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Шкарлет склав присягу, переголосувати питання неможливо, - Корнієнко. ФОТО

Шкарлет склав присягу, переголосувати питання неможливо, - Корнієнко. ФОТО

Питання переголосування за кандидатуру міністра освіти і науки не стоїть на порядку денному.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції партії, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, що робити в разі публікації відеодоказів з камер УДО кнопкодавства під час голосування за міністра освіти.

Він зазначив, що в "Слузі народу" кнопкодавства під час голосування за Шкарлета не було.

"Що стосується ОПЗЖ - вони самі за себе відповідатимуть. Щодо ситуації загалом і результатів, Разумков оголосив після наради про Пакт дій, про які ми домовилися - установка додаткових камер у ложах, відключення так званих вільних місць", - сказав Корнієнко.

Шкарлет склав присягу, переголосувати питання неможливо, - Корнієнко 01

Відповідаючи на запитання про можливе переголосування призначення міністра освіти, Корнієнко сказав: "За регламентом неможливо переголосувати, бо пан Шкарлет склав присягу, повноваження члена Кабінету Міністрів починаються від моменту прийняття посади".

Дивіться також: У різних містах України відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

Корнієнко Олександр (666) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+43
Тупее отмазки даже от зебилов ещё не было.
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22.12.2020 17:27
+23
А если этого Корненко по голове стулом ударить, тогда можно? Или зэклоуны ждут визита нового Сашка Билого с АК?
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22.12.2020 17:28
+21
скоро всі зелені свині в утиль підете
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22.12.2020 17:30
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Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5275
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22.12.2020 17:27 Відповісти
Тупее отмазки даже от зебилов ещё не было.
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22.12.2020 17:27 Відповісти
скоро всі зелені свині в утиль підете
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22.12.2020 17:30 Відповісти
Собственно, прихоть - это лишь один из вариантов, который объясняет поведение президента и его окружения. Возможно, речь может идти об обязательствах главы государства перед олигархическими кланами - подлинными авторами его успеха в качестве телевизионного комика и организаторами его победы на президентских выборах 2019 года. Возможно, в случае со Шкарлетом Зеленский надеется найти союзников среди пророссийских депутатов из ОПЗЖ. Возможно, в случае с Витренко Зеленский решил, что деловые качества бывшего менеджера «Нафтогаза» спасут украинскую экономику от неминуемых проблем, что нужно поскорее создавать условия для назначения Витренко следующим главой правительство. Что, конечно, очень наивно. Потому что первопричина проблем - не в Гончаруке или Шмыгале. И причина проблем будет не в Витренко, если он станет премьер-министром. Причина проблем - в самом Зеленском. Ну и, конечно же, в тех безответственных жителях Украины, кто отдал ему свои голоса.
Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает.Віталій Портніков
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22.12.2020 17:52 Відповісти
А если этого Корненко по голове стулом ударить, тогда можно? Или зэклоуны ждут визита нового Сашка Билого с АК?
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22.12.2020 17:28 Відповісти
четко сказано ..невозможно )) мы вас нагинали и нагинаем а вы молчите и терьпите ))
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22.12.2020 17:31 Відповісти
молодий ригіанал в команді зеленського.
це ж треба
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Подонки. А где вонючие сметуны ?
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22.12.2020 17:34 Відповісти
А ти ж тоді хто? Воняєш знатно! )))
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22.12.2020 19:34 Відповісти
Пробач, помилився: ти не воняєш, ти - смердиш! )))
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22.12.2020 19:38 Відповісти
следуя логике этого блюстителя корабельных сосен, если я к примеру у него украл (дом, деньги, машину т.д) и оформил это она себя то...... это теперь моё!!!!
логика гопника просто.
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22.12.2020 17:35 Відповісти
Не гопника-дебила.Знать,что кнопкодавят и приводить,к присяге...😂
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22.12.2020 18:20 Відповісти
Когда-то один человек во времена Янека сказал , что даже Янек не может уволить Табачника, бо это кандидат Кремля
УВОЛИЛ ЕГО МАЙДАН
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Cвята Трийця.
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22.12.2020 19:12 Відповісти
А просто уволить можно ?

