8 629 53

Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на 100 кВт, - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на 100 кВт, - Минсоцполитики

Все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - сообщили в министерстве.


В Минсоцполитики напомнили, что почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.
Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.


Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.


По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт, средняя платежка увеличится на 78 грн.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.

Автор: 

Топ комментарии
+15
29.12.2020 11:42 Ответить
+15
29.12.2020 11:49 Ответить
+13
29.12.2020 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский специально туда идиотов набирает, чтобы на фоне своего молчания умным выглядеть.
29.12.2020 11:38 Ответить
зелені вірити - себе не поважати.
інфа від соцполітики для натуральних зебілів, голобородьковатних на всю голову Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 646
29.12.2020 11:48 Ответить
Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9463
29.12.2020 12:14 Ответить
Вы натурально ошибаетесь. Среди тех воров идиотов нет. Идиоты за них проголосовали в 2019-2020 годах. Теперь результат у идиотов выбравших вот эту воровскую шоблу на всей морде и в кармане. Ну и у нас с вами за компанию.
29.12.2020 11:49 Ответить
І це ще не кінець вистави !!! ))))
29.12.2020 11:51 Ответить
Таки да, это только начало.
29.12.2020 12:03 Ответить
зебіли зробили себе разом в надцятий раз, телепки безмозгліОтримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8113
29.12.2020 11:53 Ответить
"Отримувачі субсидій жодним чином не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, жодним чином не відчують підвищення тарифів." - Мінсоцполітики

-Скажіть, на милість, чи є хоч капелька розуму в сказаному, чи вважають, що його немає у споживачів? - якщо людина спалює на місяць 120-200 квт/год. то вона не відчує

, якщо будуть скасовані пільгові ціни на перших 100 кВт/год?

А спробуйте добитися старенькій та одинокій бабусі тих субсидій!

А я 27 грудня о 12:10 · постив в ФБ відео " Геноцид. - Злочин проти Людяності!" , де старенькій, яка має право на субсидії - не дали субсидій і обрізали газ... І вона, біднесенька, у верхньому одязі та рукавицях лежить у власній хаті в ліжку, під периною і замерзає.... Добре, що сторонні люди знайшли, обігріли і добилися зняття пломби з подачі газу в її будинок... Не Мінсоцполітики цього добилося, а сторонні люди!!!

Тому я пропоную створити Асоціацію адвокатів по захисту соціально незахищених громадян.,. Створити з нових та порядних (з існуючих) , бо маса нинішніх адвокатів - то здирники і посередники при передачі хабарів суддям...

І якщо Мінсоцполітики саме не здатне захистити зубожілих, то має нову Асоціацію фінансово утримувати!

А я для цієї Асоціації юристів наведу підстави для захисту стареньких, інвалідів та недієздатних на основі чинних положень Конституційного права, яке має пряму дію і за якими можна звертатися прямо до суду!

( І, якби я був молодшим років так на 10, я створив би юридичну фірму і ВИГРАВАВ БИ абсолютно ВСІ СУДИ з захисту прав- НА ПІДСТАВІ ТА КЕРУЮЧИСЬ ЛИШЕ однією КОНСТИТУЦІЄЮ України!)

Преамбула Конституції

-дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

-піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,

-усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, (Притягувати до відповідальності всіх чинуш, діяльність яких не відповідає положенням преамбули)

-Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. (підстава для позовів до органів)

-Стаття 5. Ніхто не може узурпувати державну владу. (Тобто все має регулюватися Законами, та підзаконними актами, які не суперечать чинній Конституції. А діяльність НРЕКУ, Нафтогазу, оператори мобільного зв'язку і ін... входять за межі визначені Законодавством, а часто - і суперечать йому. Цим положенням Конституції)

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. А НРЕКУ - статус суперечить антимонопольному законодавству. А результати діяльності - Конституції)?

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. ( Основа для всіх звернень і позовів до суду)

Стаття 19.

-Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. (до обгрунтування позовів, оскаржень дій)

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (позови про порушення прав)

Стаття 22.

-Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (одна з основних підстав для позовів - Як тільки центральна, чи місцеві влади винесуть ЛЮБЕ рішення, яке хоч на 1 гривню погіршує фінансовий стан суб'єктів, - слід звенртатисяч НАПРЯМУ до суду першої інстанції. А особливо - якщо до споживача пред'являють претензії, застосовують штрафи, чи відключення без попере6дньої компенсаціїза рахунок коштів МінСоцполітики)

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. От суди першої інстанції мають керуватися саме цією (та й іншими) нормою)

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. ( Описаний в відео випадок то - Геноцид, Злочин проти Людяності)

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. ( Тобто - і СОЦІАЛЬНИМ експериментам)

Стаття 42.

-Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. (Тут можливі позови до органів влади, дії яких суперечать Конституції)

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (А осьт ут - щирочезне поле для позовів проти всіх і вся, хто знущається над людьми)

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. (І тут - також широчезне поле для позовів проти всіх і вся, хто фінансово знущається над людьми)

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. (!!!)

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. (Все, що протирічить положенням Конституції - злочин)

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 61.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
(( А ось тут - Ніхто не повинен платити за несплачені сусідом послуги + Презумпція невинуватості) Це - нейтралізація вимог платити за сусіда в багатоквартирному будинку)

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. ( відключення ком.послуг, невчасне надання субсидій при"державі в смартфоні"! - то посягання не лише на гідність, але й на життя та здоров'я)

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати (Президент, міністри, держслужбовці - перед вступом на посаду- теж) України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. (позови до авторів нелюдських законопроектів)

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".(позови до авторів нелюдських законопроектів)

Дійте!
29.12.2020 23:06 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!))
29.12.2020 11:40 Ответить
Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 793
29.12.2020 11:46 Ответить
Опора государства это нищие украинцы которые без субсидии прожить не могут. Все остальные или должны стать нищими и просить субсидии или должны получить еще один ценовой удар от вороватой власти. Только такой вывод можно сделать из этого заявления.
29.12.2020 11:41 Ответить
29.12.2020 11:42 Ответить
Да да да, население верит каждому вашему слову, господа !
29.12.2020 11:42 Ответить
Ще небіжчики не відчують! Це ж таке поле для піару!
29.12.2020 11:44 Ответить
"Толькл которим в гробу-ничего !!" !!!)))
29.12.2020 11:48 Ответить
Ага,мы вас не больно зарежем.
29.12.2020 11:45 Ответить
Зато еще как почувствуют неполучатели...
29.12.2020 11:45 Ответить
Всё правильно ,кто получает субсидию тому перекрывает субсидия.так и есть.
29.12.2020 11:46 Ответить
Тобто основна ціль зєйоб перевести всіх українців на субсидію уряяяя!
29.12.2020 11:49 Ответить
На ЗАКОН эти давно положили как на клавиши рояля.
Пример. По Закону ликвидатор ЧАЭС 2 категория платит 50% тарифа от ВСЕЙ потреблённой им электроэнергии. То же самое с коммуналкой и разного рода теплом и водой. По факту сначала непонятными постановами при Овоще урезали до 120 кВт, потом до 100, а с 1 января 2021 года ЗЕлёный ЧЛЕН положен на Закон в полном объёме.
29.12.2020 11:46 Ответить
не совсем так. "50% за потребленное электричество" плавно превратилось в жалкие "льготные 75 кВт". вообще грабеж льготников "чернобыльцев" беспрецентентно нагл и огромен по маштабу - стоит посмотреть на закон "о чернобыльцах" в редакции 1991 года и на то, что от него осталось сейчас. особенно нагло и цинично прошолся по "чернобыльцам" "уряд" небезысвестного "кули-в лоб". с подачи этой твари было изуродавано все законодательство о "чернобыльцах" превращенное в жалкую пародию на справедливость!
29.12.2020 12:03 Ответить
Выполняет Зеленский свои обицянки перед Ахметовым и Коломойским. Свято исполняет, выплачивает свой долг из наших карманов за то, что за обицянки нам стал президентом. Парадокс - народ его избрал и он этот народ топчет ногами!
29.12.2020 11:50 Ответить
Зачем учится ,искать престижную работу ,все лучше жить на субсидию ,чем потом тебя будет власть наизнанку будет выворачивать (как меня)
29.12.2020 11:51 Ответить
А ще краще піти вчитися на клоуна. а потім мудрий нарід ще й в депутати обере!
29.12.2020 11:53 Ответить
прав на сто процентов. у нас живется легче тому, кто "идейный малообеспеченный". Остальные - плати налоги ( в том числе и на субсидию) и по полной плати за ВСЕ!!!!!
29.12.2020 20:52 Ответить
А ті, хто на відміну від батьків янелоха-шмарклі не отримують субсидій, причім не обирали це проросійське щастя і його банду, відчують покращення вже сьогодні? Уже можна починати заздрити вчителям, яким кремлівський блазень обіцяв зарплату 4000 доларів?
29.12.2020 11:53 Ответить
Все правильно - ЗЕленый скот должен страдать!
29.12.2020 11:56 Ответить
Как стать уважаемым бизнесменом в Украине?Треба просто тупо присвоить Гос.собственность,которая принадлежит всем украинцам,а не отдельным сильно умным и качать гроши.При этом на старой системе и не копья не вкладывая в модернизацию.Даже наоборот.Потребители,должны за свой счёт через налоги и ОСББ сами провести модернизацию сетей и труб.Ну разве не прекрасно?
29.12.2020 12:03 Ответить
Что может быть доходней чем грабить миллионы, целый народ? Ничего!
29.12.2020 12:09 Ответить
У москалей доходней.Они свой народ грабят,та ще и Украину через Фуксов,Медведчуков и прочих тварей
29.12.2020 12:14 Ответить
"во исполнение международных обязательств"____________грабить людей в этой стране, теперь называется так.
29.12.2020 12:08 Ответить
_Слугам кремля нужно перевести стрелки на Европу, чтобы народ, который они грабят, ненавидел именно Европу.
29.12.2020 12:11 Ответить
Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на 100 кВт, - Минсоцполитики

