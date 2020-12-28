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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук

В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що в країні може закінчуватися перша хвиля коронавірусу. Про це може свідчити зменшення кількості нових випадків зараження.

Про це Комісаренко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання або після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою та, можливо менше людей були інфіковані", - заявив Комісаренко.

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За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.

"Можливо, що у нас насправді зараз менше людей інфікуються цим коронавірусом, і, можливо, що у нас завершується перша хвиля. І було б добре, щоб друга хвиля взагалі не почалася або почалася значно пізніше", - додав академік.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ключевое слово "возможно"
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28.12.2020 09:10
+4
Зменшилась кількість тестувань та і все.
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28.12.2020 09:10
+2
За першою буде друга і далі за списком.
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28.12.2020 09:13
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ключевое слово "возможно"
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28.12.2020 09:10 Відповісти
А благодаря кому??? Конечно Зеденту)))
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28.12.2020 09:36 Відповісти
Ху..ня "від академіка".. (

зробили менше тестів -ось і "спад"...
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28.12.2020 09:38 Відповісти
Зменшилась кількість тестувань та і все.
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28.12.2020 09:10 Відповісти
За першою буде друга і далі за списком.
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28.12.2020 09:13 Відповісти
Замало впевненості і конкретики в заяві науковця .
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28.12.2020 09:17 Відповісти
Слов нет. Одни положительные эмоции за такое "возможно"!

Скажу вам откровенно, за мою практику, на ниве психиатрии, таких как вот это, и то, что у руля, мне на излечение попадались не часто.
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28.12.2020 09:17 Відповісти
Этому кадру 77 годочков, светило ...
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28.12.2020 10:51 Відповісти
сейчас в Украине проявляют меньше вируса

Собственно, это и есть ответ.
На Роисе и в Беларуси сразу стали бороться не с эпидемией, а со статистикой. ЗЕленые ляди только сейчас поняли, что всего-то надо делать поменьше тестирований.
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28.12.2020 09:19 Відповісти
Теоретики хрЕновые, возможно, но это не точно !
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28.12.2020 09:33 Відповісти
Это что же за академики там сидят такие))) Каких наук? Околовсяческих?)))
Возможно, эти все люди просто проходимцы)))
Доктор пациенту: Возможно, вы умрёте. А, возможно, вы здоровы.
Возможно, в Украине и не было никакой пандЕмии)))
А то так, возможно, и до девятого вала доковидиться.
Первая волна то, возможно, завершается... возможно, второй и не будет...
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28.12.2020 09:45 Відповісти
Самый сильный - девятый вал!
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28.12.2020 09:45 Відповісти
Де ж ваша перша хвиля влітку була?
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28.12.2020 09:58 Відповісти
Если вы нихрена не понимаете в академии - не пишите глупостей!
От имени "Нацакадемия наук" может выступать её президиум, а от Комиссаренко - это личное мнение!
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28.12.2020 10:09 Відповісти
Дедулька пердулькин спасает нацию ..
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28.12.2020 10:47 Відповісти
Вальс "Амурские волны" (только мелодия) написан военным капельмейстером Марком Кюссом, одесским евреем, во времена Русско-японской войны 1904-05 гг.
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28.12.2020 10:13 Відповісти
Сракодемики Украины оклыгали после мерти своего предводителя и начали борьбу за сракодемию
Ещё хотелось бы ослушать про СРАКОДЕМIЧНУ ДОБРОЧИННIСТЬ
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28.12.2020 10:50 Відповісти
Щоб таке заявляти, не обов'язков бути академіком.
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28.12.2020 11:44 Відповісти
 
 