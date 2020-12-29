УКР
Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена

Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена

Середній син убитого в 1996 році донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан Щербань, впевнений, що замовником убивства батька був Павло Лазаренко. Крім конфліктів, пов'язаних із переділом газового ринку, мотивом злочину може бути багатомільйонний борг Лазаренка перед Євгеном Щербанем: "Павло Іванович Лазаренко був винен гроші і лишився винен досі. У мене є векселі його Гео Банку, який був у Дніпрі, на 50 млн доларів, які були виписані батькові як забезпечення боргу. Я був присутній під час розмови, коли вони конфліктували з цього приводу".

Про це Руслан Щербань заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після вбивства практично всі друзі і партнери батька відвернулися від родини Щербанів. Допомагали тільки Кобзон і Ахметов. Особливо Кобзон, який, як стверджує Руслан, став йому "другим батьком". "Дуже багато людей відвернулося. З тих людей, які допомагали, чий дім був відкритий цілодобово, можна назвати тільки Йосипа Кобзона і Ріната Ахметова. За великим рахунком це всі", - шкодує він.

Руслан Щербань стверджує, що бізнес батька будувався за давальницькими схемами, тримався на Євгенії Щербані особисто, але юридично це не було закріплено. Прав власності над великими промисловими підприємствами у нього не було. "Була і торгівля, і перевезення, з Америки везли машини. Торгували всім чим тільки можна було торгувати - і метал, і переділ, і газ. Це було зациклено на одній лише людині. І в цьому проблема вийшла, юридично це не було підкріплено", - вважає син убитого бізнесмена.

Після вбивства Євгена Щербаня основний тягар управління батьківським бізнесом і турботи про сім'ю ляг на плечі 19-річного Руслана, надалі саме він очолив заснований батьком у 1991 році банк "Капітал". Його старший брат Євген на той час лікувався від наркозалежності. "Мені хотілося продовжити справу, яку звершував батько. Тим більше в той період на мені було багато зобов'язань - старшого брата потрібно було лікувати, молодшого - вчити. Залишилися дві мами - мама старшого брата і моя".

Руслан Щербань вкрай критичний щодо фільму "Спадкоємець", знятого hromadske.ua за участю Євгена Щербаня-молодшого. Звинувачення брата на адресу партнерів батька він вважає необґрунтованими. "У мене від фільму суцільний негатив. Цей фільм - монолог мого брата про себе. Монолог людини, яка в житті не відбулася, він не задоволений сам собою. Я Ріната Леонідовича знаю понад 30 років. До смерті батька він спілкувався з моїм батьком, пізніше - зі мною. Ми досі спілкуємося, п'ємо чай, зустрічаємося без всяких проблем. Але періодично з'являється, то зникає Женя. І пред'являє різного роду претензії. Він висуває їх і мені. Тепер йому (Ахметову, - ред.), його колишнім партнерам. Ми з цим розібралися ще в 1997 році. Женя був присутній із десяти зустрічей на одній. Тоді його все влаштувало", - згадує Руслан Щербань.

Вбивство Євгена Щербаня було одним із найрезонансніших кримінальних подій 90-х. Власника корпорації "АТОН", народного депутата України 2-го скликання, члена виконкому Ліберальної партії України та парламентської фракції "Соціально-ринковий вибір" розстріляли прямо на льотному полі Донецького аеропорту в листопаді 1996 року. Тоді слідство встановило, що злочин скоїла пов'язана з експрем'єром Павлом Лазаренком так звана "банда Кушніра", відповідальна за ще одне гучне вбивство - першого голови Нацбанку Вадима Гетьмана.

Руслан Щербань до 2015 року очолював комерційний банк "Капітал", поки НБУ не віднесло цю фінустанову через незадовільну якість активів і ризик ліквідності до категорії проблемних. Регулятор пояснив таке рішення тим, що переважна більшість активів банку і частина операційних потужностей залишилася на тимчасово окупованій території, у зв'язку з чим не можна було забезпечити ні надходження грошового потоку для задоволення потреб вкладників і кредиторів, ні відповідний рівень управління ризиками.

За даними НБУ, на момент ліквідації, сини покійного донецького бізнесмена і політика Євгена Щербаня - Руслан і Євген - безпосередньо і побічно контролювали 35% акцій банку. Ще 24,73 належали Віолеті Епель, 15,45% - Тетяні Поляковій. За даними НБУ, на 1 квітня 2015 року з розміром активів банк займав 61 місце (1,99 млрд гривень) серед 133 діючих банків.

