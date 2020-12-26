"Британский" штамм коронавируса выявлен во Франции

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 в стране.

По данным французского минздрава, инфицированным оказался гражданин Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Человек переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили во французском министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Болезнь подтвердили после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

По данным мониторингового сервиса Nextstrain, инфицирование новым штаммом коронавируса также зафиксировали в Дании, Австралии и в Нидерландах.

Новый штамм коронавируса известный как VUI-202012/01.

По информации британского министерства здравоохранения, его обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре, он на 70% более заразен, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что VUI-202012/01 более смертоносный.

Известно, что новый штамм вируса распространяется чрезвычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавируса в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.

Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.

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