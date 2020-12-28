Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я не скасовуватиме січневий локдаун, пояснюючи це тим, що в січні очікується спалах грипу.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, крім очікуваного зростання кількості хворих на COVID-19, в січні очікується також спалах грипу.
"Дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимальним зниженням навантаження на медсистему, з мінімальною кількістю хворих на коронавірус", - пояснив Степанов.
Міністр заявив, що медсистема України має завжди надавати всю медичну допомогу і не працювати в надпотужному режимі, в якому вона працює.
"Те, що стосується запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня, ми (МОЗ. - Ред.) не збираємося вносити зміни щодо його скасування, тому що він для нас дуже важливий і саме такої стратегії ми дотримуємося", - підсумував Степанов.
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Супрун?, нахрен надо те семейные врачи которые набрали абонементов и получают деньги за них
с геморроем надо сраку показать семейному врачу что бы попасть к проктологу, итог реформ Супрун
очередь к шляпе народ выжил из розума
вот пожалуйста - степанов с ума сошел
ну и как, отстоял?
.Так що до дупи та вакцинація ..
ВАКСИГРИПП ОТ 4-Х ШТАММОВ ГРИППА 500ГР,
ТЕЛ 780-12,16
Любая причина, главное что бы провести ЛохДаун.
Нужно срочно лохов превратить в даунов.
Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E HCoV-229E - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphacoronavirus&action=edit&redlink=1 Alphacoronavirus , впервые выявлен в середине 1960-х годов;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63 HCoV-NL63 - Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_OC43 HCoV-OC43 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1 Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;
· https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_HKU1&action=edit&redlink=1 HCoV-HKU1 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 [en] - Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV SARS-CoV - Betacoronavirus B, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC тяжёлого острого респираторного синдрома , первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV MERS-CoV - Betacoronavirus C, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC ближневосточного респираторного синдрома , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5 вспышка которого произошла в 2015 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 - Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 пандемию пневмонии нового типа https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19
Что я не припомню никаких локдаунов за все предыдущие годы