Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
Правда нормально написано, ніби -то Президент розкритикував, пояснив, чому звільнив Кривоноса з посади.
А наспраді, наше Тупенятко нічаво нікаму нє далжно . У головного клєрка офісу янелоха на офіційній посаді є аж два підлизувачів-облизувачів названих САВЄТНІКАМІ - Міша і Льоша . Вони з великою радістю привселюдно облизують-підлизують своїм двом патронам, хто з них для них важливіший зрозуміти поки що що важко. А головне, підлизуючи з готовністю, вони навіть не зважають на те, що принижують своїх босів , не здатних самих відповідати за свої вчинки. Їм "не вдомьок", що вони топлять репутаціютих, котрим служать з радістю з готовністю топити ще й ще. То вони може агенти Медведчука чи самого уХйла, який ними топить янелоха? Адже телеканали обох - Медведчука та уХуйла топлять янелоха вдень і вночі. То ось насправді яка місія у цих "двох із ларца" - потопити янелоха якомога швидше.
Бо Кривонос то про обороноздатність країни, а Татаров то про схематоз!
Тим паче Татаров завжди допоможе відкрити справу проти багатобалакаючого патріота!
Нахера Коломойському з Ахметовим рейдерувати, колв ЗЕлені самі законами віддають ...
По Кривоносу -" разрушал суть государства ізнутрі"( МІША НАПИСАЛО) ... Зеленський порушив 4 статті УК признаенням відставки Тупицькому, Єрмак з Татаровим взагалі рейдери держаних держпосад ! ну от ПРавда така у влади - сци їм в глаза а вони - то з Вови роса...