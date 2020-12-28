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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко

Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко

Україна знайшла можливість зберігати вакцину проти коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80 градусів. Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме за температури -80 градусів. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І в нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі зберігання -80 градусів", - розповів він.

Ляшко пояснив, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.

Також читайте: У AstraZeneca заявили, що максимально підвищили ефективність своєї вакцини проти COVID-19: Нам вдалося знайти формулу успіху

"Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перегружаємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти до пункту щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі +2…+8 градусів", — сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації проти COVID-19, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) фармацевтика (82)


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Топ коментарі
+22
Ну вот вам и намек - закидон из далека что вакцинация будет в основном для украинцев ПЛАТНАЯ ...
Так кто зарабатывает на совиде в Украине ????
Я так почему то уверен что обсолютно все условия для хранения вакцины ЕСТЬ В клинике " ЕВРОЛАБ " у Пальчевского .....
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28.12.2020 02:09
+13
Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3240
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28.12.2020 02:11
+12
Первый сбой правила "холодовой цепи" (температурный режим вакцин) в Германии. Превышен предел разморозки на 79 минут. Вакцинация в районе инцидента остановлена. Вот так работает власть настоящая. Если такое будет у нас, власть дилетантов и клоунов даже не скажет вам об этом. И самое интересное - вы ее сами избрали.(с)
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28.12.2020 02:16
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Ну вот вам и намек - закидон из далека что вакцинация будет в основном для украинцев ПЛАТНАЯ ...
Так кто зарабатывает на совиде в Украине ????
Я так почему то уверен что обсолютно все условия для хранения вакцины ЕСТЬ В клинике " ЕВРОЛАБ " у Пальчевского .....
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28.12.2020 02:09 Відповісти
Это слишком примитивно. Заплатит за всё бюджгт, в том числе и за вакцину, и за холодильники (которые потом останутся у частников) и за хранение и за вакцинацию, уж будьте спокойны, частник не отпустит это всё в МОЗ, а мы будем стонать о недостатке финансирования медицины. Отдали 440 миллионов меценатше Порошенко, отдадим и 10 миллиардов разного рода радуцким, такова судьба лохов.
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28.12.2020 03:56 Відповісти
бобик, расслабься.
бюджет уже ушел папе-зеленского на шлак для дорог.
И Порошенко тратит на ШВЛы деньги Рошен, а не бюджетные.

Дыра в бюджете у зележопых - 150 миллиардов, и латать ее тупо нечем (при плохом Порошенко был ПРОФИЦИТ, напоминаю )

