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"Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО

Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей, которые 22 декабря проводили акцию возле Дворца "Украина", где снимался новогодний концерт "Вечернего Квартала".

Выпуск программы опубликован на YouTube, передает Цензор.НЕТ.

Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".

"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", — сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также в программе предположили, что за участие в акции предприниматели получили вознаграждение.

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", — сказала актриса Ирина Сопонару.

В программе добавили, что во время съемок новогоднего "Вечернего Квартал"а людей снаружи зрительного зала было больше, чем внутри.

Частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.

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Квартал-95 (223) протест (5858) юмор (2007) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+135
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом Україна - Цензор.НЕТ 2035
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25.12.2020 20:26
+119
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом Україна - Цензор.НЕТ 675
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25.12.2020 20:20
+108
"Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом Украина ФОПов - Цензор.НЕТ 1988
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25.12.2020 20:13
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Страница 5 из 5
Интересно наблюдать, как все ники, мочившие Порошенко на Цензоре, куда-то слиняли. Что, мертвячук с ****** не платят??
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26.12.2020 15:00 Ответить
Мерзота.
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26.12.2020 15:49 Ответить
Барыги сами выбрали эту гопоту, теперь жрите твари.
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26.12.2020 17:29 Ответить
Ну как бы им самим приплачивает олигарх за односторонний "юмор", на канале которого они вещают, так что лучше бы помалкивали.
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26.12.2020 17:49 Ответить
це який квартал 95, це той що на банковій?
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26.12.2020 17:52 Ответить
Дно русского мира.
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26.12.2020 18:22 Ответить
слуги олигархов(квартал 95) - мрази
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26.12.2020 18:28 Ответить
Начало заката Квартала. Причем, сами так решили.
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26.12.2020 19:17 Ответить
Які там ФОПи? ФОпи працюють. а там проплачена ніщєбродь .
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26.12.2020 20:06 Ответить
жарти у гівно-кварталу ніякі, абсолютно бездарні, натужні... рівень нижче плінтусу.

Хто може таке дивитися, а тим більше сміятися? Де сміятися? Над чим?
Мабуть зрозуміти можливо лише з підказок з закадровим реготом...
Який бездарний придурок пише це лайно?
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26.12.2020 20:53 Ответить
зрозуміти, коли потрібно сміятися...
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27.12.2020 14:59 Ответить
Мировозрение зеленского:
Он всю жизнь пресмыкался перед богатыми, и пресмыкаясь перед ними, мечтал стать одним из них.
Для этого понадобилось наврать всему народу, всё о чём каждый мечтал, понижение тарифов, увеличение пенсий, зарплат и т.д.

Он презирает народ.

Он сейчас живёт на чемоданах, он понимает что грабит с шмыгалями и компанией весь народ, что терпение народа не вечно, но мечтает досидеть срок, договариваясь всё время с олигархами, говорит им грабьте народ, мне бы продержаться.
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26.12.2020 21:39 Ответить
Высокодуховные товарищи , извините господа.
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26.12.2020 21:57 Ответить
Ситуація...
ФОПівці складали найбільшу по платоспроможності аудиторію "95 кварталу".
Значна чисельна кількість ФОПівців обрала ВаЗелинового.
ФОПівці біля палацу "Україна" відстоювали свою фінансову можливість і надалі купувати квітки на Квартал.
"Кварталівці" висміяли ФОПІвців за їх бажання платити кварталівцям.
Я в ах@є від і тих і тих.
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26.12.2020 22:12 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1342920850241183744 54 мин

