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Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список

Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список

Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о сохранении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в списке лиц, в отношении которых распространяются санкции ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое решение опубликовано на сайте суда ЕС.

"Не установлено, что Совет (ЕС) до принятия обжалуемых актов (со стороны Азарова - Ред.) обеспечивал соблюдение украинской судебной администрацией прав на защиту и право заявителя на эффективную судебную защиту в уголовном производстве, на которое он ссылался. Из этого следует, что, решив оставить фамилию заявителя в (санкционном) списке, Совет допустил ошибку в оценке", - говорится в решении суда.

Учитывая это, решение Совета ЕС в сфере Общей внешней политики и политики безопасности от 4 марта 2019 года о внесении изменений в Решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, субъектов и учреждений, учитывая ситуацию в Украине в части, касающейся Николая Азарова, было отменено, поскольку его имя было сохранено в списке лиц, к которым применяются эти ограничительные меры.

Как известно, Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС. Евросоюз исключил его из "черного списка" в марте 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого и продлил против Януковича и 9 его сторонников

Автор: 

Азаров Николай (8195) санкции (11314) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+13
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 2092
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25.12.2020 18:34
+12
ну вот...и эксперт по произношению подтянулся... хоть с кем-то аваков покалякать сможет ))))
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25.12.2020 18:33
+10
Отличная НЕработа МЗС и остальных сук жОПУ!
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25.12.2020 18:35
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ну вот...и эксперт по произношению подтянулся... хоть с кем-то аваков покалякать сможет ))))
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25.12.2020 18:33 Ответить
Скоро возвратится. Покалякаете..
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25.12.2020 21:58 Ответить
Значит скоро прочитаем..... сегодня сдохла крово КРЫСА...
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25.12.2020 18:33 Ответить
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 2092
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25.12.2020 18:34 Ответить
«Дякаю 73,22%, Дуже дякаю ! Збазіба !
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25.12.2020 18:55 Ответить
Отличная НЕработа МЗС и остальных сук жОПУ!
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25.12.2020 18:35 Ответить
Именно то, что от них хотели азаров и пр. они успешно выполнили. Сделали работу.
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25.12.2020 18:44 Ответить
та скоріше мінюста, МЗС та прокурватури за часів Порошенка
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25.12.2020 18:56 Ответить
ви насправді так думєте? коли при Порохові таки були санкції, а при Вовці ... ААА він не дав Вовці це продовжувати , коли усі мізкит Вови, вірніше їх відсутність працювали на завдання Кремля - надалі топити Пороха , просуваючи цим Медведчука . Грати тупого ЗЕпорохозалежнохворого а канали Медведчука усе самі зроблять.
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25.12.2020 19:05 Ответить
мова йде не про Порошенка чи Зеленського, а про непрофесійність, недовченість, тупість та жадобу "наших" юристів
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25.12.2020 19:19 Ответить
так и овощ обратно припрётся..
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25.12.2020 18:35 Ответить
А хіба ПРазумков з перевиборами ВР це не стежка для повернення?
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25.12.2020 18:40 Ответить
При цій владі точно, ще й Межигірья вимагатиме повернути.
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25.12.2020 19:33 Ответить
Киля forever.
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25.12.2020 18:36 Ответить
Азарова советником в ОПУ!
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25.12.2020 18:39 Ответить
По вирощуванню капусти?
Зараз в ОПУ його навчать більш креативним методам бюджетної "агрономії"
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25.12.2020 19:22 Ответить
Буудет папизже..
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25.12.2020 18:41 Ответить
стоило англичанам выйти из ЕС, как на следующий день....
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25.12.2020 18:41 Ответить
Нуштош. Права секс-меньшиств очень важны в Европе. Евролиберасты могут убрать его фамилию из списка санкций, но из списка мудaков Азарова ни один комиссаришка ЕС убрать не в состоянии.
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25.12.2020 18:41 Ответить
Рашистские подонки тут как тут ,уже зловтишаются,твари...
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25.12.2020 18:43 Ответить
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 1397
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25.12.2020 18:41 Ответить
Хтось не бачить як помінялися місцямі ЄС та Медведчуківці у рейтингах , нехай на пару відстоків, але ядерні КАКАЯ РАЗНІЦА підуть точно не до ЄС
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25.12.2020 18:41 Ответить
вшановуйте себе за це, бо з людьми потрібно розмовляти ввічливо, а не звати їх дебілами
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25.12.2020 18:54 Ответить
З дебілами? Ввічливо?
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25.12.2020 21:59 Ответить
А компенсацию назначили?
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25.12.2020 18:44 Ответить
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 3847
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25.12.2020 18:46 Ответить
Во ЕС дает, снюхались с рашкой, вопите на партнеров, это не портнов отменил, а ваши друзи. чего не возмущается наша ЕС, что тот ЕС перешел красную линию. Что, двойные стандарты? Очко жим, жим. Вот это плевок, рекордный.
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25.12.2020 18:47 Ответить
це ніякий не "плєвок", а результат тупой непрофесійной праці українських "юристів" 2014-2020 років
