Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент "Орьнек" внесен в предварительный список ЮНЕСКО. Его могут включить в перечень нематериального культурного наследия человечества.

Об этом говорится на сайте ЮНЕСКО, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание, на котором будут решать вопрос о включении орнамента в перечень нематериального культурного наследия человечества, должно состояться в 2021 году.

В 2018 году Министерство культуры Украины включило крымскотатарский орнамент "Орьнек" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, напоминают "Крым.Реалии". Тогда в ведомстве уточнили, что крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем принадлежностях, в отделке мебели, ковровых покрытиях. Это важный элемент самоидентификации и неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО