Суд ЄС відмовився повернути Азарова в європейський санкційний список
Суд Європейського Союзу скасував рішення Ради ЄС про збереження колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова в переліку осіб, проти яких поширюються санкції ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таке рішення опубліковано на сайті Суду ЄС.
"Не встановлено, що Рада (ЄС) до прийняття оскаржуваних актів (з боку Азарова – ред.) забезпечувала дотримання українською судовою адміністрацією прав на захист та право заявника на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні, на яке він посилався. З цього випливає, що, вирішивши залишити прізвище заявника у (санкційному) списку, Рада допустила помилку в оцінці", - йдеться у рішенні суду.
З огляду на це, рішення Ради ЄС в сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики від 4 березня 2019 року про внесення змін до Рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб’єктів і установ з огляду на ситуацію в Україні в частині, що стосується Миколи Азарова, було скасовано, оскільки його ім’я було збережено у списку осіб, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи.
Як відомо, Азаров уже не перебуває в санкційному списку ЄС. Євросоюз виключив його з "чорного списку" в березні 2020 року.
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Зараз в ОПУ його навчать більш креативним методам бюджетної "агрономії"
Вот так и будут качельки "туда,сюда". До чего дебильный народ в большей части.
Гарномабуть хтось відбашляв євродєпутатам, навіть здогадуюсь що це хтось у лаптях і з балалайками