Тебе правильно сказали: закидон насчет частников - толстый намек лузерам-бобикам на то, что за вакцинацию придется башлять.
Уже, кста, вчера озвучивали и ориентировочную цену: двойная (как то положено) вакцинация - порядка 250 евро (в ЕС и США - бесплатно, но там же клоунов не выбирают).
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28.12.2020 08:24 Відповісти
Кабинет министров Украины получил официальное письмо Всемирной организации здравоохранения о недопустимости ситуации закупки медицинских препаратов для лечения CОVID-19 с неподтвержденным клиническим действием. Шмыгаль приказал создать комиссию по проверке изложенных в письме фактов. Степанов пожаловался Ермаку. В результате работа комиссии так и не началась. Сумма потраченная на эти препараты в пределах 40-50 млн. гривен.
Главный санитарный врач Украины Ляшко фактически подтвердил нашу информацию об отсутствии в Украине необходимой инфраструктуры для хранения вакцины с температурным режимом ниже 70 градусов. Выход из этого Ляшко видит в привлечении "логистических фармацевтических компаний" для хранения объемов поступающей вакцины. В связи с этим возникает несколько вопросов.
Во-первых - из каких средств Минздрав собирается финансировать это мероприятие ? Средств в специальном фонде бюджета на эти расходы не предусмотрено. Да и сам фонд до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет (см. наше сообщение от 21.‎12.‎2020). Судя по всему Зеленский и К собираются расплатиться за это частью полученной вакцины.
Во-вторых. Вариант хранения вакцин в помещениях охлаждаемых "сухим льдом" не предусмотрен нормативными актами из-за невозможности точной регулировки температуры по всей площади помещения. Такие помещения возможно использовать в качестве временных (не более суток) концентраторов вакцин. Напоминаем что первый сбой температурного режима в Германии произошел именно из-за использования такого концентратора.
В-третьих - складские помещения подобного типа должны быть сертифицированными в соответствии с действующим законодательством. Ничего подобного у нас нет.
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28.12.2020 09:45 Відповісти
я читал что с 3 000 гривен цена начинается !
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28.12.2020 10:25 Відповісти
розумні люди знали що вакцини будуть платними ще тоді, коли ніяких вакцин ще не розробили. Від цієї поцоватої влади я іншого не чекав.
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28.12.2020 06:02 Відповісти
Если вы воин, врач: учитель - то вас провакцинирубт в первую очередь за счёт государства. Ну а просто 'писателям' прийдется подождать
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28.12.2020 06:51 Відповісти
Тетяно, тут річ в тому, що які кошти і яким приватним компаніям буде компенсовано з державного бюджету витрати по зберіганню, логістиці та вартість самої вакцини. Звісно що ці всі компоненти буде помножено на 3-и що найменше, а то і 5-ть
Звісно що Вас спочатку роздягнуть через бюджет а тоді, як Ви кажете, такі "пісатєлі" як Ви будете чекати, а якщо стане не можливо чекати, то ще й заплатите за помноженими цінам, захисниця Ви наша.
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28.12.2020 07:25 Відповісти
Я буду вакцинироваться за деньги. Как только появится хорошая вакцина в Украине
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28.12.2020 11:09 Відповісти
Да провакцинируют, как же - языком или , на крайняк свнсбч "Спутником" . Это удел лохов и терпил.
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28.12.2020 07:33 Відповісти
С другой стороны, лучше так, чем на шару ты получишь только к лету бесполезную фигню.

У нас сейчас возлагать все надежды на государство может только совсем восторженный идиот.

Надеяться можно только на себя. Заработай и заплати за себя и за близких.
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28.12.2020 08:51 Відповісти
не по этому ли мы так живем что так думает 73% украинцев ?
может все таки стоит прислушатся к тем 25% которые пытаются ЗАСТАВИТЬ государство выполнять свои обязанности перед народом ???
твой ответ очень похож на крылатую фразу " Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН " ....
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28.12.2020 10:20 Відповісти
Ну заставь. Но денег у них нет.

Но лучше бы ты на всякий случай готовил сам необходимую сумму. Потому что шансы заставить ЗЕленых гнид обеспечить тебя шарой стремятся к нулю.

ПыСы: Вот какраз 73% за шару и голосовали. Получили?
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28.12.2020 12:08 Відповісти
Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3240
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28.12.2020 02:11 Відповісти
Заробляє Крадуцький і ФСБшна дрянь , Пальчевський !
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28.12.2020 02:44 Відповісти
вся надежда на шляпу
Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко - Цензор.НЕТ 494
очередь как в мавзолей
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28.12.2020 07:18 Відповісти
Первый сбой правила "холодовой цепи" (температурный режим вакцин) в Германии. Превышен предел разморозки на 79 минут. Вакцинация в районе инцидента остановлена. Вот так работает власть настоящая. Если такое будет у нас, власть дилетантов и клоунов даже не скажет вам об этом. И самое интересное - вы ее сами избрали.(с)
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28.12.2020 02:16 Відповісти
мы ее сами избрали....или ты от кого-то отгородился?
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28.12.2020 06:42 Відповісти
Не перекладуй з хворої голови на здорову!
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28.12.2020 07:27 Відповісти
от кого же ж он отгородился? цензор не то место, где делают подобные заявления, если, конечно, он не голосовал за зелепукиных..
а, так, мы избрали - и ющ, и янека и пороха, ну, и этих тоже
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28.12.2020 09:00 Відповісти
Конечно отгордился - от тупого зеленого быдла, проголосовавшего за ручного клоуна Каломойши.
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28.12.2020 07:35 Відповісти
здесь это неуместно, если ты, конечно, не голосовал за президента владимира...
голосовавшие не за него, не из того теста
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28.12.2020 09:03 Відповісти
Вот такую вакцину нам и поставят, даже не сомневаюсь! Они напартачат, ещё наши пару раз , и то что получится с моржой Германия ++ хотелки и получите. А морозилки если и были, то тихо за несколько месяцев перекачивали в частные руки. Схемы построить это серьёзная подготовка. Сначала ведь нужно обелетить платёжеспособных.
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28.12.2020 03:10 Відповісти
Холодильник на 700- 800 литров - это наверное где -то 15000 доз, стоит в районе 15 тыс дол. То есть - даже если обходится такими холодильниками - нужно - 2- 20 млн долл. ( больше 10 млн доз за раз нам вряд ли кто отгрузит). А это - всего 4 км новой дороги. Ну это так, говностроителю дорожному на заметку
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28.12.2020 03:11 Відповісти
не правильно ви рахуєте. Доза коштує 15-30 евро. Скруглюємо її десь до 100 евро. різниця 85 помножуємо на 10 млн отримуємо 850 млн евро. Віднімаємо 10 млн на холодильники і отримуємо 840 млн які підуть у фонд боротьби з бідністю у владних кабінетах.
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28.12.2020 06:07 Відповісти
И тех кто за границу собрался ехать, ведь туда пускать без прививки не будут!
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28.12.2020 03:12 Відповісти
А в Китае говорят уже никакого короновмруса нет.Без вакцины исчез?
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28.12.2020 03:22 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3239040/kitayi_gotov_postavlyat_v_ukrainu_vaktsinu_ot_koronavirusa_kuleba
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28.12.2020 03:28 Відповісти
Переболели? Умерли?
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28.12.2020 06:00 Відповісти
Умерли, все полтора ярда
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28.12.2020 07:48 Відповісти
Облиште свій саркастичний тон! Це зовсім недоречно
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28.12.2020 14:16 Відповісти
в Китае своя вакцина, которой планируют привить всё население.
так что , да в Китае КОВИДА не будет совсем в ближайшее время.

его и сейчас единичные случаи.
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28.12.2020 08:22 Відповісти
ЕСЛИ В УКРАИНЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ С КОРОНОВИРУСОМ ТАК ЖЕ КАК В КИТАЕ, ТО ТЫ ЖЕ ПЕРВЫЙ НАХОДЯСЬ В УКРАИНЕ ЗАВОЕШЬ ШО ТАК НЕЛЬЗЯ, ШО ЭТО НЕДЕМОКРАТИЧНО. 😆😅🤣😂😝
ТАК ШО НЕПРИВОДИ В ПРИМЕР КИТАЙ. СТАВЬ В ПРИМЕР СРАЗУ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ. ТАМ ЭПИДЕМИИ И НЕБЫЛО. У КОРЕЙЦЕВ ВЕРНЫХ ЧУХЧЕ БОЛЕЕ НАДЁЖНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЯКИХ ЭПИДЕМИЙ. 😆😅🤣😂😝
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28.12.2020 09:56 Відповісти
Вся эта демагогия, разведенная Ляшко, расчитанная на лохов, имеет целью положить в карман себе нешуточные комиссионные от частных компаний, находящихся в худшмх начальных условиях, чем МОЗ. А теперь задумаемся, имеет ли право занимать такой пост государственный чиновник лоббируюший интересы частных компаний из чисто меркентильных интересов во вред здоловью и кошелькам миллионов украинцев.
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28.12.2020 03:36 Відповісти
він має право бути на алеї корупціонерів, яка буде побудована перед входом у Верховну Раду.
Ну як він, його бальзамована макітра у криштальній банці.
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28.12.2020 06:11 Відповісти
Зможуть.Це ж їхній заробіток.
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28.12.2020 03:37 Відповісти
ЗеГнида и ляжко решили поживиться, мрази
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28.12.2020 03:53 Відповісти
Та фігня,є ковідний фонд, там багато лярдів, з цих лярдів куплять морозильні камери, які на азоті працюють.
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28.12.2020 04:00 Відповісти
Можно, всё можно. Но вся беда в том, что для этого работать нужно, а вот этого-то наши предприниматели и не любят.
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28.12.2020 04:24 Відповісти
При чем тут предприниматели ? Государство закупит, и деньги у него есть, значит работать не надо. Работать надо когда денег нет.
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28.12.2020 04:37 Відповісти
Нормальное предпринимательство в Японии. Там 85% начавших свой бизнес банкротятся в течение года, а не виснут на государстве - весь начальный капитал - в казну.
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28.12.2020 08:19 Відповісти
Предприниматели работать хотят, но не дают, с рабочих мест выгоняют, штрафуют, если на работу выходят. Предприниматели даже за выход на работу каждый день большие деньги платят. Еще раз: предприниматели авансом платят за то , чтобы выйти на работу: аренду немалую, налоги, есв... А им все мало. Представляете, если бы рабочий каждый день платил бы на проходной взятку, чтобы войти на завод и отработать день?😁
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28.12.2020 06:08 Відповісти
РАБОЧИЕ И ТАК ПЛАТЯТ В РАЙОНЕ ПОЛОВИНЫ СВОЕГО ЗАРАБОТКА ЗА ТО, ЧТО РАБОТАЮТ. И ЭТО НЕ С МИНИМАЛКИ.
ЕСЛИ ТЫ ЧЕГО ТО НЕЗНАЕШЬ, ЭТО НЕЗНАЧИТ ЧТО ЭТОГО НЕТ. 😆😅🤣😂😝
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28.12.2020 10:01 Відповісти
Что-то очень сильно запахло зрадой!! Какие проблемы, Ляшко, морозильные камеры находятся в свободной продаже объемами от 50л по 5,5 тыс. баксов до 750л. по 23тыс. баксов с температурой хранения от -10 до -86 градусов и при желании можно их закупить во все областные центры, не такие уж это и большие деньги. Не знаю как сейчас, но в недалеком прошлом такие камеры были во всех крупных медучереждениях, потому как многие вакцины и другие препараты природного происхождения при такой температуре и хранятся. Решили на этом заработать, гниды?
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28.12.2020 05:40 Відповісти
Это если вы пойдете в магазин и купите - это деньги небольшие. А если будет покупать правительство - то за сертификат +100% стоимости, за безнал +50%, за доставку +50%, за гарантийное обслуживание +200%. И в итоге холодильник ценой 20 тыс будет стоить все 120
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28.12.2020 08:03 Відповісти
Тобто людина, якій будуть робити прививку, не буде знати, чи зберігалась вакцина при належних умовах.
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28.12.2020 06:04 Відповісти
Там на ампулке должна быть бумажка, которая меняет цвет при плохих условиях хранения. По- моему так.
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28.12.2020 06:12 Відповісти
Так ампулку(флакон) все одно розморожують перед використанням.
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28.12.2020 06:26 Відповісти
і, щоб не дати пропасти невдало збереженій ампулці, ї вийматимуть з холодильника і розморожуватимуть беспосередньо в присутності прививаного...
і після такого, у того сумнівів виникати не має
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28.12.2020 06:49 Відповісти
Смішно
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28.12.2020 08:37 Відповісти
и сколько же она будет после этого стоить ???
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28.12.2020 06:27 Відповісти
Можливо дорожче ніж витрати на похорони.
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28.12.2020 07:06 Відповісти
а откуда интересно у частных клиник такие условия хранения взялись?они шо вместе со своей клиникой создавали такие мощностя?
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28.12.2020 06:34 Відповісти
Не все клиники, но прикормленные по звонку "сверху" закупились. И теперь пойдет "большая стирка" - выставят клиники счет за хранение одной дозы в 50 баксов, которые им заплатят из бюджета. 10-15 баксов оставят себе - компенсировать закупку оборудования и "комиссия за отмывание", а остальное передадут "нужным людям" в правительстве)
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28.12.2020 08:07 Відповісти
Я так считаю что народу вакцинироваться следует после того, как он сменит власть.
Т.е. сначала вьігнать, посадить, расстрелять всю ету зеленую шоблу, потом, когда прийдут во власть нормальньіе люди, думать о вакцинации.

Етим тварям доверия никакого.
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28.12.2020 06:36 Відповісти
эта власть для того и пришла, чтобы всех чипизировать...
дескать, только чипизированные попадут в "золотой миллиард", остальные просто выдохнут
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28.12.2020 06:52 Відповісти
Вже б напряму заявив би, що такі умови є тільки в "Епіцентрі".
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28.12.2020 07:01 Відповісти
главный санитарный врач Виктор Ляшко абсолютно со всей своей полной ответственностью говорит о коррупции и лоббизме частных фармкомпаний... хочется спросить у этого дебилы - витёк-короткийписюнок, дебильный ты не наш, а что, у государства нет холодильников? нет холодильников госрезерва? и ну пришло ли уже время посадить эту ляшку в каталажку?
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28.12.2020 07:06 Відповісти
А може тези виступу йому пишуть ті ж самі люди, що і президенту?
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28.12.2020 07:11 Відповісти
Вже у всьому світі ВАКЦИНУЮТЬ , передайте цьому пі..ру ! А воно збирається ще в 2022 році вакцинувати . У..ди !
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28.12.2020 07:07 Відповісти
зато накупим задешево низкотемпературных холодильников "секонд хен"
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28.12.2020 12:28 Відповісти
Думаю уже обговорил сколько из бюджета частным компаниям будут платить и какой откат за это будет. Уверен что если провести аудит сколько будет оплачено за хранение то окажется что на эти деньги можно было построить свои хранилища.
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28.12.2020 07:10 Відповісти
"Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями - и к нам вышли с коммерческими предложениями".......
....Да, нищее государство....без коммерсантов не выжить......сейчас начнется драка в "тендере"... я даю 31..,а я 31.2..
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28.12.2020 07:14 Відповісти
а своих установок наделать пусть даже и лицензионных мы типа не в состоянии ???
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28.12.2020 07:28 Відповісти
ну совсем как на профсоюзном собрании при совке , начали с зарплпты кончили про нехватку колбасы.Обговарить надо не стоимость вакцины, а ее вред или пользу. А шутка в том что вакцинировать вирусы орви и ковид в том числе это что стрелять с пушки по воробьям, дорого, безопасно для вируса и вредно для здаровья.
Любой не продажный вирусолог обьяснит.
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28.12.2020 08:10 Відповісти
Щодо плянів з приватниками, Ляшку на замєтку : https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-new-york-parcare-c-idUSKBN291030 Мережі охорони здоров'я штату Нью-Йорк загрожує кримінальне розслідування щодо вакцини проти COVID-19 (Reuters)
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28.12.2020 08:19 Відповісти
Имеются морозильные камеры с температурой -80 град Цельсия. Еще в советское время они были. Так что здесь не проблем. Есть и Дьюары с сухим льдом с температурой -78-80 град. В советское время у каждого торговца мороженным было по два тесятка кг на день твердой углекислоты.
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28.12.2020 08:24 Відповісти
Стоп... а як же Держрезерв з https://rezerv.gov.ua/filii/skladi-ta-holodilniki/ukrprodkontrakt промисловими холодильниками ?Також щурі пожерли?
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28.12.2020 09:00 Відповісти
Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, а холодильники для гос медицины закатаны в асфальт. Так что шановна громада, плати за прививки бабки частникам, которые откатили тем, кто закатывал - а не то тебя вмиг довезут до кладбища по новенкьким дорогам!
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28.12.2020 09:12 Відповісти
Купят немножко вакцины, а скажут и покажут по телевизору, что купили на миллиарды. После Ахметов с Коломойским отключат электричество, будто бы из-за погоды, вакцина забродит и станет непригодной для вакцинации. Забродившую вакцину утилизируют, а миллиарды разделят между собой и спрячут в офшорах.
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28.12.2020 09:37 Відповісти
Зачем утилизировать?? Народцу за пол цены продадут....
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28.12.2020 09:41 Відповісти
То бишь за год зеленое стадо не удосужилось приобрести и установить необходимые холодильники?? Вместо этого это стадо деньги в асфальт закатывало...
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28.12.2020 09:40 Відповісти
смогут хранить украинские частные фармацевтические компании....

Ага.. ЩАЗЗЗЗ. Хранить будут при комнатной в уголочке. а рассказывать конечно будут про -70.
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28.12.2020 10:06 Відповісти
Поэтому как и предупреждали политологи "вакцинация" будет в Украине платной ( что конечно же не гарантирует что вакцина и в частных клиниках будет храниться в нужных условиях) Ничего личного, просто бизнес. И какой... ( на уровне фальсификатов, проституции, и наркотиков)
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28.12.2020 10:41 Відповісти
 
 