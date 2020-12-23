Вчені з'ясували, що у перехворілих на COVID-19 захист від коронавірусу тримається щонайменше 8 місяців

У перехворілих на COVID-19 і, напевно, також у вакцинованих проти цієї коронавірусної хвороби виробляється довгостроковий клітинний імунітет проти вірусу SARS-CoV-2. Він захищає щонайменше вісім місяців, а може і більше: це поки невідомо, адже саме стільки часу ведеться дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, свої висновки виклали в журналі Science Immunology імунологи Університету Монаша в Австралії.

Вчені пояснюють: так звані В-клітини пам'яті імунітету "запам'ятовують" SARS-CoV-2 і, коли він з'являється в організмі знову (після того як людина вже перехворіла на COVID-19 або була щеплена проти нього), оперативно запускають каскад імунних відповідей. В організмі після цього швидко виробляються антитіла, які нейтралізують вірус.

Це перевірили на 25 особах, які перехворіли на COVID-19. У них взяли 36 зразків крові, починаючи з четвертого по 242-й день після появи симптомів. Титри антитіл очікувано знижувалися вже через три тижні після прояву хвороби. При цьому у всіх протягом восьми місяців після виявлення симптомів "стабільно присутні" В-лімфоцити пам'яті.

За даними дослідників, ці клітини запам'ятовували і розпізнавали один з двох компонентів вірусу – або S-білок шипа, або нуклеокапсид (оболонка вірусної частинки навколо його генетичного матеріалу), і переважно виробляли антитіла IgM+ або IgG1+. Титр В-клітин типу CD27+ нарощувався до 150 днів.

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ДОВІДКА. В-лімфоцити – тип клітин, що грають важливу роль в забезпеченні імунітету з антитілами. У дорослих людей вони утворюються тільки в кістковому мозку. При контакті з патогеном одні B-лімфоцити трансформуються в клітини, здатні виробляти антитіла, інші – в "клітини пам'яті". Останні під час потрапляння інфекції в організм забезпечують швидку імунну відповідь.

Такі висновки переконливо доводять, пишуть автори, що вакцини проти SARS-CoV-2 будуть працювати протягом тривалого періоду, а не "пару-трійку місяців", як переживали раніше, коли з'ясувалося, що рівень антитіл до коронавірусу падають після декількох місяців.

"Ми припускаємо, що встановлення системної імунної пам'яті допоможе запобігти важкому системному COVID-19, а повторне інфікування може бути обмежене легкою або безсимптомною інфекцією верхніх дихальних шляхів", – підкреслили дослідники.

Нагадаємо, що ще на початку листопада аналогічний висновок про клітинний імунітет зробили в Університеті Джонса Гопкінса в Меріленді.

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