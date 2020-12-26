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Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Соответствующий указ № 585/2020 Глава государства подписал 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) назначение (2176) ОГА (2392) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+11
З останнього інтерв'ю Володимира Зеленського для «Фокусу» дізнався багато цікавих деталей, які хочу прокоментувати.
1) Цитую. «Як багато того, про що я б хотів розповісти, але поки що не можу».
- Хоче, але не може. Це діагноз всієї нинішньої влади в Україні.
2) «… почався коронавірус. У всьому світі ніхто нічого не розумів, що це таке, куди бігти, що робити. Ми діяли інтуїтивно і професіоналами в цьому питанні стали тільки тому, що мало спали і дуже багато працювали».
- «Професіоналами» ви стали тільки тоді, коли інтуїтивно почали красти гроші з «ковідного фонду» і закатувати їх в асфальт.
3) «Ми дуже швидко налагодили виробництво масок, дезінфекторів, халатів».
- Але спочатку голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький скупив в Україні задешево 28 мільйонів марлевих масок і перепродав їх в Китай. До речі, помітили, як часто Зеленський вживає слово «ми»? Щоб це могло значити - замашки імператора чи просто хоче перекинути відповідальність?
4) «Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: «Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти».
- Тобто максимальне покарання для корупціонера в нинішній Україні - це звільнення. А де обіцяні посадки, Володимире Олександровичу?
5) «Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, повʼязаний з інфраструктурою».
- Стратегія повернення Криму за допомогою асфальту - ось вам і вся геополітика рівня Зеленського.
Одним словом нічого нового. Загальні речі та чергові обіцянки. Президент промовчав про величезну кількість проблем з економікою, нереалістичним бюджетом, а головне - про зростаюче незадоволення ним самим у суспільстві. Це, вочевидь, доводить, що Зеленський максимально «пірнув» у свою теплу ванну. І час на те, щоб швидко з неї вибратися та не потонути, стрімко закінчується. У мене все.Алексей Гончаренко
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26.12.2020 10:35
+6
Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 3552
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26.12.2020 10:35
+4
Ранок починається із зрадозрадної зради.
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26.12.2020 10:46
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Правила форума Совет форумчан
і коли його в уряд? На яку посаду? Віце-прем'єром, як Шмигаля рік тому?
А що буде зі Шмигалем? Як скоро Вітренко його замінить?
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26.12.2020 10:29 Ответить
Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 3552
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26.12.2020 10:35 Ответить
Новае литцо?
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26.12.2020 10:35 Ответить
З останнього інтерв'ю Володимира Зеленського для «Фокусу» дізнався багато цікавих деталей, які хочу прокоментувати.
1) Цитую. «Як багато того, про що я б хотів розповісти, але поки що не можу».
- Хоче, але не може. Це діагноз всієї нинішньої влади в Україні.
2) «… почався коронавірус. У всьому світі ніхто нічого не розумів, що це таке, куди бігти, що робити. Ми діяли інтуїтивно і професіоналами в цьому питанні стали тільки тому, що мало спали і дуже багато працювали».
- «Професіоналами» ви стали тільки тоді, коли інтуїтивно почали красти гроші з «ковідного фонду» і закатувати їх в асфальт.
3) «Ми дуже швидко налагодили виробництво масок, дезінфекторів, халатів».
- Але спочатку голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький скупив в Україні задешево 28 мільйонів марлевих масок і перепродав їх в Китай. До речі, помітили, як часто Зеленський вживає слово «ми»? Щоб це могло значити - замашки імператора чи просто хоче перекинути відповідальність?
4) «Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: «Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти».
- Тобто максимальне покарання для корупціонера в нинішній Україні - це звільнення. А де обіцяні посадки, Володимире Олександровичу?
5) «Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, повʼязаний з інфраструктурою».
- Стратегія повернення Криму за допомогою асфальту - ось вам і вся геополітика рівня Зеленського.
Одним словом нічого нового. Загальні речі та чергові обіцянки. Президент промовчав про величезну кількість проблем з економікою, нереалістичним бюджетом, а головне - про зростаюче незадоволення ним самим у суспільстві. Це, вочевидь, доводить, що Зеленський максимально «пірнув» у свою теплу ванну. І час на те, щоб швидко з неї вибратися та не потонути, стрімко закінчується. У мене все.Алексей Гончаренко
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26.12.2020 10:35 Ответить
По пункту №3: все,как один,козломордые правители,начиная с пыни,говорят "мы"-так,что здесь никакой загадки нет
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26.12.2020 10:47 Ответить
іншими словами: пыня - *****; зеля - *****.
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26.12.2020 11:05 Ответить
Чот я не понял, в кваратле закончились гениальные менеджеры? У преЗедента в детстве было мало друзей? Скорее всего ермак должностишку продал, а бубочке поручил аусвайс выдать.
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26.12.2020 10:36 Ответить
не повезло чуваку.. так в вовочку вляпаться..
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26.12.2020 10:40 Ответить
Где был этот тип во время Майдана!? Вот что самое главное.
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26.12.2020 10:44 Ответить
Я з Франківська. Читав про Бойчука, вроді нормальний, патріот, розумний, толковий.
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26.12.2020 11:17 Ответить
Людина, котра тваринно ненавидить українство, призначила на посаду розумного патріота?
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26.12.2020 14:31 Ответить
Він був на майдані і волонтер
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26.12.2020 11:18 Ответить
Ранок починається із зрадозрадної зради.
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26.12.2020 10:46 Ответить
Краще скажи про велику перемогу щодо підвищення тарифів на опалення. Тобі нагадати твій коментар?
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26.12.2020 11:35 Ответить
Ранок в Україні починається ,як завжди ,з продовження лялькової вистави кремлівського балагана !!)))
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26.12.2020 11:37 Ответить
Нагадай. Про слова Гройсмана, що "чим вищі комунальні тарифи - тим сильніше Україна".
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26.12.2020 11:49 Ответить
"Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА, - указ" - Бойчук тоже в КВН участвовал?
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26.12.2020 10:52 Ответить
Права на трон себе приобретая,
Облобызал священный он башмак, -
И вот на нем корона золотая,
А нам принес он шутовской колпак.
Весь наш народ переродился:
Весь светский люд потехе рад,
В костюм дурацкий нарядился,
Все сумасшедшими глядят
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26.12.2020 11:17 Ответить
Нюхнув, призначив. День пройшов не дарма. ВОНО працюйе.
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26.12.2020 11:32 Ответить
У КВН не грав, але грав у команді Коломойського.
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26.12.2020 13:40 Ответить
Три головні закони Всесвіту.

1. Подібне притягує подібне.
2. Подібне породжує подібне.
3. Те, що не може стати подібним - відторгається.
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26.12.2020 14:29 Ответить
 
 