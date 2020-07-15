РУС
Новости
Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент "Орьнек" внесен в предварительный список ЮНЕСКО. Его могут включить в перечень нематериального культурного наследия человечества.

Об этом говорится на сайте ЮНЕСКО, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание, на котором будут решать вопрос о включении орнамента в перечень нематериального культурного наследия человечества, должно состояться в 2021 году.

В 2018 году Министерство культуры Украины включило крымскотатарский орнамент "Орьнек" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, напоминают "Крым.Реалии". Тогда в ведомстве уточнили, что крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем принадлежностях, в отделке мебели, ковровых покрытиях. Это важный элемент самоидентификации и неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (218) крымские татары (2718)
Дуже красиво.

Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 8218
15.07.2020 21:46 Ответить
Краса!
15.07.2020 21:40 Ответить
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9562
15.07.2020 21:51 Ответить
Удалил свой коммент, как не актуальный
15.07.2020 21:34 Ответить
Исправьте заголовок
15.07.2020 21:31 Ответить
Спасибо
15.07.2020 23:45 Ответить
Только не говорите об этом киевским школьникам.
15.07.2020 21:33 Ответить
https://ich.unesco.org/doc/download.php?versionID=57899

Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 4701
15.07.2020 21:38 Ответить
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9562
15.07.2020 21:51 Ответить
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 1835
15.07.2020 21:56 Ответить
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9897
15.07.2020 21:57 Ответить
Настоящие мастера. Тонкая работа
15.07.2020 23:46 Ответить
А вышиванку включили?
15.07.2020 23:51 Ответить
 
 