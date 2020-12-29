Міністерство оборони нейтралізувало спроби заблокувати харчове забезпечення військовослужбовців

Міноборони попередило спроби зірвати процес забезпечення військовослужбовців харчами на 2021 рік.

Для цього були ввімкнені антикризові механізми, передбачені законом. Окрім цього, Міністерство залучило правоохоронні органи до боротьби з недобросовісними учасниками торгів, які знову намагаються зірвати харчове забезпечення армії. За ними, впевнені у силовому відомстві, стоять ворожі Україні сили, що у такий спосіб ведуть "гібридну війну".

Намагання зірвати тендерні торги з харчового забезпечення частин ЗСУ за допомогою низки ФОПів – спроба повторити минулорічний сценарій. Про це сьогодні заявив журналістам заступник Міністра Оборони України Ігор Халімон.

Недобросовісні учасники торгів подали заявку на участь у даних тендерах, однак у них виявили сфальшовані документи. Крім цього, вони роблять спроби заблокувати процес через подання численних скарг до Антимонопольного комітету. Наразі у міністерстві оскаржують дії таких ФОПів за процедурами.

Також в Міноборони прийняли антикризові заходи для унеможливлення блокування харчового забезпечення військових частин. Однак наступного року в ЗСУ планують завершити реформування системи харчового забезпечення за стандартами НАТО.

"Ми все робимо для того, щоб зриву постачання не відбулося, продовжуємо договори з існуючими суб’єктами господарювання, які до цього забезпечували наші частини. Певні суб’єкти господарювання не бажають перелаштовуватися на нові принципи роботи, не бажають втрачати ринок збуту і все роблять для того, щоб дискредитувати усі спроби Міністертва Оборони і Збройних Сил перейти на якісне харчування. Попри це, я бачу, що ми успішно справимося з ситуацією, і з 1 січня 2021 року ми матимемо якісне забезпечення харчуванням військовослужбовців, не зважаючи на всі ті потуги і спроби певних суб’єктів господарювання зірвати нам цей процес", - заявив Ігор Халімон.

Окрім цього, Міністерство оборони залучило національну поліцію, СБУ та інші державні органи до перевірки даних підприємств, що намагалися зірвати торги. Усі дії таких учасників свідчать про наміри блокувати постачання, адже самі вони не в змозі забезпечити процес та надали на тендер фіктивні документи.

"Правоохоронці мають з’ясувати в чиїх інтересах вони діють. На мою думку, необхідне втручання усіх державних органів, оскільки тут йдеться про ризики обороноздатності держави", - підсумував І. Халімон.

Нагадаємо, що у березні 2020 року компанія, яка виграла торги, за тиждень до початку виконання зобов’язань із харчового забезпечення військових частин відмовилася від взятих зобов’язань, пославшись на ковід та інші причини. А в грудні цього року ряд фірм із ознаками фіктивності і сумнівними документами знову спробував шляхом заниження цінової пропозиції захопити дані тендерні пропозиції, зірвавши торги.