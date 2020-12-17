Рада призначила Шкарлета міністром освіти. ВIДЕО
Верховна Рада призначила в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти.
"За" відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ
Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат в наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.
За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етикиНацагентстваякості вищої освіти.
Будь ласка, зачекайте...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804
Слуга Народа=ОПЗЖ=Банда Януковтча
Суки зелені, одним словом
Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов", а также неоднократно в своих комментариях для СМИ поддерживал беглого президента Виктора Януковича. Он был в хороших отношениях с бывшим министром образования Дмитрием Табачником и даже получил от него нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники". Во время Революции Достоинства от своих взглядов Шкарлет не отказался: поддерживал власть Януковича и даже запрещал студентам своего университета посещать акции протеста.
В статье министра для докторской диссертации обнаружено 87,4% совпадений с работами других ученых. Наличие плагиата в четырех научных работах Шкарлета подтвердило Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования.
https://www.dsnews.ua/society/plagiat-i-simpatiya-k-yanukovichu-chto-nuzhno-znat-o-novom-ministre-obrazovaniya-shkarlete-17122020-409796
Не гірше, ніж блазень - президент...
плагіаторанове обличчя?