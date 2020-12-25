В "ЕС" назвали навязчивой фантазией заявление Зеленского о "посадке Порошенко"
В "Европейской Солидарности" назвали высказывания действующего Президента Украины Владимира Зеленского в адрес пятого Президента Украины Петра Порошенко относительного его возможного заключения навязчивыми фантазиями.
Об этом говорится в заявлении "ЕС" относительно высказывания Зеленского, что все ждут, когда посадят Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии относительно Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции", - подчеркивается в заявлении "ЕС".
"В соответствии с опросами различных компаний, Зеленского признали разочарованием года, и он так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не "Великого крадівництва", а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов", - сказано в заявлении.
"Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Татарова, но сам Татаров это опроверг. Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за три часа до суда над Татаровим прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ. Да, у Зеленского "нет коррупции": дело Юрченко замнулы, Холодова - забыли, а ограбление государства Коломойским - вообще табу", - следует из заявления политсилы.
"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом", - подытожили в "Европейской Солидарности".
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка!Автор вірша Юрко Космина натякає, що спробою посадити п'ятого президента, активістів, волонтерів та ветеранів АТО влада намагається відволікти увагу від невмілого управління державою і від кризи, в яку вона сама ж і втягує країну.
Прямо сейчас идет процесс перетекания голосов из «Слуги народа» в ОПЗЖ - отсюда скачек рейтингов. Кроме откровенно пророссийских избирателей, под знамена ОПЗЖ потекли избиратели класса «какая разница», готовые голосовать хоть за черта, лишь бы закончилась война и подешевела коммуналка. Недалек тот день когда подобная ситуация случится с «Европейской солидарностью» Порошенко - из «Слуги народа» к ним потечет избиратель прозападный, которого сейчас все еще отпугивает высокий антирейтинг Порошенко. Проблема в том, что у Порошенко рейтинг имеет еще серьезные перспективы роста, в то время как Медведчук свои ресурсы уже практически выбрал. Выборы ему нужны прямо сейчас - пока прозападный электорат расколот на условных «зеленых», «порохоботов» и прочую мелочь вроде «Голоса», «Свободы» и подобных.
😎А теперь о том, чего в интервью Медведчука нет. Медведчук там полностью соотвествует своему старому прозвищу - «нарцисс». Все интервью он хвалит исключительно себя. Хотя хвалить он должен того, кто реально способен его сделать президентом или премьером - Сергея Льевочкина. Потому что успех ОПЗЖ на местных выборах и в Киеве (2-е место) - заслуга исключительно Левочкина. Левочкин так же похоронил проект, на который Медведчук возлагал немалые надежды - Пальчевского. Понятно, что влияние Левочкина в ОПЗЖ сейчас взлетело до небес.
Тому - кожен з них за 3 місяця перед закінченням терміну має стояти перед народним судом та відчитатися за свої передвиборчі обіцянки ->>їхнє виконання !
І
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох