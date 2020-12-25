Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко (обновлено)
Правоохранительные органы активно ведут борьбу с коррупционерами в Украине, однако общество может этого не замечать из-за того, что эти дела не являются резонансными.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.
"Скажу так: есть с чем бороться! Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, поэтому ничего мне не несут", - отметил Зеленский.
"Это к правоохранительным органам", - ответил Зеленский на вопрос относительно того, интересовался ли он, как продвигается уголовное дело в отношении Порошенко.
"Я не имею права ей (генпрокурору Ирин Венедиктовой. - Ред.) так говорить. Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения чиновникам, которые входят в топ военнослужащих страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", - добавил Зеленский.
"Она (Венедиктова. - Ред.) должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермаке, потому что не очень интересно", - отметил президент.
В "ЕС" назвали навязчивой фантазией заявление Зеленского о "посадке Порошенко".
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Але я б сказав би загалом, що сумарний рейтинг Порошенка зараз - найвищий, бо саме від його прізвища ************** багато хто просто заради того, щоб підняти свою значущість.
Кожному хочеться побути в тіні Порошенка, і це змушує просто сміятися.
Не треба звичайно скидати з рахунку намагання "гордонізації" країни, у рамках якої людям навіюють про "розкол", і намагаються на наступних виборах, скоріш за все дострокових, зробити главою державу якусь "помірковану" олігархічну тушку - Кличка, Гройсмана, чи Разумкова. Праймеріз серед них вже розпочався.
Для цього бажано б переконати суспільство у тому, що камбек Порошенка неможливий, і давайте, мовляв, іншого пошукаємо. Шукати то можна, але сам Порошенко міг би зараз спокійно сидіти на берегу, дивлячись на цю метушню, і на те, як сторонні люди безкоштовно надають йому інформаційну послугу.
Але він таки щось робить, чим змушує цих хлопчиків і дівчаток з їхнім майже нульовим власним рейтингом казитися.
БРАВО! ГОЛОВНЕ ОЧІ ТРИМАТИ НЕ ЗАПЛЮЩЕНИМИ Й ЧУТИ СЕНЦОВА ТЕЖ але не цитувати його поряд з Лещенком . Ну не опускатись все ж до "сектанства "- кажу з іронією звичайно, але Юлю не дарма ж Булавка згада у цій своїй статті.
Приведу власний приклад, який стався зі мною на сайті ЛІНІЯ ОБОРОНИ - anti-colorados ... Було давно. Я активно бувала на коментах, мала підтримку й дискусію. Й раптом покритикувала Порошенка за кумісвство з Луценком-прокурором, законом під нього ... Й що сталося - два роки знали моє відношення до Пороха ! Й як зрадницю прокремлівську погнали як із СЕКТИ! Почали травити словесно й закрили доступ - УСІ ЧЛЕНИ -ДОПИСУВАЧІ. ОСЬ ТАК!ТА ЩО ПООБЕРЕЖНІШЕ З ДУМКОЮ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ЯК СЕНЦОВ . Я не думаю що у нього все ясно зараз в політичних розкладах , але цькувати його за власну думку й порівнювати з Серьожою просттитутом...
це була реакція на https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka СМІЮСЬ
Це неправда - ось контрприклад:
Я не чекаю, коли посадять Порошенка -
я чекаю, коли звільнять Зеленського
(многая літа здоров'я і життя їм обом на свободі - не тому, що вони безгрішні, а тому, що Порошенко вже не на посаді, і тому вже не шкодить державі, - шкодять державі зараз інші люди - ті, хто зараз роблять помилки на державних посадах, але Зеленський теж буде не на посаді через деякий час:
я не вірю в ефективність покарання як методу мотивації, і тим більше, як державної підсистеми -
треба не винних шукати, а рішення, які зможуть досягти потрібних цілей).
Президент:'Все ждут,когда посадят Порошенко...'
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3433774720084081 2 ч. ·
На якомусь етапі свого потішного гетьманування ти, нарешті, врубаєшся, що допомога й прихильне ставлення американців критично важливі не просто для країни (на яку тобі, зрештою, начхати), а для твого особистого політичного (ба, навіть, фізичного) виживання. І ти відмовляєш всесильному босу в його проханні щодо банку (щоправда, компенсуючи це іншими плюшками, але ж не такими смачними -К.В.), починаєш виконувати інші вимоги МВФ, залишаєш на посаді Ситника й відмовляєшся від ідеї через зміну закону взяти під контроль НАБУ, публічно міняєш свою позицію по «плівках Деркача» на протилежну... А потім, разом із ручною Венедиктовою, витворяєш такі фортелі по Татарову, що інакше, ніж плювком у обличчя Держдепу й ФБР це назвати не можливо і що гарантовано відправить тебе колись за грати.
І єдине питання, котре тут залишається - мова про особливий, «зелений» вид шизофренії - чи про доведені до еталону тупість та інфантильність?
Ти, жалюгідне закомплексоване створіння, що більше переконуєшся, що:
- недавня всенародна (майже-К.В.) любов стрімко переходить в презирство й ненависть;
- твої колись добрі наміри жодним чином не корелюють із реальністю;
- всі попередження про твою абсолютну нездатність керувати країною справджуються;
- міжнародний авторитет попередника неспівмірно вищий за твій власний -
тим більше ти мрієш ПОСАДИТИ ПОРОШЕНКА
та чудові перспективи в майбутньому!!! Тебья посодьют!
-Спокойно, Казладоев, сядем усе!
Народ ждёт когда вас воров всех пересажают.
Так ось в самої Польщі за нього круто взялися! Їде досудове слідство по його справах,
проведена повна конфіскація майна та тому подібне. Там задалися питаннечком звідкі
в нього стільки грошенят, з яких таких махінацій ? Чому державі не сплачені П О Д А Т К І ?
ФОПочкі! Без касових апаратів ви в Польщі зі своїм хитромудрим бізнесом далеко не
заїдите! Хиба що в тюрму! Там Закон і танцюють" Всі платять податкі!" Несплата податків
приравнена до крадіжки! Обкрадається Армія, медицина,освіта та вся соціалка.Думай-Ти!
Задай себе простой вопрос: почему Порох едет на инаугурацию Байдена, а ты айкос сосешь? Потому что ты, инфантильное чучело, неправильно выбрал друзей и врагов. Хотя что я говорю, кого ты там выбирал?! Ты ничего не волен выбирать. Тебе сказали, на кого вякать, а кого беречь, як котове сало. Тебя обсадили шнырями кремлевскими и бениными. Кроме сраных видосиков-гундосиков ты вообще ничего выдать не можешь. Тебе дурочка Мендель тексты для них пишет? Вова, тикай! Нагорает такое, что ты до Ростова не добежишь. Дело не только в ФОПах, это только начало. Неужели тебе инстинкт самосохранения ничего не подсказывает? Тикай, Вова, пока билеты есть. Подкупи кого-то вт охране и вали, спасайся.
Підтримую кожне слово!
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме.
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