"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна". ВIДЕО

Гумористи студії "Квартал-95" в програмі Чисто NEWS висміяли протест підприємців, які 22 грудня проводили акцію біля Палацу "Україна", де знімався новорічний концерт "Вечірнього Кварталу".

Випуск програми опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Так, ведучий програми Степан Казанін назвав протест ФОПів "концертом".

"22 грудня під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами", - сказав він.

Також у програмі припустили, що за участь в акції підприємці отримали винагороду.

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"Не зовсім зрозуміла незадоволеність протестувальників. Пікети ФОПів вже тривають кілька днів, тому деякі ФОПи вже заробили більше, ніж їм пообіцяв Зеленський", - сказала актриса Ірина Сопонару.

У програмі додали, що під час зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу" людей надворі було більше, ніж усередині глядацького залу.

Приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності у Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.