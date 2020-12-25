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"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна". ВIДЕО

Гумористи студії "Квартал-95" в програмі Чисто NEWS висміяли протест підприємців, які 22 грудня проводили акцію біля Палацу "Україна", де знімався новорічний концерт "Вечірнього Кварталу".

Випуск програми опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Так, ведучий програми Степан Казанін назвав протест ФОПів "концертом".

"22 грудня під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами", - сказав він.

Також у програмі припустили, що за участь в акції підприємці отримали винагороду.

Дивіться також: "Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Не зовсім зрозуміла незадоволеність протестувальників. Пікети ФОПів вже тривають кілька днів, тому деякі ФОПи вже заробили більше, ніж їм пообіцяв Зеленський", - сказала актриса Ірина Сопонару.

У програмі додали, що під час зйомок новорічного "Вечірнього Кварталу" людей надворі було більше, ніж усередині глядацького залу.

Приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності у Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.

Автор: 

Квартал-95 (183) протест (2398) гумор (681) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+135
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом Україна - Цензор.НЕТ 2035
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25.12.2020 20:26
+119
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом Україна - Цензор.НЕТ 675
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25.12.2020 20:20
+108
"Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом Украина ФОПов - Цензор.НЕТ 1988
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25.12.2020 20:13
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Интересно наблюдать, как все ники, мочившие Порошенко на Цензоре, куда-то слиняли. Что, мертвячук с ****** не платят??
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26.12.2020 15:00 Відповісти
Мерзота.
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26.12.2020 15:49 Відповісти
Барыги сами выбрали эту гопоту, теперь жрите твари.
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26.12.2020 17:29 Відповісти
Ну как бы им самим приплачивает олигарх за односторонний "юмор", на канале которого они вещают, так что лучше бы помалкивали.
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26.12.2020 17:49 Відповісти
це який квартал 95, це той що на банковій?
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26.12.2020 17:52 Відповісти
Дно русского мира.
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26.12.2020 18:22 Відповісти
слуги олигархов(квартал 95) - мрази
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26.12.2020 18:28 Відповісти
Начало заката Квартала. Причем, сами так решили.
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26.12.2020 19:17 Відповісти
Які там ФОПи? ФОпи працюють. а там проплачена ніщєбродь .
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26.12.2020 20:06 Відповісти
жарти у гівно-кварталу ніякі, абсолютно бездарні, натужні... рівень нижче плінтусу.

Хто може таке дивитися, а тим більше сміятися? Де сміятися? Над чим?
Мабуть зрозуміти можливо лише з підказок з закадровим реготом...
Який бездарний придурок пише це лайно?
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26.12.2020 20:53 Відповісти
зрозуміти, коли потрібно сміятися...
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27.12.2020 14:59 Відповісти
Мировозрение зеленского:
Он всю жизнь пресмыкался перед богатыми, и пресмыкаясь перед ними, мечтал стать одним из них.
Для этого понадобилось наврать всему народу, всё о чём каждый мечтал, понижение тарифов, увеличение пенсий, зарплат и т.д.

Он презирает народ.

Он сейчас живёт на чемоданах, он понимает что грабит с шмыгалями и компанией весь народ, что терпение народа не вечно, но мечтает досидеть срок, договариваясь всё время с олигархами, говорит им грабьте народ, мне бы продержаться.
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26.12.2020 21:39 Відповісти
Высокодуховные товарищи , извините господа.
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26.12.2020 21:57 Відповісти
Ситуація...
ФОПівці складали найбільшу по платоспроможності аудиторію "95 кварталу".
Значна чисельна кількість ФОПівців обрала ВаЗелинового.
ФОПівці біля палацу "Україна" відстоювали свою фінансову можливість і надалі купувати квітки на Квартал.
"Кварталівці" висміяли ФОПІвців за їх бажання платити кварталівцям.
Я в ах@є від і тих і тих.
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26.12.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1342920850241183744 54 мин

