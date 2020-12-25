"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна". ВIДЕО
Гумористи студії "Квартал-95" в програмі Чисто NEWS висміяли протест підприємців, які 22 грудня проводили акцію біля Палацу "Україна", де знімався новорічний концерт "Вечірнього Кварталу".
Випуск програми опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.
Так, ведучий програми Степан Казанін назвав протест ФОПів "концертом".
"22 грудня під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами", - сказав він.
Також у програмі припустили, що за участь в акції підприємці отримали винагороду.
"Не зовсім зрозуміла незадоволеність протестувальників. Пікети ФОПів вже тривають кілька днів, тому деякі ФОПи вже заробили більше, ніж їм пообіцяв Зеленський", - сказала актриса Ірина Сопонару.
У програмі додали, що під час зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу" людей надворі було більше, ніж усередині глядацького залу.
Приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності у Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.
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Хто може таке дивитися, а тим більше сміятися? Де сміятися? Над чим?
Мабуть зрозуміти можливо лише з підказок з закадровим реготом...
Який бездарний придурок пише це лайно?
Он всю жизнь пресмыкался перед богатыми, и пресмыкаясь перед ними, мечтал стать одним из них.
Для этого понадобилось наврать всему народу, всё о чём каждый мечтал, понижение тарифов, увеличение пенсий, зарплат и т.д.
Он презирает народ.
Он сейчас живёт на чемоданах, он понимает что грабит с шмыгалями и компанией весь народ, что терпение народа не вечно, но мечтает досидеть срок, договариваясь всё время с олигархами, говорит им грабьте народ, мне бы продержаться.
ФОПівці складали найбільшу по платоспроможності аудиторію "95 кварталу".
Значна чисельна кількість ФОПівців обрала ВаЗелинового.
ФОПівці біля палацу "Україна" відстоювали свою фінансову можливість і надалі купувати квітки на Квартал.
"Кварталівці" висміяли ФОПІвців за їх бажання платити кварталівцям.
Я в ах@є від і тих і тих.
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jackdorseydonotbanme
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·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1342920850241183744 54 мин
Очень занята эти дни,но обойти эту позорную новость не получилось. ФОПы, как кость в горле, стали и низкопробному шапито 95 квартал. Убогие офшорные скоморохи высмеяли малый и средний бизнес в своей программе. Жду, не дождусь, когда этот балаган обанкротится.
Зе так само своїх виборців, і так само над ними ригочуть.
Но это мелочи , этой гниде вспомнят и морпеха которого он запретил спецуре эвакуировать , и пацан медленно умирал , и вагнеровцев вспомнят и все нарушения Конституции , и даже агитацию за Слуг перед выборами , а там между прочим статья до трех лет предусматривает.