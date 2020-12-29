РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости
28 504 65

Заказчиком убийства Евгения Щербаня был Павел Лазаренко, – сын бизнесмена

Заказчиком убийства Евгения Щербаня был Павел Лазаренко, – сын бизнесмена

Средний сын убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Руслан Щербань, уверен, что заказчиком убийства отца был Павел Лазаренко. Помимо конфликтов, связанных с переделом газового рынка, мотивом преступления может быть многомиллионный долг Лазаренко перед Евгением Щербанем: "Павел Иванович Лазаренко был должен денег и должен до сих пор. У меня есть векселя его Гео Банка, который был в Днепре, на 50 млн долларов. Которые были выписаны отцу в качестве обеспечения долга. Я присутствовал при разговоре, когда они конфликтовали по этому поводу".

Об этом Руслан Щербань заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

После убийства практически все друзья и партнеры отца отвернулись от семьи Щербаней. Помогали только Кобзон и Ахметов. Особенно Кобзон, который, как утверждает Руслан, стал ему "вторым отцом". "Очень много людей отвернулось. Из тех людей, которые помогали, чей дом был открыт круглосуточно, можно назвать только Иосифа Кобзона и Рината Ахметова. По большому счету это все", - сожалеет он.

Руслан Щербань утверждает, что бизнес отца строился по давальческим схемам, держался на Евгении Щербане лично, но юридически это не было закреплено. Прав собственности над крупными промышленными предприятиями у него не было. "Была и торговля, и перевозки, из Америки везли машины. Торговали всем чем только можно было торговать – и металл, и передел, и газ. Это было зациклено на одном лишь человеке. И в этом проблема получилась, юридически это не было подкреплено", - считает сын убитого бизнесмена.

После убийства Евгения Щербаня основное бремя управления отцовским бизнесом и заботы о семье легло на плечи 19-ти летнего Руслана, в последствии именно он возглавил основанный отцом в 1991 году банк "Капитал". Его старший брат Евгений в то время лечился от наркозависимости. "Мне хотелось продолжить дело, которым занимался отец. Тем более в тот период на мне было много обязательств – старшего брата нужно было лечить, младшего – учить. Остались две мамы - мама старшего брата и моя".

Руслан Щербань крайне критичен в отношении фильма "Наследник", снятом hromadske.ua с участием Евгения Щербаня-младшего. Обвинения брата в адрес партнеров отца он считает необоснованными. "У меня от фильма сплошной негатив. Этот фильм – монолог моего брата о себе. Монолог человека, который в жизни не состоялся, который не доволен сам собой. Я Рината Леонидовича знаю больше 30 лет. До смерти отца он общался с моим отцом, после – со мной. Мы до сих пор общаемся, пьем чай, встречаемся без всяких проблем. Но периодически появляется, то пропадает Женя. И предъявляет разного рода претензии. Он предъявляет их и мне. Теперь ему (Ахметову, - ред.), его бывшим партнерам. Мы с этим разобрались еще в 1997 году. Женя присутствовал из десяти встреч на одной. Тогда его все устроило", - вспоминает Руслан Щербань.

Убийство Евгения Щербаня было одним из самых резонансных криминальных событий 90-х. Владельца корпорации "АТОН", народного депутата Украины 2-го созыва, члена исполкома Либеральной партии Украины и парламентской фракции "Социально-рыночный выбор" расстреляли прямо на летном поле Донецкого аэропорта в ноябре 1996 года. Тогда следствие установило, что преступление совершила связанная с экс-премьером Павлом Лазаренко так называемая "банда Кушнира", ответственная за еще одно громкое убийство – первого главы Нацбанка Вадима Гетьмана.

Руслан Щербань до 2015 года возглавлял коммерческий банк "Капитал", пока НБУ не отнесло это финучреждение из-за неудовлетворительного качества активов и риска ликвидности к категории проблемных. Регулятор объяснил такое решение тем, что подавляющее большинство активов банка и часть операционных мощностей осталась на временно оккупированной территории, в связи с чем нельзя было обеспечить ни поступление денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и кредиторов, ни соответствующий уровень управления рисками.

