Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ "Житель"

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ

СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированной Михайловке (Донецкая обл.), что на границе с РФ, современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" (на вооружении ВСУ никогда не был).

Об этом сообщается в ежедневном отчете №308 / 2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня 27 декабря примерно в 2 км на восток-юго-восток от н.п. Михайловка (74 км юго-восточнее Донецка) и примерно в 2,5 км к юго-западу от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (вероятно Р-330Ж "Житель") ", - говорится в отчете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ уже не впервые фиксирует на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель". В частности, в ночь на 29 ноября беспилотник Миссии зафиксировал его недалеко от границы с РФ. 8 ноября СММ впервые заметила новую российскую систему радиоэлектронной борьбы "Наводчик-2" вблизи временно оккупированного Луганска.

Кроме того, на временно оккупированных территориях фиксировались системы электронной борьбы Р-934Б "Синица", РБ-636 "Свет-КУ", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1", станция помех "Тирадо-2", комплекс радиоэлектронной разведки" Торн ", радиолокационная станция наземной разведки "Кредо-М1" и другие.

Все эти системы и комплексы никогда не были на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Эти комплексы расположены в стороне от жилых объектов и поэтому по ним можно спокойно применять "Ольху". Кацапы и слова не смогут сказать потому что "ихтамнет"
30.12.2020 08:17 Ответить
Тому і стоять там, бо у нас НІСТРІЛЯТЬ.
30.12.2020 08:25 Ответить
Какая разніца, какую РЛС прівєзла сєпарам "та сторона", єслі ета РЛС саздайот рабочіє мєста для #нашихлюдєй
30.12.2020 08:35 Ответить
Зараз зєбілятко витягне кишенькового Ыкспэрда арєстовічя, який своєю фірмовою манерою розповідати казочки скоромовками, еротичним шепітом розкаже, що знищення кассабських РЛС суперечить законам діалектики, йде в розріз із п'ятим технологічним укладом планети, та взагалі, не вписується в метафізичний проект "Україна-ЗєлєРусь"
30.12.2020 09:16 Ответить
вопрос к разветчикам - вы там дрочите, как кива, или смокчите, как яременко... а на уничтожить или захватить ума нет? хотя откуда у вас может быть ум, если руководители дрочило-смоктатели...
30.12.2020 08:59 Ответить
Мерин, развеТчики не дремлют, они ждут твоих указаний, чтобы пойти в рпзвеТку и развеТать де там шо... освободи руку и рот и помоги развеТке, голда ты наша мейер...
30.12.2020 09:18 Ответить
поц, своим "умным" мычащим молчанием ты помогаешь врагам Украины...разсветчик ты хренов, кива в матне...
30.12.2020 10:04 Ответить
не буду комментировать, бо ты вже и сам осознал всю комичность своей воинственности...
30.12.2020 12:12 Ответить
а ты кто такой, чтобы комментировать? из-за таких как ты,якобы большинства (притом редчайших мудаков), Украина космическо-промышленно-сельскохозяйственно-биологически в глыбокой заднице... хотя, судя по слогу, ты бывший партийно-камцамольский идейный работник-политрук - бойцы, на дзот... а сам - водку в блиндаж бухать...
31.12.2020 07:44 Ответить
Зафиксировали И ЧТО ДАЛЬШЕ ? Погрозили ***** пальчиком?
30.12.2020 09:25 Ответить
Голда закінчилася 😁
От часи настали, не стріляти, не наступати...
30.12.2020 09:29 Ответить
Чому ще не расхерачен?!
30.12.2020 09:26 Ответить
тому що все, расходимось по домівкам, бо зелене гівно в глаз дивиться...
показать весь комментарий
Разведка разведала, и что?
Зачем тогда тратить ресурсы на разведку?
30.12.2020 09:27 Ответить
как говорил испанец хохотун отрыли в шахте шахтеры а патроны купили в местном военторге))
30.12.2020 09:59 Ответить
А че вы с беспилотника бомбу на него не скинули? Тогда бы можно было и согласиться с утверждением "их там нет".
30.12.2020 10:02 Ответить
потому что это ОБСЕ, у них нет бомб
30.12.2020 10:09 Ответить
Поигрались в перемирие последних 6 лет. Пожалуй хватит. Каждый день ребята в окопах ждут прилетит им что-то на голову или нет. И периодически прилетает. Так страна теряет своих героев и отбивает какое-либо желание у "оставшихся дома" приходить на ротацию. Т.к. это не война, а очковтирательство. История показывает, что никакими договорами оккупационный режим не вытравить. Только физическое уничтожение, до последнего дрыснявого ихтамнета на территории нашей страны. Привлекать турецкую сторону. Все ресурсы на закупку ударных дронов, разведку. И утюжить этих тварей 25 часов в сутки. Когда дело дойдет до населенных пунктов, предупредить гражданское население из каждого утюга покинуть территорию за 48 часов и продолжать утюжить. Пока последняя кацапская или сепарская тварь не пройдет процедуру утилизации в плодовитый украинский чернозем.
30.12.2020 15:35 Ответить
 
 