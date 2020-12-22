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Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко. ФОТО

Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко. ФОТО

Вопрос переголосования за кандидатуру министра образования и науки не стоит на повестке дня.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции партии, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, что делать в случае публикации видеодоказательств с камер УГО кнопкодавства при голосовании за министра образования.

Он отметил, что в "Слуге народа" кнопкодавства во время голосования за Шкарлета не было.

"Что касается ОПЗЖ - они сами за себя будут отвечать. По ситуации в целом и результатам, Разумков объявил после совещания о Пакте действий, о которых мы договорились - установка дополнительных камер в ложах, отключение так называемых свободных мест", - сказал Корниенко.

Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко 01

Отвечая на вопрос о возможном переголосовании назначения министра образования, Корниенко сказал: "По регламенту невозможно переголосовать, потому что господин Шкарлет принял присягу, полномочия члена Кабинета Министров начинаются с момента принятия должности".

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Корниенко Александр (658) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+43
Тупее отмазки даже от зебилов ещё не было.
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22.12.2020 17:27
+23
А если этого Корненко по голове стулом ударить, тогда можно? Или зэклоуны ждут визита нового Сашка Билого с АК?
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22.12.2020 17:28
+21
скоро всі зелені свині в утиль підете
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22.12.2020 17:30
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Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5275
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22.12.2020 17:27 Ответить
Тупее отмазки даже от зебилов ещё не было.
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22.12.2020 17:27 Ответить
скоро всі зелені свині в утиль підете
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22.12.2020 17:30 Ответить
Собственно, прихоть - это лишь один из вариантов, который объясняет поведение президента и его окружения. Возможно, речь может идти об обязательствах главы государства перед олигархическими кланами - подлинными авторами его успеха в качестве телевизионного комика и организаторами его победы на президентских выборах 2019 года. Возможно, в случае со Шкарлетом Зеленский надеется найти союзников среди пророссийских депутатов из ОПЗЖ. Возможно, в случае с Витренко Зеленский решил, что деловые качества бывшего менеджера «Нафтогаза» спасут украинскую экономику от неминуемых проблем, что нужно поскорее создавать условия для назначения Витренко следующим главой правительство. Что, конечно, очень наивно. Потому что первопричина проблем - не в Гончаруке или Шмыгале. И причина проблем будет не в Витренко, если он станет премьер-министром. Причина проблем - в самом Зеленском. Ну и, конечно же, в тех безответственных жителях Украины, кто отдал ему свои голоса.
Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает.Віталій Портніков
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22.12.2020 17:52 Ответить
А если этого Корненко по голове стулом ударить, тогда можно? Или зэклоуны ждут визита нового Сашка Билого с АК?
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22.12.2020 17:28 Ответить
четко сказано ..невозможно )) мы вас нагинали и нагинаем а вы молчите и терьпите ))
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22.12.2020 17:31 Ответить
молодий ригіанал в команді зеленського.
це ж треба
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22.12.2020 17:33 Ответить
Подонки. А где вонючие сметуны ?
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22.12.2020 17:34 Ответить
А ти ж тоді хто? Воняєш знатно! )))
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22.12.2020 19:34 Ответить
Пробач, помилився: ти не воняєш, ти - смердиш! )))
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22.12.2020 19:38 Ответить
следуя логике этого блюстителя корабельных сосен, если я к примеру у него украл (дом, деньги, машину т.д) и оформил это она себя то...... это теперь моё!!!!
логика гопника просто.
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22.12.2020 17:35 Ответить
Не гопника-дебила.Знать,что кнопкодавят и приводить,к присяге...😂
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22.12.2020 18:20 Ответить
Когда-то один человек во времена Янека сказал , что даже Янек не может уволить Табачника, бо это кандидат Кремля
УВОЛИЛ ЕГО МАЙДАН
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22.12.2020 17:39 Ответить
Cвята Трийця.
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22.12.2020 19:12 Ответить
А просто уволить можно ?

