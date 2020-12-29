УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10913 відвідувачів онлайн
Новини
3 807 16

Міністерство оборони нейтралізувало спроби заблокувати харчове забезпечення військовослужбовців

Міністерство оборони нейтралізувало спроби заблокувати харчове забезпечення військовослужбовців

Міноборони попередило спроби зірвати процес забезпечення військовослужбовців харчами на 2021 рік.

Для цього були ввімкнені антикризові механізми, передбачені законом. Окрім цього, Міністерство залучило правоохоронні органи до боротьби з недобросовісними учасниками торгів, які знову намагаються зірвати харчове забезпечення армії. За ними, впевнені у силовому відомстві, стоять ворожі Україні сили, що у такий спосіб ведуть "гібридну війну".

Намагання зірвати тендерні торги з харчового забезпечення частин ЗСУ за допомогою низки ФОПів – спроба повторити минулорічний сценарій. Про це сьогодні заявив журналістам заступник Міністра Оборони України Ігор Халімон.

Недобросовісні учасники торгів подали заявку на участь у даних тендерах, однак у них виявили сфальшовані документи. Крім цього, вони роблять спроби заблокувати процес через подання численних скарг до Антимонопольного комітету. Наразі у міністерстві оскаржують дії таких ФОПів за процедурами.

Також в Міноборони прийняли антикризові заходи для унеможливлення блокування харчового забезпечення військових частин. Однак наступного року в ЗСУ планують завершити реформування системи харчового забезпечення за стандартами НАТО.

"Ми все робимо для того, щоб зриву постачання не відбулося, продовжуємо договори з існуючими суб’єктами господарювання, які до цього забезпечували наші частини. Певні суб’єкти господарювання не бажають перелаштовуватися на нові принципи роботи, не бажають втрачати ринок збуту і все роблять для того, щоб дискредитувати усі спроби Міністертва Оборони і Збройних Сил перейти на якісне харчування. Попри це, я бачу, що ми успішно справимося з ситуацією, і з 1 січня 2021 року ми матимемо якісне забезпечення харчуванням військовослужбовців, не зважаючи на всі ті потуги і спроби певних суб’єктів господарювання зірвати нам цей процес", - заявив Ігор Халімон.

Окрім цього, Міністерство оборони залучило національну поліцію, СБУ та інші державні органи до перевірки даних підприємств, що намагалися зірвати торги. Усі дії таких учасників свідчать про наміри блокувати постачання, адже самі вони не в змозі забезпечити процес та надали на тендер фіктивні документи.

"Правоохоронці мають з’ясувати в чиїх інтересах вони діють. На мою думку, необхідне втручання усіх державних органів, оскільки тут йдеться про ризики обороноздатності держави", - підсумував І. Халімон.

Нагадаємо, що у березні 2020 року компанія, яка виграла торги, за тиждень до початку виконання зобов’язань із харчового забезпечення військових частин відмовилася від взятих зобов’язань, пославшись на ковід та інші причини. А в грудні цього року ряд фірм із ознаками фіктивності і сумнівними документами знову спробував шляхом заниження цінової пропозиції захопити дані тендерні пропозиції, зірвавши торги.

Автор: 

Міноборони (7633) військовослужбовці (4889)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Это большое достижение команды молодых турборежымных реформаторов! Ведь правда ж, зебильйо? 😁
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
+10
Ведь всем зебилам известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
+8
Заканчивается 2020-й, а величайшая борьба на 1-м пищевом фронте в самом разгаре. МО, вместе со всей нашей "правоохранительной" системой, уверенно пытается победить неких неназванных участников "гибридной войны", которые уже на протяжения последних лет эдак 20 разворовывают солдатскую еду. Этот ****...ц с продуктовым обеспечением наших силовиков когда-нибудь закончиться?
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это большое достижение команды молодых турборежымных реформаторов! Ведь правда ж, зебильйо? 😁
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
Ведь всем зебилам известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
А що Фальцєт, сцить на камеру сєрнуть?
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
Наверное опять Микитась!
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
Заканчивается 2020-й, а величайшая борьба на 1-м пищевом фронте в самом разгаре. МО, вместе со всей нашей "правоохранительной" системой, уверенно пытается победить неких неназванных участников "гибридной войны", которые уже на протяжения последних лет эдак 20 разворовывают солдатскую еду. Этот ****...ц с продуктовым обеспечением наших силовиков когда-нибудь закончиться?
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
ЗЕленый маршал же зарезал реформу питания которой "барыга на крови" успешно устранил мафию, сидевшую на потоке годами. Теперь снова мафия возвратилась, тендеры только для своих. На словах- идем в нато. На деле-возвращаемся в махровый совок, со всеми вытекающими. Для виду время от времени подписуем меморандумы о создании новых танков самолетов, чтоб отвлечь общество от невыполнения госзаказа по оборонке.
показати весь коментар
29.12.2020 20:47 Відповісти
Головне, що зелена влада поборола порошенківську реформу харчування.
показати весь коментар
29.12.2020 17:01 Відповісти
А ще колись армії продовольство самі собі здобували.
показати весь коментар
29.12.2020 17:02 Відповісти
А я бы хорошо проверил и нач. продов итд! Жуть!!! Люди приходят на гос. службу и становяться жуликами!!!! Ребята - что то не так по сути!!!!!
Ладно !!! Разбирайтесь!!! Украина - это сказка!!! Берегите!!!
показати весь коментар
29.12.2020 17:04 Відповісти
Вы только вдумайтесь в то что тут написано!!! Обеспечение продовольствием армии страны в которой идет война было под угрозой срыва из за недобросовестных ФЛП!!! Это шутка такая????
показати весь коментар
29.12.2020 17:10 Відповісти
Зелені реалії.
показати весь коментар
29.12.2020 17:46 Відповісти
в які мірі Бутусов причетний, як радник Тарана?
показати весь коментар
29.12.2020 17:19 Відповісти
Ні у який. Чи ви думаєте - у статті на сайті Бутусова не написали б про це, якби він був би причетний?
показати весь коментар
29.12.2020 17:28 Відповісти
ФОПы кормят армию?
Или только морят голодом.
показати весь коментар
29.12.2020 17:20 Відповісти
Приъхали перестріляли і забули....., інших таких як бабка пошепче.....
показати весь коментар
29.12.2020 18:04 Відповісти
 
 