Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу

Зеленский Владимир (21647) оборона (5268) СНБО (4462) Кривонос Сергей (97)
Топ комментарии
+134
Проросийских ублюдков зеленский не уволил. Вы это сделали вместе зеидиоты...
29.12.2020 20:05 Ответить
+126
ой....какое ж оно мелкое, мстительное чмо !!!!
29.12.2020 20:06 Ответить
+95
29.12.2020 20:17 Ответить
Вот же как удачно для бубочки совпало! Ему до 20-го января надо всех проукраинских деятелей и всех недругов коломойского из всез ветвей власти убрать. А тут Кривонос сам так "подставился", говно говном назвал. Гнать в шею!!! А чё? Сидит тут, интересы Украины защищает! Сам преЗЕдент интересы йухла защищает, папику коломойскому расчищает дорогу к Приватбанку и прочим вкусняшкам, а этот тут про Украину. Да еще наверняка на тэлячей мове. Скорее бы уже США прислали запрос на экстрадицию коломойского, как этот бубочкин цирк зае...ал уже... А как хочется увидеть два разорванных очка рядом - бубочкино и ермака! А заодно и всей их шоблы. И дяди Дона тоже - обязательно!
30.12.2020 08:47 Ответить
Заголовок топ новини на УП -" Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса. "

Правда нормально написано, ніби -то Президент розкритикував, пояснив, чому звільнив Кривоноса з посади.
А наспраді, наше Тупенятко нічаво нікаму нє далжно . У головного клєрка офісу янелоха на офіційній посаді є аж два підлизувачів-облизувачів названих САВЄТНІКАМІ - Міша і Льоша . Вони з великою радістю привселюдно облизують-підлизують своїм двом патронам, хто з них для них важливіший зрозуміти поки що що важко. А головне, підлизуючи з готовністю, вони навіть не зважають на те, що принижують своїх босів , не здатних самих відповідати за свої вчинки. Їм "не вдомьок", що вони топлять репутаціютих, котрим служать з радістю з готовністю топити ще й ще. То вони може агенти Медведчука чи самого уХйла, який ними топить янелоха? Адже телеканали обох - Медведчука та уХуйла топлять янелоха вдень і вночі. То ось насправді яка місія у цих "двох із ларца" - потопити янелоха якомога швидше.
30.12.2020 08:57 Ответить
Доречі, Навіть дід Кравчук не випускав Льошу коментувати справи у ТКГ - все робив сам .Чи не свідчить це ще раз про те , що саме Медведчук Льошею та Мішею принижує роль самого головнокомандуючого , бо дід же Льоня вірний медведчуківець, всьо сам-сам а от Вові не довіряють.
30.12.2020 09:04 Ответить
дотепно, мля.. Справжнього військового звільнити, а пістабола, нікчему, хвалька - осипати усілякими милостями.. В Пороха була не дуже гарна кадрова політика, треба це визнати, але в зеленського взагалі вона якась скособочена, самих нікчем, пістунів, брехунів призначає на важливі посади.. Вболівальники зеленої гидоти, а ну, переконайте мене в тім, що "хуже таки нє будєт"...
30.12.2020 09:32 Ответить
Для Кривоноса это даже хорошо. Ему это только рейт поднимет и усилит его политические амбиции. В этом болоте он один хрен ничего не сделал бы, только утопил бы сам себя. Все против кого сейчас воюют зеленые во главе с янелохом будут набирать очки. Таковы реалии сегодняшней политики. Они этого не понимают, но это у их обычное состояние вещей. Ничего не понимать ни в чем не разбираться.
30.12.2020 09:49 Ответить
Мстительная зеленая мелочь лишилась последнего здравомыслящего патриотичного профессионала-украинца, который позволил себе возразить "найвеличнішому" и указать на одолевающий его маразм. Понятно, что для четырежды уклониста присутствие Кривоноса- это молчаливый укор в трусости и неуважении к своей стране.
30.12.2020 09:50 Ответить
30.12.2020 10:37 Ответить
Звільнити Кривоноса для Зеленського простіше ніж Татарова.
Бо Кривонос то про обороноздатність країни, а Татаров то про схематоз!
Тим паче Татаров завжди допоможе відкрити справу проти багатобалакаючого патріота!
30.12.2020 11:15 Ответить
30.12.2020 11:35 Ответить
А на хера йому Кривоніс, у нього Є готовий нач. Генштабу ольша, завжди на підхваті, "чіво ізволітє"
30.12.2020 13:57 Ответить
ВОЛОДЬКА ДЕБИЛ ФОРМЕННЫЙ !!!
30.12.2020 17:03 Ответить
Возможно, грамотный и профессиональный военный, кем, безусловно, является Кривонос, не смог правильно расставить приоритеты и разобраться в обстановке интриг. Такое бывает не так уж редко, по себе знаю. Вероятно, ему надо было найти подход к Президенту через Арестовича, а не делать громкие завяления в СМИ. Такое мое скромное мнение.
30.12.2020 17:03 Ответить
ЗЕвлада Малюськой каже - побороли рєйдєрсвто , ну так...
Нахера Коломойському з Ахметовим рейдерувати, колв ЗЕлені самі законами віддають ...
По Кривоносу -" разрушал суть государства ізнутрі"( МІША НАПИСАЛО) ... Зеленський порушив 4 статті УК признаенням відставки Тупицькому, Єрмак з Татаровим взагалі рейдери держаних держпосад ! ну от ПРавда така у влади - сци їм в глаза а вони - то з Вови роса...
30.12.2020 19:44 Ответить
30.12.2020 20:16 Ответить
На его место есть свободная кандидатура в лице Генерала Сивохо.
30.12.2020 20:20 Ответить
Смотрел интервью Кривоноса, умнейший адекватный дядько.
30.12.2020 20:24 Ответить
