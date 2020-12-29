Замовником убивства Євгена Щербаня був Павло Лазаренко, - син бізнесмена

Середній син убитого в 1996 році донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан Щербань, впевнений, що замовником убивства батька був Павло Лазаренко. Крім конфліктів, пов'язаних із переділом газового ринку, мотивом злочину може бути багатомільйонний борг Лазаренка перед Євгеном Щербанем: "Павло Іванович Лазаренко був винен гроші і лишився винен досі. У мене є векселі його Гео Банку, який був у Дніпрі, на 50 млн доларів, які були виписані батькові як забезпечення боргу. Я був присутній під час розмови, коли вони конфліктували з цього приводу".

Про це Руслан Щербань заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після вбивства практично всі друзі і партнери батька відвернулися від родини Щербанів. Допомагали тільки Кобзон і Ахметов. Особливо Кобзон, який, як стверджує Руслан, став йому "другим батьком". "Дуже багато людей відвернулося. З тих людей, які допомагали, чий дім був відкритий цілодобово, можна назвати тільки Йосипа Кобзона і Ріната Ахметова. За великим рахунком це всі", - шкодує він.

Руслан Щербань стверджує, що бізнес батька будувався за давальницькими схемами, тримався на Євгенії Щербані особисто, але юридично це не було закріплено. Прав власності над великими промисловими підприємствами у нього не було. "Була і торгівля, і перевезення, з Америки везли машини. Торгували всім чим тільки можна було торгувати - і метал, і переділ, і газ. Це було зациклено на одній лише людині. І в цьому проблема вийшла, юридично це не було підкріплено", - вважає син убитого бізнесмена.

Після вбивства Євгена Щербаня основний тягар управління батьківським бізнесом і турботи про сім'ю ляг на плечі 19-річного Руслана, надалі саме він очолив заснований батьком у 1991 році банк "Капітал". Його старший брат Євген на той час лікувався від наркозалежності. "Мені хотілося продовжити справу, яку звершував батько. Тим більше в той період на мені було багато зобов'язань - старшого брата потрібно було лікувати, молодшого - вчити. Залишилися дві мами - мама старшого брата і моя".

Руслан Щербань вкрай критичний щодо фільму "Спадкоємець", знятого hromadske.ua за участю Євгена Щербаня-молодшого. Звинувачення брата на адресу партнерів батька він вважає необґрунтованими. "У мене від фільму суцільний негатив. Цей фільм - монолог мого брата про себе. Монолог людини, яка в житті не відбулася, він не задоволений сам собою. Я Ріната Леонідовича знаю понад 30 років. До смерті батька він спілкувався з моїм батьком, пізніше - зі мною. Ми досі спілкуємося, п'ємо чай, зустрічаємося без всяких проблем. Але періодично з'являється, то зникає Женя. І пред'являє різного роду претензії. Він висуває їх і мені. Тепер йому (Ахметову, - ред.), його колишнім партнерам. Ми з цим розібралися ще в 1997 році. Женя був присутній із десяти зустрічей на одній. Тоді його все влаштувало", - згадує Руслан Щербань.

Вбивство Євгена Щербаня було одним із найрезонансніших кримінальних подій 90-х. Власника корпорації "АТОН", народного депутата України 2-го скликання, члена виконкому Ліберальної партії України та парламентської фракції "Соціально-ринковий вибір" розстріляли прямо на льотному полі Донецького аеропорту в листопаді 1996 року. Тоді слідство встановило, що злочин скоїла пов'язана з експрем'єром Павлом Лазаренком так звана "банда Кушніра", відповідальна за ще одне гучне вбивство - першого голови Нацбанку Вадима Гетьмана.

Руслан Щербань до 2015 року очолював комерційний банк "Капітал", поки НБУ не віднесло цю фінустанову через незадовільну якість активів і ризик ліквідності до категорії проблемних. Регулятор пояснив таке рішення тим, що переважна більшість активів банку і частина операційних потужностей залишилася на тимчасово окупованій території, у зв'язку з чим не можна було забезпечити ні надходження грошового потоку для задоволення потреб вкладників і кредиторів, ні відповідний рівень управління ризиками.

За даними НБУ, на момент ліквідації, сини покійного донецького бізнесмена і політика Євгена Щербаня - Руслан і Євген - безпосередньо і побічно контролювали 35% акцій банку. Ще 24,73 належали Віолеті Епель, 15,45% - Тетяні Поляковій. За даними НБУ, на 1 квітня 2015 року з розміром активів банк займав 61 місце (1,99 млрд гривень) серед 133 діючих банків.