Ведь уволили же на днях министров
Корниенко ТУПОЙ ТУПОЙ 😀😀😀
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22.12.2020 17:37 Ответить
Уволит их только Smith&Wesson.
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22.12.2020 18:10 Ответить
Я так понял, что неврзможно, патамуша банкет уже состоялся.
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22.12.2020 17:39 Ответить
...і баблос оплачено .
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22.12.2020 17:41 Ответить
Кто читал в кругах власти, Артура Хейли, если не читали обязательно прочтите. Должен понимать, что подставились по полной. Я бы их елозил столько, сколько их не будет. Не надо додавливать, можно развести не на один год! Вот!
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22.12.2020 17:41 Ответить
АЛЬООО ЗЕПОТВОРИ ! 226 голосів з кнопокдавством - й ви Суки Нелоха тут ні при чому ?
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22.12.2020 17:42 Ответить
Є купа інших способів: вигнати нахєр, закопати... Було б бажання.
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22.12.2020 17:42 Ответить
Отмазка на уровне напёрсточника.
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22.12.2020 17:44 Ответить
мерзавцы
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22.12.2020 17:45 Ответить
Анти конституционное решение, плагиат у министра образования. Может и человек хороший, НО! Слуги ответьте, кроме своей бредятины, что переголосовать нельзя
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22.12.2020 17:45 Ответить
надіюсь,в пеклі квартал всією командою зедротів будуть дрова підкидати і осла варити.
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22.12.2020 17:51 Ответить
зеленський зрадив найбільших своїх прихильників і ярих виборців - студентів. Сколочує своє шайку - лійку
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22.12.2020 17:56 Ответить
Зелені ригівські вилупки.
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22.12.2020 17:56 Ответить
Можно, яйцеголовый. Все можно. И даже нужно. Мало того, так и будет.
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22.12.2020 18:01 Ответить
Может, лет через 8. Но это неточно.
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22.12.2020 18:08 Ответить
Шапкокрад теж так думав, а вже майже сім років, як в ростові никається.
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22.12.2020 18:15 Ответить
- МарьІванівна, а за що мені двійка???
- Вова...чка, ти все списав у Маши...
- Ну і що??? Міністру можна, а мені двійка???
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22.12.2020 18:06 Ответить
Обычное московско ордынское мошенничество, это даже поощряет РПЦ Израиля, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Беларуси и земель Украины.
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22.12.2020 18:06 Ответить
гнидосные шахраи. сн - злочинна зграя. подонки.
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22.12.2020 18:06 Ответить
Рішення парламенту, прийняте всупереч законодавству та регламенту, є апріорі нікчемним, а тому ніякого "обраного" міністра не існує.
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22.12.2020 18:11 Ответить
Вся Украина против, но поздно - закомпостировано.

Т.е. ЗЕ и СН в этот раз уже открыто положили на Украину и украинцев.

Вопрос: Что ж такого важного в этих Шкарлетах и Татаровых, что ЗЕ и СН готовы идти на открытую конфронтацию из-за них?
Ответ: Партия Регионов.
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22.12.2020 18:13 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Volodymyr Ariev https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·

Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
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22.12.2020 18:28 Ответить
Дисертацію украв, посаду міністра теж. А як радувався... Це просто дно.
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22.12.2020 18:34 Ответить
Все якби неможливе назавтра робиться можливим, а післязавтра вже виконується, але через тиждень забувається, та така бодяга розпочинається знову - це modus operandi ********* політичного життя України
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22.12.2020 18:39 Ответить
Корниенко невозможно будет вытащить из петли,потому что он уже будет висеть.
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22.12.2020 18:43 Ответить
такої конченої ради в Україні ще не було
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22.12.2020 19:33 Ответить
напоминает воровскую риторику кремлядей насчет Крыма
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22.12.2020 19:41 Ответить
Та ти шо? Це Україна, дєтка, тут все "вазможно"
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22.12.2020 19:54 Ответить
шкарлет, или пиписенко - по большому счету пофиг.. им куда скажут рулить - туда порулят, скажут тормозить - начнут забила включать..
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22.12.2020 20:20 Ответить
Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями.
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22.12.2020 20:24 Ответить
Лапша на Зе-уши. Полномочия начинаются с момента принятия присяги. А каким местом принятие присяги связано с прекращением полномочий. Министров в Кабмине как перчатки меняют. Даже премьеров. Не проблема - признать назначение Шкарлета незаконным из- за нехватки голосов и уволить постановлением Кабмина немедленно.
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22.12.2020 21:06 Ответить
З нового року увесь КМ У пошлють у відставку.
Адже буде перезагрузка, нова ширка.
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22.12.2020 22:45 Ответить
Переголосовать невозможно, говоришь? Так пристрелите его, делов-то!
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23.12.2020 00:04 Ответить
Министр - не настоящий, как и его диссертация, как и присяга. Присяга для таких как он - это вообще какая то глупость: ну, какой же дурак будет эту "глупость" соблюдать?
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23.12.2020 07:49 Ответить
 
 