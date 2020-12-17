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ВР (14812) Міносвіти (1404) Шкарлет (353)

Рада призначила Шкарлета міністром освіти. ВIДЕО

Верховна Рада призначила в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти.

"За" відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат в наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етикиНацагентстваякості вищої освіти.

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Топ коментарі
+50
ППЦ.

Табачник номер 2.
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17.12.2020 14:40
+37
Это какой-то... позор! (с)
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17.12.2020 14:43
+34
Вова по всем граблям Овоща бежит, - необучаемый дебил=)
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17.12.2020 14:45
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Список врагов Украины, любителей руSSкого мира и "коллективный янукович":
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804

Слуга Народа=ОПЗЖ=Банда Януковтча
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Яка різниця між "проти", "утримавсь" і "не голосував"? НІЯКОЇ. Навіщо Пєця і картавий голос робить в яку там дупу патріотичнецький випєндрьож?
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17.12.2020 18:00 Відповісти
Стыдно за депутатов, проголосовавших за такого « видатного науковця», депутаты от большенства вели себя как бабуины
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17.12.2020 18:28 Відповісти
а хтось може сказати, чому у нас так часто змінюються міністри освіти? в чому річ? і з приходом нових особисто я не бачу істотних змін в кращу сторону
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17.12.2020 18:37 Відповісти
Стид іспанський....міністр освіти - плагіатор! Оце приклад для молодих науковців і освітян
Суки зелені, одним словом
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17.12.2020 18:43 Відповісти
Риги, підтримка януковича, дружба з Табачником, плагіат.

Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов", а также неоднократно в своих комментариях для СМИ поддерживал беглого президента Виктора Януковича. Он был в хороших отношениях с бывшим министром образования Дмитрием Табачником и даже получил от него нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники". Во время Революции Достоинства от своих взглядов Шкарлет не отказался: поддерживал власть Януковича и даже запрещал студентам своего университета посещать акции протеста.
В статье министра для докторской диссертации обнаружено 87,4% совпадений с работами других ученых. Наличие плагиата в четырех научных работах Шкарлета подтвердило Национальное агентство по вопросам обеспечения качества образования.
https://www.dsnews.ua/society/plagiat-i-simpatiya-k-yanukovichu-chto-nuzhno-znat-o-novom-ministre-obrazovaniya-shkarlete-17122020-409796
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17.12.2020 19:03 Відповісти
Бачите як. Непорядний як людина Зелепукін притягує до себе всякий людський,як би сказати, непотріб...
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17.12.2020 19:23 Відповісти
Сморід ...
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17.12.2020 20:02 Відповісти
Плагіатор - міністр культуркі...
Не гірше, ніж блазень - президент...
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17.12.2020 19:58 Відповісти
У є я о ю йо бища !!!
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17.12.2020 20:01 Відповісти
Жулье голосует за своего
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17.12.2020 20:07 Відповісти
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 7822
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17.12.2020 20:17 Відповісти
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 8903
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17.12.2020 20:23 Відповісти
Не врубився, а чому зебілів у коментах немає? Чому не захищають плагіатора нове обличчя?
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Виконано ще один пункт неофіційних домовленостей Єрмака з Козаком...
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 2798
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17.12.2020 21:57 Відповісти
Рада призначила Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 1881
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18.12.2020 06:08 Відповісти
Дебилы размножаются, старт давно дали.
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18.12.2020 08:11 Відповісти
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