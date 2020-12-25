Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко (обновлено)

Правоохранительные органы активно ведут борьбу с коррупционерами в Украине, однако общество может этого не замечать из-за того, что эти дела не являются резонансными.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Скажу так: есть с чем бороться! Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, поэтому ничего мне не несут", - отметил Зеленский.

"Это к правоохранительным органам", - ответил Зеленский на вопрос относительно того, интересовался ли он, как продвигается уголовное дело в отношении Порошенко.

"Я не имею права ей (генпрокурору Ирин Венедиктовой. - Ред.) так говорить. Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения чиновникам, которые входят в топ военнослужащих страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко", - добавил Зеленский.

"Она (Венедиктова. - Ред.) должна прийти с результатами. Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных "скрутчиков" НДС, "скручивали" 20 млрд грн. Это действительно историческое событие. Но об этом не говорят как о Ермаке, потому что не очень интересно", - отметил президент.

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В "ЕС" назвали навязчивой фантазией заявление Зеленского о "посадке Порошенко".