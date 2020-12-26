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Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТО

25 грудня у Новоград-Волинському районі патрульні Рівненщини наздогнали та примусово зупинили мікроавтобус Nissan. Його водій проігнорував законні вимоги поліцейських у сусідній області. Під час огляду з’ясувалось, що керманич перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

Водій запропонував патрульним 1000 євро за безперешкодне продовження свого руху. Всі обставини подій фіксували поліцейські Новоград-Волинського відділу поліції Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Близько 20:00 на 255 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan. Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити.

Як виявилось, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що був у мікроавтобусі. Під час огляду з’ясувалось, що він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 285 кг бурштину як "речі" намагалися переправити до Китаю через "Бориспіль". ФОТО

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ГУНП в Житомирській області та призначено його експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Водночас поліцейські задокументували обставини пропонування неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Відтак чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, а й кримінальна за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу.

Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція 01
Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція 02
Затримано мікроавтобус із 700 кг бурштину на Житомирщині, - Нацполіція 03

Нацполіція (15205) бурштин (509) Житомирська область (1268) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+4
Уже давно пора запретить эти варварства над природой с добычей янтаря. Толку от этих добытчиков для государственного бюджета - ноль, но природу они уничтожают основательно. Если кому надо изделия из янтаря, пускай едут в польшу, страны балтии. Мы как-то проживем без этой циганщины.
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26.12.2020 13:32
+4
за 6 лет изъято тонны янтаря. ГДЕ ОН????? я не слышал чтоб его продали хотябы по бросовым ценам. и доедет ли он досклада вешьдоков, как например наркота. недавно?
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26.12.2020 13:45
+2
И что такого,люди работают,ахметка,беня и потрох перегоняют в офшоры спрятанные от налогов сотни миллионов - и никто не замечает,а тут люди просто перевозят дрянные камушки - это подаётся,как мегапреступление.
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26.12.2020 13:41
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Уже давно пора запретить эти варварства над природой с добычей янтаря. Толку от этих добытчиков для государственного бюджета - ноль, но природу они уничтожают основательно. Если кому надо изделия из янтаря, пускай едут в польшу, страны балтии. Мы как-то проживем без этой циганщины.
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26.12.2020 13:32 Відповісти
Во кроты роют,ужос..Зеленые твари засветофорили "зеленый"..
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26.12.2020 13:37 Відповісти
Дикая добыча как раз при Порошенко расцвела.
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26.12.2020 13:50 Відповісти
И что такого,люди работают,ахметка,беня и потрох перегоняют в офшоры спрятанные от налогов сотни миллионов - и никто не замечает,а тут люди просто перевозят дрянные камушки - это подаётся,как мегапреступление.
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26.12.2020 13:41 Відповісти
остается полицию отменить и все контролирующие службы
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26.12.2020 13:52 Відповісти
Поинтересуйся сколько стоят эти "дрянные камешки"...
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26.12.2020 14:17 Відповісти
за 6 лет изъято тонны янтаря. ГДЕ ОН????? я не слышал чтоб его продали хотябы по бросовым ценам. и доедет ли он досклада вешьдоков, как например наркота. недавно?
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26.12.2020 13:45 Відповісти
эти вещьдоки везут кораблями...
через Бермудский треугольник .
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26.12.2020 14:57 Відповісти
а треугольник это карман министра
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26.12.2020 19:43 Відповісти
Распоясались твари, конрабандируют! Нет на вас хрюзенблата
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26.12.2020 13:47 Відповісти
так он же их и крышует
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26.12.2020 13:53 Відповісти
15 декабря 2016 года Борислав Розенблат приобрёл в Дортмунде дом площадью 352 м² за 22 670 208 гривен. Ранее там же он купил земельный участок за 307 тыс. гривен. По словам депутата, дом предназначен для его сына, который учится в Германии. "У меня в Германии учится сын. Он и будет жить в том доме. А землю купил в Дортмунде, так как немецкое законодательство обязывает покупать место для паркинга при покупке дома". Если янтарь вывозить центнерами, так ничего удивительного.
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26.12.2020 13:56 Відповісти
Видел я лично тот "дом". Райончик еще тот
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26.12.2020 14:26 Відповісти
кстати,а хандельсрегистре (кадастр) он как борух, а не розенблат, числится
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26.12.2020 14:30 Відповісти
Полтора года, Карл!
ПОЛТОРА ГОДА властвует Зеля, а Порошенко продолжает бусиками вывозить янтарь!
Непорядок!
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26.12.2020 14:16 Відповісти
та то госдеп с порохом виноваты.....они же зельца заставляют коррупционеров крышевать и выпускать на волю, короче розенблат не виноват....
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26.12.2020 14:21 Відповісти
Сколько ж ЭТИ 700 кг стоят? .
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26.12.2020 14:54 Відповісти
Позвоните Розенблату. А он друг Пороха. Это их парафия.
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26.12.2020 17:40 Відповісти
Средняя цена янтаря сырца в кусках 10-20 грамм 1000 долларов за кг
Цена кусков по 100 гр 2000 баксов за КГ. так что ориентировочная цена груза 700 кг около 1 млн доляров.
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26.12.2020 19:59 Відповісти
ЖДЕМ УКРАШЕНИЙ ИЗ ЯНТАРЯ ДЛЯ ВСЕГО НАРОДА !!! А ГДЕ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ В КИЕВЕ !?) ТАМ ЖЕ ГДЕ ЯНТАРНАЯ КОМНАТА !?)
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27.12.2020 08:35 Відповісти
 
 