Задержан микроавтобус с 700 кг янтаря на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО

25 декабря в Новоград-Волынском районе патрульные Ривненской области догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan. Его водитель проигнорировал законные требования полицейских в соседней области. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец.

Водитель предложил патрульным 1000 евро за беспрепятственное продолжение своего движения. Все обстоятельства событий фиксировали полицейские Новоград-Волынского отдела полиции Житомирщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ривненской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить", - подчеркивается в сообщении.

"Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе. При осмотре выяснилось, что он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец. С целью избежания административной и уголовной ответственности водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро неправомерной выгоды", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные правонарушения. Так, обнаруженные камни были изъяты и переданы на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области, назначено их экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. В то же время полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

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"Таким образом, мужчине грозит не только административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовная за указанные деяния. Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза", - подытожили в департаменте коммуникаций Нацполиции.





