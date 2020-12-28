В госбюджете заложено увеличение зарплат медработникам на 30%, - Минфин

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложено повышение зарплат медикам на 30%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства финансов.

В целом на финансирование системы здравоохранения в следующем году предусмотрено 161,4 млрд грн с трансфертами, в том числе 123,5 млрд грн заложено на финансирование Программы медгарантий.

На борьбу с COVID-19 заложено 19,4 млрд грн, из них 15,8 млрд грн - на предоставление помощи пациентам в медучреждениях, 2,6 млрд грн - на закупку вакцин и 1 млрд грн - на предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Помимо этого 8,3 млрд грн заложено на финансирование общегосударственных медучреждений, 2,4 млрд грн – на пилот по предоставлению высокоспециализированной помощи. На трансплантации в Украине и лечение за границей предусмотрено 1,2 млрд грн, по 1 млрд грн – на закупку оборудования для опорных медучреждений и развитие системы экстренки. 10,3 млрд грн выделили на централизованную закупку лексредств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль