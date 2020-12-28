Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко

Україна знайшла можливість зберігати вакцину проти коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80 градусів. Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме за температури -80 градусів. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І в нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі зберігання -80 градусів", - розповів він.

Ляшко пояснив, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.

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"Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перегружаємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти до пункту щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі +2…+8 градусів", — сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації проти COVID-19, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.