Шкарлет склав присягу, переголосувати питання неможливо, - Корнієнко. ФОТО
Питання переголосування за кандидатуру міністра освіти і науки не стоїть на порядку денному.
Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції партії, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, що робити в разі публікації відеодоказів з камер УДО кнопкодавства під час голосування за міністра освіти.
Він зазначив, що в "Слузі народу" кнопкодавства під час голосування за Шкарлета не було.
"Що стосується ОПЗЖ - вони самі за себе відповідатимуть. Щодо ситуації загалом і результатів, Разумков оголосив після наради про Пакт дій, про які ми домовилися - установка додаткових камер у ложах, відключення так званих вільних місць", - сказав Корнієнко.
Відповідаючи на запитання про можливе переголосування призначення міністра освіти, Корнієнко сказав: "За регламентом неможливо переголосувати, бо пан Шкарлет склав присягу, повноваження члена Кабінету Міністрів починаються від моменту прийняття посади".
Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.
За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
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Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает.Віталій Портніков
це ж треба
логика гопника просто.
УВОЛИЛ ЕГО МАЙДАН
Ведь уволили же на днях министров
Корниенко ТУПОЙ ТУПОЙ 😀😀😀
- Вова...чка, ти все списав у Маши...
- Ну і що??? Міністру можна, а мені двійка???
Т.е. ЗЕ и СН в этот раз уже открыто положили на Украину и украинцев.
Вопрос: Что ж такого важного в этих Шкарлетах и Татаровых, что ЗЕ и СН готовы идти на открытую конфронтацию из-за них?
Ответ: Партия Регионов.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·
Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
Адже буде перезагрузка, нова ширка.