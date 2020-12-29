Отримувачі субсидій не відчують скасування пільгової ціни на 100 кВт, - Мінсоцполітики

Усі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

"За чинної системи надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - повідомили в міністерстві.

У Мінсоцполітики нагадали, що майже 1,8 млн сімей користується пільгами під час оплати ЖКП і мають знижку від 25 до 100% залежно від категорії пільговика.

Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але під час зростання витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, зокрема дистанційно через вебсайт або заповнивши заяву і декларацію і надіславши її поштою до органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, 28 грудня уряд на виконання міжнародних зобов’язань скасував пільгову ціну 90 коп. за перші 100 кВт.годин електроенергії. Це рішення було ухвалено, щоб уникнути різкого підвищення ціни в понад двічі.

За словами експертів, після скасування пільгової ціни на перші 100 кВт, середня платіжка підвищиться на 78 грн.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року і в грудні 2020 року навіть не покривали витрати на доставку струму від електростанцій до кінцевих споживачів, не кажучи вже про вартість виробництва.