Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців
У перехворілих на COVID-19 і, напевно, також у вакцинованих проти цієї коронавірусної хвороби виробляється довгостроковий клітинний імунітет проти вірусу SARS-CoV-2. Він захищає щонайменше вісім місяців, а може і більше: це поки невідомо, адже саме стільки часу ведеться дослідження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, свої висновки виклали в журналі Science Immunology імунологи Університету Монаша в Австралії.
Вчені пояснюють: так звані В-клітини пам'яті імунітету "запам'ятовують" SARS-CoV-2 і, коли він з'являється в організмі знову (після того як людина вже перехворіла на COVID-19 або була щеплена проти нього), оперативно запускають каскад імунних відповідей. В організмі після цього швидко виробляються антитіла, які нейтралізують вірус.
Це перевірили на 25 особах, які перехворіли на COVID-19. У них взяли 36 зразків крові, починаючи з четвертого по 242-й день після появи симптомів. Титри антитіл очікувано знижувалися вже через три тижні після прояву хвороби. При цьому у всіх протягом восьми місяців після виявлення симптомів "стабільно присутні" В-лімфоцити пам'яті.
За даними дослідників, ці клітини запам'ятовували і розпізнавали один з двох компонентів вірусу – або S-білок шипа, або нуклеокапсид (оболонка вірусної частинки навколо його генетичного матеріалу), і переважно виробляли антитіла IgM+ або IgG1+. Титр В-клітин типу CD27+ нарощувався до 150 днів.
ДОВІДКА. В-лімфоцити – тип клітин, що грають важливу роль в забезпеченні імунітету з антитілами. У дорослих людей вони утворюються тільки в кістковому мозку. При контакті з патогеном одні B-лімфоцити трансформуються в клітини, здатні виробляти антитіла, інші – в "клітини пам'яті". Останні під час потрапляння інфекції в організм забезпечують швидку імунну відповідь.
Такі висновки переконливо доводять, пишуть автори, що вакцини проти SARS-CoV-2 будуть працювати протягом тривалого періоду, а не "пару-трійку місяців", як переживали раніше, коли з'ясувалося, що рівень антитіл до коронавірусу падають після декількох місяців.
"Ми припускаємо, що встановлення системної імунної пам'яті допоможе запобігти важкому системному COVID-19, а повторне інфікування може бути обмежене легкою або безсимптомною інфекцією верхніх дихальних шляхів", – підкреслили дослідники.
Нагадаємо, що ще на початку листопада аналогічний висновок про клітинний імунітет зробили в Університеті Джонса Гопкінса в Меріленді.
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Кто из них Вченее?
Десятками тысяч в месяц болеют и без короновируса и гриппа
А ті хто не вірить то повірять тільки тоді як захворіють. І повір мені, коли хворієш цією заразою то тоді вже перестає бути смішно.
Врачи уже по два раза получили деньги за диагноз моим двум знакомым
ДУРНЯ
Это проверили на 25 переболевших COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3238567
Просто скандально !!!
То німецькі, здається, "вчені" на кількох десятках (ліньки шукати) померлих "висновки" зробили про те, як вірус б*є по нервовій системі. А в деталях написано, що практично всі померлі - похилого віку і з численними патологіями.
Стидобище.