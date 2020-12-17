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Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО

Верховная Рада назначила и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования.

"За" соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ

В частности, "За" проголосовали 171 нардеп от "Слуги народа", 20 - ОПЗЖ, 12 - "За будущее", 16 - "Довіра", а также 7 - внефракционных депутатов.

"Против" назначения Шкарлета главой Минобразования голосовали "Европейская солидарность", "Голос" и двое нардепов от "Слуги народа". Воздержались - 17 "Слуг народа" и "Батькивщина". Во время присяги Шкарлета в зале нардепы кричали "Ганьба".

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

Также на Цензор.НЕТ: Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста"

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Автор: 

ВР (29245) Минобразования (1736) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+50
ППЦ.

Табачник номер 2.
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17.12.2020 14:40
+37
Это какой-то... позор! (с)
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17.12.2020 14:43
+34
Вова по всем граблям Овоща бежит, - необучаемый дебил=)
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17.12.2020 14:45
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Список врагов Украины, любителей руSSкого мира и "коллективный янукович":
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804

Слуга Народа=ОПЗЖ=Банда Януковтча
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17.12.2020 17:36 Ответить
Яка різниця між "проти", "утримавсь" і "не голосував"? НІЯКОЇ. Навіщо Пєця і картавий голос робить в яку там дупу патріотичнецький випєндрьож?
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17.12.2020 18:00 Ответить
Стыдно за депутатов, проголосовавших за такого « видатного науковця», депутаты от большенства вели себя как бабуины
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17.12.2020 18:28 Ответить
а хтось може сказати, чому у нас так часто змінюються міністри освіти? в чому річ? і з приходом нових особисто я не бачу істотних змін в кращу сторону
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17.12.2020 18:37 Ответить
Стид іспанський....міністр освіти - плагіатор! Оце приклад для молодих науковців і освітян
Суки зелені, одним словом
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17.12.2020 18:43 Ответить
Риги, підтримка януковича, дружба з Табачником, плагіат.

Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов", а также неоднократно в своих комментариях для СМИ поддерживал беглого президента Виктора Януковича. Он был в хороших отношениях с бывшим министром образования Дмитрием Табачником и даже получил от него нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники". Во время Революции Достоинства от своих взглядов Шкарлет не отказался: поддерживал власть Януковича и даже запрещал студентам своего университета посещать акции протеста.
В статье министра для докторской диссертации обнаружено 87,4% совпадений с работами других ученых. Наличие плагиата в четырех научных работах Шкарлета подтвердило Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования.
https://www.dsnews.ua/society/plagiat-i-simpatiya-k-yanukovichu-chto-nuzhno-znat-o-novom-ministre-obrazovaniya-shkarlete-17122020-409796
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17.12.2020 19:03 Ответить
Бачите як. Непорядний як людина Зелепукін притягує до себе всякий людський,як би сказати, непотріб...
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17.12.2020 19:23 Ответить
Сморід ...
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17.12.2020 20:02 Ответить
Плагіатор - міністр культуркі...
Не гірше, ніж блазень - президент...
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17.12.2020 19:58 Ответить
У є я о ю йо бища !!!
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17.12.2020 20:01 Ответить
Жулье голосует за своего
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17.12.2020 20:07 Ответить
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 7822
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17.12.2020 20:17 Ответить
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 8903
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17.12.2020 20:23 Ответить
Не врубився, а чому зебілів у коментах немає? Чому не захищають плагіатора нове обличчя?
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17.12.2020 21:23 Ответить
Виконано ще один пункт неофіційних домовленостей Єрмака з Козаком...
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 2798
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17.12.2020 21:57 Ответить
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 1881
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18.12.2020 06:08 Ответить
Дебилы размножаются, старт давно дали.
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18.12.2020 08:11 Ответить
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