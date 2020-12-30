Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ "Житель"

СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированной Михайловке (Донецкая обл.), что на границе с РФ, современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" (на вооружении ВСУ никогда не был).

Об этом сообщается в ежедневном отчете №308 / 2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня 27 декабря примерно в 2 км на восток-юго-восток от н.п. Михайловка (74 км юго-восточнее Донецка) и примерно в 2,5 км к юго-западу от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (вероятно Р-330Ж "Житель") ", - говорится в отчете.

Как сообщалось, СММ ОБСЕ уже не впервые фиксирует на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель". В частности, в ночь на 29 ноября беспилотник Миссии зафиксировал его недалеко от границы с РФ. 8 ноября СММ впервые заметила новую российскую систему радиоэлектронной борьбы "Наводчик-2" вблизи временно оккупированного Луганска.

Кроме того, на временно оккупированных территориях фиксировались системы электронной борьбы Р-934Б "Синица", РБ-636 "Свет-КУ", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1", станция помех "Тирадо-2", комплекс радиоэлектронной разведки" Торн ", радиолокационная станция наземной разведки "Кредо-М1" и другие.

Все эти системы и комплексы никогда не были на вооружении Вооруженных Сил Украины.