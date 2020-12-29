Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на 100 кВт, - Минсоцполитики

Все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - сообщили в министерстве.



В Минсоцполитики напомнили, что почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.



Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.



По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт, средняя платежка увеличится на 78 грн.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.