Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

25 грудня у Новоград-Волинському районі патрульні Рівненщини наздогнали та примусово зупинили мікроавтобус Nissan. Його водій проігнорував законні вимоги поліцейських у сусідній області. Під час огляду з’ясувалось, що керманич перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

Водій запропонував патрульним 1000 євро за безперешкодне продовження свого руху. Всі обставини подій фіксували поліцейські Новоград-Волинського відділу поліції Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Близько 20:00 на 255 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan. Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити.

Як виявилось, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що був у мікроавтобусі. Під час огляду з’ясувалось, що він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро неправомірної вигоди.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ГУНП в Житомирській області та призначено його експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Водночас поліцейські задокументували обставини пропонування неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Відтак чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, а й кримінальна за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу.





