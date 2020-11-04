Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО

Верховная Рада обратилась к Кабинету Министров Украины по поводу осуществления мероприятий, направленных на включение Национального дендрологического парка "Софиевка" Национальной академии наук Украины в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и его развитие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление № 4047 проголосовало 277 народных депутатов.

В принятом постановлении Верховная Рада дала рекомендации Кабинету Министров и Национальной академии наук Украины о необходимости создать современную туристическую инфраструктуру, завершить реконструкцию и строительство объектов на территории парка "Софиевка" для внесения его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается в пояснительной записке, попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКРО означает получить дополнительные гарантии сохранения и целостности парка, повышение туристического престижа и узнаваемости за границей города Умань, где расположен парк, и государства Украина.

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