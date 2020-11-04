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Новости Политика Украины
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Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО

Верховная Рада обратилась к Кабинету Министров Украины по поводу осуществления мероприятий, направленных на включение Национального дендрологического парка "Софиевка" Национальной академии наук Украины в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и его развитие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление № 4047 проголосовало 277 народных депутатов.

В принятом постановлении Верховная Рада дала рекомендации Кабинету Министров и Национальной академии наук Украины о необходимости создать современную туристическую инфраструктуру, завершить реконструкцию и строительство объектов на территории парка "Софиевка" для внесения его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается в пояснительной записке, попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКРО означает получить дополнительные гарантии сохранения и целостности парка, повышение туристического престижа и узнаваемости за границей города Умань, где расположен парк, и государства Украина.

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Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 5642
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04.11.2020 15:36 Ответить
А ЮНЕСКО бабло даст?
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04.11.2020 15:40 Ответить
Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 3061
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04.11.2020 15:40 Ответить
Вы его в порядок сначала приведите.
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04.11.2020 15:43 Ответить
Вы давно были в парке? Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2287
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04.11.2020 15:45 Ответить
15 лет назад.
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04.11.2020 15:47 Ответить
Давненько. он в порядке, но деревья сохнут, тут думаю климат..не помочь ни чем.
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04.11.2020 15:49 Ответить
Там в ковідному фонді пару тисячок залишилось, якраз на парк можна спустити.
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04.11.2020 16:18 Ответить
 
 