Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко
Україна знайшла можливість зберігати вакцину проти коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80 градусів. Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме за температури -80 градусів. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І в нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі зберігання -80 градусів", - розповів він.
Ляшко пояснив, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.
Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації проти COVID-19, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.
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Так кто зарабатывает на совиде в Украине ????
Я так почему то уверен что обсолютно все условия для хранения вакцины ЕСТЬ В клинике " ЕВРОЛАБ " у Пальчевского .....
бюджет уже ушел папе-зеленского на шлак для дорог.
И Порошенко тратит на ШВЛы деньги Рошен, а не бюджетные.
Дыра в бюджете у зележопых - 150 миллиардов, и латать ее тупо нечем (при плохом Порошенко был ПРОФИЦИТ, напоминаю )
Тебе правильно сказали: закидон насчет частников - толстый намек лузерам-бобикам на то, что за вакцинацию придется башлять.
Уже, кста, вчера озвучивали и ориентировочную цену: двойная (как то положено) вакцинация - порядка 250 евро (в ЕС и США - бесплатно, но там же клоунов не выбирают).
Главный санитарный врач Украины Ляшко фактически подтвердил нашу информацию об отсутствии в Украине необходимой инфраструктуры для хранения вакцины с температурным режимом ниже 70 градусов. Выход из этого Ляшко видит в привлечении "логистических фармацевтических компаний" для хранения объемов поступающей вакцины. В связи с этим возникает несколько вопросов.
Во-первых - из каких средств Минздрав собирается финансировать это мероприятие ? Средств в специальном фонде бюджета на эти расходы не предусмотрено. Да и сам фонд до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет (см. наше сообщение от 21.12.2020). Судя по всему Зеленский и К собираются расплатиться за это частью полученной вакцины.
Во-вторых. Вариант хранения вакцин в помещениях охлаждаемых "сухим льдом" не предусмотрен нормативными актами из-за невозможности точной регулировки температуры по всей площади помещения. Такие помещения возможно использовать в качестве временных (не более суток) концентраторов вакцин. Напоминаем что первый сбой температурного режима в Германии произошел именно из-за использования такого концентратора.
В-третьих - складские помещения подобного типа должны быть сертифицированными в соответствии с действующим законодательством. Ничего подобного у нас нет.
Звісно що Вас спочатку роздягнуть через бюджет а тоді, як Ви кажете, такі "пісатєлі" як Ви будете чекати, а якщо стане не можливо чекати, то ще й заплатите за помноженими цінам, захисниця Ви наша.
У нас сейчас возлагать все надежды на государство может только совсем восторженный идиот.
Надеяться можно только на себя. Заработай и заплати за себя и за близких.
может все таки стоит прислушатся к тем 25% которые пытаются ЗАСТАВИТЬ государство выполнять свои обязанности перед народом ???
твой ответ очень похож на крылатую фразу " Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН " ....
Но лучше бы ты на всякий случай готовил сам необходимую сумму. Потому что шансы заставить ЗЕленых гнид обеспечить тебя шарой стремятся к нулю.
ПыСы: Вот какраз 73% за шару и голосовали. Получили?
очередь как в мавзолей
а, так, мы избрали - и ющ, и янека и пороха, ну, и этих тоже
голосовавшие не за него, не из того теста
так что , да в Китае КОВИДА не будет совсем в ближайшее время.
его и сейчас единичные случаи.
ТАК ШО НЕПРИВОДИ В ПРИМЕР КИТАЙ. СТАВЬ В ПРИМЕР СРАЗУ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ. ТАМ ЭПИДЕМИИ И НЕБЫЛО. У КОРЕЙЦЕВ ВЕРНЫХ ЧУХЧЕ БОЛЕЕ НАДЁЖНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЯКИХ ЭПИДЕМИЙ. 😆😅🤣😂😝
Ну як він, його бальзамована макітра у криштальній банці.
ЕСЛИ ТЫ ЧЕГО ТО НЕЗНАЕШЬ, ЭТО НЕЗНАЧИТ ЧТО ЭТОГО НЕТ. 😆😅🤣😂😝
і після такого, у того сумнівів виникати не має
Т.е. сначала вьігнать, посадить, расстрелять всю ету зеленую шоблу, потом, когда прийдут во власть нормальньіе люди, думать о вакцинации.
Етим тварям доверия никакого.
дескать, только чипизированные попадут в "золотой миллиард", остальные просто выдохнут
....Да, нищее государство....без коммерсантов не выжить......сейчас начнется драка в "тендере"... я даю 31..,а я 31.2..
Любой не продажный вирусолог обьяснит.
Ага.. ЩАЗЗЗЗ. Хранить будут при комнатной в уголочке. а рассказывать конечно будут про -70.