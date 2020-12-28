РУС
Суд установил незаконность действий СБУ во время обыска в "Укрспецэкспорте"

Суд установил незаконность действий СБУ во время обыска в

Шевченковский суд столицы отказал следователям СБУ и прокурорам в аресте имущества, изъятого при обыске в "Укрспецэкспорте" (подразделение "Укроборонпрома") 3 декабря.

Об этом свидетельствует постановление суда от 17/12/2020, имеющихся в распоряжении редакции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доводы ходатайства прокурора и приложенные к нему материалы не содержат достаточных сведений, которые в соответствии со ст. 170 УПК Украины давали основания для наложения ареста на вещи и документы, которые были изъяты в ходе проведения обыска служебных помещений ГК "Укрспецэкспорт" ", - отметил суд.

Сообщается, что следователи не имели разрешения изымать вещи, которые не касаются уголовного производства.

"Сопоставляя содержание постановления следственного судьи об обыске и протокол обыска, следует, что разрешение на изъятие было предоставлено относительно документов о проведении ГК "Укрспецэкспорт" предконтрактной работы и участия в тендерах, проводимых пакистанской стороной по продаже бронированных ремонтно-эвакуационных машин и прочее, а большинство изъятых вещей и документов не наделены теми признаками на изъятие которых прямо указано в постановлении суда. А те документы по которым прямо предоставлено разрешение на изъятие согласно постановлению следственного судьи о разрешении на проведение обыска не требуют применения такой меры обеспечения уголовного производства, как арест имущества", - говорится в судебном решении.

Отдельно обращается внимание на то, что следователи СБУ перепутали номера уголовного производства при обыске. "Разрешение на обыск согласно постановлению следственного судьи было предоставлено в уголовном производстве №22020000000000199, при этом согласно протоколу от 03.12.2020 обыск был проведен в уголовном производстве №22010000000000199", - сообщает суд.

+3
Непростые ребята судятся./ Глистом вползший в Украину из Израиля Коломойский поставил непростых ребят везде-от Зеленского до заведующей украинским кино.
28.12.2020 20:52 Ответить
+3
Баба Беня обычный инвестор. Только его инвестиции тоже украдены из Привата. А хитросделанных лиц зеленской национальности нет такой задачи найти украденное и наказать вора и жулика.
28.12.2020 21:40 Ответить
+2
ну чомусь я в том ніколи не мав сумнівів, тепер замість розслідування буде судова тяганина
28.12.2020 19:50 Ответить
