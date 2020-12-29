Министерство обороны нейтрализовало попытки заблокировать пищевое обеспечение военнослужащих
Минобороны предупредило попытки сорвать процесс обеспечения военнослужащих продовольствием на 2021.
Для этого были включены антикризисные механизмы, предусмотренные законом. Кроме этого, Министерство привлекло правоохранительные органы в борьбе с недобросовестными участниками торгов, которые вновь пытаются сорвать пищевое обеспечение армии. За ними, уверены в силовом ведомстве, стоят враждебные Украине силы, которые таким образом ведут "гибридную войну".
Попытки сорвать тендерные торги по пищевому обеспечению частей ВСУ с помощью ряда ФЛП - попытка повторить прошлогодний сценарий. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон.
Недобросовестные участники торгов подали заявку на участие в данных тендерах, однако у них обнаружили фальсифицированные документы. Кроме этого, они делают попытки заблокировать процесс путем подачи многочисленных жалоб в Антимонопольный комитет. Сейчас в министерстве оспаривают действия таких ФЛП по процедурам.
Также в Минобороны приняли антикризисные меры для предотвращения блокировки пищевого обеспечения воинских частей. Однако в следующем году в ВСУ планируют завершить реформирование системы пищевого обеспечения по стандартам НАТО.
"Мы все делаем для того, чтобы срыва поставок не произошло, продолжаем договоры с существующими субъектами хозяйствования, которые до этого обеспечивали наши части. Определенные субъекты хозяйствования не желают перестраиваться на новые принципы работы, не желают терять рынок сбыта и все делают для того, чтобы дискредитировать все попытки Министертва обороны и Вооруженных Сил перейти на качественное питание. Несмотря на это, я вижу, что мы успешно справимся с ситуацией, и с 1 января 2021 мы получим качественное обеспечение питанием военнослужащих, несмотря на все те потуги и попытки определенных субъектов хозяйствования сорвать нам этот процесс ", - заявил Игорь Халимон.
Кроме этого, Министерство обороны привлекло национальную полицию, СБУ и другие государственные органы к проверке данных предприятий, которые пытались сорвать торги. Все действия таких участников свидетельствуют о намерениях блокировать поставки, ведь сами они не в состоянии обеспечить процесс и предоставили на тендер фиктивные документы. "Правоохранители должны выяснить в чьих интересах они действуют. По моему мнению, необходимо вмешательство всех государственных органов, поскольку здесь речь идет о рисках обороноспособности государства ", - подытожил И. Халимон.
Напомним, что в марте 2020 компания, которая выиграла торги, за неделю до начала выполнения обязательств по пищевому обеспечению воинских частей отказалась от взятых обязательств, сославшись на ковид и другие причины. А в декабре этого года ряд фирм с признаками фиктивности и сомнительными документами вновь попытался путем занижения ценового предложения захватить данные тендерные предложения, сорвав торги.