Очень занята эти дни,но обойти эту позорную новость не получилось. ФОПы, как кость в горле, стали и низкопробному шапито 95 квартал. Убогие офшорные скоморохи высмеяли малый и средний бизнес в своей программе. Жду, не дождусь, когда этот балаган обанкротится.
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26.12.2020 22:45 Ответить
Ничего удивительного, с лошар и терпил весь мир смеется.
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27.12.2020 07:51 Ответить
ОНИ НЕ БУДУТ ЗНАТЬ КАК БУДУТ СМЕЯТЬСЯ С ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ КОГДА ОНИ УМРУТ )))))))))))))))
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27.12.2020 08:03 Ответить
Это гауно кто то ещё смотрит?
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27.12.2020 11:09 Ответить
саме смішне - це заповнення залу на половину )))
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27.12.2020 11:21 Ответить
Так там фопов меньше чем порохоботов.которым все равно за ,что стоять лижь бы платили.
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27.12.2020 12:00 Ответить
"лиЖь бы ты там был?"
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27.12.2020 15:01 Ответить
Так ты,же сам в предложении из пяти слов ошибку сделал
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27.12.2020 18:09 Ответить
кто еще ходит на этот дэбильный квартал.
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27.12.2020 12:23 Ответить
"Можно оценить красоту игры партии регионов, когда мы наших политических оппонентов развели, как котят." Чечетов.

