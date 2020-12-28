Январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения не будет отменять январский локдаун, объясняя это тем, что в январе ожидается вспышка гриппа.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, кроме ожидаемого роста количества больных COVID-19 в январе ожидается также вспышка гриппа.

"Очень важно подойти к этому увеличению количества больных гриппом с максимальным снижением нагрузки на медсистему, с минимальным количеством больных коронавирусом", - объяснил Степанов.

Министр заявил, что медсистема Украины должна всегда предоставлять всю медицинскую помощь и не работать в сверхмощном режиме, в котором она работает.

"То, что касается введения жесткого карантина с 8 по 24 января, мы (Минздрав. - Ред.) не собираемся вносить изменения относительно его отмены, потому что он для нас очень важен и именно такой стратегии мы придерживаемся", - подытожил Степанов.

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