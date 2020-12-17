Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО
Верховная Рада назначила и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования.
"За" соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ
В частности, "За" проголосовали 171 нардеп от "Слуги народа", 20 - ОПЗЖ, 12 - "За будущее", 16 - "Довіра", а также 7 - внефракционных депутатов.
"Против" назначения Шкарлета главой Минобразования голосовали "Европейская солидарность", "Голос" и двое нардепов от "Слуги народа". Воздержались - 17 "Слуг народа" и "Батькивщина". Во время присяги Шкарлета в зале нардепы кричали "Ганьба".
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.
Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.
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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
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Слуга Народа=ОПЗЖ=Банда Януковтча
Суки зелені, одним словом
Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов", а также неоднократно в своих комментариях для СМИ поддерживал беглого президента Виктора Януковича. Он был в хороших отношениях с бывшим министром образования Дмитрием Табачником и даже получил от него нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники". Во время Революции Достоинства от своих взглядов Шкарлет не отказался: поддерживал власть Януковича и даже запрещал студентам своего университета посещать акции протеста.
В статье министра для докторской диссертации обнаружено 87,4% совпадений с работами других ученых. Наличие плагиата в четырех научных работах Шкарлета подтвердило Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования.
https://www.dsnews.ua/society/plagiat-i-simpatiya-k-yanukovichu-chto-nuzhno-znat-o-novom-ministre-obrazovaniya-shkarlete-17122020-409796
Не гірше, ніж блазень - президент...
плагіаторанове обличчя?