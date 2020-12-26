"Британський" штам коронавірусу виявлено у Франції
Міністерство охорони здоров'я Франції підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19 у країні.
За даними французького міністерства охорони здоров'я, інфікованим виявився громадянин Франції з міста Тур, він повернувся з Лондона 19 грудня. Людина переносить хворобу безсимптомно і перебуває на самоізоляції, додали у французькому міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Хворобу підтвердили після того, як тест на коронавірус, який чоловік здав 21 грудня, дав позитивний результат.
За даними моніторингового сервісу Nextstrain, інфікування новим штамом коронавірусу також зафіксували в Данії, Австралії і в Нідерландах.
Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01.
За інформацією британського міністерства охорони здоров'я, його виявили на південному сході Англії ще в вересні, він на 70% більше заразніший, ніж інші різновиди COVID-19. Однак поки немає свідоцтв того, що VUI-202012/01 смертоносніший.
Відомо, що новий штам вірусу поширюється надзвичайно швидко - якщо в листопаді він був причиною 28% всіх випадків зараження коронавірусу в Лондоні, то в грудні ця цифра досягла вже 60%.
Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив жорсткий локдаун в Лондоні і на південному сході Англії, скасувавши різдвяні послаблення.
За словами Бориса Джонсона, новий штам може бути набагато небезпечнішим, ніж вже відомий вченим варіант.
Багато країн світу оголосили про тимчасове призупинення авіасполучення з Британією.
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