По данным НБУ, на момент ликвидации, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня - Руслан и Евгений - напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73 принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% - Татьяне Поляковой. По данным НБУ, на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд гривен) среди 133 действующих банков

Автор: 

Лазаренко Павел (208) убийство (6550) Щербань Евгений (360)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Один бандюган заказал другого ну а детям отстрелянного помогали еще двое других бандюганов - просто круговорот бандитизма в Украине
показать весь комментарий
29.12.2020 21:43 Ответить
+25
Кого цікавить ця погань. Невже більше нема про що писати як про злочинців та зрадників?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
+22
Лазаренко замочил,а бизнес перешел в лапки картёжника - все логично,конечно верим.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лазаренко замочил,а бизнес перешел в лапки картёжника - все логично,конечно верим.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
Ага . . . либо идиот этот Руслан либо очень умный и всё понимает, а не как его старший брат.
Тяжело сказать.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:57 Ответить
Прямо з язика знали текст
показать весь комментарий
29.12.2020 23:08 Ответить
Кого цікавить ця погань. Невже більше нема про що писати як про злочинців та зрадників?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
"Об этом Руслан Щербань заявил в интервью Дмитрию Гордону"...дальше можно не продолжать
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
"И, глядя на Римму Зеленскую и на то, как она оправдывает и защищает своего "обиженного" сына, вырисовывается картина весьма некрасивая. Римма Зеленская сказала, будто заболела из-за того, что по телевизору на ее сына регулярно "льют грязь".

