Шкарлет принял присягу, переголосовать вопрос невозможно, - Корниенко. ФОТО
Вопрос переголосования за кандидатуру министра образования и науки не стоит на повестке дня.
Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции партии, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, что делать в случае публикации видеодоказательств с камер УГО кнопкодавства при голосовании за министра образования.
Он отметил, что в "Слуге народа" кнопкодавства во время голосования за Шкарлета не было.
"Что касается ОПЗЖ - они сами за себя будут отвечать. По ситуации в целом и результатам, Разумков объявил после совещания о Пакте действий, о которых мы договорились - установка дополнительных камер в ложах, отключение так называемых свободных мест", - сказал Корниенко.
Отвечая на вопрос о возможном переголосовании назначения министра образования, Корниенко сказал: "По регламенту невозможно переголосовать, потому что господин Шкарлет принял присягу, полномочия члена Кабинета Министров начинаются с момента принятия должности".
Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.
По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.
17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает.Віталій Портніков
це ж треба
логика гопника просто.
УВОЛИЛ ЕГО МАЙДАН
Ведь уволили же на днях министров
Корниенко ТУПОЙ ТУПОЙ 😀😀😀
- Вова...чка, ти все списав у Маши...
- Ну і що??? Міністру можна, а мені двійка???
Т.е. ЗЕ и СН в этот раз уже открыто положили на Украину и украинцев.
Вопрос: Что ж такого важного в этих Шкарлетах и Татаровых, что ЗЕ и СН готовы идти на открытую конфронтацию из-за них?
Ответ: Партия Регионов.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3929715720424588 17 декабря, 09:00 ·
Шкарлет - нелегітимний міністр! Незаконно оголошений.
Бо двоє депутатів з ОПЗЖ - Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування.
Все зафіксовано. Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100005939985790?fref=mentions Дмитро Разумков .
Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів.
А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!
Адже буде перезагрузка, нова ширка.