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Новини Коронавірус і карантин
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Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов

Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не скасовуватиме січневий локдаун, пояснюючи це тим, що в січні очікується спалах грипу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, крім очікуваного зростання кількості хворих на COVID-19, в січні очікується також спалах грипу.

"Дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимальним зниженням навантаження на медсистему, з мінімальною кількістю хворих на коронавірус", - пояснив Степанов.

Міністр заявив, що медсистема України має завжди надавати всю медичну допомогу і не працювати в надпотужному режимі, в якому вона працює.

"Те, що стосується запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня, ми (МОЗ. - Ред.) не збираємося вносити зміни щодо його скасування, тому що він для нас дуже важливий і саме такої стратегії ми дотримуємося", - підсумував Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук

Автор: 

грип (309) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+21
Странно, а почему при прежних вспышках гриппа не останавливали страну?????????
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28.12.2020 09:57
+14
Треба відзвітувати про локдаун, бо всі ж інші повводили ?
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28.12.2020 09:58
+12
Хммм, что то не припомню что бы из-за гриппа вводили локдауны. Но, видать, новая тенденция пошла.
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28.12.2020 09:57
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Ясновидящий
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28.12.2020 09:52 Відповісти
Для подолання епідемії потрібні системні активні та розумні дії влади, а не локдауни. Але влада неспроможна на ефективну боротьбу з коронавірусом, бо немає фахівців у владі які спроможні сформулювати правильну концепцію боротьби з епідемією та її наслідками! Степанов не є фахівцівем ані з медицини ані з протиепідемічних заходів і тому йде по найбільш простому шляху який є набільш неефективним і шкідливим для економіки України! Локдаун березня 2020 року показав повну що локдауни ніяк не впливають на перебіг епідемії в Україні. Влада на прикладі березневого локдауну показала що не може забезпечити достатній рівень ізоляції населення в квартирах, населених пунктів і навіть цілих регіонів і тому всі ці локдауни не мають жодного сенсу з точки зору протиепідемічних заходів, а от шкоду для економіки ці локдауни наносять катастрофічну! Зеленський має проводити більш ефективну політику боротьби з епідемією коронавірусу та її наслідками, а для цього потрібні міністри іншого рівня кваліфікації. Поверніть Супрун на посаду, або знайдіть медика-фахівця та менеджера рівня Супрун (хоча це майже нереально).
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28.12.2020 12:27 Відповісти
короновирус это ОРВИ, пока большинство населения не приобретет иммунитет никуда он не денется.
Супрун?, нахрен надо те семейные врачи которые набрали абонементов и получают деньги за них
с геморроем надо сраку показать семейному врачу что бы попасть к проктологу, итог реформ Супрун
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28.12.2020 13:23 Відповісти
Коронавірус може вбити більшу половину населення України, якщо влада буде й надалі бикувати замість введення ефективних протиепідемічних заходів! А поточна влада, міністр-недоучка Степанов та фізкультурник Радуцький в принципі не можуть сформулювати правильну стратегію боротьби з коронавірусом та протиепідемічні заходи, бо вони не медики, вони навколомедичні функціонери які не дотичні до справжньої медичної науки і не можуть розмовляти з провідними світовими науковцями та дослідниками-епідеміологами однією мовою! Потрібно бути фахівцем, медиком-науковцем щоб розуміти що потрібно робити для подолання біологічної вразливості України від нових інфекційних хвороб! Супрун це могла робити бо вона була професором найвідомішого медичного університету світу, а Степанов та Радуцький не можуть це робити бо вони дрібні корупціонери та примітивні злодюжки!
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28.12.2020 13:52 Відповісти
уже треть населения? в Украине переболела этим короновирусом
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28.12.2020 14:32 Відповісти
ниче себе ты вылизал...
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28.12.2020 14:56 Відповісти
Даун, скасовуй свій локдаун, бо буде тобі крекдаун, брейкдаун і нокдаун.
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28.12.2020 13:00 Відповісти
Алень, мне пофиг уже на тот короновирус, у меня уже иммунитет на него
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28.12.2020 13:18 Відповісти
Коронавірус має кілька різновидів, від всіх штамів не може бути імунітету, тому ризик все одно залишається навіть у тих хто перехворів і тому ВОЗ просить носити маски навіть тих хто перехворів.
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28.12.2020 13:47 Відповісти
