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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам коронавірусу виявлено у Франції

Міністерство охорони здоров'я Франції підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19 у країні.

За даними французького міністерства охорони здоров'я, інфікованим виявився громадянин Франції з міста Тур, він повернувся з Лондона 19 грудня. Людина переносить хворобу безсимптомно і перебуває на самоізоляції, додали у французькому міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Хворобу підтвердили після того, як тест на коронавірус, який чоловік здав 21 грудня, дав позитивний результат.

За даними моніторингового сервісу Nextstrain, інфікування новим штамом коронавірусу також зафіксували в Данії, Австралії і в Нідерландах.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01.

За інформацією британського міністерства охорони здоров'я, його виявили на південному сході Англії ще в вересні, він на 70% більше заразніший, ніж інші різновиди COVID-19. Однак поки немає свідоцтв того, що VUI-202012/01 смертоносніший.

Відомо, що новий штам вірусу поширюється надзвичайно швидко - якщо в листопаді він був причиною 28% всіх випадків зараження коронавірусу в Лондоні, то в грудні ця цифра досягла вже 60%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні офіційно поки не фіксували новий "британський" штам коронавірусу, - Степанов

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив жорсткий локдаун в Лондоні і на південному сході Англії, скасувавши різдвяні послаблення.

За словами Бориса Джонсона, новий штам може бути набагато небезпечнішим, ніж вже відомий вченим варіант.

Багато країн світу оголосили про тимчасове призупинення авіасполучення з Британією.

Велика Британія (5609) карантин (18172) Франція (3080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Погано ізолювали Британію. Негайно будуйте 10-метровий паркан на кордоні, щоб вірус не міг перестрибнути
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26.12.2020 10:13
+1
Не понял. Что за смерти? Такого не может быть! Люди живут вечно и так было всегда! А сейчас значит начали умирать....вот беда-печаль....
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26.12.2020 10:31
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Погано ізолювали Британію. Негайно будуйте 10-метровий паркан на кордоні, щоб вірус не міг перестрибнути
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26.12.2020 10:13 Відповісти
Почалось. Незабаром і до нас привезуть турЬІстЬІ.
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26.12.2020 10:17 Відповісти
Все давно завезено і привезено. Питання в тому, коли недолугими тестами знайдуть.
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26.12.2020 10:20 Відповісти
И что? Все бессимптомно заболеют то есть будут полностью здоровы?
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26.12.2020 10:20 Відповісти
Безсимптомно? Тоді чому стільки смертей кожен день?
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26.12.2020 10:23 Відповісти
Не понял. Что за смерти? Такого не может быть! Люди живут вечно и так было всегда! А сейчас значит начали умирать....вот беда-печаль....
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26.12.2020 10:31 Відповісти
в Украине за 10 месяцев 2020 почти 500 тысяч смертей - теперь посчитайте какой процент от ковида
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26.12.2020 10:51 Відповісти
Ха-ха.. Британский штамм... Теперь британцы будут виноваты в заражении ковидом всего мира.. а настоящие упыри кацапы с китайцами, которые вкинули эту заразу, будут впаривать свою недовакцину и пропагандонить спасения мира.
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26.12.2020 10:50 Відповісти
 
 