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25.12.2020 18:52 Ответить
Чому так мало років включили - ще підключіть роки з Порошенко ще у міністрах Шапкокрада, а от кого ви бачите лідером замість нього? Помітьте я порохоботка але не в секті.
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25.12.2020 19:17 Ответить
я вам знаєте що скажу, справжні лідери себе проявлять, коли Зеленський та Порошенка загризуть один одного своєю тупою ворожнечой, і в лідерах не буде жоден з них. Моліться богу, щоб їм не став якийсь регіональний прафесіанал
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25.12.2020 19:26 Ответить
Азарова премьером!
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25.12.2020 18:48 Ответить
....умный мужик , не то что эта шелу пень !!!)
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25.12.2020 20:29 Ответить
"шановний кимсь" микола янович азіров! вас тут мабуть вже дуже зачекалися в дєрьмачій ОПі як великого праффесіанала для прасуванія іканомєкі до дальняйшаго развитія
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25.12.2020 18:50 Ответить
Какую на этот раз справку наши "забыли" прислать ?
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25.12.2020 18:50 Ответить
Как можно требовать санкций от Европы, если Азаров ежедневно промывает украинским лохам мозги с экранов мертведчуковских каналов... В Украине Азаров не запрещён и не считается преступником, и врагом....
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25.12.2020 18:51 Ответить
микила янивич таки вовремя успел смотаться за борт
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25.12.2020 18:53 Ответить
это кровосисю постоянно пиарит антиукраинский канал НАШ постоянно с Мордора включает его, также как и петуШария СБУ к говноканалу НАШ а также Newsone притензей нет Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список - Цензор.НЕТ 6937
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25.12.2020 18:53 Ответить
Петре Олексійвичу не піартесь вже на тупості ЗЕстраху Вовки, то не тупість то відволікаюча політтехнологія!
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25.12.2020 18:55 Ответить
як ви можете отак легковажно надавать якісь поради великому керманичу-гетьману, що бачить все далеко аж за обрій!
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25.12.2020 19:02 Ответить
дякую за акценти- допомагаєте мені трошки розбудити ЄС , але вина усіх інших патрійоптів які зникли раптом , коли олігархи зупинили свої підкормки.
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25.12.2020 19:09 Ответить
Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список - Цензор.НЕТ 2738
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25.12.2020 19:07 Ответить
У Азирова хатынка в Австрии. А тут какие-то санкции. Он не интересовал наши правохранительные органы. Наши правохранительные органы- инструменты борьбы между различными бандами коррупционеров в стране. Для банд Азиров просто аутсайдер без всяких шансов захватить активы страны.
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25.12.2020 19:12 Ответить
Прекрасно,пополнение правительства близится.
Вот так и будут качельки "туда,сюда". До чего дебильный народ в большей части.
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25.12.2020 19:20 Ответить
Кіля опіздал, пардон - запізднівся.
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25.12.2020 19:25 Ответить
И МЫ ЭТУ МРАЗЬ, пардан, ВЛАСТЬ СОДЕРЖИМ ПЛАТЯ НАЛОГИ?????
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25.12.2020 19:27 Ответить
http://risovach.ru/kartinka/10777079 криза мінєт папізже, моі вагіноважатиє
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25.12.2020 19:32 Ответить
я больше отдаю предпочтение пороху неже ли зеле, но........ оба сделали все, чтоб азиров и виця чувствовали себя спокойно, пусть даже в БЕГАХ.
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25.12.2020 19:49 Ответить
порх все сделал что бы люди проголосовали за клована. жалкое существо
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25.12.2020 20:43 Ответить
Нічого дивного - це і слід було очікувати...
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25.12.2020 19:56 Ответить
Думаю , что Николай Янович засцыт возглавить даже район сейчас на донбасе . Ибо - одни бандюки и все незнакомые . ))
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25.12.2020 20:04 Ответить
Скоро и за Крым и Донбасс отменят санкции.
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25.12.2020 20:28 Ответить
Азаров построил хлебзавод Кулиничи , прекрасный рынок "Столичный" развязки по Киеву метро до теремков много чего еще . какой смысл его чмырить?
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25.12.2020 20:41 Ответить
Вася Путлер , я даже не знал , что кулиничи построились на традиционных хлебопекарнях . В райцентре где я живу , киоски " кулиничи " - ставились автокранами даже ночью на всех " проходимых " местах . ))
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25.12.2020 21:10 Ответить
я не сторонник рыгов но трезво смотрю на события которые происходят в стране. " ставились автокранами даже ночью на всех " проходимых " местах . ))" буд то магазины и мафы рошен ставились по другому или как присходит сейчас убирают бульдозерами чужие мафы что бы поставить свои. мафия))
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26.12.2020 01:33 Ответить
"Реформи" ГЕТЬ МАНА боком вилазять.
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25.12.2020 21:53 Ответить
Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о сохранении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в списке лиц, в отношении которых распространяются санкции ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3239128

Гарномабуть хтось відбашляв євродєпутатам, навіть здогадуюсь що це хтось у лаптях і з балалайками
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25.12.2020 22:20 Ответить
шо це таке? надо Байдену доложить
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25.12.2020 22:36 Ответить
А всего навсего нужно было пустить всю эту гопоту в расход.
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26.12.2020 01:09 Ответить
ПО ЭТОМУ НЕОБХОДИМА МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ С КАЗНЬЮ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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26.12.2020 12:05 Ответить
 
 