Очень занята эти дни,но обойти эту позорную новость не получилось. ФОПы, как кость в горле, стали и низкопробному шапито 95 квартал. Убогие офшорные скоморохи высмеяли малый и средний бизнес в своей программе. Жду, не дождусь, когда этот балаган обанкротится.
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26.12.2020 22:45 Відповісти
Ничего удивительного, с лошар и терпил весь мир смеется.
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27.12.2020 07:51 Відповісти
ОНИ НЕ БУДУТ ЗНАТЬ КАК БУДУТ СМЕЯТЬСЯ С ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ КОГДА ОНИ УМРУТ )))))))))))))))
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27.12.2020 08:03 Відповісти
Это гауно кто то ещё смотрит?
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27.12.2020 11:09 Відповісти
саме смішне - це заповнення залу на половину )))
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Так там фопов меньше чем порохоботов.которым все равно за ,что стоять лижь бы платили.
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27.12.2020 12:00 Відповісти
"лиЖь бы ты там был?"
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27.12.2020 15:01 Відповісти
Так ты,же сам в предложении из пяти слов ошибку сделал
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27.12.2020 18:09 Відповісти
кто еще ходит на этот дэбильный квартал.
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27.12.2020 12:23 Відповісти
"Можно оценить красоту игры партии регионов, когда мы наших политических оппонентов развели, как котят." Чечетов.

