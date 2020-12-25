Умер легендарный украинский чемпион Олимпийских игр Иван Богдан

На 93-м году жизни умер легендарный украинский спортсмен, чемпион Олимпийских игр Иван Богдан.

Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Преданный любимому делу, талантливый спортсмен, мудрый наставник, энергичный и активный человек, яркая личность - таким запомнится навсегда Иван Гаврилович", - отметили в НОК.

Отмечается, что Богдан становился победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

Затем Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

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