Она добавила, что ее сын Владимир является порядочным человеком и все свои деньги заработал своим трудом. Что он идет во власть лишь по одной причине: "помочь своим согражданам и облегчить им жизнь (ред. и карманы)".
показать весь комментарий
29.12.2020 21:37 Ответить
Ай-ай-яй! Какое горе! И можно было бы пожалеть несчастную... но, почему-то, не хочется
показать весь комментарий
29.12.2020 21:42 Ответить
Павуки в банці..
показать весь комментарий
29.12.2020 21:38 Ответить
Це точно.Старший Щербань замовляє фільм на Хробацькому,де кричить "Гдє маї дєньгі !!!",звинувачуючи Ахмєта.
Тепер дістають середнього,де винен вже Паша Л.
Цього Женю згубить жадібність.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:56 Ответить
Ограбили народ, а мы должны им сопереживать?
Заказчиком убийства Евгения Щербаня был Павел Лазаренко, – сын бизнесмена - Цензор.НЕТ 6036
показать весь комментарий
29.12.2020 21:41 Ответить
эта история уже никому не интересна...разве что написать роман "любовь и измены донецко-днепропетрвских"
показать весь комментарий
29.12.2020 21:42 Ответить
там тимошенко засвітилась, як одна з організаторів убивства Щербаня.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:02 Ответить
Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 2649
показать весь комментарий
29.12.2020 22:24 Ответить
косата трохи з ботоксом перебрала.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:31 Ответить
Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 5560Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 4364
показать весь комментарий
29.12.2020 23:10 Ответить
Тьфу, блин! Аж противно читать.
показать весь комментарий
30.12.2020 07:59 Ответить
Один бандюган заказал другого ну а детям отстрелянного помогали еще двое других бандюганов - просто круговорот бандитизма в Украине
показать весь комментарий
29.12.2020 21:43 Ответить
Кучма, Ахметов, Гордон - все свои, все хорошие люди ...
Где Кучма, там вседа трупы.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:48 Ответить
Вова, нужно ещё Щербаню героя Украины дать...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:50 Ответить
Заказчиком убийства Авеля бьіл Каин. Не хотел Землей делится..
показать весь комментарий
29.12.2020 21:58 Ответить
Лгут. Каин только Землю забрал, а заказчиком был другой. А Каин еще детям Авеля помогал.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:00 Ответить
Отводит подозрение от Ахметова...после фильма Спадкоємець всё стало понятно
показать весь комментарий
29.12.2020 21:58 Ответить
Вот прямо "всё"?!
А до этого тебе было непонятно "ничего" - верно?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:47 Ответить
жаль шо вы сволочи там один другого не перекололи .не было бы войны .
показать весь комментарий
29.12.2020 22:02 Ответить
...заказчик... никто вам не расскажет в полном объеме о событиях тех дней, нежели подельница Паши... ща она уже - баб Юля... так шо, повесточки еще впереди.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:04 Ответить
шо-нить мог бы прояснить и Редин, дружалик Паши,коммерческий бывший директор(по отжиму баблосика) на верхнеднепровском крахмалопаточном комбинате. Бо в ту ночь, когда кучма отпустил за бугор Пашу , своего кума, живущекго этажом ниже...КАРЛ , ТЫ СЛЫШИШЬ, отпустил, не арестовав, СБУшники нагрянули с арестом к Редину, (недостача на предприятии)... Да все это было ни о чем, откупился , даже жены машина пригодилась А как хорошо было бартерить на постсовке, тогда было всего 3 завода на весь постсовок... Ты кукурузную патоку , скажем на Львовскую кондфабрику(с левачком) , а оттуда бартерок (такой же)... Правда с Редина ща , шо с козла молока, хоть и перевел бизнес в Крым ,захлебнулся собственной блевотиной...Карл, слышишь , не братва завалила, бо предъяв, после драпака Паши к Редину была уймища, а в собственной блевотине... Если отследить держателей акций крахмалопаточного ( с 90-х)там много чено можно на ус намотать...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:40 Ответить
Кабы наёмного убийцу оплатила вона.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:11 Ответить
типо, на кокцапбордере ее тормознули кокцапы с чемоданом расчетных?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:29 Ответить
Этот дегенерат половину украинского политикума называл убийцами. От Ющенко до Ахметова с Шуфричем. Просто сын Щербаня - обычный *******. А настоящих заказчиков - русских назвать ссыт.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:18 Ответить
Охметов видать деньжат подкинул ...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:23 Ответить
Собрать такой фактаж, отснять материал и выстроить его "*******" никак не сможет.
******* взял бы ахметовскую подачку и самоустранился.
Вместо того, чтобы подставляться под удар.
Ахметов так гнобит Украину от балды задранными тарифами, что на стороне Евгения
десятки миллионов простых граждан. И непростых тоже.
Ахметов всех достал.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:35 Ответить
Євген Щербань-молодший про те, як його в 2012 році примушували підписати сфальшовані покази проти Юлії Тимошенко:
«Після мого допиту він (слідчий) приносить протокол, в якому написано те, чого я не говорив, і усе стосується Тимошенко. Я прочитав, кажу: "Що це таке?". Він вийшов з кабінету і повернувся ще з двома людьми. Вони почали мене переконувати у тому, що треба підписати те, що там написано проти Тимошенко. Я настільки був збентежений цією ситуацією, що не відразу навіть зрозумів, наскільки це неправильно", - зазначив Євген.» https://politerno.com.ua/2020/12/11/shherban-molodshyj-rozpoviv-yak-u-2012-mu-rotsi-jogo-vmovlyaly-*********-sfalshovani-pokazy-proty-tymoshenko/?fbclid=IwAR08sD9jB21Na4pz4tK_tSprNcV1q0eQJkdRCgqrZtzQbgS4yIvXZYTrzYc https://politerno.com.ua/.../shherban-molodshyj.../...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:14 Ответить
Он (твой Евгений) наркоман с 30-летним стажем. И он никакого фактажа не собирал. Ты еще напиши что они сидел фильм монтировал
показать весь комментарий
