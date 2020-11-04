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Рада просить Кабмін підготувати дендропарк "Софіївка" для внесення до списку ЮНЕСКО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада просить Кабмін підготувати дендропарк "Софіївка" для внесення до списку ЮНЕСКО

Верховна Рада звернулася до Кабінету Міністрів України з приводу здійснення заходів, спрямованих на внесення Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвиток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову № 4047 проголосували 277 народних депутатів.

В ухваленій постанові Верховна Рада дала рекомендації Кабінету Міністрів і Національній академії наук України про необхідність створити сучасну туристичну інфраструктуру, завершити реконструкцію і будівництво об'єктів на території парку "Софіївка" для внесення його до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як наголошується в пояснювальній записці, потрапити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО означає отримати додаткові гарантії збереження та цілісності парку, підвищення туристичного престижу і впізнаваності за межею міста Умань, де розташований парк, і держави Україна.

Також читайте: Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО

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Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 5642
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04.11.2020 15:36 Відповісти
А ЮНЕСКО бабло даст?
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04.11.2020 15:40 Відповісти
Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 3061
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04.11.2020 15:40 Відповісти
Вы его в порядок сначала приведите.
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04.11.2020 15:43 Відповісти
Вы давно были в парке? Рада просит Кабмин подготовить дендропарк "Софиевка" для включения в список ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2287
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04.11.2020 15:45 Відповісти
15 лет назад.
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04.11.2020 15:47 Відповісти
Давненько. он в порядке, но деревья сохнут, тут думаю климат..не помочь ни чем.
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04.11.2020 15:49 Відповісти
Там в ковідному фонді пару тисячок залишилось, якраз на парк можна спустити.
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04.11.2020 16:18 Відповісти
 
 