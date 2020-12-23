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Новини Коронавірус і карантин
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Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців

Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців

У перехворілих на COVID-19 і, напевно, також у вакцинованих проти цієї коронавірусної хвороби виробляється довгостроковий клітинний імунітет проти вірусу SARS-CoV-2. Він захищає щонайменше вісім місяців, а може і більше: це поки невідомо, адже саме стільки часу ведеться дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, свої висновки виклали в журналі Science Immunology імунологи Університету Монаша в Австралії.

Вчені пояснюють: так звані В-клітини пам'яті імунітету "запам'ятовують" SARS-CoV-2 і, коли він з'являється в організмі знову (після того як людина вже перехворіла на COVID-19 або була щеплена проти нього), оперативно запускають каскад імунних відповідей. В організмі після цього швидко виробляються антитіла, які нейтралізують вірус.

Це перевірили на 25 особах, які перехворіли на COVID-19. У них взяли 36 зразків крові, починаючи з четвертого по 242-й день після появи симптомів. Титри антитіл очікувано знижувалися вже через три тижні після прояву хвороби. При цьому у всіх протягом восьми місяців після виявлення симптомів "стабільно присутні" В-лімфоцити пам'яті.

За даними дослідників, ці клітини запам'ятовували і розпізнавали один з двох компонентів вірусу – або S-білок шипа, або нуклеокапсид (оболонка вірусної частинки навколо його генетичного матеріалу), і переважно виробляли антитіла IgM+ або IgG1+. Титр В-клітин типу CD27+ нарощувався до 150 днів.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, виявлено 10 136 нових випадків, одужали - 15 372

ДОВІДКА. В-лімфоцити – тип клітин, що грають важливу роль в забезпеченні імунітету з антитілами. У дорослих людей вони утворюються тільки в кістковому мозку. При контакті з патогеном одні B-лімфоцити трансформуються в клітини, здатні виробляти антитіла, інші – в "клітини пам'яті". Останні під час потрапляння  інфекції в організм забезпечують швидку імунну відповідь.

Такі висновки переконливо доводять, пишуть автори, що вакцини проти SARS-CoV-2 будуть працювати протягом тривалого періоду, а не "пару-трійку місяців", як переживали раніше, коли з'ясувалося, що рівень антитіл до коронавірусу падають після декількох місяців.

"Ми припускаємо, що встановлення системної імунної пам'яті допоможе запобігти важкому системному COVID-19, а повторне інфікування може бути обмежене легкою або безсимптомною інфекцією верхніх дихальних шляхів", – підкреслили дослідники.

Нагадаємо, що ще на початку листопада аналогічний висновок про клітинний імунітет зробили в Університеті Джонса Гопкінса в Меріленді.

У грудні в Британії почали перевіряти на людях першу в Європі вакцину з "убитого" коронавірусу.

Китайська вакцина Sinopharm, як і Moderna, на 100% захищає від важкого ковіда. А ось вакцину Sanofi-GSK відправили на доопрацювання: погані результати у літніх.

Популярний антибіотик азитроміцин виявився марним у лікуванні COVID-19 в лікарні.

