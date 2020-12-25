"Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО
Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей, которые 22 декабря проводили акцию возле Дворца "Украина", где снимался новогодний концерт "Вечернего Квартала".
Выпуск программы опубликован на YouTube, передает Цензор.НЕТ.
Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".
"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", — сказал он.
Также в программе предположили, что за участие в акции предприниматели получили вознаграждение.
"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", — сказала актриса Ирина Сопонару.
В программе добавили, что во время съемок новогоднего "Вечернего Квартал"а людей снаружи зрительного зала было больше, чем внутри.
Частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто може таке дивитися, а тим більше сміятися? Де сміятися? Над чим?
Мабуть зрозуміти можливо лише з підказок з закадровим реготом...
Який бездарний придурок пише це лайно?
Он всю жизнь пресмыкался перед богатыми, и пресмыкаясь перед ними, мечтал стать одним из них.
Для этого понадобилось наврать всему народу, всё о чём каждый мечтал, понижение тарифов, увеличение пенсий, зарплат и т.д.
Он презирает народ.
Он сейчас живёт на чемоданах, он понимает что грабит с шмыгалями и компанией весь народ, что терпение народа не вечно, но мечтает досидеть срок, договариваясь всё время с олигархами, говорит им грабьте народ, мне бы продержаться.
ФОПівці складали найбільшу по платоспроможності аудиторію "95 кварталу".
Значна чисельна кількість ФОПівців обрала ВаЗелинового.
ФОПівці біля палацу "Україна" відстоювали свою фінансову можливість і надалі купувати квітки на Квартал.
"Кварталівці" висміяли ФОПІвців за їх бажання платити кварталівцям.
Я в ах@є від і тих і тих.
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1342920850241183744 54 мин
Очень занята эти дни,но обойти эту позорную новость не получилось. ФОПы, как кость в горле, стали и низкопробному шапито 95 квартал. Убогие офшорные скоморохи высмеяли малый и средний бизнес в своей программе. Жду, не дождусь, когда этот балаган обанкротится.
Зе так само своїх виборців, і так само над ними ригочуть.
Но это мелочи , этой гниде вспомнят и морпеха которого он запретил спецуре эвакуировать , и пацан медленно умирал , и вагнеровцев вспомнят и все нарушения Конституции , и даже агитацию за Слуг перед выборами , а там между прочим статья до трех лет предусматривает.