в штаммов короновируса белки на оболочке одни и те же в отличии от гриппа где у каждого штамма свои белки, так что иммунитет на S-шип короновируса работает на любых его штаммах
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28.12.2020 14:28 Відповісти
После новогодних корпоративов и концертов? Прям Касандра...
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28.12.2020 09:53 Відповісти
Даже хуже... Лала Жемчужная или Эсмеральда Черная...
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28.12.2020 10:08 Відповісти
Январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа, - Степанов - Цензор.НЕТ 1432
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28.12.2020 09:55 Відповісти
это шляпа!
очередь к шляпе народ выжил из розума
Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8368
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28.12.2020 10:21 Відповісти
серые люди в серых одеждах
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28.12.2020 10:23 Відповісти
Что, опять?
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28.12.2020 09:57 Відповісти
Странно, а почему при прежних вспышках гриппа не останавливали страну?????????
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28.12.2020 09:57 Відповісти
При прежних вспышках страной управляли управленцы,а теперь - феерические долбодятлы.
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28.12.2020 10:07 Відповісти
Хммм, что то не припомню что бы из-за гриппа вводили локдауны. Но, видать, новая тенденция пошла.
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28.12.2020 09:57 Відповісти
Даже не из-за гриппа, а только из-за одного "предположения" ЗЕлёных наперсточников
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28.12.2020 11:38 Відповісти
Отож, навіть у 2009 не вводили, а тоді грип був пострашніше ковіду...
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28.12.2020 11:58 Відповісти
Даже во время всяких свинячих и птичьих гриппов не было никаких локдаунов
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28.12.2020 17:49 Відповісти
Вобщем - полный ЛОХ ДАУН
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28.12.2020 17:50 Відповісти
Треба відзвітувати про локдаун, бо всі ж інші повводили ?
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28.12.2020 09:58 Відповісти
А то денежек кредиторы не насыпят...
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28.12.2020 09:58 Відповісти
Январский локдаун отменять не будут, поскольку ожидается вспышка гриппа, - Степанов - Цензор.НЕТ 6479
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28.12.2020 09:58 Відповісти
теперь каждую осень зиму весну будут вводить локдаун, ну вспышка грипа жеж....
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28.12.2020 09:58 Відповісти
Во всех недочетах и трусливых дерганий власти то в одну то в другую сторону, в переносе карантина на "после праздники" оказывается назначили виноватым - "грипп". ( удачный ход, и придраться не к кому),
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28.12.2020 09:59 Відповісти
Стратег весь такой важный,пиля...
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28.12.2020 09:59 Відповісти
Нострадамус доморощенный,так давайте еще в конце зимы сделаем так как весенее обостренее точно должно быть для профилактики,Зебилы как они есть
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28.12.2020 10:00 Відповісти
И не боятся вспышки ....гонореи.....
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28.12.2020 10:00 Відповісти
Сынок, что ты знаешь про гонорею...
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28.12.2020 10:03 Відповісти
Навряд ли я сынок.... староват....но приятно...
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28.12.2020 12:41 Відповісти
Метафора, Дмитро...
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28.12.2020 14:12 Відповісти
а вы спрашивали что еще 2020 год придумает в декабре
вот пожалуйста - степанов с ума сошел
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28.12.2020 10:01 Відповісти
здоров ,Друже .Давно списувалися ))) - вибач відстоював права підпрємців
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28.12.2020 10:04 Відповісти
Здоров
ну и как, отстоял?
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28.12.2020 10:07 Відповісти
Є певні досягнення в нашого руху saveФОП , але до перемоги ще треба боротися....
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28.12.2020 10:09 Відповісти
я не сторонник вашего движения но удачи. дай бог
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28.12.2020 10:16 Відповісти
Дякую, і тобі яскравих перемог в новому році .
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28.12.2020 10:18 Відповісти
Навзаєм друже
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28.12.2020 10:25 Відповісти
А где вакцины от гриппа? Шоб аж 4-валентные? Продолжаю обзванивать харьковские аптеки. Нашел только в одной на Холодной Горе, 550 гр. Зарезервировал, обратился к семейной даме, пока суть до дела, бронь сняли. Больше нигде нет. В частных клиниках типа *идовских - 1800 гр. Но есть всегда, и проверка с подготовкой осуществляется на месте. Удобно, да? Пришел, ширнулся, остааил в 3 (три) раза больше полновесных гиней, а дальше - лоторея. Авось пронесет...
