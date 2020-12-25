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Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список

Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список

Суд Європейського Союзу скасував рішення Ради ЄС про збереження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова в переліку осіб, проти яких поширюються санкції ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке рішення опубліковано на сайті Суду ЄС.

"Не встановлено, що Рада (ЄС) до прийняття оскаржуваних актів (з боку Азарова – ред.) забезпечувала дотримання українською судовою адміністрацією прав на захист та право заявника на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні, на яке він посилався. З цього випливає, що, вирішивши залишити прізвище заявника у (санкційному) списку, Рада допустила помилку в оцінці", - йдеться у рішенні суду.

З огляду на це, рішення Ради ЄС в сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики від 4 березня 2019 року про внесення змін до Рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб’єктів і установ з огляду на ситуацію в Україні в частині, що стосується Миколи Азарова, було скасовано, оскільки його ім’я було збережено у списку осіб, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи.

Як відомо, Азаров уже не перебуває в санкційному списку ЄС. Євросоюз виключив його з "чорного списку" в березні 2020 року.

Читайте також: Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників

Автор: 

Азаров Микола (1876) санкції (11874) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+13
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 2092
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25.12.2020 18:34
+12
ну вот...и эксперт по произношению подтянулся... хоть с кем-то аваков покалякать сможет ))))
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25.12.2020 18:33
+10
Отличная НЕработа МЗС и остальных сук жОПУ!
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25.12.2020 18:35
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ну вот...и эксперт по произношению подтянулся... хоть с кем-то аваков покалякать сможет ))))
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25.12.2020 18:33 Відповісти
Скоро возвратится. Покалякаете..
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25.12.2020 21:58 Відповісти
Значит скоро прочитаем..... сегодня сдохла крово КРЫСА...
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25.12.2020 18:33 Відповісти
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 2092
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25.12.2020 18:34 Відповісти
«Дякаю 73,22%, Дуже дякаю ! Збазіба !
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25.12.2020 18:55 Відповісти
Отличная НЕработа МЗС и остальных сук жОПУ!
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25.12.2020 18:35 Відповісти
Именно то, что от них хотели азаров и пр. они успешно выполнили. Сделали работу.
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25.12.2020 18:44 Відповісти
та скоріше мінюста, МЗС та прокурватури за часів Порошенка
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25.12.2020 18:56 Відповісти
ви насправді так думєте? коли при Порохові таки були санкції, а при Вовці ... ААА він не дав Вовці це продовжувати , коли усі мізкит Вови, вірніше їх відсутність працювали на завдання Кремля - надалі топити Пороха , просуваючи цим Медведчука . Грати тупого ЗЕпорохозалежнохворого а канали Медведчука усе самі зроблять.
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25.12.2020 19:05 Відповісти
мова йде не про Порошенка чи Зеленського, а про непрофесійність, недовченість, тупість та жадобу "наших" юристів
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25.12.2020 19:19 Відповісти
так и овощ обратно припрётся..
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25.12.2020 18:35 Відповісти
А хіба ПРазумков з перевиборами ВР це не стежка для повернення?
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25.12.2020 18:40 Відповісти
При цій владі точно, ще й Межигірья вимагатиме повернути.
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25.12.2020 19:33 Відповісти
Киля forever.
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25.12.2020 18:36 Відповісти
Азарова советником в ОПУ!
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25.12.2020 18:39 Відповісти
По вирощуванню капусти?
Зараз в ОПУ його навчать більш креативним методам бюджетної "агрономії"
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25.12.2020 19:22 Відповісти
Буудет папизже..
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25.12.2020 18:41 Відповісти
стоило англичанам выйти из ЕС, как на следующий день....
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25.12.2020 18:41 Відповісти
Нуштош. Права секс-меньшиств очень важны в Европе. Евролиберасты могут убрать его фамилию из списка санкций, но из списка мудaков Азарова ни один комиссаришка ЕС убрать не в состоянии.
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25.12.2020 18:41 Відповісти
Рашистские подонки тут как тут ,уже зловтишаются,твари...
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25.12.2020 18:43 Відповісти
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 1397
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25.12.2020 18:41 Відповісти
Хтось не бачить як помінялися місцямі ЄС та Медведчуківці у рейтингах , нехай на пару відстоків, але ядерні КАКАЯ РАЗНІЦА підуть точно не до ЄС
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25.12.2020 18:41 Відповісти
вшановуйте себе за це, бо з людьми потрібно розмовляти ввічливо, а не звати їх дебілами
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25.12.2020 18:54 Відповісти
З дебілами? Ввічливо?
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25.12.2020 21:59 Відповісти
А компенсацию назначили?
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25.12.2020 18:44 Відповісти
Суд ЕС отказался вернуть Азарова в европейский санкционный список - Цензор.НЕТ 3847
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25.12.2020 18:46 Відповісти
Во ЕС дает, снюхались с рашкой, вопите на партнеров, это не портнов отменил, а ваши друзи. чего не возмущается наша ЕС, что тот ЕС перешел красную линию. Что, двойные стандарты? Очко жим, жим. Вот это плевок, рекордный.
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25.12.2020 18:47 Відповісти