+26
Один бандюган заказал другого ну а детям отстрелянного помогали еще двое других бандюганов - просто круговорот бандитизма в Украине
29.12.2020 21:43 Відповісти
+25
Кого цікавить ця погань. Невже більше нема про що писати як про злочинців та зрадників?
29.12.2020 21:36 Відповісти
+22
Лазаренко замочил,а бизнес перешел в лапки картёжника - все логично,конечно верим.
29.12.2020 21:36 Відповісти
Лазаренко замочил,а бизнес перешел в лапки картёжника - все логично,конечно верим.
29.12.2020 21:36 Відповісти
Ага . . . либо идиот этот Руслан либо очень умный и всё понимает, а не как его старший брат.
Тяжело сказать.
29.12.2020 21:57 Відповісти
Прямо з язика знали текст
29.12.2020 23:08 Відповісти
Кого цікавить ця погань. Невже більше нема про що писати як про злочинців та зрадників?
29.12.2020 21:36 Відповісти
"Об этом Руслан Щербань заявил в интервью Дмитрию Гордону"...дальше можно не продолжать
29.12.2020 21:36 Відповісти
"И, глядя на Римму Зеленскую и на то, как она оправдывает и защищает своего "обиженного" сына, вырисовывается картина весьма некрасивая. Римма Зеленская сказала, будто заболела из-за того, что по телевизору на ее сына регулярно "льют грязь".

