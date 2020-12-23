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Кабмін призначив заступницю голови Житомирської ОДА Рогову заступницею Шкарлета

Кабмін призначив заступницю голови Житомирської ОДА Рогову заступницею Шкарлета

Кабінет Міністрів призначив заступницю голови Житомирської ОДА Віру Рогову заступницею міністра освіти і науки.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Рогової Віри Борисівни заступницею міністра освіти і науки України", - написав Мокан на своїй сторінці в Facebook.

З 2015 по 2020 рік Рогова очолювала департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. У 2020 році її призначили заступницею голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

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Автор: 

Кабмін (14097) призначення (2288) Міносвіти (1413) Мокан Василь (55) Шкарлет Сергій (353)


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Як для сосни, то пристаркувата буде !!)))
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23.12.2020 15:41 Відповісти
для баобабы, еще вроде нет
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23.12.2020 15:45 Відповісти
Я бы не спешил,как с присягой...
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23.12.2020 15:49 Відповісти
Ростють, ой ростять, ой растут, ой плодят кадри слугі.
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23.12.2020 22:43 Відповісти
 
 