Зеленський заявив, що всі чекають, коли посадять Порошенка (оновлено)

Правоохоронні органи активно ведуть боротьбу з корупціонерами в Україні, проте суспільство може цього не помічати через те, що ці справи не є резонансними.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу так: є з чим боротися! Я не корупціонер, я нічого не беру. Всі це знають, тому нічого мені не несуть", - зазначив Зеленський.

"Це до правоохоронних органів", - відповів Зеленський на запитання щодо того, чи цікавився він, як просувається кримінальна справа стосовно Порошенка.

"Я не маю права їй (генпрокурору Ірині Венедіктовій. - Ред.) так говорити. Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обовʼязково буде. Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають. Є три підозри військовопосадовцям, які входять до топ військових країни. Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка", - додав Зеленський.

Також читайте: Якщо РФ нападе з Криму, буде велика війна, мобілізують і чоловіків, і жінок, - Зеленський

"Вона (Венедіктова. - Ред.) має прийти з результатами. Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутників" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять наче про Єрмака [Андрія Єрмака, главу ОП], тому не дуже цікаво", - зазначив президент.

В "ЄС" назвали нав'язливою фантазією заяву Зеленського про "посадку Порошенка".