це ніякий не "плєвок", а результат тупой непрофесійной праці українських "юристів" 2014-2020 років
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25.12.2020 18:52 Відповісти
Чому так мало років включили - ще підключіть роки з Порошенко ще у міністрах Шапкокрада, а от кого ви бачите лідером замість нього? Помітьте я порохоботка але не в секті.
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25.12.2020 19:17 Відповісти
я вам знаєте що скажу, справжні лідери себе проявлять, коли Зеленський та Порошенка загризуть один одного своєю тупою ворожнечой, і в лідерах не буде жоден з них. Моліться богу, щоб їм не став якийсь регіональний прафесіанал
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25.12.2020 19:26 Відповісти
Азарова премьером!
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25.12.2020 18:48 Відповісти
....умный мужик , не то что эта шелу пень !!!)
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25.12.2020 20:29 Відповісти
"шановний кимсь" микола янович азіров! вас тут мабуть вже дуже зачекалися в дєрьмачій ОПі як великого праффесіанала для прасуванія іканомєкі до дальняйшаго развитія
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25.12.2020 18:50 Відповісти
Какую на этот раз справку наши "забыли" прислать ?
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25.12.2020 18:50 Відповісти
Как можно требовать санкций от Европы, если Азаров ежедневно промывает украинским лохам мозги с экранов мертведчуковских каналов... В Украине Азаров не запрещён и не считается преступником, и врагом....
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25.12.2020 18:51 Відповісти
микила янивич таки вовремя успел смотаться за борт
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25.12.2020 18:53 Відповісти
это кровосисю постоянно пиарит антиукраинский канал НАШ постоянно с Мордора включает его, также как и петуШария СБУ к говноканалу НАШ а также Newsone притензей нет Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список - Цензор.НЕТ 6937
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25.12.2020 18:53 Відповісти
Петре Олексійвичу не піартесь вже на тупості ЗЕстраху Вовки, то не тупість то відволікаюча політтехнологія!
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25.12.2020 18:55 Відповісти
як ви можете отак легковажно надавать якісь поради великому керманичу-гетьману, що бачить все далеко аж за обрій!
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25.12.2020 19:02 Відповісти
дякую за акценти- допомагаєте мені трошки розбудити ЄС , але вина усіх інших патрійоптів які зникли раптом , коли олігархи зупинили свої підкормки.
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25.12.2020 19:09 Відповісти
Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список - Цензор.НЕТ 2738
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25.12.2020 19:07 Відповісти
У Азирова хатынка в Австрии. А тут какие-то санкции. Он не интересовал наши правохранительные органы. Наши правохранительные органы- инструменты борьбы между различными бандами коррупционеров в стране. Для банд Азиров просто аутсайдер без всяких шансов захватить активы страны.
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25.12.2020 19:12 Відповісти
Прекрасно,пополнение правительства близится.
Вот так и будут качельки "туда,сюда". До чего дебильный народ в большей части.
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25.12.2020 19:20 Відповісти
Кіля опіздал, пардон - запізднівся.
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25.12.2020 19:25 Відповісти
И МЫ ЭТУ МРАЗЬ, пардан, ВЛАСТЬ СОДЕРЖИМ ПЛАТЯ НАЛОГИ?????
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25.12.2020 19:27 Відповісти
http://risovach.ru/kartinka/10777079 криза мінєт папізже, моі вагіноважатиє
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25.12.2020 19:32 Відповісти
я больше отдаю предпочтение пороху неже ли зеле, но........ оба сделали все, чтоб азиров и виця чувствовали себя спокойно, пусть даже в БЕГАХ.
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25.12.2020 19:49 Відповісти
порх все сделал что бы люди проголосовали за клована. жалкое существо
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25.12.2020 20:43 Відповісти
Нічого дивного - це і слід було очікувати...
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25.12.2020 19:56 Відповісти
Думаю , что Николай Янович засцыт возглавить даже район сейчас на донбасе . Ибо - одни бандюки и все незнакомые . ))
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25.12.2020 20:04 Відповісти
Скоро и за Крым и Донбасс отменят санкции.
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25.12.2020 20:28 Відповісти
Азаров построил хлебзавод Кулиничи , прекрасный рынок "Столичный" развязки по Киеву метро до теремков много чего еще . какой смысл его чмырить?
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25.12.2020 20:41 Відповісти
Вася Путлер , я даже не знал , что кулиничи построились на традиционных хлебопекарнях . В райцентре где я живу , киоски " кулиничи " - ставились автокранами даже ночью на всех " проходимых " местах . ))
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25.12.2020 21:10 Відповісти
я не сторонник рыгов но трезво смотрю на события которые происходят в стране. " ставились автокранами даже ночью на всех " проходимых " местах . ))" буд то магазины и мафы рошен ставились по другому или как присходит сейчас убирают бульдозерами чужие мафы что бы поставить свои. мафия))
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26.12.2020 01:33 Відповісти
"Реформи" ГЕТЬ МАНА боком вилазять.
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25.12.2020 21:53 Відповісти
Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о сохранении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в списке лиц, в отношении которых распространяются санкции ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3239128

Гарномабуть хтось відбашляв євродєпутатам, навіть здогадуюсь що це хтось у лаптях і з балалайками
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25.12.2020 22:20 Відповісти
шо це таке? надо Байдену доложить
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25.12.2020 22:36 Відповісти
А всего навсего нужно было пустить всю эту гопоту в расход.
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26.12.2020 01:09 Відповісти
ПО ЭТОМУ НЕОБХОДИМА МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ С КАЗНЬЮ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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26.12.2020 12:05 Відповісти
 
 