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28.12.2020 10:01 Відповісти
..А той дія * антівіруснік * здається через місяць .!?
.Так що до дупи та вакцинація ..
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28.12.2020 10:09 Відповісти
Я с октября обзваниваю. Идея стала навязчивой...
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28.12.2020 10:18 Відповісти
За такі гроші мона ширнуться іншим....кажуть люди...
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28.12.2020 12:43 Відповісти
В 11 ПОЛИКЛИНИКЕ САЛТОВКА
ВАКСИГРИПП ОТ 4-Х ШТАММОВ ГРИППА 500ГР,
ТЕЛ 780-12,16
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28.12.2020 13:47 Відповісти
Дуже дякую!
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28.12.2020 14:10 Відповісти
А что, коронавирус уже победили?
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28.12.2020 10:07 Відповісти
Естественно. Пиши адрес, через час приедет скорая, уколет тебя Спутником и решит таким образом все твои проблемы и страхи с COVIDом )))
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28.12.2020 11:55 Відповісти
Січневий локдаун не скасовуватимуть, оскільки очікується спалах грипу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9197
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28.12.2020 10:10 Відповісти
Ну да..как они локдаун отменят, если они уже за него по 8000 заплатили?
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28.12.2020 10:43 Відповісти
який локдаун ???? Де ти бачиш той локдаун ??? На всіх укр. гірських курортах готелі повністю забиті до кiнця сiчня , витяги справно працюють, черги на них без будь-яких масок і соціальних дистанцій. У той час як австрійські гірські курорти все закриті! Ось там реальний локдаун а тут курва черговий цирк на дроті
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28.12.2020 10:49 Відповісти
так сезонная вспышка гриппа это как и орз в межсезонье это было всегда.другие страны вводят карантин от ковид а дурачек от гриппа
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28.12.2020 11:13 Відповісти
Пока смотрю ФТУ даже турниры в Киеве не отменила . Шо то за локдаун выборочный.
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28.12.2020 11:36 Відповісти
Невже така тварюка як Степанов після того що вже накоїла зможе померти своєю смертю??
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28.12.2020 11:40 Відповісти
Степанов не тварюка...його готують на сакральна жертву....
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28.12.2020 12:46 Відповісти
А, ледве зрозумів.. Він свого роду - Данко, і має виклювати собі печінку..
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28.12.2020 12:52 Відповісти
...сракальна жертва...
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28.12.2020 13:02 Відповісти
Не коронавирус так грипп. Не грипп так метеоризм, да хоть новолуние!
Любая причина, главное что бы провести ЛохДаун.
Нужно срочно лохов превратить в даунов.
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28.12.2020 13:39 Відповісти
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%.
Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
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28.12.2020 13:54 Відповісти
Степанов враг народа, понавибирали
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28.12.2020 17:26 Відповісти
Известно 7 коронавирусов, поражающих человека
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E HCoV-229E - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphacoronavirus&action=edit&redlink=1 Alphacoronavirus , впервые выявлен в середине 1960-х годов;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63 HCoV-NL63 - Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_OC43 HCoV-OC43 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1 Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году;
· https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_HKU1&action=edit&redlink=1 HCoV-HKU1 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 [en] - Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV SARS-CoV - Betacoronavirus B, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC тяжёлого острого респираторного синдрома , первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV MERS-CoV - Betacoronavirus C, возбудитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC ближневосточного респираторного синдрома , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5 вспышка которого произошла в 2015 году;
· https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 - Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 пандемию пневмонии нового типа https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19

Что я не припомню никаких локдаунов за все предыдущие годы
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28.12.2020 17:57 Відповісти
Глоби блін - знають, що буде у січні.
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28.12.2020 20:47 Відповісти
 
 