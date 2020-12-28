В Україні, можливо, завершується перша хвиля коронавірусу, - Нацакадемія наук
Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що в країні може закінчуватися перша хвиля коронавірусу. Про це може свідчити зменшення кількості нових випадків зараження.
Про це Комісаренко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.
"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання або після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою та, можливо менше людей були інфіковані", - заявив Комісаренко.
За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.
"Можливо, що у нас насправді зараз менше людей інфікуються цим коронавірусом, і, можливо, що у нас завершується перша хвиля. І було б добре, щоб друга хвиля взагалі не почалася або почалася значно пізніше", - додав академік.
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зробили менше тестів -ось і "спад"...
Скажу вам откровенно, за мою практику, на ниве психиатрии, таких как вот это, и то, что у руля, мне на излечение попадались не часто.
Собственно, это и есть ответ.
На Роисе и в Беларуси сразу стали бороться не с эпидемией, а со статистикой. ЗЕленые ляди только сейчас поняли, что всего-то надо делать поменьше тестирований.
Возможно, эти все люди просто проходимцы)))
Доктор пациенту: Возможно, вы умрёте. А, возможно, вы здоровы.
Возможно, в Украине и не было никакой пандЕмии)))
А то так, возможно, и до девятого вала доковидиться.
Первая волна то, возможно, завершается... возможно, второй и не будет...
От имени "Нацакадемия наук" может выступать её президиум, а от Комиссаренко - это личное мнение!
Ещё хотелось бы ослушать про СРАКОДЕМIЧНУ ДОБРОЧИННIСТЬ