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Умер легендарный украинский чемпион Олимпийских игр Иван Богдан
На 93-м году жизни умер легендарный украинский спортсмен, чемпион Олимпийских игр Иван Богдан.
Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Преданный любимому делу, талантливый спортсмен, мудрый наставник, энергичный и активный человек, яркая личность - таким запомнится навсегда Иван Гаврилович", - отметили в НОК.
Отмечается, что Богдан становился победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.
Затем Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.
Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.
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