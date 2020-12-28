УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9659 відвідувачів онлайн
Новини
2 179 10

Суд встановив незаконність дій СБУ під час обшуку в "Укрспецекспорті"

Суд встановив незаконність дій СБУ під час обшуку в

Шевченківський суд столиці відмовив слідчим СБУ та прокурорам в арешті майна, вилученого під час обшуку в "Укрспецекспорті" (підрозділ "Укроборонпрому") 3 грудня.

Про це свідчить ухвала суду від 17/12/2020, що є у розпорядженні редакції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали не містять достатніх відомостей, які б у відповідності до ст. 170 КПК України давали підстави для накладення арешту на речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку службових приміщень ДК "Укрспецекспорт"", - зазначив суд.

Повідомляється, що слідчі не мали дозволу вилучати речі, які не стосуються кримінального провадження.

"Співставляючи зміст ухвали слідчого судді про обшук та протокол обшуку, вбачається, що дозвіл на вилучення було надано щодо документів про проведення ДК "Укрспецекспорт" предконтрактної роботи та участі у тендерах, що проводилися пакистанською стороною з продажу броньованих ремонтно-евакуаційних машин та інше, а більшість вилучених речей та документів не наділені тими ознаками на вилучення яких прямо вказано в ухвалі суду. А ті документи щодо яких прямо надано дозвіл на вилучення згідно з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не потребують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна", - йдеться в судовому рішенні.

Окремо звертається увага на те, що слідчі СБУ переплутали номери кримінального провадження під час обшуку. "Дозвіл на обшук згідно з ухвалою слідчого судді було надано у кримінальному провадженні №22020000000000199, при цьому згідно з протоколом від 03.12.2020 обшук було проведено у кримінальному провадженні №22010000000000199", - повідомляє суд.

Автор: 

обшук (2016) СБУ (13251) Укрспецекспорт (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Непростые ребята судятся./ Глистом вползший в Украину из Израиля Коломойский поставил непростых ребят везде-от Зеленского до заведующей украинским кино.
показати весь коментар
28.12.2020 20:52 Відповісти
+3
Баба Беня обычный инвестор. Только его инвестиции тоже украдены из Привата. А хитросделанных лиц зеленской национальности нет такой задачи найти украденное и наказать вора и жулика.
показати весь коментар
28.12.2020 21:40 Відповісти
+2
ну чомусь я в том ніколи не мав сумнівів, тепер замість розслідування буде судова тяганина
показати весь коментар
28.12.2020 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну чомусь я в том ніколи не мав сумнівів, тепер замість розслідування буде судова тяганина
показати весь коментар
28.12.2020 19:50 Відповісти
хорошая крыша, отрабатывает.
показати весь коментар
28.12.2020 19:54 Відповісти
Всех виновных посадят и заставят компенсировать убытки из своего кармана?
Или будем плодить беззаконие?
показати весь коментар
28.12.2020 19:55 Відповісти
Суд установил незаконность действий СБУ во время обыска в "Укрспецэкспорте"

=====================
так суд може встановити незаконність оборони своєї землі від нападу кацапів. І що тоді? Тре виконувати рішення суду..Бо ж верховенство права...
показати весь коментар
28.12.2020 19:56 Відповісти
Уся наша судова система прогнила, тому вона повинна припинити своє дебільне судочинство.
показати весь коментар
28.12.2020 20:25 Відповісти
незаконность действий СБУ во время обыска в "Укрспецэкспорте"/ "Укрспецэкспорт" об обысках СБУ: "Подобные сценарии используются для передела рынка "/ Таки да. Было: СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело (Загрязнение окружающей среды !) / Сейчас: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
показати весь коментар
28.12.2020 20:26 Відповісти
Оперативно. Простые смертные решение суда ждут по 5 лет... И это только первой инстанции.
Непростые ребята судятся....
показати весь коментар
28.12.2020 20:39 Відповісти
Непростые ребята судятся./ Глистом вползший в Украину из Израиля Коломойский поставил непростых ребят везде-от Зеленского до заведующей украинским кино.
показати весь коментар
28.12.2020 20:52 Відповісти
Баба Беня обычный инвестор. Только его инвестиции тоже украдены из Привата. А хитросделанных лиц зеленской национальности нет такой задачи найти украденное и наказать вора и жулика.
показати весь коментар
28.12.2020 21:40 Відповісти
Суд? Давно забытое понятие. Как и совесть у "судей", чиновников, прокуроров.
показати весь коментар
28.12.2020 21:38 Відповісти
 
 