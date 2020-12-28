Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не скасовуватиме січневий локдаун, пояснюючи це тим, що в січні очікується спалах грипу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, крім очікуваного зростання кількості хворих на COVID-19, в січні очікується також спалах грипу.

"Дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимальним зниженням навантаження на медсистему, з мінімальною кількістю хворих на коронавірус", - пояснив Степанов.

Міністр заявив, що медсистема України має завжди надавати всю медичну допомогу і не працювати в надпотужному режимі, в якому вона працює.

"Те, що стосується запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня, ми (МОЗ. - Ред.) не збираємося вносити зміни щодо його скасування, тому що він для нас дуже важливий і саме такої стратегії ми дотримуємося", - підсумував Степанов.

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