...
Ну, студент, готовься! Скоро на тебя наденут деревянный макинтош и в твоем доме будет играть музыка, но ты её уже не услышишь.
29.12.2020 12:14 Ответить
Ті идиот?
после отмены льготной цены на первые 100 кВт, средняя платежка увеличится на 78 грн.
29.12.2020 12:17 Ответить
29.12.2020 12:18 Ответить
мачи ********** по полной)) следующий этап продажа АЭС и порезка на металл и можно смело рвать когти в растовские *****.
29.12.2020 12:24 Ответить
Ну и где все защитнички народа в лице ОПИЗЕЖДЕ, Матькивщины, ПЭСа, носоглотки ? Шо, полные рты зелёного .амна набрали? Или всё таки с одного корыта хлебают вместе с зелёными?
29.12.2020 12:26 Ответить
Кого вибрали до тіх і питання. Ви ще якійсь баьці на ринку свої претензії виставте.
29.12.2020 12:59 Ответить
одинаковые 3.14дарасы, раскраска разная, шоб нарид разводить
29.12.2020 14:12 Ответить
Кланово олигархическая система, которая создавалась на протяжении 30 лет! От того, как зовут президента ничего не меняется, и с каждыми последующими выборами эта система становится только сильнее, а народ тупее и беднее.
29.12.2020 14:25 Ответить
вопрос в другом
почему не найдется ни одной не "прикорытной" силы, которая впряглась бы, за шкурные интересы "пересичного"?(база выборщиков, шоб дорваться до "корыта" и удержатся около, при "разумной стрижке")
29.12.2020 14:39 Ответить
Намащуємо "дешевий" газ від Зеленського на хліб

https://www.youtube.com/watch?v=***********
29.12.2020 12:37 Ответить
Ой,как брешут ? Субсидия покрывает 120 кв ,первые 100 были по льготной цене. На разницу и добавят. А если ,кроме холодильника и освещения еще и смотреть ТВ и другие затраты ,то в 120 кв никак не влезешь и тут -то тебя и огреют новой ценой!
29.12.2020 12:38 Ответить
Та шо ж в нас вся краіна навкруги получателей субсідій біга? А надаватілі субсидій - платники податків. Вони як? Відчують?
29.12.2020 12:49 Ответить
29.12.2020 12:50 Ответить
будьте прокляты суки зеленые
29.12.2020 12:54 Ответить
і ні токо нє пачуствуют і ісчо на прємію в1000% зьєльоному і ко скинуться...
29.12.2020 12:56 Ответить
Коли весной почнеться Майдан і будемо вішати ціх українських гнид,то допускать на трибуну борцунів не можна дозволити,всіх тих хто зараз сховався подлюка і мовчить ,падли..
29.12.2020 12:57 Ответить
Зато неполучатели почувствуют все прелести.
29.12.2020 13:32 Ответить
Логика такова что будем еще повышать и повышать. Получатели субсидий то не почувствуют увеличения тарифов. Мечта украинца вскоре будет стать нищим и наконец таки получить субсидию. Мечта же власти чтобы как можно больше было электората которые будут голосовать по принципу "пусть все будет как есть" чтобы не дай Бог что не поменялось и не лишили субсидии.
29.12.2020 13:44 Ответить
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
29.12.2020 14:52 Ответить
спочатку поверніть субсидії тим, в кого ваше б..ськє міністерство їх незаконно вкрало за притягнутим за вуха приводом якихось заборгованостей за комуналку, дебільна логіка у тих, що вважає маючих заборгованості з комуналки такими що належать до багатіїв якихось
29.12.2020 14:59 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Слідкуйте за руками:

1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год.
Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні.

2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.

Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня
29.12.2020 15:00 Ответить
 
 