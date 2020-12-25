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Зеленський заявив, що всі чекають, коли посадять Порошенка (оновлено)

Зеленський заявив, що всі чекають, коли посадять Порошенка (оновлено)

Правоохоронні органи активно ведуть боротьбу з корупціонерами в Україні, проте суспільство може цього не помічати через те, що ці справи не є резонансними.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу так: є з чим боротися! Я не корупціонер, я нічого не беру. Всі це знають, тому нічого мені не несуть", - зазначив Зеленський.

"Це до правоохоронних органів", - відповів Зеленський на запитання щодо того, чи цікавився він, як просувається кримінальна справа стосовно Порошенка.

"Я не маю права їй (генпрокурору Ірині Венедіктовій. - Ред.) так говорити. Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обовʼязково буде. Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають. Є три підозри військовопосадовцям, які входять до топ військових країни. Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка", - додав Зеленський.

Також читайте: Якщо РФ нападе з Криму, буде велика війна, мобілізують і чоловіків, і жінок, - Зеленський

"Вона (Венедіктова. - Ред.) має прийти з результатами. Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутників" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять наче про Єрмака [Андрія Єрмака, главу ОП], тому не дуже цікаво", - зазначив президент.

В "ЄС" назвали нав'язливою фантазією заяву Зеленського про "посадку Порошенка".

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Порошенко Петро (15180) Венедіктова Ірина (829) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+141
Кто тебе это сказал? Все давно уже ждут другого
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25.12.2020 13:28
+130
Даже самые упоротые будут скоро ждать когда тебя повесят
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25.12.2020 13:28
+104
Все ждут, когда посадят Порошенко, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2383
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25.12.2020 13:38
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.Evhen Bulavka! Тобто, всі ці тези про антирейтинг - політична технологія. Ну і звичайно слід брати до уваги, як він штучно і методично формувався.
Але я б сказав би загалом, що сумарний рейтинг Порошенка зараз - найвищий, бо саме від його прізвища ************** багато хто просто заради того, щоб підняти свою значущість.
Кожному хочеться побути в тіні Порошенка, і це змушує просто сміятися.
Не треба звичайно скидати з рахунку намагання "гордонізації" країни, у рамках якої людям навіюють про "розкол", і намагаються на наступних виборах, скоріш за все дострокових, зробити главою державу якусь "помірковану" олігархічну тушку - Кличка, Гройсмана, чи Разумкова. Праймеріз серед них вже розпочався.
Для цього бажано б переконати суспільство у тому, що камбек Порошенка неможливий, і давайте, мовляв, іншого пошукаємо. Шукати то можна, але сам Порошенко міг би зараз спокійно сидіти на берегу, дивлячись на цю метушню, і на те, як сторонні люди безкоштовно надають йому інформаційну послугу.
Але він таки щось робить, чим змушує цих хлопчиків і дівчаток з їхнім майже нульовим власним рейтингом казитися.

БРАВО! ГОЛОВНЕ ОЧІ ТРИМАТИ НЕ ЗАПЛЮЩЕНИМИ Й ЧУТИ СЕНЦОВА ТЕЖ але не цитувати його поряд з Лещенком . Ну не опускатись все ж до "сектанства "- кажу з іронією звичайно, але Юлю не дарма ж Булавка згада у цій своїй статті.
Приведу власний приклад, який стався зі мною на сайті ЛІНІЯ ОБОРОНИ - anti-colorados ... Було давно. Я активно бувала на коментах, мала підтримку й дискусію. Й раптом покритикувала Порошенка за кумісвство з Луценком-прокурором, законом під нього ... Й що сталося - два роки знали моє відношення до Пороха ! Й як зрадницю прокремлівську погнали як із СЕКТИ! Почали травити словесно й закрили доступ - УСІ ЧЛЕНИ -ДОПИСУВАЧІ. ОСЬ ТАК!ТА ЩО ПООБЕРЕЖНІШЕ З ДУМКОЮ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ЯК СЕНЦОВ . Я не думаю що у нього все ясно зараз в політичних розкладах , але цькувати його за власну думку й порівнювати з Серьожою просттитутом...

