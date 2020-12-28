В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що в країні може закінчуватися перша хвиля коронавірусу. Про це може свідчити зменшення кількості нових випадків зараження.

Про це Комісаренко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання або після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою та, можливо менше людей були інфіковані", - заявив Комісаренко.

Читайте: Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко

За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.

"Можливо, що у нас насправді зараз менше людей інфікуються цим коронавірусом, і, можливо, що у нас завершується перша хвиля. І було б добре, щоб друга хвиля взагалі не почалася або почалася значно пізніше", - додав академік.