сквозь нее - летят не далеко.
Разумеется. Вот только вы не можете обеспечить везде расстояние 5м, потому и нужны маски.
".У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска."
У меня есть информация из исследований о том, какое количество мокроты с какой вероятностью может попасть на собеседника, находящегося в 1м метре при условиях ношения медицинских масок и респираторов одним или обоими собеседниками.
Матерчатая маска на "вдыхающем" манекене задерживала 17% частиц вируса, хирургическая трехслойная - на 47%. Для респиратора типа N95 этот показатель был максимален - 79%.
А после они провели еще одно исследование, в котором смоделировали оба процесса - и вдыхание, и выдыхание - и, соответственно - маски и респираторы проверили на 2-х манекенах. И в этом эксперименте при наличии хирургических масок на обоих манекенах - задерживалось до 95% частиц, а при налиции респираторов N95 (SPP3) на обоих манекенах - до 99% частиц.
"одевать маски" - цікавий ритуал, але нічого спільного із захистом від вірусів він не має
Троллиха, я-то как раз основываюсь только на реальных научных исследованиях, ты же - на теориях заговора полоумных идиотов.
В цивилизованном мире к таким как ты относятся как к блаженным - ибо что с дурачков взять?
Конечно не споришь - ты с ними соглашаешься. Ведь все последователи теории заговора - олигофрены.
Через легкие - это самое тяжелое.
Через глаза, уши, ранки не теле - может быть без симптомов.
Берем учебники по вирусологии, и там черным по белому ... Как проникают, как развиваются ...
я потому и спрашиваю цифры заболеваемости различными путями в процентном отношении,бо голые слова ни о чем не говорят.
Диалектика.
В основном, всё, как всегда, традиционно, происходит у Слуг Народа через *опу.
Вона у меня с реанимации один
Гнать вшею давно пора
Три недели он в больнице ага
Ох ни х. с.Это значит у меня в теле (оболочке) идёт война кто кого победит, а мой мозг спокойно чай попивает? А какой орган тела отвечает за иммунитет,если не мозг,(скапливание всей информации)?.А может эти ,которые сбрасывают оболочку, уже и в мозг проникли? Я что- "Матрица 3"? В моём теле "Звёздные воины" снимают? Сколько вопросительных знаков ,а ответа нету.Не обкуривайтесь и необкуренны будете. Заболеть можно,уже, и от психоза.