Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент "Орьнек" внесено до попереднього списку ЮНЕСКО. Його можуть включити в перелік нематеріальної культурної спадщини людства.

Про це йдеться на сайті ЮНЕСКО, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання, на якому вирішуватимуть питання про включення орнаменту в перелік нематеріальної культурної спадщини людства, має відбутися в 2021 році.

У 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент "Орьнек" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, нагадують "Крим.Реалії". Тоді у відомстві уточнили, що кримськотатарський орнамент і його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, у ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному і металевому посуді, виробах із деревини, домашньому приладді, в обробці меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації і невід'ємна частина життя кожної кримськотатарської сім'ї.

