Получатели субсидий не почувствуют отмены льготной цены на 100 кВт, - Минсоцполитики
Все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - сообщили в министерстве.
В Минсоцполитики напомнили, что почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника.
Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.
Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.
По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт, средняя платежка увеличится на 78 грн.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о стоимости производства.
інфа від соцполітики для натуральних зебілів, голобородьковатних на всю голову
-Скажіть, на милість, чи є хоч капелька розуму в сказаному, чи вважають, що його немає у споживачів? - якщо людина спалює на місяць 120-200 квт/год. то вона не відчує
, якщо будуть скасовані пільгові ціни на перших 100 кВт/год?
А спробуйте добитися старенькій та одинокій бабусі тих субсидій!
А я 27 грудня о 12:10 · постив в ФБ відео " Геноцид. - Злочин проти Людяності!" , де старенькій, яка має право на субсидії - не дали субсидій і обрізали газ... І вона, біднесенька, у верхньому одязі та рукавицях лежить у власній хаті в ліжку, під периною і замерзає.... Добре, що сторонні люди знайшли, обігріли і добилися зняття пломби з подачі газу в її будинок... Не Мінсоцполітики цього добилося, а сторонні люди!!!
Тому я пропоную створити Асоціацію адвокатів по захисту соціально незахищених громадян.,. Створити з нових та порядних (з існуючих) , бо маса нинішніх адвокатів - то здирники і посередники при передачі хабарів суддям...
І якщо Мінсоцполітики саме не здатне захистити зубожілих, то має нову Асоціацію фінансово утримувати!
А я для цієї Асоціації юристів наведу підстави для захисту стареньких, інвалідів та недієздатних на основі чинних положень Конституційного права, яке має пряму дію і за якими можна звертатися прямо до суду!
( І, якби я був молодшим років так на 10, я створив би юридичну фірму і ВИГРАВАВ БИ абсолютно ВСІ СУДИ з захисту прав- НА ПІДСТАВІ ТА КЕРУЮЧИСЬ ЛИШЕ однією КОНСТИТУЦІЄЮ України!)
Преамбула Конституції
-дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
-піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,
-усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, (Притягувати до відповідальності всіх чинуш, діяльність яких не відповідає положенням преамбули)
-Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. (підстава для позовів до органів)
-Стаття 5. Ніхто не може узурпувати державну владу. (Тобто все має регулюватися Законами, та підзаконними актами, які не суперечать чинній Конституції. А діяльність НРЕКУ, Нафтогазу, оператори мобільного зв'язку і ін... входять за межі визначені Законодавством, а часто - і суперечать йому. Цим положенням Конституції)
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. А НРЕКУ - статус суперечить антимонопольному законодавству. А результати діяльності - Конституції)?
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. ( Основа для всіх звернень і позовів до суду)
Стаття 19.
-Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. (до обгрунтування позовів, оскаржень дій)
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (позови про порушення прав)
Стаття 22.
-Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (одна з основних підстав для позовів - Як тільки центральна, чи місцеві влади винесуть ЛЮБЕ рішення, яке хоч на 1 гривню погіршує фінансовий стан суб'єктів, - слід звенртатисяч НАПРЯМУ до суду першої інстанції. А особливо - якщо до споживача пред'являють претензії, застосовують штрафи, чи відключення без попере6дньої компенсаціїза рахунок коштів МінСоцполітики)
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. От суди першої інстанції мають керуватися саме цією (та й іншими) нормою)
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. ( Описаний в відео випадок то - Геноцид, Злочин проти Людяності)
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. ( Тобто - і СОЦІАЛЬНИМ експериментам)
Стаття 42.
-Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. (Тут можливі позови до органів влади, дії яких суперечать Конституції)
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (А осьт ут - щирочезне поле для позовів проти всіх і вся, хто знущається над людьми)
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. (І тут - також широчезне поле для позовів проти всіх і вся, хто фінансово знущається над людьми)
Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. (!!!)
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. (Все, що протирічить положенням Конституції - злочин)
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Стаття 61.
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
(( А ось тут - Ніхто не повинен платити за несплачені сусідом послуги + Презумпція невинуватості) Це - нейтралізація вимог платити за сусіда в багатоквартирному будинку)
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. ( відключення ком.послуг, невчасне надання субсидій при"державі в смартфоні"! - то посягання не лише на гідність, але й на життя та здоров'я)
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати (Президент, міністри, держслужбовці - перед вступом на посаду- теж) України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. (позови до авторів нелюдських законопроектів)
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".(позови до авторів нелюдських законопроектів)
Дійте!
Пример. По Закону ликвидатор ЧАЭС 2 категория платит 50% тарифа от ВСЕЙ потреблённой им электроэнергии. То же самое с коммуналкой и разного рода теплом и водой. По факту сначала непонятными постановами при Овоще урезали до 120 кВт, потом до 100, а с 1 января 2021 года ЗЕлёный ЧЛЕН положен на Закон в полном объёме.
Ну, студент, готовься! Скоро на тебя наденут деревянный макинтош и в твоем доме будет играть музыка, но ты её уже не услышишь.
после отмены льготной цены на первые 100 кВт, средняя платежка увеличится на 78 грн.
почему не найдется ни одной не "прикорытной" силы, которая впряглась бы, за шкурные интересы "пересичного"?(база выборщиков, шоб дорваться до "корыта" и удержатся около, при "разумной стрижке")
https://www.youtube.com/watch?v=***********
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU
Слідкуйте за руками:
1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год.
Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні.
2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.
Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня