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Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО

Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО

25 декабря в Новоград-Волынском районе патрульные Ривненской области догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan. Его водитель проигнорировал законные требования полицейских в соседней области. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец.

Водитель предложил патрульным 1000 евро за беспрепятственное продолжение своего движения. Все обстоятельства событий фиксировали полицейские Новоград-Волынского отдела полиции Житомирщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ривненской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить", - подчеркивается в сообщении. 

"Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе. При осмотре выяснилось, что он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец. С целью избежания административной и уголовной ответственности водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро неправомерной выгоды", - подчеркивается в сообщении правоохранителей. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные правонарушения. Так, обнаруженные камни были изъяты и переданы на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено их экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. В то же время полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

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"Таким образом, мужчине грозит не только административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовная за указанные деяния. Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза", - подытожили в департаменте коммуникаций Нацполиции. 

Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция 01
Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция 02
Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция 03

Автор: 

Нацполиция (16498) янтарь (581) Житомирская область (1396) Ровенская область (1238)


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Топ комментарии
+4
Уже давно пора запретить эти варварства над природой с добычей янтаря. Толку от этих добытчиков для государственного бюджета - ноль, но природу они уничтожают основательно. Если кому надо изделия из янтаря, пускай едут в польшу, страны балтии. Мы как-то проживем без этой циганщины.
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26.12.2020 13:32
+4
за 6 лет изъято тонны янтаря. ГДЕ ОН????? я не слышал чтоб его продали хотябы по бросовым ценам. и доедет ли он досклада вешьдоков, как например наркота. недавно?
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26.12.2020 13:45
+2
И что такого,люди работают,ахметка,беня и потрох перегоняют в офшоры спрятанные от налогов сотни миллионов - и никто не замечает,а тут люди просто перевозят дрянные камушки - это подаётся,как мегапреступление.
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26.12.2020 13:41
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Уже давно пора запретить эти варварства над природой с добычей янтаря. Толку от этих добытчиков для государственного бюджета - ноль, но природу они уничтожают основательно. Если кому надо изделия из янтаря, пускай едут в польшу, страны балтии. Мы как-то проживем без этой циганщины.
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26.12.2020 13:32 Ответить
Во кроты роют,ужос..Зеленые твари засветофорили "зеленый"..
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26.12.2020 13:37 Ответить
Дикая добыча как раз при Порошенко расцвела.
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26.12.2020 13:50 Ответить
И что такого,люди работают,ахметка,беня и потрох перегоняют в офшоры спрятанные от налогов сотни миллионов - и никто не замечает,а тут люди просто перевозят дрянные камушки - это подаётся,как мегапреступление.
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26.12.2020 13:41 Ответить
остается полицию отменить и все контролирующие службы
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26.12.2020 13:52 Ответить
Поинтересуйся сколько стоят эти "дрянные камешки"...
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26.12.2020 14:17 Ответить
за 6 лет изъято тонны янтаря. ГДЕ ОН????? я не слышал чтоб его продали хотябы по бросовым ценам. и доедет ли он досклада вешьдоков, как например наркота. недавно?
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26.12.2020 13:45 Ответить
эти вещьдоки везут кораблями...
через Бермудский треугольник .
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26.12.2020 14:57 Ответить
а треугольник это карман министра
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26.12.2020 19:43 Ответить
Распоясались твари, конрабандируют! Нет на вас хрюзенблата
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26.12.2020 13:47 Ответить
так он же их и крышует
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26.12.2020 13:53 Ответить
15 декабря 2016 года Борислав Розенблат приобрёл в Дортмунде дом площадью 352 м² за 22 670 208 гривен. Ранее там же он купил земельный участок за 307 тыс. гривен. По словам депутата, дом предназначен для его сына, который учится в Германии. "У меня в Германии учится сын. Он и будет жить в том доме. А землю купил в Дортмунде, так как немецкое законодательство обязывает покупать место для паркинга при покупке дома". Если янтарь вывозить центнерами, так ничего удивительного.
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26.12.2020 13:56 Ответить
Видел я лично тот "дом". Райончик еще тот
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26.12.2020 14:26 Ответить
кстати,а хандельсрегистре (кадастр) он как борух, а не розенблат, числится
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26.12.2020 14:30 Ответить
Полтора года, Карл!
ПОЛТОРА ГОДА властвует Зеля, а Порошенко продолжает бусиками вывозить янтарь!
Непорядок!
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26.12.2020 14:16 Ответить
та то госдеп с порохом виноваты.....они же зельца заставляют коррупционеров крышевать и выпускать на волю, короче розенблат не виноват....
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26.12.2020 14:21 Ответить
Сколько ж ЭТИ 700 кг стоят? .
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26.12.2020 14:54 Ответить
Позвоните Розенблату. А он друг Пороха. Это их парафия.
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26.12.2020 17:40 Ответить
Средняя цена янтаря сырца в кусках 10-20 грамм 1000 долларов за кг
Цена кусков по 100 гр 2000 баксов за КГ. так что ориентировочная цена груза 700 кг около 1 млн доляров.
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26.12.2020 19:59 Ответить
ЖДЕМ УКРАШЕНИЙ ИЗ ЯНТАРЯ ДЛЯ ВСЕГО НАРОДА !!! А ГДЕ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ В КИЕВЕ !?) ТАМ ЖЕ ГДЕ ЯНТАРНАЯ КОМНАТА !?)
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27.12.2020 08:35 Ответить
 
 