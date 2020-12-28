РУС
Новости
1 012 21

В госбюджете заложено увеличение зарплат медработникам на 30%, - Минфин

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложено повышение зарплат медикам на 30%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства финансов.

В целом на финансирование системы здравоохранения в следующем году предусмотрено 161,4 млрд грн с трансфертами, в том числе 123,5 млрд грн заложено на финансирование Программы медгарантий.

На борьбу с COVID-19 заложено 19,4 млрд грн, из них 15,8 млрд грн - на предоставление помощи пациентам в медучреждениях, 2,6 млрд грн - на закупку вакцин и 1 млрд грн - на предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Помимо этого 8,3 млрд грн заложено на финансирование общегосударственных медучреждений, 2,4 млрд грн – на пилот по предоставлению высокоспециализированной помощи. На трансплантации в Украине и лечение за границей предусмотрено 1,2 млрд грн, по 1 млрд грн – на закупку оборудования для опорных медучреждений и развитие системы экстренки. 10,3 млрд грн выделили на централизованную закупку лексредств.

Автор: 

бюджет (4854) медицина (2539) заработная плата (2400)
Только эти клиники в Чехии...
28.12.2020 17:35 Ответить
В пенсійному фонді кожен рік діра в 170 млрд. грн. а не 26 млрд.грн і ці 170 млрд. грн щороку держава додає до бюджету Пенсійного фонду. Тому якщо держава вирішила давати в Пенсійний фонд на 3 млрд. грн менше, це абсолютно нормально! Це не гроші Пенсійного фонду, це гроші Національного бюджету, які даються Пенсійному фонду без повернення, а так не має бути!
28.12.2020 17:25 Ответить
Можно просто - сократить всех медиков, а освободившиеся средства направить на выплаты в министерство. Думаю, в ближайшее время мы это увидим.
28.12.2020 17:28 Ответить
В Пенсійному фонді діра 26 мільярдів, але з нього зелена сарана вигрібає ще 3 мільярди за велінням найвеличнішого господарника ЗЕ.

УРЯД ВИДІЛИВ МАЙЖЕ 3 МЛРД ГРН З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ НА ДОПОМОГУ БІЗНЕСУ - ШМИГАЛЬ

У фонді порахували - в 2021 році дефіцит власних надходжень становитиме 26 млрд грн.

Допомога бізнесу із Пенсійного фонду. 2,8 млрд грн саме з Пенсійного фонду виділив уряд для реалізації президентської ініціативи.
Йдеться про одноразові виплати підприємцям, які постраждали через запровадження карантину.
28.12.2020 17:22 Ответить
28.12.2020 17:25 Ответить
Значить, збрехали. Ситуація ще гірша.
28.12.2020 17:27 Ответить
І це тільки квіточки, а що буде далі-лячно навіть передбачати
28.12.2020 19:03 Ответить
https://www.facebook.com/dshmyhal/?__cft__%5b0%5d=AZW_mXQ1eg39Jb0gLn5XTCIr2ujlyQwt0ng7_DMKzef1yw4SqWwdowNchdJvvACVl-0Qhy39So0CC_DbVb-Eg6ECzAHv4V_MCWff54Aca7ItNXmk4k4sUWjL6nlYrst060ZIUlxd9wA-ChwglmsMO8ie&__tn__=-UC%2CP-R Денис Шмигаль
https://www.facebook.com/dshmyhal/ Вчора о 12:41 ·

Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників.
Станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів.
28.12.2020 17:26 Ответить
Медична реформа має продовжуватись скороченням переліку гарантованих державою безкоштовних медичних послуг. Для того щоб запустити страхову медицину, потрібно вивести всіх профільних медичних фахівців за межі державного фінансування!
28.12.2020 17:23 Ответить
А средства на это в бюджет заложены? А то как в известном фильме - "а сколько всего бывает процентов?"
28.12.2020 17:23 Ответить
Потрібно скоротити медиків, а тим хто залишиться підняти зарплати! Всіх профільних лікарів перевести в приватні клініки, щоб вони заробляли гроші і сплачували податки!
28.12.2020 17:26 Ответить
28.12.2020 17:28 Ответить
Скоротити всіх медиків це було б ідеально, бо тоді б всі вони працювали в приватних медичних закладах і платили податки, замість отримання грошей з бюджетів, наповнювали їх!
28.12.2020 17:32 Ответить
28.12.2020 17:35 Ответить
Ізраїльські, чеські та польські клініки вже відкривають свої філії в Україні, в них і будуть працювати профільні фахівці, які відповідають міжнародним стандартам надання медичної допомоги населенню!
28.12.2020 17:47 Ответить
А украинские врачи потихоньку валят за бугор... и семьи перетаскивают... Благо им упростили эту канитель с дипломами...
28.12.2020 18:04 Ответить
Почніть з Феофанії.
28.12.2020 17:28 Ответить
Феофанія має бути приватизована першою і позбавлена державного фінансування!
28.12.2020 17:33 Ответить
Чому Гриценко мовчить з цього приводу, він же спєц в усьому, від газу до міжнародної політики?
28.12.2020 17:35 Ответить
А спитайте його
28.12.2020 17:48 Ответить
Не можу. Я поставила йому питання, в культурній формі, десь в році 2015, а він мене забанив.
От такий він, палковнік.
28.12.2020 17:50 Ответить
Та шо ж таке? Знову зрада.
28.12.2020 17:43 Ответить
Пук_пук!!!!!
28.12.2020 18:41 Ответить
пускай Степашка отчитается сколько больниц закрыли и сколько медработников уволили или перевели на неполную ставку! вот тогда и увидим источник и истинную цену этого "увеличения"
29.12.2020 05:56 Ответить
 
 