це була реакція на https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka СМІЮСЬ
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26.12.2020 03:43 Відповісти
ЄС реба не закривати очі на такі речі. Сенцов у Яніни 20 грудня четверть мільйна переглядів . Аферистович місяць раніше - 78 тисяч .В політиці на слуху другий , й користувачі Рандеву Яніни той же ,а резонанс ніяк не порівняннний.
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26.12.2020 03:55 Відповісти
>>> 25.12.20 13:54 Зеленський заявив, що всі чекають, коли посадять Порошенка

Це неправда - ось контрприклад:

Я не чекаю, коли посадять Порошенка -
я чекаю, коли звільнять Зеленського
(многая літа здоров'я і життя їм обом на свободі - не тому, що вони безгрішні, а тому, що Порошенко вже не на посаді, і тому вже не шкодить державі, - шкодять державі зараз інші люди - ті, хто зараз роблять помилки на державних посадах, але Зеленський теж буде не на посаді через деякий час:
я не вірю в ефективність покарання як методу мотивації, і тим більше, як державної підсистеми -
треба не винних шукати, а рішення, які зможуть досягти потрібних цілей).
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26.12.2020 05:42 Відповісти
Мир театр. А мы застряли в 95 квартале.
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26.12.2020 07:25 Відповісти
владимир оманский думает... считает, что народ считает... проснись - народ уже давно считает зеленского ошибкой истории и, я надеюсь, в дальнейшем больше никогда клоуна, связанного с вороватым олигархатом и кацапскими уродами, выбирать не будут... правда, впереди еще его гундосячая речь с поздравлением с Новым годом (лучше бы и не поздравлял), рассказы об успехах при переводе страны из эпохи бедности в эпоху нищеты... в общем, украинцам надо еще до Нового года быть готовыми к тому, что зелень сметут...
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26.12.2020 08:21 Відповісти
К весне.До нг ничего не будет.
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26.12.2020 08:49 Відповісти
Суфлер:'Все ждут,когда посадят президента...'
Президент:'Все ждут,когда посадят Порошенко...'
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26.12.2020 08:33 Відповісти
Порошенко: Ану стій, гівно мале!
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26.12.2020 12:16 Відповісти
хз как пороха, но зелю точно посадят
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26.12.2020 09:35 Відповісти
На даче в Ростове
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26.12.2020 12:17 Відповісти
Азаров оправдан,на очереди оправдание и возвращение Януковича в Украину из взмещением им морального и материального убытков за счет налогоплательщиков.Возбуждены уголовные дела против майдановцев и добробатов.Но за два года не посажен на реальный срок ни один мажор не говоря уже про корупционеров и миллиардные хищения в нашей оборонке во время войны. А он говорит о Порошенко да еще от имени народа.
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26.12.2020 09:38 Відповісти
Зеленський обкурився, бред сумасшедшего.
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26.12.2020 10:09 Відповісти
Не, ну вы подумайте! Оказывается, я вместе со всеми жду, пока посадят Пороха?! Какая выгребная яма снабжает шута информацией? И вообще, введите этого "стратега" в медикаментозную кому, это единственный для него способ дотянуть свой срок в ОПе. Да и вообще выжить.
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26.12.2020 09:46 Відповісти
Я уже и не жду. Но всё равно интересно это кидание какашками!
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26.12.2020 11:37 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?hc_ref=ARRqPpU383ki2271StQOqOEEFA1deygvcj06lcvg3_OCIOHIKaEwbIxTNp3ZQNylHyY&fref=nf Карл Волох

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3433774720084081 2 ч. ·
На якомусь етапі свого потішного гетьманування ти, нарешті, врубаєшся, що допомога й прихильне ставлення американців критично важливі не просто для країни (на яку тобі, зрештою, начхати), а для твого особистого політичного (ба, навіть, фізичного) виживання. І ти відмовляєш всесильному босу в його проханні щодо банку (щоправда, компенсуючи це іншими плюшками, але ж не такими смачними -К.В.), починаєш виконувати інші вимоги МВФ, залишаєш на посаді Ситника й відмовляєшся від ідеї через зміну закону взяти під контроль НАБУ, публічно міняєш свою позицію по «плівках Деркача» на протилежну... А потім, разом із ручною Венедиктовою, витворяєш такі фортелі по Татарову, що інакше, ніж плювком у обличчя Держдепу й ФБР це назвати не можливо і що гарантовано відправить тебе колись за грати.
І єдине питання, котре тут залишається - мова про особливий, «зелений» вид шизофренії - чи про доведені до еталону тупість та інфантильність?

Ти, жалюгідне закомплексоване створіння, що більше переконуєшся, що:

