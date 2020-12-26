Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Соответствующий указ № 585/2020 Глава государства подписал 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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