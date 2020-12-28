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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса, - Нацакадемия наук

В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса, - Нацакадемия наук

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества новых случаев заражения.

Об этом Комисаренко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что сейчас в Украине проявляют меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.

"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы", - заявил Комисаренко.

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По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.

"Возможно, что у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас завершается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже", - добавил академик.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ключевое слово "возможно"
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28.12.2020 09:10
+4
Зменшилась кількість тестувань та і все.
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28.12.2020 09:10
+2
За першою буде друга і далі за списком.
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28.12.2020 09:13
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ключевое слово "возможно"
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28.12.2020 09:10 Ответить
А благодаря кому??? Конечно Зеденту)))
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28.12.2020 09:36 Ответить
Ху..ня "від академіка".. (

зробили менше тестів -ось і "спад"...
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28.12.2020 09:38 Ответить
Зменшилась кількість тестувань та і все.
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28.12.2020 09:10 Ответить
За першою буде друга і далі за списком.
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28.12.2020 09:13 Ответить
Замало впевненості і конкретики в заяві науковця .
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28.12.2020 09:17 Ответить
Слов нет. Одни положительные эмоции за такое "возможно"!

Скажу вам откровенно, за мою практику, на ниве психиатрии, таких как вот это, и то, что у руля, мне на излечение попадались не часто.
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28.12.2020 09:17 Ответить
Этому кадру 77 годочков, светило ...
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28.12.2020 10:51 Ответить
сейчас в Украине проявляют меньше вируса

Собственно, это и есть ответ.
На Роисе и в Беларуси сразу стали бороться не с эпидемией, а со статистикой. ЗЕленые ляди только сейчас поняли, что всего-то надо делать поменьше тестирований.
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28.12.2020 09:19 Ответить
Теоретики хрЕновые, возможно, но это не точно !
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28.12.2020 09:33 Ответить
Это что же за академики там сидят такие))) Каких наук? Околовсяческих?)))
Возможно, эти все люди просто проходимцы)))
Доктор пациенту: Возможно, вы умрёте. А, возможно, вы здоровы.
Возможно, в Украине и не было никакой пандЕмии)))
А то так, возможно, и до девятого вала доковидиться.
Первая волна то, возможно, завершается... возможно, второй и не будет...
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28.12.2020 09:45 Ответить
Самый сильный - девятый вал!
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28.12.2020 09:45 Ответить
Де ж ваша перша хвиля влітку була?
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28.12.2020 09:58 Ответить
Если вы нихрена не понимаете в академии - не пишите глупостей!
От имени "Нацакадемия наук" может выступать её президиум, а от Комиссаренко - это личное мнение!
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28.12.2020 10:09 Ответить
Дедулька пердулькин спасает нацию ..
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28.12.2020 10:47 Ответить
Вальс "Амурские волны" (только мелодия) написан военным капельмейстером Марком Кюссом, одесским евреем, во времена Русско-японской войны 1904-05 гг.
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28.12.2020 10:13 Ответить
Сракодемики Украины оклыгали после мерти своего предводителя и начали борьбу за сракодемию
Ещё хотелось бы ослушать про СРАКОДЕМIЧНУ ДОБРОЧИННIСТЬ
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28.12.2020 10:50 Ответить
Щоб таке заявляти, не обов'язков бути академіком.
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28.12.2020 11:44 Ответить
 
 