В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса, - Нацакадемия наук
Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества новых случаев заражения.
Об этом Комисаренко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
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Он отметил, что сейчас в Украине проявляют меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.
"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы", - заявил Комисаренко.
По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.
"Возможно, что у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас завершается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже", - добавил академик.
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зробили менше тестів -ось і "спад"...
Скажу вам откровенно, за мою практику, на ниве психиатрии, таких как вот это, и то, что у руля, мне на излечение попадались не часто.
Собственно, это и есть ответ.
На Роисе и в Беларуси сразу стали бороться не с эпидемией, а со статистикой. ЗЕленые ляди только сейчас поняли, что всего-то надо делать поменьше тестирований.
Возможно, эти все люди просто проходимцы)))
Доктор пациенту: Возможно, вы умрёте. А, возможно, вы здоровы.
Возможно, в Украине и не было никакой пандЕмии)))
А то так, возможно, и до девятого вала доковидиться.
Первая волна то, возможно, завершается... возможно, второй и не будет...
От имени "Нацакадемия наук" может выступать её президиум, а от Комиссаренко - это личное мнение!
Ещё хотелось бы ослушать про СРАКОДЕМIЧНУ ДОБРОЧИННIСТЬ