Зе так само своїх виборців, і так само над ними ригочуть.
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27.12.2020 14:25 Ответить
Як символічно - клоуни висміяли свою публіку. Так вам і треба, дебіли !
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27.12.2020 14:40 Ответить
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 9931
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27.12.2020 15:27 Ответить
Пускай троллят свой лекторат, может научаться голосовать по уму, а не по приколу
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27.12.2020 15:35 Ответить
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 6793
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27.12.2020 16:28 Ответить
А почему "ФОПЫ" и им все подобные, а (одни из них владельцы маршруток) не желают работать по честному, показывая свои истинные доходы!? - почему все стремятся заработать на жителях Украины, а как выживают на мизерные пенсии, зарплаты уже на протяжении десятков лет народ Украины!?
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27.12.2020 16:29 Ответить
Может быть потому, что они платят единый налог, а деньги зарабатывают сами, а не берут их из бюджета? Хотя, если честно, я помню, как ФОПы центрального рынка в Чернигове в 2019 году на говно исходили от радости, что наконец новое лицо вместо барыг придет - считаю, что могли бы уж и уважить власть, которую сами и выбрали путем увеличения налогообложения.
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27.12.2020 17:41 Ответить
Этот "митинг" организован Порошенком и Медведчуком.Вата и вышывата давно работают на раскол в обществе.
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27.12.2020 21:32 Ответить
А у вас, поклонников б-гомерзкого преЗедента - во всем Порошенко виноват.
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27.12.2020 23:39 Ответить
Украина,еще долго будет кровью харкать от президенства Порошенка.
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28.12.2020 08:32 Ответить
После президентства Зеленского - долго будут идти суды, да и вас, ботов, списки откроют.
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29.12.2020 00:56 Ответить
Очень показательно как пропагандисты Порошенка оскорбляют украинцев голосовавших за Зеленского-это пропаганда раскола в обществе.
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31.12.2020 10:37 Ответить
Очень показательно, как пропагандисты Зеленского оскорбляют людей, проживших два года при его правлении.
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03.01.2021 19:10 Ответить
Нука, покажи где и как я,оскорбил порохобота?
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05.01.2021 17:27 Ответить
Много ФОПов у которых большой оборот, но они его скрывают. И платят налог по 300 грн в мес! Хотя должны платить налог гораздо больший. Потому они и не хотят кассовые аппараты... но если мы хотим жить цивилизованно, как в ЕС или США, то там мимо РКО деньги не ходят! Это у нас половина экономики в тени...
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28.12.2020 02:07 Ответить
Черти мерзкие. Сами себе со своим припизидентом яму выкопали
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27.12.2020 17:38 Ответить
Квартал підвищує рейтинг Володі,... хочуть щоб більше за нього проголосувало ,. Опускали Україну , порівнюючи з проституцію ,.. проголосувало 73% ,.. цікаво чи всі ФоПи тепер віддадуть голос за Володю ?]]]
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27.12.2020 18:26 Ответить
Ну прямо бальзам на раны, когда ослиное стадо парафинит избирателей Осла. Ослу Оманскому хоть и недолго осталось , новый 2022 год оно скорее всего в камере встречать будет , по тому очень хорошо , что его стадо этот процес ускоряет.
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27.12.2020 20:28 Ответить
Сидеть вместе с порохом будет?
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27.12.2020 21:34 Ответить
Для вас зелебобиков это сложно понять , но кроме ваших хотелок , в Украине есть еще уголовный кодекс и согласно ему кроме ваших хотелок нужна доказуха , которой на Осла навалом , а на Кондитера ноль , ну то есть ЗЕРО, если единственный из ваших идиотов кто хоть как то разбирался в юриспруденции Рябошапка , он кстати был на 100% ослинным генпрокурором , и тот говорил ,: Все что есть на Пороха это юридический ТРЕШ.
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28.12.2020 23:16 Ответить
Доказательства в студию, трепло.Не стоит сыпать словесный мусор,доказательства показывай брехун.
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31.12.2020 10:44 Ответить
Доказательства чего именно , тебе нужны . Того что Рябошапка про юридический треш рассказывал , или что на Осла навалом доказухи. Аааа я понял , вы зебилы настолько тупые , что вам не понятно , что Осел аж усерается , так хочет посадить Кондитера но не может именно бо там ноль доказательств.
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31.12.2020 11:54 Ответить
Что и следовало доказать-кроме тотальной брехни в сторону Президента Зеленского и оскорблений украинцев голосовавших за него.пропагандисты Порошенка ни на,что не способны. Очень показательно как порошенковские пропагандисты оскорбляют украинцев голосовавших за Зеленского-это пропаганда ненависти в украинском обществе и это уголовно наказуемо,родной.
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31.12.2020 17:15 Ответить
Не надо мне демонстрировать свою тупость , я и так знаю , кто вы зебилы . ДЛЯ ОСОБО ТУПЫХ ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ : Какие конкретно тебе нужны доказательства.
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31.12.2020 18:02 Ответить
Для особо "умных" разжую.Мне много не надо я,приму любые доказательства нарушения Зеленским закона,которые годны для суда.Повторяю-для суда,а не для коммнетов на этом гавно ресурсе.
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31.12.2020 19:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j9FyvA5_h80&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Но это мелочи , этой гниде вспомнят и морпеха которого он запретил спецуре эвакуировать , и пацан медленно умирал , и вагнеровцев вспомнят и все нарушения Конституции , и даже агитацию за Слуг перед выборами , а там между прочим статья до трех лет предусматривает.
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31.12.2020 20:12 Ответить
Ты,серьезно не видишь разницы между роликом на ютюбе от махрового приспособленца Гончаренка и доказательствами для суда?Ты,повторяешь фейковые заголовки на брехливых ресурсах.Где доказательства этим брехливым заголовкам?Давай по факту какие статьи конституции были нарушены и факты иэнарушений.Повторяю для имбецилов в последний раз:факты давай для суда,а не для унитаза.
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31.12.2020 20:26 Ответить
Да какая разница чей это ролик , факт остается , Осел не указал 5 лямов гривен в своей декларации . А для меня лично достаточно того , что эта гнида бросила пацана умирать , что бы ***** не злить , а там от передка всего 700 м до него было И суд не завтра будет , если ты не понимаешь , что за тех же вагнеровцев его не сегодня судить будут , то мне тебя жаль. Сей час на него компру не кто обнародовать не будет , но на следующий день как оно дрыснет с Банковой ...........
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31.12.2020 21:44 Ответить
Ясно,фактов нет ,доказательств нет сплошные фейки которыми вы,кормите упоротую публику.
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04.01.2021 10:18 Ответить
https://ze.live/archive/
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31.12.2020 21:56 Ответить
Тупой фейк для упоротых.Из реального только назначение Богдана Каждый пункт обвинения в этом списке манипуляции фактами и законом.Какждый пунт в этом списке не подпадает даже под административное наказание Информация для упоротых.
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05.01.2021 17:41 Ответить
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 9636
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27.12.2020 20:58 Ответить
- Просто отныне зови меня "Зепа", - скромно сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/r3238952
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28.12.2020 00:51 Ответить
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