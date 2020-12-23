Кабмин назначил замглавы Житомирской ОГА Рогову заместителем Шкарлета

Кабинет Министров назначил заместителя председателя Житомирской ОГА Веру Рогову заместителем министра образования и науки.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначения Роговой Веры Борисовны заместителем министра образования и науки Украины", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

С 2015 по 2020 год Рогова возглавляла департамент образования и науки Киевской областной государственной администрации. В 2020 году ее назначили заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

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