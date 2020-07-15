УКР
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент "Орьнек" внесено до попереднього списку ЮНЕСКО. Його можуть включити в перелік нематеріальної культурної спадщини людства.

Про це йдеться на сайті ЮНЕСКО, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання, на якому вирішуватимуть питання про включення орнаменту в перелік нематеріальної культурної спадщини людства, має відбутися в 2021 році.

У 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент "Орьнек" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, нагадують "Крим.Реалії". Тоді у відомстві уточнили, що кримськотатарський орнамент і його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, у ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному і металевому посуді, виробах із деревини, домашньому приладді, в обробці меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації і невід'ємна частина життя кожної кримськотатарської сім'ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

+7
Дуже красиво.

15.07.2020 21:46 Відповісти
+6
Краса!
15.07.2020 21:40 Відповісти
+6
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9562
15.07.2020 21:51 Відповісти
Удалил свой коммент, как не актуальный
15.07.2020 21:34 Відповісти
Исправьте заголовок
15.07.2020 21:31 Відповісти
Спасибо
15.07.2020 23:45 Відповісти
Только не говорите об этом киевским школьникам.
15.07.2020 21:33 Відповісти
https://ich.unesco.org/doc/download.php?versionID=57899

Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 4701
15.07.2020 21:38 Відповісти
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9562
15.07.2020 21:51 Відповісти
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 1835
15.07.2020 21:56 Відповісти
Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 9897
15.07.2020 21:57 Відповісти
Настоящие мастера. Тонкая работа
15.07.2020 23:46 Відповісти
А вышиванку включили?
15.07.2020 23:51 Відповісти
 
 