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Топ коментарі
+6
Расскажите это повторно заболевшим COVID.
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23.12.2020 08:43
+3
А как-же быть с теми Вчеными, что звиздели ,что от ковида нет иммунитета .
Кто из них Вченее?
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23.12.2020 08:31
+3
Хм, а как же заявления о повторном заражении переболевших? Создается впечатление что никто нихрена не знает об этом вирусе.
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23.12.2020 08:40
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Ученые Зе. Переболевшие коронавирусом могут сэкономить на вакцине.
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23.12.2020 08:27 Відповісти
Ученым важны не так исследования, как финансирование. Хоба, а мы выяснили шо "А, Б, Ц", но давай дэнги, продолжим исследовать(сколько часов таракан может не ср..ть, после того как поест халвы)(да не ТОТ Таракан то, тот уже давно обосрал всех кого хотел)
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23.12.2020 08:28 Відповісти
То до 4х месяцев, теперь до 8ми...так гляди дойдем до того что один раз только болеть можно
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23.12.2020 08:30 Відповісти
А как-же быть с теми Вчеными, что звиздели ,что от ковида нет иммунитета .
Кто из них Вченее?
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23.12.2020 08:31 Відповісти
Хм, а как же заявления о повторном заражении переболевших? Создается впечатление что никто нихрена не знает об этом вирусе.
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23.12.2020 08:40 Відповісти
Расскажите это повторно заболевшим COVID.
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23.12.2020 08:43 Відповісти
А какая вероятность что они первый раз болели короновирусом, если два теста давали разные результаты то как считали того больного
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23.12.2020 08:57 Відповісти
Еге ж, люди так часто хворіють на пневмонію)))
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23.12.2020 09:06 Відповісти
За январь февраль от пневмонии умерло 1250 людей
Десятками тысяч в месяц болеют и без короновируса и гриппа
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23.12.2020 09:40 Відповісти
элиментарно Ватсон если 40% похибки в тестуванни (сам степашка обьяаил). Остальное дело логики если не короновирусный идиот.
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23.12.2020 10:07 Відповісти
Вероятносьб аж 0,31%
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23.12.2020 09:12 Відповісти
Учёные установили что лапша о пандемии держится, на ушах, уже около 10 месяцев. Исследования продолжаются.
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23.12.2020 08:43 Відповісти
О. Так ты утверждаешь, что короновирус- не опасен. И Это выдумка?
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23.12.2020 09:09 Відповісти
Информационная пандемия. Китай оправился и живёт спокойно. Экономика растёт. Все открывается. Ограничения есть но не как в Европе - волна за волной и локдаун за локдауном. Свободный мир очень быстро становится Бывшим свободным миром.
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23.12.2020 09:27 Відповісти
Не надо юлить. Опасен или нет?
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23.12.2020 09:30 Відповісти
Конечно опасен. Как и любые другие простудные заболевания.
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23.12.2020 09:35 Відповісти
Те," любые простудные" - это более 70млн заражённых и 1.7 умерших- норм. Обычно так сказать ?
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23.12.2020 09:55 Відповісти
Китай вторая экономика мира. Связанная со всеми странами. Что-то все равно просочится.
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23.12.2020 09:40 Відповісти
у Китая опыт с короновирусной дрессировкой прошел удачно, а вот Европе еще учится и учится, ни как не хотят в строй становиться, собаки дикие сосвсем эти европейцы.
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23.12.2020 10:13 Відповісти
Не знаю як пандемія, ну що ця зараза є це точно.
А ті хто не вірить то повірять тільки тоді як захворіють. І повір мені, коли хворієш цією заразою то тоді вже перестає бути смішно.
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23.12.2020 13:18 Відповісти
І саме тому двоє моїх знайомих двічі перехворіли на ковід з перервою у місяць-два.
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23.12.2020 08:55 Відповісти
правильнее :
Врачи уже по два раза получили деньги за диагноз моим двум знакомым
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23.12.2020 09:01 Відповісти
Дурня.
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23.12.2020 09:05 Відповісти
В Мире было зарегистрировано 5 случаев зато в Украине уже более 1200 случаев повторного заражения на короновирус, недавно об этом писали на цензор
ДУРНЯ
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23.12.2020 09:43 Відповісти
Скоріше за все Ви праві. Дійсно, тест може бути позитивним навіть за наявності зруйнованого вірусу після хвороби. Приношу вибачення за "Дурню"
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23.12.2020 10:39 Відповісти
товарищи ученые доценты с кандидатами бросайте ваши опыты едрит и ангедрит...(В.Высоцкий)
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23.12.2020 08:55 Відповісти
Хоч би посоромилися.
Это проверили на 25 переболевших COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3238567

Просто скандально !!!
То німецькі, здається, "вчені" на кількох десятках (ліньки шукати) померлих "висновки" зробили про те, як вірус б*є по нервовій системі. А в деталях написано, що практично всі померлі - похилого віку і з численними патологіями.

Стидобище.
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23.12.2020 08:59 Відповісти
А до цього вчені говорили, що тримається 3 місяці, а ще вчені говорили, що потрібно пити кардіомагніл, і якісь там препарати, які виготовили в московії (що вкрали у японців, тільки по іншому назвали),а ще одні вчені говорили, що потрібно пити горілку, їсти часник і цибулю і багато чого іншого. То які вчені більше вчені?
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23.12.2020 09:13 Відповісти
Спочатку купите вакцину, потім вірус чомусь стане мутантом і ті ж вчені отримають на лапи бакси і завірять світ, що треба ще вколоти дві нові вакцини, бо топ інвестори міжнародних фармкорпорацій хочуть провести ребрендинг та упракувати їх маєтності за рахунок злидарів.
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23.12.2020 09:30 Відповісти
Это точно! После того как переболел,через полгода,когда все вокруг него заболели,-брат НЕ заболел.
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23.12.2020 09:58 Відповісти
 
 