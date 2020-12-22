Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко. ФОТО

Вопрос переголосования за кандидатуру министра образования и науки не стоит на повестке дня.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции партии, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, что делать в случае публикации видеодоказательств с камер УГО кнопкодавства при голосовании за министра образования.

Он отметил, что в "Слуге народа" кнопкодавства во время голосования за Шкарлета не было.

"Что касается ОПЗЖ - они сами за себя будут отвечать. По ситуации в целом и результатам, Разумков объявил после совещания о Пакте действий, о которых мы договорились - установка дополнительных камер в ложах, отключение так называемых свободных мест", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос о возможном переголосовании назначения министра образования, Корниенко сказал: "По регламенту невозможно переголосовать, потому что господин Шкарлет принял присягу, полномочия члена Кабинета Министров начинаются с момента принятия должности".

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.