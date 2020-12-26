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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса выявлен во Франции

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 в стране.

По данным французского минздрава, инфицированным оказался гражданин Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Человек переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили во французском министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Болезнь подтвердили после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

По данным мониторингового сервиса Nextstrain, инфицирование новым штаммом коронавируса также зафиксировали в Дании, Австралии и в Нидерландах.

Новый штамм коронавируса известный как VUI-202012/01.

По информации британского министерства здравоохранения, его обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре, он на 70% более заразен, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что VUI-202012/01 более смертоносный.

Известно, что новый штамм вируса распространяется чрезвычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавируса в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.

Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Японии обнаружили случаи заражения "британским" типом коронавируса

Автор: 

Великобритания (4983) карантин (16729) Франция (3524) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Погано ізолювали Британію. Негайно будуйте 10-метровий паркан на кордоні, щоб вірус не міг перестрибнути
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26.12.2020 10:13
+1
Не понял. Что за смерти? Такого не может быть! Люди живут вечно и так было всегда! А сейчас значит начали умирать....вот беда-печаль....
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26.12.2020 10:31
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Погано ізолювали Британію. Негайно будуйте 10-метровий паркан на кордоні, щоб вірус не міг перестрибнути
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26.12.2020 10:13 Ответить
Почалось. Незабаром і до нас привезуть турЬІстЬІ.
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26.12.2020 10:17 Ответить
Все давно завезено і привезено. Питання в тому, коли недолугими тестами знайдуть.
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26.12.2020 10:20 Ответить
И что? Все бессимптомно заболеют то есть будут полностью здоровы?
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26.12.2020 10:20 Ответить
Безсимптомно? Тоді чому стільки смертей кожен день?
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26.12.2020 10:23 Ответить
Не понял. Что за смерти? Такого не может быть! Люди живут вечно и так было всегда! А сейчас значит начали умирать....вот беда-печаль....
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26.12.2020 10:31 Ответить
в Украине за 10 месяцев 2020 почти 500 тысяч смертей - теперь посчитайте какой процент от ковида
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26.12.2020 10:51 Ответить
Ха-ха.. Британский штамм... Теперь британцы будут виноваты в заражении ковидом всего мира.. а настоящие упыри кацапы с китайцами, которые вкинули эту заразу, будут впаривать свою недовакцину и пропагандонить спасения мира.
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26.12.2020 10:50 Ответить
 
 