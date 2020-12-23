Кабмін призначив заступницю голови Житомирської ОДА Рогову заступницею Шкарлета

Кабінет Міністрів призначив заступницю голови Житомирської ОДА Віру Рогову заступницею міністра освіти і науки.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Рогової Віри Борисівни заступницею міністра освіти і науки України", - написав Мокан на своїй сторінці в Facebook.

З 2015 по 2020 рік Рогова очолювала департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. У 2020 році її призначили заступницею голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

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