Шкарлет склав присягу, переголосувати питання неможливо, - Корнієнко. ФОТО

Питання переголосування за кандидатуру міністра освіти і науки не стоїть на порядку денному.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час підсумкової пресконференції партії, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, що робити в разі публікації відеодоказів з камер УДО кнопкодавства під час голосування за міністра освіти.

Він зазначив, що в "Слузі народу" кнопкодавства під час голосування за Шкарлета не було.

"Що стосується ОПЗЖ - вони самі за себе відповідатимуть. Щодо ситуації загалом і результатів, Разумков оголосив після наради про Пакт дій, про які ми домовилися - установка додаткових камер у ложах, відключення так званих вільних місць", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на запитання про можливе переголосування призначення міністра освіти, Корнієнко сказав: "За регламентом неможливо переголосувати, бо пан Шкарлет склав присягу, повноваження члена Кабінету Міністрів починаються від моменту прийняття посади".

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Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

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За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.