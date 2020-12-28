Суд встановив незаконність дій СБУ під час обшуку в "Укрспецекспорті"

Шевченківський суд столиці відмовив слідчим СБУ та прокурорам в арешті майна, вилученого під час обшуку в "Укрспецекспорті" (підрозділ "Укроборонпрому") 3 грудня.

Про це свідчить ухвала суду від 17/12/2020, що є у розпорядженні редакції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали не містять достатніх відомостей, які б у відповідності до ст. 170 КПК України давали підстави для накладення арешту на речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку службових приміщень ДК "Укрспецекспорт"", - зазначив суд.

Повідомляється, що слідчі не мали дозволу вилучати речі, які не стосуються кримінального провадження.

"Співставляючи зміст ухвали слідчого судді про обшук та протокол обшуку, вбачається, що дозвіл на вилучення було надано щодо документів про проведення ДК "Укрспецекспорт" предконтрактної роботи та участі у тендерах, що проводилися пакистанською стороною з продажу броньованих ремонтно-евакуаційних машин та інше, а більшість вилучених речей та документів не наділені тими ознаками на вилучення яких прямо вказано в ухвалі суду. А ті документи щодо яких прямо надано дозвіл на вилучення згідно з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не потребують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна", - йдеться в судовому рішенні.

Окремо звертається увага на те, що слідчі СБУ переплутали номери кримінального провадження під час обшуку. "Дозвіл на обшук згідно з ухвалою слідчого судді було надано у кримінальному провадженні №22020000000000199, при цьому згідно з протоколом від 03.12.2020 обшук було проведено у кримінальному провадженні №22010000000000199", - повідомляє суд.