Она добавила, что ее сын Владимир является порядочным человеком и все свои деньги заработал своим трудом. Что он идет во власть лишь по одной причине: "помочь своим согражданам и облегчить им жизнь (ред. и карманы)".
29.12.2020 21:37 Відповісти
Ай-ай-яй! Какое горе! И можно было бы пожалеть несчастную... но, почему-то, не хочется
показати весь коментар
Павуки в банці..
29.12.2020 21:38 Відповісти
Це точно.Старший Щербань замовляє фільм на Хробацькому,де кричить "Гдє маї дєньгі !!!",звинувачуючи Ахмєта.
Тепер дістають середнього,де винен вже Паша Л.
Цього Женю згубить жадібність.
29.12.2020 21:56 Відповісти
Ограбили народ, а мы должны им сопереживать?
Заказчиком убийства Евгения Щербаня был Павел Лазаренко, – сын бизнесмена - Цензор.НЕТ 6036
29.12.2020 21:41 Відповісти
эта история уже никому не интересна...разве что написать роман "любовь и измены донецко-днепропетрвских"
29.12.2020 21:42 Відповісти
там тимошенко засвітилась, як одна з організаторів убивства Щербаня.
показати весь коментар
Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 2649
29.12.2020 22:24 Відповісти
косата трохи з ботоксом перебрала.
29.12.2020 22:31 Відповісти
Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 5560Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена - Цензор.НЕТ 4364
29.12.2020 23:10 Відповісти
Тьфу, блин! Аж противно читать.
30.12.2020 07:59 Відповісти
Один бандюган заказал другого ну а детям отстрелянного помогали еще двое других бандюганов - просто круговорот бандитизма в Украине
29.12.2020 21:43 Відповісти
Кучма, Ахметов, Гордон - все свои, все хорошие люди ...
Где Кучма, там вседа трупы.
29.12.2020 21:48 Відповісти
Вова, нужно ещё Щербаню героя Украины дать...
показати весь коментар
Заказчиком убийства Авеля бьіл Каин. Не хотел Землей делится..
29.12.2020 21:58 Відповісти
Лгут. Каин только Землю забрал, а заказчиком был другой. А Каин еще детям Авеля помогал.
показати весь коментар
Отводит подозрение от Ахметова...после фильма Спадкоємець всё стало понятно
29.12.2020 21:58 Відповісти
Вот прямо "всё"?!
А до этого тебе было непонятно "ничего" - верно?
30.12.2020 00:47 Відповісти
жаль шо вы сволочи там один другого не перекололи .не было бы войны .
29.12.2020 22:02 Відповісти
...заказчик... никто вам не расскажет в полном объеме о событиях тех дней, нежели подельница Паши... ща она уже - баб Юля... так шо, повесточки еще впереди.
29.12.2020 22:04 Відповісти
шо-нить мог бы прояснить и Редин, дружалик Паши,коммерческий бывший директор(по отжиму баблосика) на верхнеднепровском крахмалопаточном комбинате. Бо в ту ночь, когда кучма отпустил за бугор Пашу , своего кума, живущекго этажом ниже...КАРЛ , ТЫ СЛЫШИШЬ, отпустил, не арестовав, СБУшники нагрянули с арестом к Редину, (недостача на предприятии)... Да все это было ни о чем, откупился , даже жены машина пригодилась А как хорошо было бартерить на постсовке, тогда было всего 3 завода на весь постсовок... Ты кукурузную патоку , скажем на Львовскую кондфабрику(с левачком) , а оттуда бартерок (такой же)... Правда с Редина ща , шо с козла молока, хоть и перевел бизнес в Крым ,захлебнулся собственной блевотиной...Карл, слышишь , не братва завалила, бо предъяв, после драпака Паши к Редину была уймища, а в собственной блевотине... Если отследить держателей акций крахмалопаточного ( с 90-х)там много чено можно на ус намотать...
29.12.2020 22:40 Відповісти
Кабы наёмного убийцу оплатила вона.
29.12.2020 22:11 Відповісти
типо, на кокцапбордере ее тормознули кокцапы с чемоданом расчетных?
29.12.2020 22:29 Відповісти
Этот дегенерат половину украинского политикума называл убийцами. От Ющенко до Ахметова с Шуфричем. Просто сын Щербаня - обычный *******. А настоящих заказчиков - русских назвать ссыт.
29.12.2020 22:18 Відповісти
Охметов видать деньжат подкинул ...
29.12.2020 22:23 Відповісти
Собрать такой фактаж, отснять материал и выстроить его "*******" никак не сможет.
******* взял бы ахметовскую подачку и самоустранился.
Вместо того, чтобы подставляться под удар.
Ахметов так гнобит Украину от балды задранными тарифами, что на стороне Евгения
десятки миллионов простых граждан. И непростых тоже.
Ахметов всех достал.
29.12.2020 22:35 Відповісти
Євген Щербань-молодший про те, як його в 2012 році примушували підписати сфальшовані покази проти Юлії Тимошенко:
«Після мого допиту він (слідчий) приносить протокол, в якому написано те, чого я не говорив, і усе стосується Тимошенко. Я прочитав, кажу: "Що це таке?". Він вийшов з кабінету і повернувся ще з двома людьми. Вони почали мене переконувати у тому, що треба підписати те, що там написано проти Тимошенко. Я настільки був збентежений цією ситуацією, що не відразу навіть зрозумів, наскільки це неправильно", - зазначив Євген.» https://politerno.com.ua/2020/12/11/shherban-molodshyj-rozpoviv-yak-u-2012-mu-rotsi-jogo-vmovlyaly-*********-sfalshovani-pokazy-proty-tymoshenko/?fbclid=IwAR08sD9jB21Na4pz4tK_tSprNcV1q0eQJkdRCgqrZtzQbgS4yIvXZYTrzYc https://politerno.com.ua/.../shherban-molodshyj.../...
29.12.2020 23:14 Відповісти
Он (твой Евгений) наркоман с 30-летним стажем. И он никакого фактажа не собирал. Ты еще напиши что они сидел фильм монтировал
30.12.2020 00:50 Відповісти
кто его знает кто там заказчики, может он и знает, но, крайне вероятно, заказчики на сегодня живьі, не понесли никакого наказания, люди они не простьіе, расправились с могущественньім папой, а людьми попроще и того более что хочешь сделают.И что ему говорить?И насколько нам верить?
29.12.2020 23:38 Відповісти
Плесень дамбаса, пнх
29.12.2020 22:22 Відповісти
Зачем украинскому народу вникать в детали разборок между бандитскими кланами? Вор у вора дубинку украл, а журналисты с завидной периодичностью занимаются героизацией то одной, то другой стороны.
29.12.2020 22:27 Відповісти
Кто бизнесмен и создавал бизнесы, а кто рейдер и в основном их прикарманивал -
надо детально разобраться.
29.12.2020 22:37 Відповісти
Чтото этого лугандона в последнее время много
29.12.2020 22:52 Відповісти
А шо тепер скаже Лазаренко? Про векселя якась дічь, напевно розраховують що народ не в курсі шо то таке.А чи заявляли у банка родичі оплати векселів?
29.12.2020 23:04 Відповісти
Да плевать на эту гниду. Как и на всех этих ахметок, бень, лазаренок и прочих. Всем им одно место - на нарах!
29.12.2020 23:09 Відповісти
А у его папашки в 90-е откуда было столько десятков (сотен?) миллионов долларов, что он раздавал их в долг налево и направо? Видимо в забое заработал непосильным трудом
30.12.2020 00:52 Відповісти
Чому основні активи Щербаня опинилися в Ахметова, якщо замовник - Лазаренко?
30.12.2020 04:37 Відповісти
У Юльки спитайте
30.12.2020 06:00 Відповісти
"Руслан Щербань утверждает, что бизнес отца строился по давальческим схемам, держался на Евгении Щербане лично, но юридически это не было закреплено", тобто працював поза правового поля? А зараз де він правду шукає у законі чи через у дона карлеоне? Звісно же що всі мафіозні структури керувалися з Московії, тому і кабдзон присутній
30.12.2020 06:19 Відповісти
Мафиозные разборки людей, разокравших народную собственность.
30.12.2020 08:25 Відповісти
ХА-ХА-ХА !!! ЭТО ЯВНАЯ ЛОЖЬ !!! СКОЛЬКО ТЕБЕ ЗАПЛАТИЛ ТАТАРИН ????
30.12.2020 08:53 Відповісти
Самым жестоким, самым страшным душегубом за все время существования Донецка- был
Е. Щербань. Я жил в те времена там.
30.12.2020 09:37 Відповісти
Так воно і є. Лазаренко замовив вбивство Євгена Щербаня. Він вирішив взяти під контроль сфери впливу на Донбасі. Поки правда нема суду по цьому, бо справа гальмується, але все ж колись правда буде. Плююс фільм "Спадкоємець" це явно "привіт" Аметову черед Женю Щербаня, який дає знати, що Лазаренко уже прекрасно почуває себе у США
30.12.2020 12:05 Відповісти
Посмотрите фильм «Наследник». Там главный посыл то что Женю Щербаня обманули, забрали деньги отца и его надо пожалеет. А знаете, чего там нету? Правильно. Там почти нету ничего о заказчиках убийство Евгения Щербаня. То есть о его деньгах почти весь фильм, а о его заказчиках и мотивах почти ничего. Поняли для чего фильм делали?
30.12.2020 12:16 Відповісти
Жена наркоман, и то что так позорит отца снимаясь в фильме проплаченім Лазаренко - позорище ему, вот на Руслана можно еще хоть какие то надежды возлагать!
30.12.2020 15:03 Відповісти
Да уж, Женя сброд тот еще как его вообще позввали в кино??? Так испоганил память об отце.... Отец светлый человек был - жаль что убили...
30.12.2020 15:08 Відповісти
Руслан большой молодец что поступил как мужчина и управлял бизнесом, таким образом сохраня память об отце, а вот Женя же лишившись остатков разума пошел сниматься в кино проплаченым убийцей его отца... стыдоба
30.12.2020 15:27 Відповісти
Да уж... может Жене нужно снова на реабилитацию? потому как я не вижу другой причины такого неадекватного поведения, Отец бы ему ляща влепил бы!
30.12.2020 15:30 Відповісти
Может я что то не понимаю но как чертов наркоман может что то адекватное рассказать про отца и партнеров если сам был под кайфом большую часть времени и проходил лечение а вся тащил Руслан
30.12.2020 15:35 Відповісти
Здорово что все таки рядом с Русланом были нужные люди, помогали и подсказывали, хоть кто то несет светлую память об отце, когда Женя только позорит семью
30.12.2020 15:43 Відповісти
Руслан дело говорит, его нарко-братик просто пытаеться пиариться за счет смерти отца, вот только задумывался ли он кто ему платит за это?
30.12.2020 15:53 Відповісти
Много друзей есть из Донецка и никто никогда плохо не отзывался, смотрю тут ботня набежала с текстами типо это были худшие времена, так вот не верьте, с Щербанем были лучшие времена, потому и убили его, а его полуумный сын Женя теперь позорит эту фамилию
30.12.2020 15:57 Відповісти
Ну как бы там извращенно мозг наркомана не воспринимал информацию но я все же не согласен с фильмом котегорически, похоже на больной разум недолюбленного сына которого вечно где то черти носили... так что лучше бы об отце спросили у Руслана!
30.12.2020 15:59 Відповісти
Руслан прогнулся под захватчиков и предал память отца.
31.12.2020 00:38 Відповісти
Лазаренко немного не расчитал, потому что когда убили Щербаня не ожидали что Руслан сможет возглавить семейный бизнес и теперь пытаются рассказать какой плохой был Щербань через сына наркошу - ну успехов конечно, но мне кажеться люди все таки все понимают!
30.12.2020 16:03 Відповісти
 
 