Рада призначила Шкарлета міністром освіти. ВIДЕО

Верховна Рада призначила в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти.

"За" відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат в наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етикиНацагентстваякості вищої освіти.