- недавня всенародна (майже-К.В.) любов стрімко переходить в презирство й ненависть;
- твої колись добрі наміри жодним чином не корелюють із реальністю;
- всі попередження про твою абсолютну нездатність керувати країною справджуються;
- міжнародний авторитет попередника неспівмірно вищий за твій власний -
тим більше ти мрієш ПОСАДИТИ ПОРОШЕНКА
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26.12.2020 11:41 Відповісти
Достойна відповівдь Зеленяці на його правління в сьогоденні
та чудові перспективи в майбутньому!!! Тебья посодьют!
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26.12.2020 13:04 Відповісти
Не ждём, а уже томимся ожиданием. Поди, поизвелись уже...
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26.12.2020 11:44 Відповісти
Как говорил Лёлик,
-Спокойно, Казладоев, сядем усе!
Народ ждёт когда вас воров всех пересажают.
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26.12.2020 12:20 Відповісти
гражданин Зеленский,вы даже мендель себе на орган исполнения рояльной музыки посадить не можете,где уж вам посадить хотя бы мелкого воришку,ничтожество?
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26.12.2020 12:31 Відповісти
Як кажуть ," Не в бров а в око!"
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26.12.2020 13:06 Відповісти
Все ждут когда выгонят зеленского с президенского кресла!!!!
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26.12.2020 12:34 Відповісти
Народ не ждет посадки Порошенко. Страна сейчас в яме. Президент должен выходить и говорить что делается уже сейчас. А не транслировать "позитивные видосики" из другой реальности. Вы думаете ФОПа волнует посадка Порошенко - нет их волнует как заплатить кредиты, где взять деньги на зарплаты, что делать когда наступит локдаун. А здесь планы на 100-500 лет вперед тама аэродром построим, тама "мега дорогу", стратегия 2030. У вас бл#ть дом горит, а вы вместо того чтобы тушить рассуждаете какую мансарду построите.
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26.12.2020 12:43 Відповісти
Да не будет ничего подобного. Единственное, что освоил бубочка, это финансирование строительства дорог. Причина одна: в этой теме вопрос распила бабла доведен до совершенства. Деньги ковидного фонда тоже прокатились по этим схемам. Больше никаких способностей зевласть не проявила, а вот желание поднять рейтинги остается. Чем поднять? Беня вдувает дурачку в уши свою ненависть к Пороху, выдавая ее за волю всего народа. Вот убогое и пыжится, старается. Рука-то бенина в жопке бубочки аж по голосовые связки торчит. Вот и артикулирует шут все, что Беня транслирует под шутовской колпак.
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26.12.2020 13:04 Відповісти
Думаю що народ пам'ятає такого собі Новака (з Польщі), який керував "Укравтодором"?
Так ось в самої Польщі за нього круто взялися! Їде досудове слідство по його справах,
проведена повна конфіскація майна та тому подібне. Там задалися питаннечком звідкі
в нього стільки грошенят, з яких таких махінацій ? Чому державі не сплачені П О Д А Т К І ?
ФОПочкі! Без касових апаратів ви в Польщі зі своїм хитромудрим бізнесом далеко не
заїдите! Хиба що в тюрму! Там Закон і танцюють" Всі платять податкі!" Несплата податків
приравнена до крадіжки! Обкрадається Армія, медицина,освіта та вся соціалка.Думай-Ти!
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26.12.2020 13:30 Відповісти
Он как всегда все перепутал - все ждут когда его самого посадят.
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26.12.2020 13:05 Відповісти
Вова, сидеть должен Коломойский! И татаров должен сидеть. И та тварь, что операцию по вагнеровцам кремлю слила. Ермака не забудь. Сто процентов своего генпрокурора и око государево тоже пристрой на хлеб и воду, заслужили. Когда ты поймешь, что ты вообще существуешь как должностное лицо, пока Порох на свободе и делает то, что считает нужным? Беня тебя, дурачка, науськивает на Пороха, пытается Приватбанк назад отхапать. Бене похер, что будет с тобой, он тебя как расходный материал туда засунул. Ты ведь ноль, тебя не жалко. А вот натворить делов твоими руками Беня может. Уже поднатворил. Но отвечать ведь тебе, Вова! Если Беня получит то, что хочет, мы все взвоем и выйдем тебя линчевать, а Беня через Г+Г будет подогревать ситуацию до белого каления. Тебе это не понятно?
Задай себе простой вопрос: почему Порох едет на инаугурацию Байдена, а ты айкос сосешь? Потому что ты, инфантильное чучело, неправильно выбрал друзей и врагов. Хотя что я говорю, кого ты там выбирал?! Ты ничего не волен выбирать. Тебе сказали, на кого вякать, а кого беречь, як котове сало. Тебя обсадили шнырями кремлевскими и бениными. Кроме сраных видосиков-гундосиков ты вообще ничего выдать не можешь. Тебе дурочка Мендель тексты для них пишет? Вова, тикай! Нагорает такое, что ты до Ростова не добежишь. Дело не только в ФОПах, это только начало. Неужели тебе инстинкт самосохранения ничего не подсказывает? Тикай, Вова, пока билеты есть. Подкупи кого-то вт охране и вали, спасайся.
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26.12.2020 13:28 Відповісти
Просто пісня! МО Л О Д Ц А !!! Все сказав як воно Є!
Підтримую кожне слово!
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26.12.2020 13:39 Відповісти
Зеля, ты оговорился, все очень ждут когда посадят тебя! А Петра, - на пристол!
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26.12.2020 14:29 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3436113356516884?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=%2CO%2CP-R Післямова до дискусії «Посадити Порошенка».
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох
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27.12.2020 17:34 Відповісти
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