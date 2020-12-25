Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список

Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о сохранении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в списке лиц, в отношении которых распространяются санкции ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое решение опубликовано на сайте суда ЕС.

"Не установлено, что Совет (ЕС) до принятия обжалуемых актов (со стороны Азарова - Ред.) обеспечивал соблюдение украинской судебной администрацией прав на защиту и право заявителя на эффективную судебную защиту в уголовном производстве, на которое он ссылался. Из этого следует, что, решив оставить фамилию заявителя в (санкционном) списке, Совет допустил ошибку в оценке", - говорится в решении суда.

Учитывая это, решение Совета ЕС в сфере Общей внешней политики и политики безопасности от 4 марта 2019 года о внесении изменений в Решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, субъектов и учреждений, учитывая ситуацию в Украине в части, касающейся Николая Азарова, было отменено, поскольку его имя было сохранено в списке лиц, к которым применяются эти ограничительные меры.

Как известно, Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС. Евросоюз исключил его из "черного списка" в марте 2020 года.

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