Зе так само своїх виборців, і так само над ними ригочуть.
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27.12.2020 14:25 Відповісти
Як символічно - клоуни висміяли свою публіку. Так вам і треба, дебіли !
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27.12.2020 14:40 Відповісти
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 9931
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27.12.2020 15:27 Відповісти
Пускай троллят свой лекторат, может научаться голосовать по уму, а не по приколу
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27.12.2020 15:35 Відповісти
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 6793
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27.12.2020 16:28 Відповісти
А почему "ФОПЫ" и им все подобные, а (одни из них владельцы маршруток) не желают работать по честному, показывая свои истинные доходы!? - почему все стремятся заработать на жителях Украины, а как выживают на мизерные пенсии, зарплаты уже на протяжении десятков лет народ Украины!?
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27.12.2020 16:29 Відповісти
Может быть потому, что они платят единый налог, а деньги зарабатывают сами, а не берут их из бюджета? Хотя, если честно, я помню, как ФОПы центрального рынка в Чернигове в 2019 году на говно исходили от радости, что наконец новое лицо вместо барыг придет - считаю, что могли бы уж и уважить власть, которую сами и выбрали путем увеличения налогообложения.
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27.12.2020 17:41 Відповісти
Этот "митинг" организован Порошенком и Медведчуком.Вата и вышывата давно работают на раскол в обществе.
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27.12.2020 21:32 Відповісти
А у вас, поклонников б-гомерзкого преЗедента - во всем Порошенко виноват.
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27.12.2020 23:39 Відповісти
Украина,еще долго будет кровью харкать от президенства Порошенка.
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28.12.2020 08:32 Відповісти
После президентства Зеленского - долго будут идти суды, да и вас, ботов, списки откроют.
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29.12.2020 00:56 Відповісти
Очень показательно как пропагандисты Порошенка оскорбляют украинцев голосовавших за Зеленского-это пропаганда раскола в обществе.
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31.12.2020 10:37 Відповісти
Очень показательно, как пропагандисты Зеленского оскорбляют людей, проживших два года при его правлении.
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03.01.2021 19:10 Відповісти
Нука, покажи где и как я,оскорбил порохобота?
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05.01.2021 17:27 Відповісти
Много ФОПов у которых большой оборот, но они его скрывают. И платят налог по 300 грн в мес! Хотя должны платить налог гораздо больший. Потому они и не хотят кассовые аппараты... но если мы хотим жить цивилизованно, как в ЕС или США, то там мимо РКО деньги не ходят! Это у нас половина экономики в тени...
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28.12.2020 02:07 Відповісти
Черти мерзкие. Сами себе со своим припизидентом яму выкопали
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27.12.2020 17:38 Відповісти
Квартал підвищує рейтинг Володі,... хочуть щоб більше за нього проголосувало ,. Опускали Україну , порівнюючи з проституцію ,.. проголосувало 73% ,.. цікаво чи всі ФоПи тепер віддадуть голос за Володю ?]]]
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27.12.2020 18:26 Відповісти
Ну прямо бальзам на раны, когда ослиное стадо парафинит избирателей Осла. Ослу Оманскому хоть и недолго осталось , новый 2022 год оно скорее всего в камере встречать будет , по тому очень хорошо , что его стадо этот процес ускоряет.
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27.12.2020 20:28 Відповісти
Сидеть вместе с порохом будет?
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27.12.2020 21:34 Відповісти
Для вас зелебобиков это сложно понять , но кроме ваших хотелок , в Украине есть еще уголовный кодекс и согласно ему кроме ваших хотелок нужна доказуха , которой на Осла навалом , а на Кондитера ноль , ну то есть ЗЕРО, если единственный из ваших идиотов кто хоть как то разбирался в юриспруденции Рябошапка , он кстати был на 100% ослинным генпрокурором , и тот говорил ,: Все что есть на Пороха это юридический ТРЕШ.
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28.12.2020 23:16 Відповісти
Доказательства в студию, трепло.Не стоит сыпать словесный мусор,доказательства показывай брехун.
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31.12.2020 10:44 Відповісти
Доказательства чего именно , тебе нужны . Того что Рябошапка про юридический треш рассказывал , или что на Осла навалом доказухи. Аааа я понял , вы зебилы настолько тупые , что вам не понятно , что Осел аж усерается , так хочет посадить Кондитера но не может именно бо там ноль доказательств.
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31.12.2020 11:54 Відповісти
Что и следовало доказать-кроме тотальной брехни в сторону Президента Зеленского и оскорблений украинцев голосовавших за него.пропагандисты Порошенка ни на,что не способны. Очень показательно как порошенковские пропагандисты оскорбляют украинцев голосовавших за Зеленского-это пропаганда ненависти в украинском обществе и это уголовно наказуемо,родной.
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31.12.2020 17:15 Відповісти
Не надо мне демонстрировать свою тупость , я и так знаю , кто вы зебилы . ДЛЯ ОСОБО ТУПЫХ ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ : Какие конкретно тебе нужны доказательства.
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31.12.2020 18:02 Відповісти
Для особо "умных" разжую.Мне много не надо я,приму любые доказательства нарушения Зеленским закона,которые годны для суда.Повторяю-для суда,а не для коммнетов на этом гавно ресурсе.
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31.12.2020 19:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j9FyvA5_h80&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Но это мелочи , этой гниде вспомнят и морпеха которого он запретил спецуре эвакуировать , и пацан медленно умирал , и вагнеровцев вспомнят и все нарушения Конституции , и даже агитацию за Слуг перед выборами , а там между прочим статья до трех лет предусматривает.
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31.12.2020 20:12 Відповісти
Ты,серьезно не видишь разницы между роликом на ютюбе от махрового приспособленца Гончаренка и доказательствами для суда?Ты,повторяешь фейковые заголовки на брехливых ресурсах.Где доказательства этим брехливым заголовкам?Давай по факту какие статьи конституции были нарушены и факты иэнарушений.Повторяю для имбецилов в последний раз:факты давай для суда,а не для унитаза.
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31.12.2020 20:26 Відповісти
Да какая разница чей это ролик , факт остается , Осел не указал 5 лямов гривен в своей декларации . А для меня лично достаточно того , что эта гнида бросила пацана умирать , что бы ***** не злить , а там от передка всего 700 м до него было И суд не завтра будет , если ты не понимаешь , что за тех же вагнеровцев его не сегодня судить будут , то мне тебя жаль. Сей час на него компру не кто обнародовать не будет , но на следующий день как оно дрыснет с Банковой ...........
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31.12.2020 21:44 Відповісти
Ясно,фактов нет ,доказательств нет сплошные фейки которыми вы,кормите упоротую публику.
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04.01.2021 10:18 Відповісти
https://ze.live/archive/
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31.12.2020 21:56 Відповісти
Тупой фейк для упоротых.Из реального только назначение Богдана Каждый пункт обвинения в этом списке манипуляции фактами и законом.Какждый пунт в этом списке не подпадает даже под административное наказание Информация для упоротых.
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05.01.2021 17:41 Відповісти
"Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна" - Цензор.НЕТ 9636
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27.12.2020 20:58 Відповісти
- Просто отныне зови меня "Зепа", - скромно сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/r3238952
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28.12.2020 00:51 Відповісти
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