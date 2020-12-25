В "ЄС" назвали нав'язливою фантазією заяву Зеленського про "посадку Порошенка"

У "Європейській Солідарності" назвали висловлювання чинного президента України Володимира Зеленського на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка щодо його можливого ув’язнення нав'язливими фантазіями.

Про це йдеться в заяві "ЄС" щодо висловлювання Зеленського, що всі чекають, коли посадять Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

"Інтерв'ю Зеленського і його нав'язливі фантазії щодо Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента і лідера української проєвропейської опозиції", - підкреслюється в заяві "ЄС".

"Згідно з опитуваннями різних компаній, Зеленського визнали розчаруванням року, і він так і не зрозумів, що люди чекають від нього не помсти опоненту, а кінця епохи бідності. Не "Великого крадівництва", а порятунку від коронавірусу. Не переїзду на державну дачу, а обіцяних вчителям зарплат у 4000 доларів", - сказано в заяві.

"Зеленський стверджує, що відсторонив одного з керівників свого офісу Татарова, але сам Татаров це заперечив. Зеленський говорить, що не впливає на прокуратуру, але за три години до суду над Татаровим прокуратура Зеленського передає справу заступника офісу Зеленського менеджеру Зеленського і за сумісництвом голові СБУ. Так, так, у Зеленського "немає корупції": справу Юрченка замнули, Холодова - забули, а пограбування держави Коломойським - взагалі табу", - випливає із заяви політсили.

"Перефразуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш. Але оскільки сьогодні день святковий, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом", - підсумували в "Європейській Солідарності".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі чекають, коли посадять Порошенка.