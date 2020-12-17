Мы находимся на "плато" по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19.

"Считаю, что на сегодня мы справляемся, у нас "плато" (заболеваемости COVID-19). Это дает нам возможность завершить год", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта издания НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что ситуация с переговорами по поставкам вакцины в Украину, позволяет сказать, что страна находится в прогнозированном будущем, по сравнению с весной.

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