30.12.2020 00:50 Ответить
кто его знает кто там заказчики, может он и знает, но, крайне вероятно, заказчики на сегодня живьі, не понесли никакого наказания, люди они не простьіе, расправились с могущественньім папой, а людьми попроще и того более что хочешь сделают.И что ему говорить?И насколько нам верить?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:38 Ответить
Плесень дамбаса, пнх
показать весь комментарий
29.12.2020 22:22 Ответить
Зачем украинскому народу вникать в детали разборок между бандитскими кланами? Вор у вора дубинку украл, а журналисты с завидной периодичностью занимаются героизацией то одной, то другой стороны.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:27 Ответить
Кто бизнесмен и создавал бизнесы, а кто рейдер и в основном их прикарманивал -
надо детально разобраться.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:37 Ответить
Чтото этого лугандона в последнее время много
показать весь комментарий
29.12.2020 22:52 Ответить
А шо тепер скаже Лазаренко? Про векселя якась дічь, напевно розраховують що народ не в курсі шо то таке.А чи заявляли у банка родичі оплати векселів?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:04 Ответить
Да плевать на эту гниду. Как и на всех этих ахметок, бень, лазаренок и прочих. Всем им одно место - на нарах!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:09 Ответить
А у его папашки в 90-е откуда было столько десятков (сотен?) миллионов долларов, что он раздавал их в долг налево и направо? Видимо в забое заработал непосильным трудом
показать весь комментарий
30.12.2020 00:52 Ответить
Чому основні активи Щербаня опинилися в Ахметова, якщо замовник - Лазаренко?
показать весь комментарий
30.12.2020 04:37 Ответить
У Юльки спитайте
показать весь комментарий
30.12.2020 06:00 Ответить
"Руслан Щербань утверждает, что бизнес отца строился по давальческим схемам, держался на Евгении Щербане лично, но юридически это не было закреплено", тобто працював поза правового поля? А зараз де він правду шукає у законі чи через у дона карлеоне? Звісно же що всі мафіозні структури керувалися з Московії, тому і кабдзон присутній
показать весь комментарий
30.12.2020 06:19 Ответить
Мафиозные разборки людей, разокравших народную собственность.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:25 Ответить
ХА-ХА-ХА !!! ЭТО ЯВНАЯ ЛОЖЬ !!! СКОЛЬКО ТЕБЕ ЗАПЛАТИЛ ТАТАРИН ????
показать весь комментарий
30.12.2020 08:53 Ответить
Самым жестоким, самым страшным душегубом за все время существования Донецка- был
Е. Щербань. Я жил в те времена там.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:37 Ответить
Так воно і є. Лазаренко замовив вбивство Євгена Щербаня. Він вирішив взяти під контроль сфери впливу на Донбасі. Поки правда нема суду по цьому, бо справа гальмується, але все ж колись правда буде. Плююс фільм "Спадкоємець" це явно "привіт" Аметову черед Женю Щербаня, який дає знати, що Лазаренко уже прекрасно почуває себе у США
показать весь комментарий
30.12.2020 12:05 Ответить
Посмотрите фильм «Наследник». Там главный посыл то что Женю Щербаня обманули, забрали деньги отца и его надо пожалеет. А знаете, чего там нету? Правильно. Там почти нету ничего о заказчиках убийство Евгения Щербаня. То есть о его деньгах почти весь фильм, а о его заказчиках и мотивах почти ничего. Поняли для чего фильм делали?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:16 Ответить
Жена наркоман, и то что так позорит отца снимаясь в фильме проплаченім Лазаренко - позорище ему, вот на Руслана можно еще хоть какие то надежды возлагать!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:03 Ответить
Да уж, Женя сброд тот еще как его вообще позввали в кино??? Так испоганил память об отце.... Отец светлый человек был - жаль что убили...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:08 Ответить
Руслан большой молодец что поступил как мужчина и управлял бизнесом, таким образом сохраня память об отце, а вот Женя же лишившись остатков разума пошел сниматься в кино проплаченым убийцей его отца... стыдоба
показать весь комментарий
30.12.2020 15:27 Ответить
Да уж... может Жене нужно снова на реабилитацию? потому как я не вижу другой причины такого неадекватного поведения, Отец бы ему ляща влепил бы!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:30 Ответить
Может я что то не понимаю но как чертов наркоман может что то адекватное рассказать про отца и партнеров если сам был под кайфом большую часть времени и проходил лечение а вся тащил Руслан
показать весь комментарий
30.12.2020 15:35 Ответить
Здорово что все таки рядом с Русланом были нужные люди, помогали и подсказывали, хоть кто то несет светлую память об отце, когда Женя только позорит семью
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
Руслан дело говорит, его нарко-братик просто пытаеться пиариться за счет смерти отца, вот только задумывался ли он кто ему платит за это?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:53 Ответить
Много друзей есть из Донецка и никто никогда плохо не отзывался, смотрю тут ботня набежала с текстами типо это были худшие времена, так вот не верьте, с Щербанем были лучшие времена, потому и убили его, а его полуумный сын Женя теперь позорит эту фамилию
показать весь комментарий
30.12.2020 15:57 Ответить
Ну как бы там извращенно мозг наркомана не воспринимал информацию но я все же не согласен с фильмом котегорически, похоже на больной разум недолюбленного сына которого вечно где то черти носили... так что лучше бы об отце спросили у Руслана!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:59 Ответить
Руслан прогнулся под захватчиков и предал память отца.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:38 Ответить
Лазаренко немного не расчитал, потому что когда убили Щербаня не ожидали что Руслан сможет возглавить семейный бизнес и теперь пытаются рассказать какой плохой был Щербань через сына наркошу - ну успехов конечно, но мне кажеться люди все таки все понимают!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:03 Ответить
 
 