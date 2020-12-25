"Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО

Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей, которые 22 декабря проводили акцию возле Дворца "Украина", где снимался новогодний концерт "Вечернего Квартала".

Выпуск программы опубликован на YouTube, передает Цензор.НЕТ.

Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".

"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", — сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также в программе предположили, что за участие в акции предприниматели получили вознаграждение.

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", — сказала актриса Ирина Сопонару.

В программе добавили, что во время съемок новогоднего "Вечернего Квартал"а людей снаружи зрительного зала было больше, чем внутри.

Частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.