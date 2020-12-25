В "ЕС" назвали навязчивой фантазией заявление Зеленского о "посадке Порошенко"

В "Европейской Солидарности" назвали высказывания действующего Президента Украины Владимира Зеленского в адрес пятого Президента Украины Петра Порошенко относительного его возможного заключения навязчивыми фантазиями.

Об этом говорится в заявлении "ЕС" относительно высказывания Зеленского, что все ждут, когда посадят Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии относительно Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции", - подчеркивается в заявлении "ЕС".

"В соответствии с опросами различных компаний, Зеленского признали разочарованием года, и он так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не "Великого крадівництва", а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов", - сказано в заявлении.

"Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Татарова, но сам Татаров это опроверг. Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за три часа до суда над Татаровим прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ. Да, у Зеленского "нет коррупции": дело Юрченко замнулы, Холодова - забыли, а ограбление государства Коломойским - вообще табу", - следует из заявления политсилы.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом", - подытожили в "Европейской Солидарности".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко.