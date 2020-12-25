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Новини Коронавірус і карантин
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Тяжкість симптомів COVID-19 залежить від того, на яку частину вірусу націлені антитіла, - дослідження

Вчені Стенфордського університету встановили, що під час легкого і важкого перебігу COVID-19 антитіла націлені на різні частини вірусу.

Про це йдеться в повідомленні медичного факультету університету, інформує Цензор.НЕТ

"Це одне з найбільш повних на сьогодні досліджень імунної відповіді антитіл до SARS-CoV-2 у людей з будь-яким спектром тяжкості захворювання, від безсимптомного до смертельного", - наводяться в повідомленні слова доцента кафедри патології Скотта Бойда.

Дослідження показало, що люди з тяжкою формою COVID-19 мають меншу частку антитіл, націлених на спайковий білок, який використовується вірусом для проникнення в клітини людини, ніж антитіл, націлених на білки внутрішньої оболонки вірусу.

Дослідники вивчили перебіг хвороби у 254 осіб з безсимптомним, легким або важким COVID-19. З числа пацієнтів з симптомами 25 лікувалися амбулаторно, 42 - в терапевтичних відділеннях, 37 - у відділеннях інтенсивної терапії. Двадцять п'ять осіб у дослідженні померли від хвороби.

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Бойд і його колеги проаналізували рівні трьох типів антитіл - IgG, IgM і IgA - і пропорції, націлені на вірусний білок-шип або внутрішню оболонку вірусу в міру розвитку хвороби.

Зазначається, що вірус SARS-CoV-2 за допомогою спайк-білка ("шпильки") з клітинним рецептором ACE2, опинившись всередині клітини, скидає свою зовнішню оболонку, оголюючи внутрішню оболонку, яка покриває його генетичний матеріал. Незабаром вірус задіє механізм клітинного виробництва білка, щоб виробити більше вірусних частинок, які потім вивільняються для зараження інших клітин.

"Антитіла, які розпізнають і зв'язуються з білком-спайкою, блокують його здатність зв'язуватися з ACE2, запобігаючи зараженню клітин вірусом, тоді як антитіла, які розпізнають інші вірусні компоненти, навряд чи допоможуть запобігти поширенню вірусу. Сучасні вакцини-кандидати використовують частини спайкового білка для стимуляції імунної відповіді", - зазначається в повідомленні.

Однак вчені попереджають, що, хоча дослідження виявило тенденції серед групи пацієнтів, все ще існує значна варіабельність імунної відповіді у окремих людей, особливо з важким захворюванням.

Як і в інших дослідженнях, фахівці виявили, що у людей з безсимптомним і легким перебігом хвороби в цілому рівень антитіл нижче, ніж у пацієнтів з важким захворюванням. Після одужання рівні IgM і IgA неухильно знижувалися до низьких або невизначених рівнів у більшості пацієнтів протягом періоду від одного до чотирьох місяців після появи симптомів або передбачуваної дати інфікування, а рівні IgG значно впали.

Автор: 

дослідження (609) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Для баранов уже сколько раз говорили - одевать маски, не соприкосаться поверхностями рук, которыми хватались за ручки и прочие вещи в общественных местах, со слизистой оболочкой, вроде носа, рта и глаз, и мыть руки по приходу домой. Если обычному человеку это не понятно, то этот человек либо умственно отсталый, либо религиозный фанатик, не верующий в вирус.
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25.12.2020 12:44
+5
А кто виноват что очередь за концентратором? Опять Порошенко?
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
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25.12.2020 13:05
+4
Доказательствами с самого начала ковидной истерии никто себя не утруждает.
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25.12.2020 13:25
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это все очень интересно...
но простому обывателю нелегко понять этот механизм и тем более разобраться, что же все таки делать, чтобы эта карусель остановилась...
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25.12.2020 12:37 Відповісти
Для баранов уже сколько раз говорили - одевать маски, не соприкосаться поверхностями рук, которыми хватались за ручки и прочие вещи в общественных местах, со слизистой оболочкой, вроде носа, рта и глаз, и мыть руки по приходу домой. Если обычному человеку это не понятно, то этот человек либо умственно отсталый, либо религиозный фанатик, не верующий в вирус.
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25.12.2020 12:44 Відповісти
В вірус «вєровать» не треба.
Це факт.
Запитайте у тих, хто у черзі до кисневого концетратора.
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25.12.2020 12:47 Відповісти
А кто виноват что очередь за концентратором? Опять Порошенко?
А в маски да, веруйте всей силой, тут сосед напротив почти не снимает. Только уже кислородную.
Всё равно удивляется как жеж так магазинная не помогла
А так
Вас предупреждали
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25.12.2020 13:05 Відповісти
Ідіть ви вже нахрєн зі своїм Порошенком...Питання задавалось просте - чому одні хворіють легко,а інші вмирають...З анонсу це не зрозуміло...Ця здатність протидіяти вірусу вроджена чи набута?..Чому більше антитіл - то краще,а менше - то гірше?..І як убезпечитись,крім масок і миття рук?...Можна ж було нормальною зрозумілою мовою написати статтю,без тих термінів і явищ...
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25.12.2020 16:58 Відповісти
Ничем на 100% вы не защититесь,если только вообще не будете контактировать с окружающими и то через предметы,если не будете соблюдать гигиену, есть возможность заразится.
Если вы носите маску,то вы практически без защиты(вам наплюют не через маску,так через глаза вирус попадёт),а вот если напротив человек в маске,то ваша защита повышается в разы,ибо разлёт вируса ограничен маской ,которая заметно снижает дистанцию.Ношение маски,это ваша ответственность перед окружающими вас людьми,которая вам же и возвращается,через их понимание угрозы..Если у вас очки,то это только плюс к защите.Если поблизости нет людей,то не носите маску,будь то на улице или в помещении.Мойте руки,ограничьте по возможности общение со всеми,людей без маски старайтесь избегать это и есть защита на сегоднешний день.
Что до антител и иммунитета,наш иммунитет не может распознать этот вирус и "сходит с ума",но зная,что это угроза бросает все силы на его подавление,тем самым ослабляя все остальнык позиции в организме открытыми.Парадокс,но чем сильнее иммунитет,тем опасней ситуация,так называемый "цитокиновый шторм"
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3124164-immunitet-i-citokinovyj-storm-pri-sovid19-cto-izvestno-kak-predotvratit.html

Всем не болеть и с наступающими праздниками.
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25.12.2020 18:20 Відповісти
О защите на 100% никто и не говорит. Но если вы можете защититься хотя даже на 50% - это уже вероятность заболеть в 2 раза ниже - разве не существенно?
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26.12.2020 01:14 Відповісти
Существенно,если оба в масках.
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26.12.2020 01:27 Відповісти
Если оба в масках - там уже не 50%, а все 95%, то есть - вероятность в 20 раз меньше, но даже если в маске один - защита все равно существенная.
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26.12.2020 10:44 Відповісти
Опять же, мы о какой маске говорим?Если 3 класс защиты,то да,но с условием,что защищены глаза.Если медицинская трёхслойная,то она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот.
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26.12.2020 11:10 Відповісти
Если мы гвоорим о респираторах FFP3 без клапана, то там, при условии ношения их обоими людьми - 99% защиты получается.
95% - это при обычных медицинских масках по результатам исследований, если люди, конечно, будут при этом соблюдать дистанцию в 1м.

" она практически не защищает,её основная задача сократить дистанцию разлёта мокрот."
Защищает. Большую часть капель она на себя собирает, те же мелкие, которые пролетают сквозь нее - летят не далеко.
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26.12.2020 11:14 Відповісти
Так на расстоянии 5 м вы и без маски защищены на 99%..У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска.
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26.12.2020 11:30 Відповісти
"Так на расстоянии 5 м вы и без маски защищены на 99%"

Разумеется. Вот только вы не можете обеспечить везде расстояние 5м, потому и нужны маски.

".У вас есть информация,какое количество и каких,от общего количества мокрот, вообще задерживает медицинская маска."

У меня есть информация из исследований о том, какое количество мокроты с какой вероятностью может попасть на собеседника, находящегося в 1м метре при условиях ношения медицинских масок и респираторов одним или обоими собеседниками.
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26.12.2020 11:51 Відповісти
Чтобы выяснить, насколько медицинские маски эффективно предотвращают распространение коронавирусной инфекции, японские ученые поставили в изолированном пространстве две головы манекенов лицом к лицу на расстоянии 50 см друг от друга. На обоих манекенах ученые закрепили специальные датчики. Одна голова "вдыхала" окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него коронавирус нового типа вместе со слюной, имитируя покашливание.
Матерчатая маска на "вдыхающем" манекене задерживала 17% частиц вируса, хирургическая трехслойная - на 47%. Для респиратора типа N95 этот показатель был максимален - 79%.
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26.12.2020 12:06 Відповісти
Верно. Я ведь и писал вам сразу, что хирургическая маска только на вас - дает вам 50% защиты (ну тут 47% - в пределах погрешности).

А после они провели еще одно исследование, в котором смоделировали оба процесса - и вдыхание, и выдыхание - и, соответственно - маски и респираторы проверили на 2-х манекенах. И в этом эксперименте при наличии хирургических масок на обоих манекенах - задерживалось до 95% частиц, а при налиции респираторов N95 (SPP3) на обоих манекенах - до 99% частиц.
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26.12.2020 14:09 Відповісти
То что я писал относилось именно к простой медицинской маске,так как 99% пользуются именно ей.
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26.12.2020 11:21 Відповісти
Як чудово, що ідіоти навчились мити руки в 2020 році.

"одевать маски" - цікавий ритуал, але нічого спільного із захистом від вірусів він не має
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25.12.2020 13:34 Відповісти
Може просто людина впевнена у своїй імунній системі ?
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25.12.2020 13:49 Відповісти
По данным статистики ношение масок никак не влияет на заболеваемость короной. Наоборот, больше болеют те, кто носил маску. Никто точно не знает как идет заражение. Никто не нашел и не найдет лечение, эффективную вакцинацию, так как вирус постоянно мутирует. В Великобритании после вакцинации заболеваемость и смертность повысилась.
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25.12.2020 14:15 Відповісти
Сколько раз можно писать, что прежде, чем высеры вбрасывать, надо хоть немного поинтересоваться предметом, чтобы не показывать свою тупость и невежество? Только ношение масок НА ПОРЯДКИ снизило число заболевших и умерших от КОВИДа в ряде стран!
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25.12.2020 18:58 Відповісти
Дадада в зимбабве например
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25.12.2020 19:12 Відповісти
Не неси чушь иди спать. И маску надень.
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25.12.2020 22:20 Відповісти
Такой статистики не существует и существовать не может в принципе - это фейки, придуманные идиотами-антимасочниками, верующими во "всемирный заговор ковида".
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26.12.2020 01:15 Відповісти
Тролль, вот твоя информация абсолютно бездоказательна и лжива и ты тут фейк, бот, и не перекладывай свои грехи на других.
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26.12.2020 11:13 Відповісти


Троллиха, я-то как раз основываюсь только на реальных научных исследованиях, ты же - на теориях заговора полоумных идиотов.
В цивилизованном мире к таким как ты относятся как к блаженным - ибо что с дурачков взять?
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26.12.2020 11:17 Відповісти
Я с олигофренами не спорю, иди вон.
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26.12.2020 12:19 Відповісти


