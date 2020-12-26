Зеленський призначив Бойчука головою Івано-Франківської ОДА, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.
Відповідний указ № 585/2020 Глава держави підписав 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.
Довідка. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз". У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
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А що буде зі Шмигалем? Як скоро Вітренко його замінить?
1) Цитую. «Як багато того, про що я б хотів розповісти, але поки що не можу».
- Хоче, але не може. Це діагноз всієї нинішньої влади в Україні.
2) «… почався коронавірус. У всьому світі ніхто нічого не розумів, що це таке, куди бігти, що робити. Ми діяли інтуїтивно і професіоналами в цьому питанні стали тільки тому, що мало спали і дуже багато працювали».
- «Професіоналами» ви стали тільки тоді, коли інтуїтивно почали красти гроші з «ковідного фонду» і закатувати їх в асфальт.
3) «Ми дуже швидко налагодили виробництво масок, дезінфекторів, халатів».
- Але спочатку голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький скупив в Україні задешево 28 мільйонів марлевих масок і перепродав їх в Китай. До речі, помітили, як часто Зеленський вживає слово «ми»? Щоб це могло значити - замашки імператора чи просто хоче перекинути відповідальність?
4) «Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: «Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти».
- Тобто максимальне покарання для корупціонера в нинішній Україні - це звільнення. А де обіцяні посадки, Володимире Олександровичу?
5) «Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, повʼязаний з інфраструктурою».
- Стратегія повернення Криму за допомогою асфальту - ось вам і вся геополітика рівня Зеленського.
Одним словом нічого нового. Загальні речі та чергові обіцянки. Президент промовчав про величезну кількість проблем з економікою, нереалістичним бюджетом, а головне - про зростаюче незадоволення ним самим у суспільстві. Це, вочевидь, доводить, що Зеленський максимально «пірнув» у свою теплу ванну. І час на те, щоб швидко з неї вибратися та не потонути, стрімко закінчується. У мене все.Алексей Гончаренко
Облобызал священный он башмак, -
И вот на нем корона золотая,
А нам принес он шутовской колпак.
Весь наш народ переродился:
Весь светский люд потехе рад,
В костюм дурацкий нарядился,
Все сумасшедшими глядят
1. Подібне притягує подібне.
2. Подібне породжує подібне.
3. Те, що не може стати подібним - відторгається.