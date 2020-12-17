Ми перебуваємо на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні Україна перебуває на "плато" стосовно захворюваності на COVID-19.

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, у нас "плато" (захворюваності на COVID-19). Це дає нам можливість завершити рік", - сказав Шмигаль під час онлайн-розмови проєкту видання НВ "Україна і світ у 2021" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що ситуація з переговорами щодо постачання вакцини в Україну, дозволяє сказати, що країна перебуває в прогнозованому майбутньому, порівняно з весною.

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