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Мы находимся на "плато" по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Мы находимся на

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19.

"Считаю, что на сегодня мы справляемся, у нас "плато" (заболеваемости COVID-19). Это дает нам возможность завершить год", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта издания НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что ситуация с переговорами по поставкам вакцины в Украину, позволяет сказать, что страна находится в прогнозированном будущем, по сравнению с весной.

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Топ комментарии
+8
Не знал, что жоп@ бывает ровной.
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17.12.2020 21:26
+5
штучне плато!
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17.12.2020 21:16
+5
...а после новогодних корпоративчиков начнется... СТО-ПЯТИСОТАЯ ВОЛНАААААА!
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17.12.2020 21:19
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штучне плато!
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17.12.2020 21:16 Ответить
В общем похоже что так и есть.
Просто изменили методики. Это стало одной из причин "стабилизации".
Если в семье обнаруживают у вирус, то всех остальных не тестируют, а просто отправляют на "самоизоляцию", которая опять таки никак не контроллируется. Отсюда улучшение статистики. Так было бы 4 случая, а записывается только один.
Вторая причина - сам вирус. Он стал несколько иным. Он стал заразней и незаметней. 9 из 10 его практически не замечают, но вполне успешно разносят.
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18.12.2020 10:07 Ответить
Ми знаходимось в ситуації коли уряд та медики фальсифікують дані статистики, через неспроможність боротись з вірусом. Це катастрофа державного управління та медицини! Замість того щоб чесно говорити з народом про наявні проблеми, вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків, збільшувати кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус, збільшувати тестування, влада просто відморожується і намагається з'їпнути на місяць на острова, поки ви всі тут перехворієте і передохнете! Ця позиція влади безвідповідальна! І не треба нам відосіков, потрібна заміна прем'єр-міністра, міністра МОЗ які не знають вирішувати нагальні проблеми і навіть не хочуть нічого робити!
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18.12.2020 11:57 Ответить
Переведу на нормальный язык - "Мы прошли последний порог перед водопадом!!! Наслаждаемся природой !!! Все нормально !!! Полет будет отличный !!! Впереди - ......"
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17.12.2020 21:17 Ответить
Что оно не сет, при чем здесь плато.
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Плато́ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. plateau, от plat - «плоский») - возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 равнинных пространств .
Также под словом плато подразумевают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE лавовое плато - возвышенную равнину, простирающуюся у различных географических объектов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD вулканов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0 гор , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5 ущелий ), образовавшуюся в результате вулканической деятельности. Плато может формироваться на слоях вулканических или осадочных пород.
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17.12.2020 21:17 Ответить
Я тоже удивляюсь, всякими вумными словами як вони думають, вони собі солідности добавляють.
А по мне они напоминают Свирида Петровича Голохвастова из х.ф.- За двома зайцями.
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17.12.2020 22:36 Ответить
На входах/виходах до Центрального залізничного вокзалу Києва вже встановили безконтактні автоматичні диспенсери, які вимірюють температуру пасажирів і водночас дезінфікують руки антисептичним розчином. Якщо температура підвищена, вмикається звуковий та світловий сигнал. Диспенсер під назвою «Маячок» є спільною розробкою кафедри автоматизації проєктування енергетичних процесів та систем Київської політехніки й ТОВ «Оптимум Інжиніринг».

«Ми працювали над розробкою понад чотири місяці, - розповідає один із розробників приладу, магістрант кафедри АПЕПС Владислав Голець. - Ми мали кілька принципових вимог: по-перше, диспенсер мав бути надійним і швидкодійним. Людина вміщує руки в отвір, прилад зрошує їх антисептиком, одночасно вимірює температуру - й одразу йде сигнал. По-друге - це ощадність. Надмірні дози антисептику можуть викликати алергію або подразнення шкіри у дорослих, а дітям - узагалі протипоказані. До того ж і розчини в Україні коштують недешево. Наш прилад можна налаштувати на дозування від 0,5 до 5 мл - залежно від потреби».
Також розв'язано проблему більшості термодавачів, які показують точну температуру тіла, тільки якщо людина перебуває з давачем в одному приміщенні щонайменше пів години, а «Маячок» вимірює температуру тіла значно швидше.
Диспенсером уже користуються КМДА, патрульна поліція Києва, Міністерство освіти, Міністерство оборони, Національна гвардія та столичний Центральний вокзал.
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17.12.2020 21:18 Ответить
денег отмыли бесполезной штукой
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18.12.2020 15:39 Ответить
тести по 1600 грн люди перестали робити, бо кошти закінчилися.
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17.12.2020 21:18 Ответить
Можливо економять на покупку вакцини хоча і немає впевненності, що вона буде така ж "ефективна" як і тести.
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18.12.2020 06:52 Ответить
...а после новогодних корпоративчиков начнется... СТО-ПЯТИСОТАЯ ВОЛНАААААА!
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17.12.2020 21:19 Ответить
Просто плато накренится и, чтобы сохранилась положительная динамика, ЗЕбилы будут показывать графики заболеваемости вверх ногами.
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17.12.2020 21:37 Ответить
Не знал, что жоп@ бывает ровной.
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17.12.2020 21:26 Ответить
Это ты на плато, а мы в долине...
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17.12.2020 21:27 Ответить
Якась маячня,нісенітниця !! Цікаво , хтось здатен перекласти на загальнозрозумілу мову !!))
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17.12.2020 21:28 Ответить
Національна академія наук України прогнозує спадання захворюваності на коронавірус в країні до кінця грудня.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7277&fbclid=IwAR27bdhmNIROv6M2kHtLhe-pZLfs-xQPBYc4jPZSSXCjQSEpClufPzYdKy4
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17.12.2020 21:32 Ответить
Мы находимся на "плато" по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль
...на плоту между волнами мы все находимся...
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17.12.2020 21:32 Ответить
Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3456
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17.12.2020 21:35 Ответить
...не без того...*)
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17.12.2020 21:41 Ответить
На-а-а-а ,малєньком плато-о-о-о !
28 травня https://lb.ua/society/2020/05/28/458600_nan_ukraini_strana_proshla_pik.html НАН України: країна пройшла пік епідемії коронавірусу і вийшла з плато
1 серпня https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/1/7261507/ Ляшко про епідемію: Україна зійшла з "плато" і посідає 34 місце за випадками COVID
А звідкіля пішло те плато: https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-i-statystyka-v-rosiji/30607727.html Намалюй мені «плато»: дивацтва російської статистики про COVID-19
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17.12.2020 21:44 Ответить
Видно світло в кінці тунеля, але тунель, ****, не закінчується (М.Жванецький). Краще і не скажеш.
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18.12.2020 07:00 Ответить
Я так понимаю, что ЗЕленый скот заставить перестать врать может только смерть.
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17.12.2020 21:38 Ответить
Мы находимся не на "плато", а на дырявом плоту.
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17.12.2020 21:43 Ответить
ага на пальто
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17.12.2020 22:43 Ответить
Сколько же тех плато в год будет? "Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато За минувшие сутки заболели https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251414/ 402 человека , количество снижается постоянно - это 3,3% от общего количества заболевших. Выздоровели 343 человека. То есть где-то уже мы достигаем того плато и пика, о котором говорили" Среда, 13 мая 2020
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17.12.2020 23:02 Ответить
Якби після новорічних корпоративів це плато не стало піком.
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18.12.2020 06:56 Ответить
При этом число госпитализированных и умерших не падает.
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18.12.2020 08:17 Ответить
Оно реально растет, просто приказано считать через одного.
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18.12.2020 08:52 Ответить
На чём на чём вы находитесь ?????
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18.12.2020 09:41 Ответить
Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват

https://www.obozrevatel.com/person/galina-ostapovets.htm Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758
https://www.obozrevatel.com/person/galina-ostapovets.htm Галина Остаповец https://www.obozrevatel.com/society/ Общество
17.12.2020 19:00
Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758 65,7 т.

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758342 https://www.facebook.com/dialog/send?display=popup&link=https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm&redirect_uri=https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758 https://telegram.me/share/url?url=https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm&text=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-otrimae-vaktsinu-vid-koronavirusa-lishe-u-2022-rotsi-chomu-tak-vijshlo-i-hto-za-tse-vidpovidalnij.htm Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8758Читати українською

По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе. Аналитики утверждают, широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .Украина в "красной" зоне
Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.
Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го - июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, https://www.obozrevatel.com/abroad/britanets-podelilsya-podrobnostyami-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.
Светло-зеленая зона: вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года - июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия и Россия.
Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.
Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го - 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.

Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines IDEA Initiative . По их данным, наибольшее количество доз у Канады - вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, которая https://www.obozrevatel.com/abroad/covid-19-v-avstralii-ne-vyiyavili-novyih-sluchaev-koronavirusa.htm объявила о победе эпидемии коронавируса , Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.

В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страны и в каких дозах зарезервировали вакцины от коронавируса. Украины в списке не оказалось. Зато в нем есть Россия с заявкой на 30 млн доз, выпустившая собственную вакцину "Спутник V", которая все еще не прошла третью и самую важную фазу испытаний. И даже Бангладеш и Узбекистан с заявками на 30 и 35 млн доз, Непал - 25 млн. Правительства этих стран сумели найти деньги и договориться (https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).Почему так получилось?
Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-ne-zaklyuchila-dogovorov-na-zakupku-vaktsinyi-protiv-covid-19-pva.htm не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций https://peoplesvaccine.org/ People's Vaccine Alliance . По их данным, основную часть потенциально успешных препаратов еще на стадии разработки раскупили самые богатые страны мира.
В отчете говорится, что "развитые страны закупили столько вакцины, что смогут по три раза вакцинировать своих граждан. А в 70 странах мира лекарство сможет получить только один человек из десяти". Среди таких государств - и Украина.
Несмотря на заверения украинской власти еще вначале сентября, что страна https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-rasskazal-gde-ukraina-vozmet-vaktsinyi-ot-covid-19.htm находится на этапе подписания документов с компанией Moderna, а также ведет переговоры с британской AstraZeneca и двумя фармкомпаниями из Китая, рискнем предположить, что украинское правительство не подавало заявок на закупку вакцины и не договаривалось напрямую ни с одним производителем о покупках и поставках.
Хотя в Минздраве заявляют, что намерены привить 20 млн. 851 тыс. украинцев. Для этого нужно приблизительно 42 млн доз. В деньгах это 640 млн. долл., или 18,6 млрд. грн. Но бюджет, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на вакцинацию против коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-byudzhet-2021-na-vaktsinu-ot-covid-19-zalozhili-v-6-raz-menshe-deneg.htm заложили в шесть раз меньше суммы : всего 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд.
Судя по последним заявлением чиновников, Украина пока что надеется только на 8 млн доз вакцины только для 4 млн человек в рамках глобальной инициативы COVAX.
Но и с ней не все гладко. По информации агентства https://www.reuters.com/article/idUSKBN28Q1LF Reuters , в которой они ссылаются на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), https://www.obozrevatel.com/abroad/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-covax-na-grani-sryiva-reuters.htm COVAX столкнулась с "очень высоким" риском срыва и может оставить государства без прививок вплоть до 2024 года. Кроме нашей страны, в очереди на вакцину еще 179 государств.

Депутат и член комитета по здравоохранению https://www.obozrevatel.com/person/olga-stefanishina.htm Ольга Стефанишина подтверждала https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , что https://www.obozrevatel.com/society/zapad-gotovitsya-vaktsinirovat-naseleniya-ot-covid-19-myi-uznali-kogda-vaktsina-postupit-v-ukrainu-i-kto-poluchit-ee-pervyim.htm Украина пока не ведет переговоров с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину даже на коммерческой основе. А быстрый доступ к вакцинации можно получить в случае нашего присоединения к испытаниям вакцины, которые проходят в мире.В Украине надеются - ведущие страны вакцинируются
Пока украинское правительство надеется на крошечные поставки бесплатной вакцины от COVAX и стоит с протянутой рукой в надежде, что богатые страны согласятся на передачу каких-то доз в рамках опять же каких-то соглашений. А вот мировые лидеры включились в активный диалог с производителями вакцин еще летом. Договоры о поставках препаратов они подписали еще тогда, когда стало известно о второй успешной фазе испытаний.
По информации научного еженедельника https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4750 The BMJ , страны с высоким уровнем дохода, включая блок Европейского Союза, закупили не менее 7,48 миллиарда доз, или 3,76 миллиарда курсов.
Для начала Британия купила 40 млн доз вакцины. Этого будет достаточно для 20 млн людей. В США до конца апреля планируют провакцинировать 100 млн человек из общего числа населения в 328 млн. Страны Евросоюза стартонут с первых чисел января и уже до конца года могут завершить кампанию.
Издание отмечает, что провакцинировать население в 2021 году получат возможность лишь 40% стран мира. Учитывая все вышесказанное, трудно не согласиться с прогнозом The Economist, ведь только после "богатых" государств вакцина начнет поступать третьим странам мира, в том числе и Украине. Ждем 2022-ой?
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18.12.2020 09:58 Ответить
шПигель! называй вещи своими именами, Украина находиться в глубокой Жо...е, благодаря "профессиональному" руководству ватно-ваЗЕлиновского Сброда и "корона" только верхушка айсберга.....
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18.12.2020 11:33 Ответить
Это финиш, народ мрет, а оно где то на плато шатается....
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18.12.2020 11:43 Ответить
23 декабря скоро))
Ну и метеоризм у них. Это чепушило перестанет пукать по десять раз в день?
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18.12.2020 15:27 Ответить
Ахметовская "кукла" успокоила..
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18.12.2020 15:30 Ответить
Майстри спорту по боротьбі........... дзю до і дзю після, можливо сумо і також корона вірусу.
Майстри спорту по перемовинам........
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18.12.2020 16:06 Ответить
 
 