Ведь уволили же на днях министров
Корниенко ТУПОЙ ТУПОЙ 😀😀😀
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22.12.2020 17:37 Відповісти
Уволит их только Smith&Wesson.
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22.12.2020 18:10 Відповісти
Я так понял, что неврзможно, патамуша банкет уже состоялся.
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22.12.2020 17:39 Відповісти
...і баблос оплачено .
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22.12.2020 17:41 Відповісти
Кто читал в кругах власти, Артура Хейли, если не читали обязательно прочтите. Должен понимать, что подставились по полной. Я бы их елозил столько, сколько их не будет. Не надо додавливать, можно развести не на один год! Вот!
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22.12.2020 17:41 Відповісти
АЛЬООО ЗЕПОТВОРИ ! 226 голосів з кнопокдавством - й ви Суки Нелоха тут ні при чому ?
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22.12.2020 17:42 Відповісти
Є купа інших способів: вигнати нахєр, закопати... Було б бажання.
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22.12.2020 17:42 Відповісти
Отмазка на уровне напёрсточника.
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22.12.2020 17:44 Відповісти
мерзавцы
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22.12.2020 17:45 Відповісти
Анти конституционное решение, плагиат у министра образования. Может и человек хороший, НО! Слуги ответьте, кроме своей бредятины, что переголосовать нельзя
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22.12.2020 17:45 Відповісти
надіюсь,в пеклі квартал всією командою зедротів будуть дрова підкидати і осла варити.
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22.12.2020 17:51 Відповісти
зеленський зрадив найбільших своїх прихильників і ярих виборців - студентів. Сколочує своє шайку - лійку
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22.12.2020 17:56 Відповісти
Зелені ригівські вилупки.
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22.12.2020 17:56 Відповісти
Можно, яйцеголовый. Все можно. И даже нужно. Мало того, так и будет.
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22.12.2020 18:01 Відповісти
Может, лет через 8. Но это неточно.
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22.12.2020 18:08 Відповісти
Шапкокрад теж так думав, а вже майже сім років, як в ростові никається.
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22.12.2020 18:15 Відповісти
- МарьІванівна, а за що мені двійка???
- Вова...чка, ти все списав у Маши...
- Ну і що??? Міністру можна, а мені двійка???
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22.12.2020 18:06 Відповісти
Обычное московско ордынское мошенничество, это даже поощряет РПЦ Израиля, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Беларуси и земель Украины.
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22.12.2020 18:06 Відповісти
гнидосные шахраи. сн - злочинна зграя. подонки.
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22.12.2020 18:06 Відповісти
Рішення парламенту, прийняте всупереч законодавству та регламенту, є апріорі нікчемним, а тому ніякого "обраного" міністра не існує.
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22.12.2020 18:11 Відповісти
Вся Украина против, но поздно - закомпостировано.

Т.е. ЗЕ и СН в этот раз уже открыто положили на Украину и украинцев.

Вопрос: Что ж такого важного в этих Шкарлетах и Татаровых, что ЗЕ и СН готовы идти на открытую конфронтацию из-за них?
Ответ: Партия Регионов.
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22.12.2020 18:13 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·

Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
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22.12.2020 18:28 Відповісти
Дисертацію украв, посаду міністра теж. А як радувався... Це просто дно.
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22.12.2020 18:34 Відповісти
Все якби неможливе назавтра робиться можливим, а післязавтра вже виконується, але через тиждень забувається, та така бодяга розпочинається знову - це modus operandi ********* політичного життя України
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22.12.2020 18:39 Відповісти
Корниенко невозможно будет вытащить из петли,потому что он уже будет висеть.
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22.12.2020 18:43 Відповісти
такої конченої ради в Україні ще не було
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22.12.2020 19:33 Відповісти
напоминает воровскую риторику кремлядей насчет Крыма
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22.12.2020 19:41 Відповісти
Та ти шо? Це Україна, дєтка, тут все "вазможно"
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22.12.2020 19:54 Відповісти
шкарлет, или пиписенко - по большому счету пофиг.. им куда скажут рулить - туда порулят, скажут тормозить - начнут забила включать..
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22.12.2020 20:20 Відповісти
Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями.
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22.12.2020 20:24 Відповісти
Лапша на Зе-уши. Полномочия начинаются с момента принятия присяги. А каким местом принятие присяги связано с прекращением полномочий. Министров в Кабмине как перчатки меняют. Даже премьеров. Не проблема - признать назначение Шкарлета незаконным из- за нехватки голосов и уволить постановлением Кабмина немедленно.
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22.12.2020 21:06 Відповісти
З нового року увесь КМ У пошлють у відставку.
Адже буде перезагрузка, нова ширка.
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22.12.2020 22:45 Відповісти
Переголосовать невозможно, говоришь? Так пристрелите его, делов-то!
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23.12.2020 00:04 Відповісти
Министр - не настоящий, как и его диссертация, как и присяга. Присяга для таких как он - это вообще какая то глупость: ну, какой же дурак будет эту "глупость" соблюдать?
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23.12.2020 07:49 Відповісти
 
 