Конечно не споришь - ты с ними соглашаешься. Ведь все последователи теории заговора - олигофрены.
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26.12.2020 14:04 Відповісти
Нічого не допомагає, на роботі у мене всі в шоці,як то я захворів, все це що ти перерахував я робив,але все рівно захворів,а коли в серпні жінка і діти хворіли,то мене не зачіпило, хоч ніякої ізоляції не було. Маєш захворіти- захворієш!
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25.12.2020 14:56 Відповісти
Вот вот. А маска - это намордник для обучения людей не общаться и не критиковать власть.
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26.12.2020 11:14 Відповісти
Тяжесть зависит от того, через какое "отверстие" попал вирус в организм!
Через легкие - это самое тяжелое.
Через глаза, уши, ранки не теле - может быть без симптомов.
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25.12.2020 12:52 Відповісти
ну еще бы доказательства...
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25.12.2020 13:14 Відповісти
Доказательствами с самого начала ковидной истерии никто себя не утруждает.
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Где доказательства, что попадает через дыхательные пути или желудок?
Берем учебники по вирусологии, и там черным по белому ... Как проникают, как развиваются ...
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25.12.2020 16:08 Відповісти
дело в том,что в заднице тоже имеется слизистая оболочка,вот только заражение ковидом через нее происходят сравнительно редко .
я потому и спрашиваю цифры заболеваемости различными путями в процентном отношении,бо голые слова ни о чем не говорят.
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25.12.2020 17:28 Відповісти
Ваша правда, как при чуме: либо бубонная, либо легочная.
Диалектика.
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Не все дырки перечислили.
В основном, всё, как всегда, традиционно, происходит у Слуг Народа через *опу.
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25.12.2020 13:26 Відповісти
Імунна система у всіх своя і піклуються про неї все по різному. Або, взагалі, не мають поняття про що це. Жують і п'ють що попало, дихають чертічем. Здоровий спосіб життя необхідно починати вивчати ще з дитячого віку - правильне харчування, спортивні навантаження, психологія стосунків у сім'ї і в суспільстві. Люди похилого віку вже з своїм життєвим багажем. Але, молодь, вже зараз, себе готує бути постійними клієнтами лікарень ..
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25.12.2020 13:47 Відповісти
По данным статистики ношение масок никак не влияет на заболеваемость короной. Наоборот, больше болеют те, кто носил маску. Никто точно не знает как идет заражение._____ через дефикацию!
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25.12.2020 14:52 Відповісти
идиотов без мозгов никак не научить носить маску, мыть и дезинфицировать руки... пока сами не прочувствуют болезнь, многие последний раз... я пока лежал в больнице (3 недели) не видел ни одного вернувшегося из реанимации...
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25.12.2020 14:56 Відповісти
Ну робив все це я і все рівно захворів, ти мабуть тоже ідіот,раз захворів
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25.12.2020 14:58 Відповісти
Вы заболели,потому что окружающие вас люди,скорее всего этого не делали.
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25.12.2020 18:25 Відповісти
Да звездит как дышит
Вона у меня с реанимации один
Гнать вшею давно пора

Три недели он в больнице ага
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25.12.2020 18:25 Відповісти
Господи.....Какой бред ...
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25.12.2020 15:15 Відповісти
Тяжесть болезни при этом вирусе вызывает не сам вирус, а ответ (реакция на него ) имунной системы, чем сильнее реакция (борьба организма с вирусом), тем тежелее форма болезни, это также как при гепатите или "испанке', когда летальный исход обусловлен атакой иммунной системой на клетки собственного организма зараженные вирусом.
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25.12.2020 20:32 Відповісти
_________________Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 с помощью спайк-белка ("шипа") с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю оболочку, покрывающую его генетический материал. Вскоре вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц, которые затем высвобождаются для заражения других клеток. https://censor.net/ru/n3239098------------------------------

Ох ни х. с.Это значит у меня в теле (оболочке) идёт война кто кого победит, а мой мозг спокойно чай попивает? А какой орган тела отвечает за иммунитет,если не мозг,(скапливание всей информации)?.А может эти ,которые сбрасывают оболочку, уже и в мозг проникли? Я что- "Матрица 3"? В моём теле "Звёздные воины" снимают? Сколько вопросительных знаков ,а ответа нету.Не обкуривайтесь и необкуренны будете. Заболеть можно,уже, и от психоза.
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25.12.2020 22:45 Відповісти
 
 